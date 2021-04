Mura po petardi le točko za Mariborom #video

Danes sta se za prvoligaške točke potegovali Gorica in Mura, po preobratu pa so se zmage veselili s 5:1 veselili Prekmurci. A na uvodu je kazalo drugače, saj je Gorica v 17. minuti povedla po golu Tjaša Begića. Vendar veselje gostiteljev ni trajalo dolgo, saj je le nekaj minut kasneje lastno mrežo zatresel Matko Zidrum. Muraši so v 39. minuti po zadetku Kaia Cipota. V drugem polčasu pa so zadeli še Jon Gorenc, Luka Bobičanec in Vito Štrakl.

Video: zadetek Bobičanca:

Primorci tako ostajajo prikovani na dno razpredelnice, Mura pa je tako dobila še četrti medsebojni obračun v tej sezoni, skupno pa se lahko pohvali z nizom kar sedmih zaporednih zmag v 1. SNL nad vrtnicami.​

Goli in akcije s tekme Gorica : Mura:

Tabor in Domžale naskakujeta tretjo zaporedno lovoriko

Prvoligaška karavana se bo v soboto najprej ustavila na Krasu. Ob 15. uri se bosta udarila Tabor in Domžale, kluba, ki jima gre v zadnjih tednih imenitno. V prvenstvu sta nanizala dve zmagi in se povzdignila na lestvici, Kraševci so vedno bližje zagotovitvi obstanka v prvoligaški druščini, Domžalčani pa so med tednom za piko na i v četrtfinalu pokala preskočili še zahtevno mariborsko oviro, tako da ostajajo v boju za obe lovoriki!

Domžalčani so med tednom v četrtfinalu pokala premagali Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

To bo 11. sežansko-domžalski obračun za prvoligaške točke. Statistika namiguje, da bi lahko točke ostale doma. Domžale so namreč doma premagale češnjice na vseh šestih tekmah, Tabor pa je na drugi strani na stadionu Rajko Štolfa dobil kar tri od štirih dvobojev, šele na zadnjem, ta je bil odigran 25. novembra 2020, pa sta se tekmeca prvič razšla brez zmagovalca (1:1).

Domžalčane, ki so v zadnjem tednu dvakrat spravili v slabo voljo Mariborčane, enkrat pa Celjane, čaka nov izziv. ''Smo v naletu in ne nameravamo se zaustaviti. Štiri zmage in remi na zadnjih petih tekmah so zelo dober rezultat, vendar moramo nadaljevati zbrano. Že v soboto nas namreč čaka izjemno neugodno gostovanje v Sežani, kjer nam še ni uspelo slaviti. To si želimo popraviti, zato je po pokalni zmagi, ki je zdaj že preteklost, v naših mislih samo dvoboj s Taborom,'' sporoča mladi branilec Andraž Žinič.

Ognjeni krst Šalje proti ranjenim vijolicam

Edina slovenska kluba, ki v prvoligaški druščini vztrajata od začetka državne samostojnosti, sta do zdaj odigrala že 102 štajerska derbija. Tradicija je dolga, raznovrstna in bogata, le redkokatera tekma pa je imela opravka z okoliščinami, kot spremljajo kluba v tem obdobju. Celjani v tej sezoni branijo naslov državnega prvaka, a nalogi niso bili kos. V jesenskem delu so zaostali za vrhom, v spomladanskem, ko je ekipo prevzel Jiri Jarošik, pa padli na skrb vzbujajoče deveto mesto! Čeh je v začetku tedna pričakovano zapustil stolček, nasledil ga je Agron Šalja in v celjski tabor vnesel prepotrebni mir. Rumeno-modre je popeljal v polfinale pokala, ohranil upanje na Evropo, zdaj pa ga čaka še ognjeni krst v 1. SNL.

Agron Šalja je zaradi klubskega izziva v Celju pretrgal sodelovanje s NZS, kjer je opravljal vlogo selektorja kadetske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Za premiero si ni mogel izbrati bolj nepredvidljivega tekmeca. V knežje mesto prihaja Maribor, ki se še poteguje za državni naslov in lahko v soboto zaostanek za zmaji zniža na vsega točko razlike. Imajo pa vijolice tudi svoje skrbi, sploh po pokalnem izpadu v Domžalah, ko je trener Simon Rožman doživel novo razočaranje, po porazu pa je pokazal, da določeni igralci niso zadovoljili njegovih pričakovanj. Napoved športnega direktorja Marka Šulerja o prevetritvi igralskega kadra že dobiva konkretnejše obrise, upanje Mariborčanov na to, da bi lahko prekrižali načrte Ljubljančanom, pa še vedno tli. Ne močno, a vendarle. Rožman prihaja na stadion, kjer je pred leti prvič opozoril nase. Če bo po Domžalah ostal kot trener vijolic praznih rok še proti drugemu nekdanjemu klubu v Sloveniji, bo Maribor le stežka poskrbel za bolj razburljivo končnico v boju za prvaka.

