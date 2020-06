V živo: Maribor zapravil veliko priložnost! #video

V tridesetem krogu Prve lige Telekom Slovenije se v večnem derbiju merita vodilna Olimpija in branilec naslova Maribor, ki zmajem po zmagovitem nizu diha za ovratnik. Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer so Domžalčani po zadetku Arnela Jakupovića ugnali Muro in spet skočili na osmo mesto. V soboto so Celjani, pri katerih je za enega najlepših zadetkov sezone poskrbel Mitja Lotrič, v obračunu za Evropo z 2:0 odpravili Aluminij. Tabor je v Sežani remiziral z Bravom (0:0) in končal niz šestih zaporednih zmag mlade ljubljanske ekipe. Krog se je sicer začel v petek v Velenju, kjer je Rudar priznal premoč Triglavu (0:1) in se tudi uradno poslovil od prvoligaške druščine.

Olimpija : Maribor 0:0* (-:-) 8. minuta: Velika priložnost za Maribor. Po lepi podaji Jasmina Mešanovića, je z glavo poskušal Alexandru Cretu. Nekdanji član Olimpije je to storil tako slabo, da je žoga na koncu skočila prek vrat Nejca Vidmarja. Izjemna priložnost gostov, a ostaja pri začetnih 0:0. Video: velika priložnost Maribora: ZAČETEK TEKME! Začetni enajsterici v Stožicah: Začetna enajsterica proti Mariboru! 💚🐉#verjamemvzmaje pic.twitter.com/vQ1z75Q4ow — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 28, 2020 Vijol’čnih 11 za derbi:@nkolimpija 🆚 @nkmaribor



Stožice, 20:45.



Žal s precej težavami pri sestavi moštva: manjkajo poškodovani Kronaveter, Mitrović in Klinar...#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/7AjG1MZ5tK — NK Maribor (@nkmaribor) June 28, 2020 Pred derbijem: Najlepše, kar lahko ponudi slovenski klubski nogomet, bo na vrsti zadnje. V sklepnem dejanju 30. kroga se bosta v Stožicah ob 20.45 pomerila Olimpija in Maribor, glavni sodnik pa bo Matej Jug . Obeta se večni derbi, derbi vodilne dvojice, jesenskega prvaka in branilca naslova, ki ju na lestvici loči le točka. Če se ne bi pisalo "zloglasno koronsko" leto 2020, bi se za posladek na največjem slovenskem stadionu iskale dodatne vstopnice, tako pa bodo tribune Stožic žal samevale. Vrata objekta bodo zaprta za navijače, ki bodo v nedeljo zvečer na trnih, saj bo veliki derbi neposredno odločal o prvem mestu. Zmagovalec bo prevzel (ohranil) vodilni položaj in si pred zadnjo šestino sezone ustvaril pomembno prednost. Če se bo dvoboj večnih tekmecev končal brez zmagovalca, bo Olimpija zadržala tesnih +1, če pa bo obveljala tradicija, da Maribor veliko lažje premaguje zeleno-bele v gosteh kot doma, pa bodo vijolice po 30. krogu skočile na vrh. V tej sezoni so bile le enkrat prve, ravno po zmagi na jesenskem večnem derbiju v Stožicah, ko so zmagale s 4:2, dvoboj pa je zaznamoval Rok Kronaveter, ki je v sodnikovem podaljšku izkoristil nepričakovano darilo Nejca Vidmarja. To je bil tudi edini poraz Olimpije na večnih derbijih pod taktirko Safeta Hadžića. Jakirović uspešnejši od Skenderja Olimpija bo zaigrala šele drugič pod vodstvom novega trenerja Dina Skenderja, ki bo tako dočakal debi v Stožicah. Na krstni tekmi v Domžalah, na kateri je imela navijaška skupina Green Dragons marsikaj povedati predsedniku Milanu Mandariću, se je veselil dramatične zmage, ki je zmaje ohranila na vrhu lestvice. Mladi hrvaški strateg bo moral proti Mariboru sestaviti obrambo brez kaznovanega Mackyja Bagnacka, ki se po koncu sezone seli v Beograd, ne bo niti poškodovanega bočnega branilca Erica Boakyeja. Težave s tem, kako sestaviti najmočnejšo postavo v obrambi, imajo tudi Mariborčani. Pred gostovanjem v Stožicah je zaradi poškodbe nosu za nedeljski nastop odpadel Nemanja Mitrović, eden izmed številnih izbrancev Sergeja Jakirovića, ki je v preteklosti nosil dres Olimpije. Nekdanji kapetan zmajev tako ne bo mogel pomagati mariborski obrambi na srečanju, na katerem lahko Mariborčani prvič letos prehitijo zeleno-bele. Obeta se spopad hrvaških trenerjev, ki v svoji domovini nista še nikoli vodila največjih klubov (Dinamo, Hajduk ali Rijeka), ampak se dokazovala na stolčku Osijeka (Skender) oziroma Gorice (Jakirović). Za točke sta se pomerila dvakrat, obakrat je bil zmagovalec Jakirović. Če se bo ponovila zgodovina, bodo 15-kratni prvaki prehiteli Olimpijo, s tem pa bi se tudi nadaljeval stoodstotni niz Maribora pod vodstvom novega hrvaškega trenerja. S takšnim se lahko v pokoronskem obdobju pohvali le še Bravo. Če bi Olimpija in Maribor v tej sezoni osvojila enako število točk in se znašla pri vrhu lestvice, bi postal prvak tisti z boljšim razmerjem medsebojnih dvobojev. V tem pogledu je uspešnejši Maribor (0:0, 4:2, 1:1). Olimpija bi morala, če bi hotela prehiteti vijolice, v nedeljo premagati večnega tekmeca z vsaj tremi zadetki razlike.

