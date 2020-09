V živo: Kaj zmore Celje brez najboljšega? Maribor po nenavadni zmagi skočil na vrh! #video

Celje : Domžale 0:0 (-:-), Maribor : Bravo 4:1 (3:0)

Začetek tekme v Celju. Ob 20.15 se bosta v drugi tekmi 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije pomerila Celje in Domžale. Prvaki so razkrili začetno postavo, v kateri bodo pogrešali Daria Vizingerja, ki se je iz knežjega mesta preselil v Avstrijo. S kakšno postavo se bodo v knežjem mestu, kjer bo tekmo spremljalo do 500 gledalcev, predstavili Domžalčani?



Konec prvega polčasa. Maribor si je priigral visoko prednost, čeprav je bil Bravo prvih 30 minut boljši tekmec. Razmerje v strelih na gol je izenačeno (4:4 - 3:2 v okvir vrat). Posest žoge je bila v tesno prid gostiteljev (53 proti 47 odstotkov). Gooooool! 3:0! 41. minuta. Neverjetno! Maribor je zgolj v osmih minutah povedel za tri zadetke. Tokrat se je med strelce vpisal branilec Nemanja Mitrović. Sprva je dišalo do nedovoljenem položaju Rudija Požega Vancaša, ki pa se ni dotaknil žoge, tako da je glavni sodnik Matej Jug le priznal zadetek Ljubljančana in poskrbel za veliko slavje v vrstah gostiteljev. Podajo je prispeval Amir Dervišević. Vijolice so si priigrale veliko prednost, bliža se konec prvega polčasa. Zadetek Nemanje Mitrovića: Goooool! 2:0! 36. minuta. Maribor je podvojil prednost. Med strelce se je vpisal Jasmin Mešanović, ki je z močnim strelom, spretno iz obrata, poslal žogo pod prečko ljubljanskih vrat. Igor Vekić je bil znova brez možnosti, Maribor si je v nekaj minutah priigral dragoceno prednost. Zadetek Jasmina Mešanovića: Gooool! 1:0! 33. minuta. Kakšen zadetek! Maribor je zatresel mrežo gostov iz Ljubljane iz prve priložnosti, prvega strela v okvir vrat. Kapetan Marcos Tavares je podal do Aljoše Matka, Belokranjec, ki je v prejšnji sezoni nabiral izkušnje kot posojen napadalec Maribora pri Bravu in se izkazal s številnimi zadetki, pa je s fantastičnim strelom popeljal gostitelje v vodstvo. To je bil prekrasen strel z razdalje, pri katerem je bil vratar Igor Vekić brez možnosti. Maribor vodi z 1:0, Matko pa je iz spoštovanja do nekdanjih soigralcev proslavil zadetek brez pretiranih gest. Evrogol Aljoše Matka: 30. minuta: Bravo je znova zapretil. Tokrat je Sandi Ogrinec, nekdanji nogometaš Maribora, lepo zaposlil Mustafo Nukića. Ta je ušel mariborski obrambi in skušal z neposredne bližine, z leve strani, premagati Ažbeta Juga. Vratar Maribora se je izkazal, v Ljudskem vrtu ostaja začetnih 0:0. Priložnost Mustafe Nukića: 26. minuta: ljubljanski Bravo je nevarnejši tekmec. Kapetan Ovbokha Agboyi je prodrl po desni strani in poslal predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer pa je bil najbolj priseben Martin Milec in preprečil najhujše. Maribor še ni resneje ogrozil vrat mladega ljubljanskega kluba, ki je v tej sezoni v prvi ligi osvojil stoodstotno število možnih točk. 16. minuta: prva priložnost na dvoboju. Sandi Ogrinec je popeljal Bravo v protinapad in zaposlil Miho Kancilijo, ki je z močnim strelom z desne strani z roba kazenskega prostora ogrel dlani vratarja Maribora. Ažbe Jug je ukrotil strel in preprečil vodstvo gostov. Ostaja 0:0. Priložnost Mihe Kancilije: Začetek dvoboja v praznem Ljudskem vrtu, glavni sodnik je Matej Jug. Pri vijolicah, ki so pod vodstvom novega trenerja opravili šest treningov, manjka kar nekaj prvokategornikov. Izven kadra so ostali tudi Luka Zahović, Blaž Vrhovec, Kenan Pirić, Felipše Santos, Špiro Peričić, Rene Mihelič in Žan Kolmanič. Gregor Bajde je poškodovan, Jan Repas bo debi v Ljudskem vrtu izpustil zaradi bolezni. Novi trener Maribor Mauro Camoranesi je razkril udarno enajsterico. Ni se odločil za obrambno postavitev s tremi branilci, na katero je navadil ljubitelje nogometa v Sežani. V napadu bosta združila moči kapetan Marcos Tavares in Jasmin Mešanović.



