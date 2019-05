Maribor izvlekel remi, v Domžalah dan evrogolov #video

Prvomajski prazniki bodo za prvoligaške nogometne klube delovni, saj se merijo na obračunih 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Šest najboljših ekip se bo pomerilo med seboj. Na prvi tekmi sta se Domžale in Mura razšla brez zmagovalca (1:1), z remijem pa se je končal tudi obračun vodilnega Maribora in Aluminija (1:1). Celje bo v sredo gostilo Olimpijo, v Kranju in Krškem bo potekal neizprosen boj za obstanek.

Luka Štor je poskrbel za vodstvo Aluminija. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vodilni Maribor je v Ljudskem vrtu na štajerskem obračunu z Aluminijem doživel še tretji zaporedni remi. Po neodločenem izidu z Muro v pokalnem tekmovanju in prejšnjem krogu prve lige, so si zdaj varovanci Darka Milaniča točke razdelili še s Kidričani. V zelo zaspanem začetnem delu prvega polčasa je Maribor pritiskal na gol Aluminija, a si prave priložnosti ni priigral. Neodločnost domačih je v 41. minuti kaznoval Luka Štor, ki je v gol pospravil odbito žogo.

V 80. minuti je Maribor do izenačenja popeljal Jasmin Mešanović in postavil končni izid 1:1. Mariborčani so po 30 krogih pri 68 točkah, če bi Olimpija jutri slavila proti Rudarju pa se lahko vodilnim Štajercem približa na osem točk zaostanka. Aluminij je zdaj pri 41 točkah in bo v nadaljevanju bil hudo bitko za mesta, ki vodijo v Evropo.

Domžale ohranile +6 pred Muro

30. krog sta na praznično sredo odprli ekipi Domžal in Mure, ki se borita za tretje in četrto mesto, ki še zagotavljata evropski vozovnici. Obračun v Domžalah se je končal z neodločenim izidom 1:1, gledalci pa so videli ogromno priložnosti na eni in na drugi strani. Začetni pritisk domačih nogometašev je 11. minuti z izjemnim evrogolom kronal Tonči Mujan, ki se je izkazal s petim prvenstvenim golom v tej sezoni.

Izvrsten zadetek Tončija Mujana:

V 37. minuti je rezultat na 1:1 z novim projektilom poravnal Nik Lorbek in s tem postavil tudi končni izid. Domžale imajo tako pred četrto Muro še vedno šest točk prednosti, Mura pa bo za četrto mesto bila boj z Aluminijem in Celjem. Mura in Domžale sta se v tej sezoni pomerila že trikrat, prvo tekmo so gladko dobili Prekmurci, zadnji dve pa sta se končali z neodločenim izidom.

V Kranju za sedmo mesto

Bede Osuji zaradi kartonov ne bo mogel pomagati vrtnicam v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometna sreda se bo začela ob 14.30 z obračunom za sedmo mesto v Kranju. Triglav bo vrtnice pričakal brez dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Aleš Mertelj in Žan Rogelj, neuspeh proti vrtnicam, ki so v zadnjem krogu eksplodirale in v enem polčasu napolnile mrežo Celjanov, pa bi jih pahnil v neugoden položaj, saj bi jim pretilo deveto mesto.

Kartoni so še bolj osiromašili vrste primorskega prvoligaša, za katerega na Gorenjskem ne bodo mogli nastopiti Jani Curk, Andrija Filipović in Bede Osuji, tako da bo največjo odgovornost v napadu prevzel povratnik Etien Velikonja.

Safet Hadžić po peto zaporedno

Rok Kronaveter je na zadnjem gostovanju Olimpije v Celju prispeval prekrasen zadetek s prostega strela. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 16.45 bo zanimivo v Celju, kjer želijo gostitelji brez kaznovanega Žana Benedičiča pokvariti načrte favorizirani Olimpiji. Celjani so konec prejšnjega tedna v Novi Gorici povsem pogoreli (0:4). Brez kapetana Janeza Piška in prvega strelca tekmovanja Rudija Požega Vancaša so bili mala malica za Gorico. Tokrat se želijo z njuno pomočjo opravičiti navijačem in dokazati, da sanje o četrtem mestu, ki pelje v Evropo, še niso zapravljene.

Pri zmajih, ki bodo napadali peto zaporedno zmago pod vodstvom Safeta Hadžića, ta bo prvič, odkar se je vrnil na klop Olimpije, zaigral v gosteh, bo vse drugo kot zmaga razočaranje. Zeleno-beli želijo ohraniti upanje za ubranitev naslova, čeprav jim ne kaže najbolje, saj imajo za Mariborom velik zaostanek. Pod posebnim drobnogledom bo prvi strelec lige Rok Kronaveter.

Derbi začelja v Krškem

Trener Andrej Panadić s Krčani še ni zmagal doma. Foto: Vid Ponikvar Zadnje dejanje 30. kroga bo v Krškem, kjer čaka izbrance Andreja Panadića tekma resnice. Za najbližjim zasledovalcem na lestvici, to je ravno velenjski Rudar, zaostajajo devet točk. Zato lovijo morda že zadnji vlak za morebitno podaljšanje upanja za zagotovitev obstanka.

Ob 18. uri bodo Krčani v derbiju začelja gostili knape, ki so ostali v zadnjem krogu praznih rok proti Domžalam. Velenjčanom ni pomagal niti prekrasen zadetek Žige Škofleka (1:2), ki bi lahko bil velika nevarnost za vrata Posavcev.

Prvoligaški ritem se bo nadaljeval pospešeno, saj se bodo najboljši klubi že od sobote do ponedeljka potegovali za točke v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije.

Najboljši strelci: 14 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura)

12 - Luka Zahović (Maribor)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor)

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Domžale : Mura 1:1, foto: Grega Valančič/Sportida

