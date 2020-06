V živo: pravljica Brava se kar ne konča. Kdaj se bo končal dolgčas v Celju?

Bravo je na kolena spravil tudi Muro in prišel do šeste prvenstvene zmage v nizu.

Novinec med prvoligaši Bravo še naprej navdušuje. Potem ko je med tednom razbil Olimpijo, je zdaj v prvi tekmi 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagal še Muro in ustavil nalet Prekmurcev. Pravkar se merita Celje in sežanski Tabor. Celjani bi se lahko z zmago za vsaj en dan razvrstili na vrh lestvice. V nedeljo se bo Olimpija v Domžalah predstavila z novim trenerjem. Maribor bo skušal premagati še velenjski Rudar. V Kranju bo pri Triglavu gostoval Aluminij.

Celje : Tabor Sežana 0:0* (0:0)

POLČAS! Nogometaši obeh ekip so v prvem delu igre razočarali tiste, ki so pričakovali razburljivo predstavo. Bilo je nasprotno. Razen v zadnjih nekaj minutah precej dolgočasno. Upamo, da bo v drugih 45 minutah igre drugače ...



40. minuta: končno se je zdelo, da se je v Celju nekaj zgodilo. Žan Zaletel je po strelu z glavo zatresel mrežo Primorcev, a veselje ni trajalo dolgo. Nedovoljen položaj ...



30. minuta: pol ure igre je za nami v Celju. Podobno kot na prvi današnji tekmi med Bravom in Muro se tudi tukaj za zdaj ni zgodilo kaj posebnega. Upamo, da se bo to v nadaljevanju tekme spremenilo.



ZAČETEK TEKME! V Celju nas, upamo, čaka zanimiv obračun. Celjani so v prejšnjem krogu izgubili proti Muri, lahko zdaj spet zmagajo in se vrnejo v zmagovalne tirnice? Če jim bo to uspelo, se bodo za vsaj en dan, saj sta vodilna Olimpija in drugouvrščeni Maribor na delu jutri, povzpeli na sam vrh lestvice. Motiva varovancem Dušana Kosića torej ne bi smelo manjkati.

Bravo je v sredo s 5:0 premagal vodilno Olimpijo v Stožicah in prišel do pete prvenstvene zmage v nizu, niz neporaženosti pa podaljšal na kar deset tekem. Ekipa Dejana Grabića, ki vseskozi poudarja, da je glavni cilj novinca predvsem obstanek v ligi, je tokrat gostila še eno zelo vročo ekipo. Muro, ki jo naslednji teden čaka finale pokalnega tekmovanja, v Ljubljano pa je prišla podobno vroča, kot je Bravo. Na vseh treh tekmah po prekinitvi prvenstva je zmagala, vmes pa bila uspešna tudi v pokalnem tekmovanju.

Gol, ki je odločil zmagovalca v Ljubljani:



V prvem polčasu je bilo dogajanje na nogometni zelenici precej nezanimivo, v drugem pa je za nov, deseti prvenstveni gol v tej sezoni, poskrbel Aljoša Matko in, kot se je izkazalo pozneje, zadel za nove tri točke. Nogometaš Maribora, ki je v Bravo posojen do konca sezone, se je med strelce vpisal v 57. minuti in potrdil odlično formo. Dvakrat je med tednom namreč zatresel tudi mrežo Olimpije. Še enajstič v tej sezoni bi lahko zadel malo za tem, a je njegov strel končal v okvirju prekmurskih vrat.

Triglav se želi izogniti kvalifikacijam

Kranjčani želijo proti Kidričanom izkoristiti prednost domačega igrišča. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometno zelo bogata nedelja se bo začela ob 16. uri, ko bo sodnik Matej Jug v Kranju označil začetek dvoboja med Triglavom in Aluminijem. Gorenjski orli so se po porazu proti Mariboru, čeprav so proti branilcem državnega naslova do 78. minute vodili z 1:0, znašli v nehvaležnem položaju. Padli so na deveto mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije in dve naporni tekmi proti motivirani Gorici. Kranjčani, letos praznujejo 100. rojstni dan kluba, si želijo zagotoviti obstanek že v rednem delu. Trenerju Vladu Šmitu bo danes priskočil na pomoč tudi rojak Milan Milanović, ki je proti Mariboru manjkal zaradi kazni kartonov.

Gostje bodo oslabljeni, zaradi kazni bosta manjkala Nemanja Jakšić in Stipe Vrdoljak. Kidričanom v pokoronskem obdobju ne gre prav nič po načrtih. V prvenstvu zapravljajo mesta, v pokalu so izpadli v polfinalu, tako da so vedno bolj oddaljeni od Evrope. