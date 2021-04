Rožmanu se je izšlo v tretje, velik preobrat Domžal #video

Nogometaši Maribora so v uvodni tekmi 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh ugnali Bravo (1:0), Simon Rožman pa je dočakal prvo zmago na klopi vijolic. Razigrane Domžale so se z zmago nad vedno bolj zaskrbljenimi Celjani (3:1) povzpele na tretje mesto, primorski derbi med Koprom in Gorico pa se je na Bonifiki končal brez zadetkov. V nedeljo bo vroči Aluminij pričakal Tabor, v derbiju kroga pa se bosta spopadli Mura in letos še neporažena Olimpija, ki lahko z zmago vrne prednost pred Mariborom na +7.

Na Bonifiki streljali s praznimi naboji

V sobotnem večernem spopadu na Bonifiki sta mreži mirovali. Koprčani so na primorskem derbiju v okvir vrat gostov iz Nove Gorice streljali le enkrat, vrtnice, ki bi jim zmaga na Obali prišla še kako prav, saj bi se lahko devetouvrščenemu Celju približali na vsega tri točke zaostanka, pa so si priigrale kar nekaj zrelih priložnosti, a je bil vedno na mestu David Adam.

Kako je Goran Cvijanović s "pomočjo" koprske obrambe zatresel prečko:

Koper je v 64. minuti ostal brez izključenega Timoteja Dodleka, Novogoričani pa so že v naslednjem napadu prek Gorana Cvijanovića zatresli okvir vrat. Tako jih je od sladke zmage delilo le nekaj centimetrov. Koprčani ostajajo na peto mesto, možnost za preboj v Evropo pa vidijo tudi v pokalu, vrtnice pa so se vedno bolj zaskrbljenim Celjanom približale na -5.

Domžale korak bližje Evropi, Celjani spet razočarali

Če se je v Ljubljani nadaljevala tradicija in so Mariborčani znova v gosteh premagali Bravo, pa so Domžalčani prekinili neslavni niz in po petih neuspešnih poskusih (trije remiji in dva poraza) na domači zelenici končno premagali Celjane. Čeprav so si v prvem polčasu ustvariti veliko priložnosti, so prvi povedli gostje. V 40. minuti je v polno zadel Filip Dangubić, a veselje branilcev naslova, ki v letu 2021 doživljajo udarec za udarcem, ni trajalo dolgo.

Zadetek Damjana Vukliševića za 1:1:

Še pred koncem prvega dela je izenačil Damjan Vuklišević, nato pa sta Dario Kolobarić, dosegel je že 11. zadetek v tej sezoni, in kapetan Senijad Ibričić z bele točke poskrbela za velik preobrat. Rumena družina je s tekmo več prehitela Muro in se zavihtela na tretje mesto, Evropa, velika želja Domžal, je vse bližja, češki strateg Jiri Jarošik pa je s Celjani še enkrat pokvaril dan navijačem rumeno-modrih.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Rožmanu se je izšlo v tretje, Grabić nezadovoljen s sojenjem

Tradicija se nadaljuje. Odkar nastopa Bravo v prvi ligi, na domači tekmi proti Mariboru še ni osvojil niti točke. V soboto je doživel že četrti zaporedni poraz v Ljubljani (0:1), na igrišču pa ga po vsem, kar je pokazal, ni delilo veliko od zgodovinskega uspeha. V dvoboj so bolje vstopili gostje, ki so nastopili v močno pomlajeni zasedbi. Povprečna starost enajsterice je znašala 24,2 leta, kar je najmanj v tej sezoni, trener Simon Rožman pa je postavil v začetno postavo tudi 17-letnega Gala Gorenaka in leto dni starejšega debitanta v 1. SNL Vida Kodermana. Po začetnem pritisku gostov so prek protinapadov zapretili Ljubljančani, najlepši priložnosti pa sta v prvem polčasu zapravila Martin Kramarič in Mustafa Nukić.

Zadetek Jana Mlakarja in sporen prekršek Davida Brekala za 11-m:

V drugem delu bi Luka Uskoković skoraj zatresel lastno mrežo, ko je po ''podaji'' Nukića zadel vratnico, v 70. minuti pa je sodnik Nejc Kajtazović na presenečenje gostiteljev pokazal na belo točko.

Najstrožjo kazen je dosodil po domnevnem prekršku Davida Brekala nad mladim Kodermanom. Odgovornost za izvajanje je prevzel Jan Mlakar in odločil zmagovalca dvoboja. To je bila prva zmaga Rožmana, odkar trenira Maribor.

Grabić: To je z eno besedo sramota domači strateg Dejan Grabić pa ni skrival razočaranj nad nekaterimi sodniškimi odločitvami. O tisti v 70. minuti za 11-metrovko ni želel govoriti, je pa izpostavil nekatere nedosojene prekrške v protinapadih, po katerih bi lahko Maribor ob dodatnih rumenih kartonih ostal tudi brez igralca. "Ko nam v protinapadih vlečejo za dres igralce, četrti sodnik pa to dvakrat signalizira glavnemu sodniku, to ni stroka. To je odločitev. Je pa to priložnost za gol, rumeni karton, v enem primeru rdeči karton. To pa je z eno besedo sramota," je po dvoboju v izjavi za TV Slovenija povedal strateg mladega ljubljanskega kluba.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Grega Valenčič/Sportida:

