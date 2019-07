V živo: Bravo je končno unovčil veliko premoč, bo prišel do zgodovinske zmage? #video

Danes bomo v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije ob 20.30 v derbiju, ki ga boste lahko spremljali v živo na Planet TV, dočakali prvi vrhunec slovenske nogometne sezone. V Ljudskem vrtu se bosta udarila večna tekmeca Maribor, ki ima po dveh tekmah samo točko, in Olimpija, ki je stoodstotna in bi ob zmagi lahko prvakom pobegnila na osem točk razlike. Pravkar se v Ljubljani merita novinca Bravo in Tabor Sežana (prenos na Planet 2). V soboto je Triglav s 3:2 premagal Rudar iz Velenja. Na petkovi tekmi med Celjem in Aluminijem nismo dočakali zadetka.

Bravo : Tabor 1:0* (0:0)

81. minuta: nova priložnost za Bravo, spet je bil nevaren Ibrahim Mensah in spet se je izkazal gostujoči vratar, ki je žogo odbil še v 17. kot za domače na tekmi!



78. minuta: zdaj so bili nevarni gostje. Pri strelu je bil Stjepan Babić, a ni bil dovolj natančen.



66. minuta: z roba kazenskega prostora je imel na voljo prosti strel Andraž Kirm, a je meril čez gol.



VIDEO: gol Ibrahima Mensaha:





GOOOL! Končno smo dočakali tudi zadetek. Po podaji Jake Ihbeisheha se je pred golom izjemno znašel Ibrahim Mensah 61. in Bravo popeljal do zasluženega vodstva.



VIDEO: priložnosti Alena Krcića in Aljoša Matka:





54. minuta: Zdaj pa nova priložnost za Bravo. Najprej je streljal Alen Krcić, potem še Aljoša Matko, a je njegov poizkus v zadnjem hipu blokiral eden izmed branilcev gostov. V Ljubljani je zelo razburljivo, bomo dočakali prvi gol?



VIDEO: priložnosti Dominika Mihajlevića in Predraga Sikimića:





52. minuta: številčno oslabljen je malo po rdečem kartonu Tabor prišel do prve priložnosti. Najprej je streljal Hrvat Dominik Mihajlević, a je vratar Brava strel odbil. Do žoge je prišel Srb Predrag Sikimić, a ni zadel.



VIDEO: rdeč karton Klemna Nemaniča:





50. minuta: rdeč karton za Tabor. Po lepi podaji Andraža Kirma je sam pred gol Tabora prišel Aljoša Matko, zrušil ga je Klemen Nemanič in si prislužil rdeč karton. Po prostem strelu z roba kazenskega prostora ni bilo zadetka.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Ljubljani čaka v drugih 45 minutah? V prvih je bil Bravo precej boljši nasprotnik, kar dokazuje tudi kar neverjetnih 13 kotov, ki so jih imeli na voljo varovanci Dejana Grabića, a niso znali zadeti. Jim bo v nadaljevanju tekme to uspelo?



POLČAS! Za nami je prvih 45 minut na štadionu ZŠD v Ljubljani, v katerih so bili domači nogometaši precej boljši nasprotnik, a žoge za hrbet odličnega vratarja Tabora niso uspeli spraviti. Za zdaj zadetkov še nismo videli, a se verjetno obeta zanimiv drug polčas.



VIDEO: priložnost Anteja Vrčiljaka:





44. minuta: nova priložnost za Bravo. Od daleč je streljal Hrvat v vrstah Ljubljančanov Ante Vrčiljak, a se je z izjemno obrambo izkazal mladi vratar Tabora Arian Rener.



VIDEO: priložnost Ibrahima Mensaha:



35. minuta: kakšna priložnost za Bravo! Po izjemnem preigravanju Ibrahima Mensaha, ki je osmešil dva branilca Tabora, je napadalec Brava prišel pred gol gostov, ustrelil, a se je žoga odbila najprej od prečke in potem še od vratnice, tako da gola nismo dočakali.



VIDEO: priložnost Aljoše Matka:



32. minuta: zdaj pa spet priložnost za Bravo, v akciji je bil Aljoša Matko, a se ni najbolje znašel.



30. minuta: po uvodnem naletu Ljubljančanov se je razmerje sil v Spodnji Šiški nekoliko umirilo. V zadnjih minutah je bilo na igrišču bolj mirno.



16. minuta: spet je bil nevaren Bravo, do strela z glavo je z nekaj metrov prišel branilec David Brekalo, a je bil vratar Tabora spet na mestu.



VIDEO: priložnost Mitje Križana:





10. minuta: nova priložnost za Bravo. Po lepi podaji z leve strani je neoviran do strela z glavo prišel Mitja Križan, a meril čez gol.



2. minute: bolje so začeli nogometaši Brava, ki so v uvodu tekme močno pritisnili proti vratom Primorcev. Blizu zadetka je bil zdaj Aljoša Matko, ki je do zdaj zabil že dva prvenstvena gola, a se je z obrambo strela od blizu izkazal vratar Tabora Arian Rener.



