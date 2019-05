Podivjani ritem 1. SNL: Maribor že skoraj prvak, v Domžalah diši po Evropi

Prvomajski prazniki bodo za prvoligaške nogometne klube delovni, saj jih danes in jutri čakajo obveznosti v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije. Šest najboljših ekip se bo pomerilo med seboj. Vodilni Maribor bo danes v Ljudskem vrtu pričakal Aluminij, Domžalčani bodo gostili Muro, Celje pa v sredo Olimpijo. V Kranju in Krškem bo potekal neizprosen boj za obstanek.

Do konca tekmovalne sezone 2018/19, v kateri se naslov nasmiha Mariboru, je še sedem krogov. Ob 14.45 se obeta se dramatičen boj za tretje in četrto mesto, ki zagotavlja evropski vozovnici. Če je tretje mesto najbližje Domžalam, pa za četrto mesto ne vlada zgolj dvoboj, ampak kar troboj med Muro, Aluminijem in Celjem, ki imajo enako število točk (40).

Zato bo današnji dvoboj v mestu ob Kamniški Bistrici zelo pomemben tako za rumene kot tudi črno-bele, ki so jo v nedeljo ponovno zagodli Mariboru in še četrtič v tej sezoni ostali neporaženi v prvenstvu proti vodilnemu klubu.

Domžalčani bodo zaradi kazni pogrešali članskega reprezentanta Adama Gnezdo Čerina. ''Na koncu bo štela vsaka točka,'' poudarja njegov soigralec Matija Rom, trener Mure Ante Šimundža pa napoveduje, da njegove izbrance, ki so v prejšnji sezoni osvojili drugo ligo, čaka do konca sezone še sedem derbijev. Z Domžalami imajo v tej sezoni dobre izkušnje, saj so brez poraza, na treh tekmah pa so osvojili pet točk.

Maribor napada +13

Maribor želi premagati štajerske sosede iz Kidričevega. Foto: NK Maribor Ob 17. uri bo prvomajski spored sklenil štajerski obračun v Ljudskem vrtu, na katerem je absolutni favorit Maribor. Vijolice bodo priložnost za povišanje prednosti (s tekmo več) pred Olimpijo na +13 lovile brez dveh kaznovanih igralcev Aleksa Pihlerja in Dareta Vršiča. Po njunih izključitvah v taboru Maribora ni manjkalo slabo volje. ''Aluminij vedno sodi med najbolj neugodne nasprotnike,'' opozarja Blaž Vrhovec.

Gostje bodo nastopili z najmočnejšo postavo. V prvenstvu še niso rekli zadnje za preboj v Evropo, zato bodo v Mariboru napadali presenečenje. Zlasti na krilih Jureta Matjašiča, ki je z dvema zadetkoma zagotovil preobrat v zadnjem krogu proti Triglavu.

V Kranju za sedmo mesto

Bede Osuji zaradi kartonov ne bo mogel pomagati vrtnicam v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometna sreda se bo začela ob 14.30 z obračunom za sedmo mesto v Kranju. Triglav bo vrtnice pričakal brez dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Aleš Mertelj in Žan Rogelj, neuspeh proti vrtnicam, ki so v zadnjem krogu eksplodirale in v enem polčasu napolnile mrežo Celjanov, pa bi jih pahnil v neugoden položaj, saj bi jim pretilo deveto mesto.

Kartoni so še bolj osiromašili vrste primorskega prvoligaša, za katerega na Gorenjskem ne bodo mogli nastopiti Jani Curk, Andrija Filipović in Bede Osuji, tako da bo največjo odgovornost v napadu prevzel povratnik Etien Velikonja.

Safet Hadžić po peto zaporedno

Rok Kronaveter je na zadnjem gostovanju Olimpije v Celju prispeval prekrasen zadetek s prostega strela. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 16.45 bo zanimivo v Celju, kjer želijo gostitelji brez kaznovanega Žana Benedičiča pokvariti načrte favorizirani Olimpiji. Celjani so konec prejšnjega tedna v Novi Gorici povsem pogoreli (0:4). Brez kapetana Janeza Piška in prvega strelca tekmovanja Rudija Požega Vancaša so bili lahka malica za Gorico. Tokrat se želijo z njuno pomočjo opravičiti navijačem in dokazati, da sanje o četrtem mestu, ki pelje v Evropo, še niso zapravljene.

Pri zmajih, ki bodo napadali peto zaporedno zmago pod vodstvom Safeta Hadžića, ta bo prvič, odkar se je vrnil na klop Olimpije, zaigral v gosteh, bo vse drugega kot zmaga razočaranje. Zeleno-beli želijo ohraniti upanje za ubranitev naslova, čeprav jim ne kaže najbolje, saj imajo za Mariborom velik zaostanek. Pod posebnim drobnogledom bo prvi strelec lige Rok Kronaveter.

Derbi začelja v Krškem

Trener Andrej Panadić s Krčani še ni zmagal doma. Foto: Vid Ponikvar Zadnje dejanje 30. kroga bo v Krškem, kjer čaka izbrance Andreja Panadića tekma resnice. Za najbližjim zasledovalcem na lestvici, to je ravno velenjski Rudar, zaostaja devet točk. Zato lovi morda že zadnji vlak za morebitno podaljšanje upanja za zagotovitev obstanka.

Ob 18. uri bodo Krčani v derbiju začelja gostili knape, ki so ostali v zadnjem krogu praznih rok proti Domžalam. Velenjčanom ni pomagal niti prekrasen zadetek Žiga Škofleka (1:2), ki bi lahko predstavljal veliko nevarnost vratom Posavcev.

Prvoligaški ritem se bo nadaljeval pospešeno, saj se bodo najboljši klubi že od sobote do ponedeljka potegovali za točke v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije.

Najboljši strelci: 14 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura)

12 - Luka Zahović (Maribor)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor)

...