Klop: Handanović, Martinović, Uskoković, Viler, Pihler, Kotnik, Kramarič, Kronaveter, Mlakar.



Začetno enajsterico je izbral tudi strateg Brava Dejan Grabić. Oba posojena igralca Maribora Nino Žugelj in Rok Maher sta se znašla na klopi.

Začetno enajsterico je izbral tudi strateg Brava Dejan Grabić. Oba posojena igralca Maribora Nino Žugelj in Rok Maher sta se znašla na klopi.







Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v praznem Ljudskem vrtu. Vse oči bodo uprte v Maura Camoranesija, enega najbolj zvenečih nogometnih imen, kar jih je kdajkoli delovalo v 1. SNL. Nekdanji svetovni prvak z Azzurri je zapustil Tabor in se preselil k najbolj uspešnemu slovenskemu klubu. Maribor ima z njim ogromne načrte, po sramotnem izpadu v Evropi, pod katerega se je podpisal njegov predhodnik Sergej Jakirović, napoveduje odprt boj na dvojno krono. Camoranesi je zelo zadovoljen s tistim, kar ga je pričakalo na Štajerskem. ''Imel bom sladke skrbi pri sestavi začetne enajsterice proti Bravu,'' sporoča novopečeni trener vijolic. Za začetek ne namerava poseči po kadrovski revoluciji, ne bo tudi takojšnjega spreminjanja igralnega sistema.



Bo Mauro Camoranesi pot na vijolični klopi začel z zmago? Foto: Matjaž Vertuš



Zanimivo, ko je Camoranesi začel delo pri Taboru, se je na prvi tekmi pomeril prav proti omenjenemu ljubljanskemu klubu in v Spodnji Šiški doživel poraz (1:2). Bravo je tudi tisti klub, ki je lani z mariborskega stolčka ''odnesel'' Darka Milaniča, nekoliko pozneje pa še Zlatka Zahovića. Camoranesi s Taborom ni niti enkrat premagal mladega ljubljanskega kluba, tokrat ima priložnost, da Mariboru zagotovi prvo zmago v tej sezoni, priigrani na igrišču in ne za zeleno mizo (3:0 proti Aluminiju).



Bravo ima svoje načrte. Sezono je začel izredno, z novim uspehom bi na lestvici (vsaj začasno) prehitel tudi Muro in se povzpel na vodilni položaj! To bi bil zgodovinski uspeh za izbrance Dejana Grabića, ki v zadnjih sezonah tesno sodelujejo z Mariborom. Vijolice so jim poleti posodile dva upa – Nina Žuglja in Roka Maherja –, ki bi lahko pri Bravu, katerega filozofija sloni prav na uveljavitvi mladih igralcev z dodano vrednostjo, pridobila dragocene izkušnje v prvi ligi. Oba posojena igralca Mariborainsta se znašla na klopi.Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v praznem Ljudskem vrtu. Vse oči bodo uprte v, enega najbolj zvenečih nogometnih imen, kar jih je kdajkoli delovalo v 1. SNL. Nekdanji svetovni prvak z Azzurri je zapustil Tabor in se preselil k najbolj uspešnemu slovenskemu klubu. Maribor ima z njim ogromne načrte, po sramotnem izpadu v Evropi, pod katerega se je podpisal njegov predhodnik, napoveduje odprt boj na dvojno krono. Camoranesi je zelo zadovoljen s tistim, kar ga je pričakalo na Štajerskem. ''Imel bom sladke skrbi pri sestavi začetne enajsterice proti Bravu,'' sporoča novopečeni trener vijolic. Za začetek ne namerava poseči po kadrovski revoluciji, ne bo tudi takojšnjega spreminjanja igralnega sistema.Zanimivo, ko je Camoranesi začel delo pri Taboru, se je na prvi tekmi pomeril prav proti omenjenemu ljubljanskemu klubu in v Spodnji Šiški doživel poraz (1:2). Bravo je tudi tisti klub, ki je lani z mariborskega stolčka ''odnesel'', nekoliko pozneje pa še. Camoranesi s Taborom ni niti enkrat premagal mladega ljubljanskega kluba, tokrat ima priložnost, da Mariboru zagotovi prvo zmago v tej sezoni, priigrani na igrišču in ne za zeleno mizo (3:0 proti Aluminiju).Bravo ima svoje načrte. Sezono je začel izredno, z novim uspehom bi na lestvici (vsaj začasno) prehitel tudi Muro in se povzpel na vodilni položaj! To bi bil zgodovinski uspeh za izbrance, ki v zadnjih sezonah tesno sodelujejo z Mariborom. Vijolice so jim poleti posodile dva upa –in–, ki bi lahko pri Bravu, katerega filozofija sloni prav na uveljavitvi mladih igralcev z dodano vrednostjo, pridobila dragocene izkušnje v prvi ligi.

Prvaki naskakujejo prvo, podobno velja za Domžale

Dušan Kosić s Celjani v tej sezoni še čaka na prvo zmago, pa tudi prvi zadetek. Foto: Grega Valančič/Sportida Zvečer bodo reflektorji prižgani na stadionu Z'dežele, kjer so doma slovenski prvaki. Celjani so med reprezentančnim premorom izgubili najboljšega igralca. Dario Vizinger ni bil le najboljši strelec (skupno ga je v prejšnji sezoni po številu zadetkov prehitel je rojak pri zmajih Ante Vukušić – 23 proti 26), ampak tudi prvi asistent tekmovanja.

Trener Dušan Kosić je tako ostal brez pomembnega orožja, ki ga bo skušal v napadu nadomestiti povratnik Filip Dangubić. Rumeno-modri danes, ko bodo lahko računali tudi na pomoč navijačev, saj bo tekmo lahko spremljalo do 500 gledalcev, napadajo sploh prvo zmago v novi sezoni. V Evropi so jo že dočakali (Dundalk), v domačem prvenstvu pa jim je dvakrat ušla.

Še več, Celjani, ki so bili v prejšnji sezoni zelo razigrani v napadu, sploh še niso dosegli zadetka. Tokrat bodo skušali zatresti mrežo, ki bi jo lahko pri Domžalah branil Grega Sorčan. ''Šlo bo za izenačen dvoboj, odločale bodo malenkosti,'' je prepričan nekdanji čuvaj mreže Gorice, ki se lahko pohvali z reprezentančnimi izkušnjami. Takšne ima po novem tudi njegov stanovski kolega pri Celju Matjaž Rozman. Pri Domžalah bo v središču pozornosti mladi Dario Kolobarić, poleg novopečenega reprezentanta in nosilce igre pri Muri Nina Kouterja edini nogometaš, ki je zadel v polno v obeh uvodnih krogih Prve lige Telekom Slovenije. Glavni sodnik bo eden najboljših nogometnih delivcev na svetu – Koprčan Damir Skomina.

Tabor prvič pod vodstvom Ljubljančana

Kako se bodo odzvale češnjice na menjavo trenerja pri Taboru? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zaradi odhoda Maura Camoranesija, ki so ga v vrstah Tabora doživeli kot veliko priznanje in čast, saj ga je privabil slovenski velikan, so morali v Sežani pošteno zavihati rokave in izbrati novega stratega. Odločili so se za 40-letnega Ljubljančana Gorana Stankovića, ki je nazadnje bedel nad razvojem mladinske zasedbe Olimpije.

Ognjeni krst na Krasu ga čaka proti Aluminiju, ki se je po nedavni odločitvi disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) znašel v nenavadnem položaju, saj je njegovo število točk po kazenskem odvzemu dveh padlo pod ničlo. Kidričani imajo zdaj –1 točko, tako da so padli na zadnje mesto, z uspehom v Sežani pa bi lahko splavali iz morja negativnih številk.

Aluminij še čaka na prvi zadetek v tej sezoni. ''V Sežano odhajamo z veliko odgovornostjo in željo, da se v Kidričevo vrnemo s točkami,'' razmišlja eden od glavnih adutov v napadu Aluminija, Hrvat Mihael Klepač. Dvoboj na stadionu Rajko Štolfa se bo začel ob 16. uri, spremljalo pa ga bo lahko tudi določeno število gledalcev.

Vrnitev vročega primorskega derbija v 1. SNL

Trener Kopra Miran Srebrnič se bo v nedeljo vrnil na stadion v Novo Gorico, kjer je kot igralec in trener pustil ogromen pečat ter si prislužil status klubske legende. Foto: Bojan Puhek Primorski derbiji med Gorico in Koprom so bili vedno zanimivi. V prejšnji sezoni sta se kluba srečevala v drugi ligi, tokrat se bosta ponovno, tako kot v večini primerov, potegovala za točke v prvi. Vrtnice želijo popraviti vtis po bledi predstavi v Ljubljani, kjer so izgubile proti Bravu z 1:4. Trener Borivoje Lučić ostaja optimist in dodaja, da morajo njegovi izbranci, med katerimi ne manjka mladih igralcev, ujeti ritem. Spomladi jim je primanjkovalo resnih tekem, s podobno težavo so se srečevali Koprčani, ki jih vodi klubska legenda Gorice Miran Srebrnič. Kanarčke, ki so v sezono vstopili z drzno željo, da bi se potegovali vsaj za evropsko vozovnico, je v boljšo voljo spravila desetica na pokalnem srečanju, ko so se znesli nad četrtoligašem iz Bohinja in mu zabili kar deset zadetkov.

''Derbi je vendarle derbi. Na obeh straneh bo zagotovo prisotna velika želja po zmagi, saj tudi Koper, tako kot mi, prvenstva ni odprl po željah in pričakovanjih,'' pred velikim spopadom razmišlja branilec Gorice Matija Kavčič. Novogoričanom je samozavest okrepila predstava na prijateljski tekmi v Italiji, kjer so namučili Verono (3:4), k zahodnim sosedom pa so se med reprezentančnim premorom podali tudi Koprčani in premagali tretjeligaško ekipo Triestina.

Vroča Mura v Stožicah, ki tokrat ne bodo samevale

Trener Olimpije Dino Skender bo v nedeljo priča prvi domači tekmi zmajev, na kateri bo prisotno določeno število gledalcev. Foto: Vid Ponikvar Tretji krog bo sklenil večerni nedeljski spektakel v Stožicah, ki bodo končno odprle vrata gledalcem. Resda le določenemu številu, a vseeno. Lastniki letnih vstopnic in gostje domačega kluba bodo lahko po dolgem času v živo spremljali tekmo, na kateri bodo zeleno-beli napadali prvo zmago v tej sezoni. V goste prihaja morda v tem trenutku kar najtežji tekmec v Sloveniji.

Mura je v odlični formi, ovire kot za stavo preskakujejo tako doma kot tudi v Evropi. Udarila se bosta kluba, ki ju v četrtek čakata novi evropski preizkušnji. Zmaji bodo v Stožicah v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo gostili Zrinjski, Prekmurci pa v Fazaneriji danski Aarhus. Bo nedeljska tekma zaradi tega nekoliko bolj rezervirana kot sicer?

Trener Olimpije Dino Skender pospešeno spoznava novince, ki bodo skušali nadomestiti dolgoletno ogrodje udarne enajsterice zmajev. ''Nadejam se, da bomo v nedeljo karakterno na nivoju in da bo pristop pravi že od prve minute naprej,'' pravi mladi hrvaški strateg. Za dvoboj bo kandidiral tudi donedavni član beograjskega Partizana Djordje Ivanović. ''Mura je kakovostna ekipa, igramo na domačem igrišču in kot vedno ciljamo na zmago,'' sporoča Uroš Korun, izkušeni branilec, ki je dolga leta navduševal na Poljskem, nato pa se odločil za vrnitev v domovino.

Slovenski pokalni zmagovalec je v tej sezoni nanizal tri zmage. Najprej je zmagal z 2:0, nato s 3:0, nazadnje pa je v Evropi zmagal s kar 4:0! Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo ga čaka veliko dela z napadalci Mure, ki je v tej sezoni nedotakljiva. Prvake Celjane je v gosteh ugnala z 2:0, nato odpravila Tabor s 3:0, v četrtek pa je bila od oslabljene zasedbe estonskega Nomme Kaljuja na Madžarskem boljša s 4:0! ''Verjamem, da bomo proti Olimpiji vsi na visoki ravni,'' sporoča Ante Šimundža, ki mu gre za zdaj vse kot po maslu, na zadnjih tekmah pa sta z (atraktivnimi) zadetki izstopala zlasti Andrija Filipović in Kevin Žužek.

