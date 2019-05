V živo: Olimpija hitro vrnila udarec, Mariboru in Rudarju razveljavili regularen zadetek #video

Vodilni Maribor je v 31. krogu Prve Lige Telekom Slovenije brez težav s 3:1 premagal Gorico, kar pomeni, da bo vsaj zadržal prednost pred Olimpijo, ki v Stožicah pravkar gosti kranjski Triglav. Na prvi nedeljski tekmi v Murski Soboti smo videli šest zadetkov in delitev točk, že v soboto pa so Domžale visoko s 3:0 premagale Aluminij.

Olimpija : Triglav 1:1* (-:-) 32. minuta: GOOOL! 1:1! Olimpija ni potrebovala veliko, da je prišla do izenačenja. Rok Kronaveter je slabo izvedel prosti strel, odbitek pa je silovito po tleh v mrežo Kranjčanov poslal branilec zmajev Marko Putinčanin. 24. minuta: GOOOL! 0:1! Po zaspanem začetku tekme, ko so imeli manjšo premoč domači, so Triglavani izpeljali bliskovit protinapad. Lepo je potegnil Žan Rogelj ter lepo zaposlil Luko Majcna, ki je v slogu največjih mojstrovi zadel za vodstvo Kranjčanov. Začetek tekme v Ljubljani! Začetni postavi v Stožicah: Znani sta postavi Olimpija Ljubljana in Triglav Kranj 👇#PLTS 🏆 | #OLITRI ⚽ pic.twitter.com/QovLnaWT2U — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 5, 2019

Maribor brez težav prek Gorice

Jan Mlakar se je izkazal z dvema zadetkoma. Foto: Twitter/NK Maribor Mariborčani so še enkrat več dokazali, da se v Novi Gorici odlično počutijo. Še drugič v sezoni so v gosteh premagali gostitelje, ki na zmago nad Mariborom čakajo že od 13. avgusta 2016. Pot do 22. zmage v Novi Gorici in osme zaporedne v dvobojih s Primorci so si tlakovali že na samem začetku, ko je po minuti in 22 sekundah v polno zadel Jan Mlakar.

Ko je v 35. minuti Mlakar zadel še drugič, je bilo bolj ali manj jasno, da bodo gosti v Maribor odnesli popoln plen, čeprav so morali za njo na koncu vsaj nekaj minut trepetati. Sodniki so razveljavili regularen zadetek Luke Zahovića, kmalu zatem je domače v igro vrnil Etien Velikonja, vseeno pa do popolnega preobrata ni prišlo. Zadnji žebelj v krsto Gorice dobrih pet minut kasneje zabil ravno Zahović.

Neupravičeno razveljavljen zadetek Zahovića:

Drama na Fazaneriji ni dala zmagovalca

Na prvi nedeljski tekmi smo na Fazaneriji gledali pravo dramo. Rudar je vodil praktično vso tekmo, tudi s 3:1, na koncu pa to ni bilo dovolj za vse tri točke. Mura sta rešila dva rezervista. Najprej je bil z glavo natančen Nino Kouter, v sodnikovem podaljšku pa je za delitev točk poskrbel še Rok Sirk.

Rudar je v naslednjih sekundah prek Dominika Radića zadel za novo vodstvo, a je stranski sodnik dvignil zastavico. Počasni posnetek je pokazal, da prepovedanega položaja ni bilo.

Zadetek Dominika Radića, ki so ga sodniki razveljavili:

So sodniki storili novo napako? Da. 85,14% +

Ne. 14,86% +

Domžale ostajajo uganka za Aluminij

Domžalčani so znova potrdili, da so Kidričani njihova dobra stranka. Aluminij Domžal še ni premagal, tako je bilo tudi danes, ko so izbranci Simona Rožmana prišli do 12. zmage na 16 medsebojnih tekmah oziroma so le še utrdili svoj položaj na lestvici.

Kidričani so tekmo odlično odprli, imeli dve res lepi priložnosti, nato pa je goste v vodstvo popeljal Tilen Klemenčič in postavil izid prvega polčasa. Gladko zmago rumenih sta v drugem polčasu potrdila še drugi branilec Gaber Dobrovoljc in Shamar Nicholson.

Jamajčan je v Kidričevem postavil piko na i:

Celje lovi Evropo, Krško v dvojnih težavah

Sklepno dejanje 31. kroga bo v ponedeljek ob 18. uri v Celju, na stadionu Z'dežele, ki bo 30. maja prizorišče finala pokala Slovenije. Na njem bosta nastopila Maribor in Olimpija, ki jo je v četrtek premagalo Celje in se razveselilo prve zmage nad zmaji po dolgih sušnih letih, s tem pa tudi napovedalo krčevit boj za Evropo do zadnjega kroga.

Pred Celjani je vsaj na papirju najlažja naloga za osvojitev novih treh točk v prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Proti zadnjeuvrščenemu Krškemu, ki mu gori pod nogami tako ali drugače, saj so prepričljivo na dnu razpredelnice, niso pa prejeli niti tekmovalne licence za nastop v prvi ligi v prihodnji sezoni. Krčani so se na odločitev licenčne komisije NZS pritožili, do konca sezone pa nameravajo Sloveniji dokazati, da si vendarle zaslužijo članstvo med najboljšimi. Proti Rudarju se jim v četrtek ni izšlo, bi lahko prekrižali načrte svojim sosedom iz Celja?

Najboljši strelci: 15 - Luka Majcen (Triglav),

14 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Luka Zahović (Maribor)

12 - Jan Mlakar (Maribor)

11 - Shamar Nicholson (Domžale), Žiga Škoflek (Rudar), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor), Mitja Lotrič (Celje)

...

Poročila s tekem:

Video vrhunci tekem:

Mura : Rudar 3:3

Aluminij : Domžale 0:3