Pomembna zmaga Domžal v Murski Soboti

Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer so pokalni prvaki Muraši pričakali Domžale, ki jim močno teče vodo v grlo. Po petkovi zmagi Triglava so padli na deveto mesto, zato so nujno potrebovali točke tudi sami. Rumeni so na Fazaneriji dolgo trpeli, reševal jih je izkušeni vratar Ajdin Mulalić, izkazal se je s štirimi super obrambami, a zdržali in na koncu tudi zadeli.

Video: odločilni zadetek na Fazaneriji:

Po slabi reakciji branilca domače ekipe Žana Karničnika si je v 76. minuti žogo lepo nastavil rezervist Domžal Arnel Jakupović in lepo zadel. Domžalčani so skočili na osmo mesto. Imajo dve točki več od Triglava.

Mojstrovina Lotriča in zmaga Celja

Sobotni večer je na slovenskih prvoligaških zelenicah minil v znamenju štajerskega obračuna v Kidričevem. V spopadu za Evropo so Celjani z 2:0 odpravili Aluminij in so tako za zdaj v veliko boljšem položaju kot Kidričani, ki na četrtem mestu za tretjim Celjem zaostajajo že sedem točk. Mrežo domačih je v 11. minuti z izjemnim evrogolom, morda celo najlepšim zadetkom v spomladanskem delu prve lige, načel Mitja Lotrič, le šest minut kasneje pa se je med strelce vpisal še Dario Vizinger, ki je zdaj že pri 19 zadetkih in kraljuje na vrhu lestvice strelcev. Celjani so tako po remiju s Taborom in porazom proti Muri znova našli zmagovito formulo, vsaj do jutri so se na drugem mestu izenačili z Mariborom, za vodilno Olimpijo pa zaostajajo za točko.

Video: projektil Lotriča:

Tabor končal niz Brava

Bravo in Tabor sta se razšla brez zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Sobotni spored se je začel na Krasu, kjer se je na stadionu Rajka Štolfa po dolgem času zbralo tudi okoli tristo gledalcev. Še zadnjič v tej sezoni sta se udarila Tabor in Bravo, ki sta se razšla brez zadetkov in delitvijo točk. Še posebej velike pomena je imel obračun za napadalca Tabora Rodrigueja Bongonguieja, ki se seli v Izrael, kariero pa bo nadaljeval pri Hapoelu.

Bravo je z remijem tako sicer prekinil niz šestih zaporednih zmag, a hkrati Ljubljančani v letu 2020 še vedno ne poznajo poraza. Kot edini v Sloveniji. Ekipi, ki sta v prejšnji sezoni izstopali v drugi ligi in si zagotovili napredovanje med elito, sta tako še vedno blizu uresničitve cilje, zagotovitve obstanka. Bravo je zasidran na šestem mestu z 41 točkami, Tabor je s sedmimi manj mesto za mlado ljubljansko ekipo.

Triglav pokopal upe Rudarja

Prvoligaška karavana se je v 30. krogu najprej ustavila na stadionu Ob jezeru, kjer je Rudar, ki je dvakrat zadel vratnico, moral priznati premoč Triglavu (0:1) in se tako poslovil od možnosti za obstanek v prvoligaški konkurenci. Matematičnih možnosti za čudežno rešitev ni več, šest krogov pred koncem znaša zaostanek za Triglavom kar neulovljivih 21 točk.

Triglav je zmagal še na tretjem od štirih medsebojnih srečanj v tej sezoni. Edini zadetek na tekmi je v 19. minuti dosegel Milan Milanović, ki je zadel po podaji s kota in se je tako še četrtič v tej sezoni vpisal med strelce.

Video: zadetek Triglava

Izbranci Domna Beršnjaka, že petega trenerja Rudarja v tej "nesrečni" sezoni, so tako od petka naprej že bodoči drugoligaši, hkrati pa so tudi edina ekipa, ki je v pokoronskem obdobju še brez točk(e). Velenjčani so se sicer že dalj časa navajali na kruto realnost, da se v Šaleški dolini kmalu ne bo več igral prvoligaški nogomet, po 30 krogih pa še vedno niso okusili slasti zmage. Po Dekanih lahko tako postanejo šele druga ekipa v zgodovini 1. SNL, ki je končala sezono brez ene samcate zmage. Nazadnje so slavili 22. maja 2019, ko so ugnali Celje.

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog: Petek:

Rudar : Triglav 0:1 (0:1)

Milanović 19.



Sobota:

Tabor : Bravo 0:0

R. K.: Zebić 49./Tabor



Aluminij : Celje 0:2 (0:2)

Lotrič 11., Vizinger 17.



Nedelja:

Mura : Domžale 0:1 (0:0)

Jakupović 76.



20.45 Olimpija - Maribor

Lestvica:

Najboljši strelci: 19 − Dario Vizinger (Celje)

18 - Ante Vukušić (Olimpija)

15 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura),

10 - Ante Živković (Aluminij), Aljoša Matko (Bravo)

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Mura : Domžale, foto: Blaž Weindorfer / Sportida:

Povzetki s tekme:

Mura : Domžale 0:1

Tabor : Bravo 0:0

Rudar : Triglav 0:1