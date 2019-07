Mojstrovina je odločila zmagovalca ob drami v Kranju #video

V edini sobotni tekmi 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije so gledalci v Kranju videli razburljivo predstavo, ki je ponudila pet golov, dva rdeča kartona in zmago Triglava nad Rudarjem s 3:2. V edini petkovi tekmi med Celjem in Aluminijem ni bilo zadetkov. V nedeljo se bosta najprej v Ljubljani pomerila novinca v ligi Bravo in Tabor iz Sežane, potem pa nas zvečer čaka poslastica kroga. Derbi med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu.

V edini sobotni tekmi je Triglav prišel do druge zmage, Rudar pa je doživel prvi poraz v tej sezoni. Triglav je po dveh golih Luke Majcna prišel do vodstva z 2:0, pri drugem golu Kranjčanov z enajstmetrovke pa si je gostujoči branilec David Kašnik prislužil rdeč karton. Kljub številčni oslabljenosti je gostom uspel pravcati podvig, prišli so do izenačenja na 2:2. Najprej je v zaključku prvega polčasa zadel Leon Črnčič, potem pa še v 55. minuti Milan Tučić.

Le 13 minut pozneje so Velenjčani ostali z zgolj devetimi nogometaši na igrišču, saj je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen še Žiga Škoflek in Kranjčani so tako veliko številčno premoč znali unovčiti. Za tri točke je s pravcatim evrogolom poskrbel Milan Tučić, ki je zmagovalca odločil v 78. minuti.

Mojstrski gol Davida Tijanića, ki je odločil zmagovalca v Kranju:

Bravo napada zgodovinski dosežek

Bravo je na zadnji tekmi v Murski Soboti namučil Muro (3:4). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo bi se lahko na stadionu ŽAK pisala zgodovina. Bravo bo lovil prve točke v prvoligaški druščini, Tabor pa bo poskušal po Celjanih spraviti v slabo voljo še prvoligaškega novinca, s katerim so se v prejšnji sezoni potegovali za drugoligaški naslov. Na koncu je drugoligaški maraton pripadel Bravu, ki je poleti okrepil svoje vrste, a še čaka na prve točke.

Trener Dejan Grabić je namučil Olimpijo (0:2), zlasti pa Muro v Fazaneriji (3:4). Je napočil čas za prvi uspeh, do katerega bi jim lahko pomagal razigrani novinec v napadu Aljoša Matko? Kraševci prihajajo v prestolnico samozavestni, saj so v zadnjem nastopu ugnali Celje. V dobro voljo jih je spravil strelec zmagovitega gola Leon Sever.

Olimpija po četrto zaporedno zmago v Mariboru

Maribor je v sredo doma premagal AIK z 2:1 ... Foto: Miloš Vujinović/Sportida Vrhunec kroga, pravzaprav kar uvodne četrtine sezone, bo v Ljudskem vrtu. Sodnik Matej Jug bo začetek največjega dvoboja, kar ga pozna klubski nogomet v Sloveniji, označil ob 20.30. Udarila se bosta Maribor in Olimpija. Vijolice imajo v primerjavi z največjim tekmecem več časa za osvežitev in počitek po naporni evropski preizkušnji. V dvoboj z zmaji vstopajo z ogromno željo po zmagi, saj so v uvodnih dveh krogih osvojili le točko in za Ljubljančani zaostali kar za pet točk.

Trener Darko Milanič bo zaradi kazni pogrešal tako vročega Roka Kronavetra, ki se zaradi izključitve na tekmi v Velenju tako ne bo mogel zoperstaviti nekdanjemu klubu, pa tudi športnega direktorja Zlatka Zahovića, ki zaradi kritik, namenjenih sodnikom med srečanjem prvega kroga s Triglavom (1:2), ne bo smel sedeti na mariborski klopi še dve tekmi. Pri Mariboru bi lahko manjkal tudi njegov sin Luka Zahović, v zadnjih sezonah najboljši strelec 15-kratnih prvakov.

... vodilna Olimpija pa je v Turčiji remizirala z 2:2 proti Malatyasporju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija, ki še dolgo ne bo mogla računati na poškodovana Matica Črnica in Nika Kapuna, prihaja v Maribor s prijetno turško popotnico. V četrtek je remizirala pri Malatyasporju (2:2), po kratkem predahu pa se bo že v nedeljo odpravila na še eno vroče gostovanje v Ljudski vrt, ki bo tako kot je že v navadi pokal po šivih. Na zadnjih gostovanjih v Mariboru se je kot po nesojenem pravilu veselila zmage. Bo tako tudi tokrat? Prvovrstni spektakel si bo mogoče v neposrednem prenosu, studijski del se bo začel že ob 20. uri, ogledati na Planet TV.

V Celju začetek brez zadetkov

Prvoligaška karavana se je v 3. krogu najprej ustavila v Celju, kjer pa nismo videli zadetka. Tako za Aluminij kot Celje je bil to prvi remi v sezoni. Bližje zadetku so bili gosti iz Kidričeva, a je bil domači vratar Metod Jurhar vselej na mestu. Kidričani so kljub temu vsaj do nedelje prevzeli prvo mesto na lestvici.

Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 2 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Štor (Aluminij), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav), Luka Majcen (Triglav)