Kidričani po nadaljevanje izjemnega niza

Haris Kadrić je v dresu Aluminija dosegel dva zadetka. Oba proti Celju. Bi se lahko med strelce vpisal tudi proti Taboru? Foto: Agencija DAMN Prvoligaška karavana se bo v nedeljo najprej ustavila na Štajerskem. V Kidričevem, kjer se bo dvoboj začel ob 15. uri, želi Aluminij nadaljevati spomladansko pravljico. Na zadnjih štirih tekmah je po ''italijanskem'' receptu, polnem tesnih, a toliko slajših zmag, z 1:0, osvojil kar deset točk. Mreža Luke Janžekovića se že dolgo ni zatresla, trener Oskar Drobne je lahko vedno bolj zadovoljen. Na lestvici se je oprijel varnega osmega mesta, ki zagotavlja obstanek, a se Kidričani pri tem nočejo ustaviti. ''Razvili smo se, učvrstili obrambo. Ne ustvarjamo si še toliko priložnosti, kot bi si želeli, kar pa je razumljivo. Zdaj je primarnega pomena rezultat,'' poudarja napadalec Haris Kadrić, ki je zadel v polno na zadnji tekmi v Celju. Takrat je izkoristil podajo najstnika Davida Flakusa Bosilja.

Kidričani želijo niz neporaženosti nadaljevati tudi proti Taboru, ki pa prihaja na Štajersko zelo samozavesten. Novi trener Sabit Šljivo je v zadnjem nastopu na Krasu pokvaril načrte Muri in s tem ohranil določeno prednost pred Aluminijem. Kraševci imajo pet točk prednosti, če pa bi tokrat potegnili krajšo v Kidričevem, bi jih lahko ob morebitnem nadaljevanju nizanja slabših rezultatov čakal še dramatičen zaključek v boju za obstanek. Tega si na Krasu ne želijo, prepričani so, da si lahko prvoligaško vstopnico tudi za naslednjo sezono zagotovijo že pred koncem prvenstva. Podobno, kot so to storili že v prejšnji sezoni.

Olimpija vse bližje naslovu, a Mura še ni rekla zadnje

Đorđe Ivanović se po odsluženi kazni vrača v ekipo Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije prinaša poslastico. Tribune Fazanerije bi bile lahko prijetno polne, če bi bil navijačem dovoljen ogled srečanja. Tako pa ostajajo vrata stadiona zaprta, Mura in Olimpija pa se bosta v derbiju kroga udarili brez bučnega navijaškega odmeva. Domači strateg Ante Šimundža bo skušal dokazati, da je bila zadnja tekma na Krasu le trenutek slabosti in da so črno-beli sposobni na igrišču zaigrati bistveno bolje. Proti vodilnemu klubu se bo predstavil brez treh kaznovanih igralcev. Po porazu v Sežani, kjer gostje niso bili zadovoljni z vsemi sodniškimi odločitvami, bodo proti vodilni Olimpiji manjkali Dragan Lovrić, Staniša Mandić in Klemen Šturm, kar bi bila lahko voda na mlin gostom iz Ljubljane, ki so si po zaslugi imenitnega niza neporaženosti pod taktirko Gorana Stankovića zagotovili pred Muro kar 11 točk prednosti.

Nedolgo tega so bili Prekmurci veliko bližje vrhu, a so nato na zadnjih štirih dvobojih, ravno po tem, ko je Šimundža podaljšal sodelovanje s klubom, ostali brez zmage in osvojili le tri točke. To pa je premalo za neposreden boj za državni naslov. ''Kanta'' se nasmiha zmajem, ki so proti Kopru pokazali izjemno predstavo. Zaigrali so všečno, napadalno, zelo pritisnili na tekmeca, na koncu pa dosegli kar šest zadetkov! Kot da bi hoteli igralci dokazati, da so določene kritike na račun dela trenerja Stankovića povsem nepotrebne. Ob odsotnosti kaznovanega Đorđeta Ivanovića, je z dvema zadetkoma izstopal mladi srbski reprezentant Radivoj Bosić, Andres Vombergar pa se je najboljšemu strelcu 1. SNL, Nardinu Mulahusejnoviću, približal na vsega zadetek razlike.

Ko sta se Mura in Olimpija nazadnje pomerili v Fazaneriji, so zmaji zmagali z 1:0. V polno je zadel Andres Vombergar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpija tako prihaja v Mursko Soboto z izvrstnim izhodiščem. Trener ima sladke skrbi pri izbiri moštva, nogometaši pa priložnost, da pokažejo Sloveniji, kako so v tem trenutku resnično z razlogom največji favorit za osvojitev naslova. Za nameček jim sanj o državni kroni ne more pokvariti niti neuspeh, saj imajo v žepu pomembno prednost. Pa tudi spoznanje, da si lahko matematično zagotovijo naslov, če do konca sezone, čaka jih še sedem nastopov, dosežejo pet zmag!

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog: Sobota, 24. april:

Bravo : Maribor 0:1 (0:0)

Mlakar 71./11-m



Domžale : Celje 3:1 (1:1)

Vuklišević 45., Kolobarić 54., Ibričić 56./11-m; Dangubić 40.



Koper : Gorica 0:0

R.K.: Dodlek 63./Koper Nedelja, 25. april:

15.00 Aluminij – Tabor

17.15 Mura – Olimpija