Bravo noče igrati le za dober vtis

Sobotni spored bosta v družbi reflektorjev na Bonifiki končala Koper in Bravo. Kanarčki so po pokalni zmagi na Ptuju, z dvema zadetkoma je izstopal najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Nardin Mulahusejnović, z ubranjeno 11-metrovko pa se je izkazal tudi vratar Ivan Vargić, ki je med vratnicama zamenjal poškodovana Davida Adama, zadržali upanje, da bi se lahko v Evropo prebili prek omenjenega tekmovanja. Rodolfo Vanoli je s Koprom že osvajal pokal, z zmago na Štajerskem pa tudi okrepil samozavest v vrstah rumeno-modrih. Koprčani pa niso zadnje, kar zadeva Evropo, rekli niti v prvenstvu, kjer so na petem mestu in so si že skoraj teoretično zagotovili obstanek.

Ko sta se Bravo in Koper nazadnje pomerila v Ljubljani, so rumeni visoko odpravili Primorce. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Obalo prihaja Bravo, ki je v zadnjih štirih tekmah v prvi ligi osvojil le dve točki in na lestvici zdrsnil na sedmo mesto, a so varovanci Dejana Grabića naredili dober vtis. Trener je zadovoljen z njihovim trudom in pristopom, zagotavlja, da je v igri mogoče opaziti napredek, izostajajo le pozitivni rezultati. Na zadnji tekmi, ko je Bravo izgubil proti Mariboru, je bilo veliko govora o sodnikih. Mladi ljubljanski klub je prepričan, da bodo dobre igre prej ali slej privedle tudi do boljših rezultatov. Bodo to izkusili Koprčani?

Vombergar: Prvenstvo bo težko do konca, a ...

V nedeljo se bo za prvoligaške točke igralo v slovenski prestolnici. Olimpija je hitro prebolela poraz v Fazaneriji (0:3), s katerim se je končal niz neporaženosti pod vodstvom Gorana Stankovića. Zmaji so v nedeljo v Murski Soboti razočarali navijače, vratar Žiga Frelih je moral po žogo v svojo mrežo kar trikrat, Maribor pa se je po srečni zmagi v Spodnji Šiški približal Ljubljančanom na štiri točke zaostanka. Ni manjkalo veliko, pa bi Olimpija v nekaj dneh doživela ponoven šok v Prekmurju, saj se je gostovanje v Lendavi prevesilo v podaljšek. Zmaji so ga odigrali z igralcem manj, Nafta si je priigrala nekaj zrelih priložnosti, a sta nato Nejc Vidmar, ki je po dolgem času stal med vratnicama, in pa strelec odločilnega zadetka Andres Vombergar le poskrbela, da v Lendavi ni bilo senzacije.

Veselje Nejca Vidmarja po zadetku Andresa Vombergarja na pokalni tekmi v Lendavi Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zmaji so tako ohranili možnost za osvojitev dvojne krone, Stankoviću pa se je drzna poteza, ko je privoščil počitek nekaj najboljšim igralcem, med njimi tudi kapetanu Timiju Maxu Elšniku, v enajsterico pa uvrstil ogromno mladih varovancev, na koncu le obrestovala. "Za vsakega napadalca je to nekaj najlepšega. Samozavest se ti poveča, če odločiš o takšni tekmi. Zelo sem vesel," je po zlatem zadetku v Lendavi povedal Vombergar, ki v nedeljo proti Aluminiju pričakuje zahteven dvoboj. ''Igramo doma in gremo na tri točke. Prvenstvo bo težko do konca, a seveda upam, da nam bo uspelo," je Vombergar, z 11 zadetki tudi najboljši strelec Olimpije v tej sezoni, optimističen pred nadaljevanjem sezone.

Gostitelji bodo v nedeljo, dvoboj se bo začel ob 17.15, pogrešali kaznovanega Radivoja Bosića, ta bo po rdečem kartonu v Lendavi počival na treh tekmah, Aluminij pa zaradi izključitve na zadnji tekmi, ko so Kidričani doma izgubili s Sežančani, ne bo mogel računati na Emirja Azemovića. ''Posebnosti ni. Spočili smo se, pozdravili določene manjše poškodbe. V Ljubljano odhajamo pripravljeni na čvrsto tekmo, v prijetno okolje, ter upamo, da se bomo po koncu tekme veselili pozitivnega rezultata,'' sporoča trener Aluminija Oskar Drobne. Njegovi igralci so v primerjavi s številnimi zmaji dobro spočiti, zelo je motiviran tudi nekdanji zmaj Haris Kadrić.

Prva liga Telekom Slovenije, 31. krog: Petek, 30. april:

Gorica : Mura 1:5 (1:2)

Begić 17.; Zirdum 23./ag, Cipot 39., Gorenc 54., Bobičanec 70., Štrakl 90. Sobota, 1. maj:

15.00 Tabor Sežana - Domžale

16.45 Celje - Maribor

20.00 Koper - Bravo



Nedelja, 2. maj:

17.45 Olimpija - Aluminij