ZAČETEK TEKME! S sredine zelo razmočenega igrišča v Ljubljani, ki bo zagotovo oteževalo igro, so začeli gostje, nogometaši Tabora.



Dober dan, javljamo se iz deževne Ljubljane, kjer je ura 17.00, čez pol ure pa nas čaka obračun novincev med prvoligaši. Bravo je absolutni novinec, čaka ga šele tretja prvoligaška tekma v klubski zgodovini. Prvi dve je izgubil, proti Olimpiji v prvem krogu z 0:2 in v zadnjem krogu še s 3:4 v gosteh pri Muri. Tabor, ki se je prvo ligo vrnil po 18 letih, ima po prvih dveh krogih tri točke. V prvem krogu je doma izgubil z 0:2 proti Aluminiju, v drugem pa pred domačimi navijači premagal Celje z 1:0. Zdaj ga čaka še prvo gostovanje sezone.

Današnji dan bo minil v znamenju večnih tekmecev. Maribor, ki je v prvih dveh krogih najprej izgubil proti Triglavu, potem pa le remiziral z Rudarjem, gosti Olimpijo, ki je v prvih dveh krogih premagala Bravo in Domžale. Če bi Ljubljančani zmagali, bi si pred večnim tekemcem iz Maribora priigrala visoko prednost osmih točk in poskrbela, da bi se v Ljudskem vrtu prižgal alarm.

Za oba največja slovenska nogometna tekmeca prvi derbi sezone prihaja v času med zahtevnimi evropskimi preizkušnjami. Mariborčani so v sredo doma z 2:1 odpravili švedskega prvaka AIK Stockholm, s katerim se bodo v povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov že naslednji teden pomerili še na Švedskem. Olimpija je v četrtek v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov prišla do ugodnega izida, remija z 2:2, v Turčiji pri Malatyasporju. S Turki se bo v povratni tekmi prav tako pomerila prihodnji teden.

Dvoboj novincev v Ljubljani

Bravo gosti Tabor. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes bi se lahko na stadionu ŽAK pisala zgodovina. Bravo lovi prve točke v prvoligaški druščini, Tabor pa poskuša po Celjanih spraviti v slabo voljo še prvoligaškega novinca, s katerim so se v prejšnji sezoni potegovali za drugoligaški naslov. Na koncu je drugoligaški maraton pripadel Bravu, ki je poleti okrepil svoje vrste, a še čaka na prve točke.

Trener Dejan Grabić je namučil Olimpijo (0:2), zlasti pa Muro v Fazaneriji (3:4). Je napočil čas za prvi uspeh, do katerega bi jim lahko pomagal razigrani novinec v napadu Aljoša Matko? Kraševci prihajajo v prestolnico samozavestni, saj so v zadnjem nastopu ugnali Celje. V dobro voljo jih je spravil strelec zmagovitega gola Leon Sever.

Nogometaši Triglava so z dvema goloma Luke Majcna in enim Davida Tijanića s 3:2 premagali Rudar. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Razburljiva tekma v Kranju, ki je osrečila Triglav

V edini sobotni tekmi je Triglav prišel do druge zmage, Rudar pa je doživel prvi poraz v tej sezoni. Triglav je po dveh golih Luke Majcna prišel do vodstva z 2:0, pri drugem golu Kranjčanov z enajstmetrovke pa si je gostujoči branilec David Kašnik prislužil rdeč karton. Kljub številčni oslabljenosti je gostom uspel pravcati podvig, prišli so do izenačenja na 2:2. Najprej je ob koncu prvega polčasa zadel Leon Črnčič, potem pa še v 55. minuti Milan Tučić.

Le 13 minut pozneje so Velenjčani ostali z zgolj devetimi nogometaši na igrišču, saj je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen še Žiga Škoflek in Kranjčani so tako veliko številčno premoč znali unovčiti. Za tri točke je s pravcatim evrogolom poskrbel Milan Tučić, ki je zmagovalca odločil v 78. minuti.

Mojstrski gol Davida Tijanića, ki je odločil zmagovalca v Kranju:

V Celju začetek brez zadetkov

Prvoligaška karavana se je v 3. krogu najprej ustavila v Celju, kjer pa nismo videli zadetka. Tako za Aluminij kot Celje je bil to prvi remi v sezoni. Bližje zadetku so bili gosti iz Kidričeva, a je bil domači vratar Metod Jurhar vselej na mestu. Kidričani so kljub temu vsaj do nedelje prevzeli prvo mesto na lestvici.

V tem krogu bi se morala pomeriti tudi Mura in Domžale, a so Prekmurci ugodili prošnji Domžalčanov, ki prav tako nastopajo v Evropi in jih naslednji teden čaka povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti Malmöju (prva tekma se je končala z remijem 2:2), da tekmo prestavijo na poznejši termin. Odigrana naj bi bila 12. septembra.

Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 2 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Štor (Aluminij), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav), Luka Majcen (Triglav)

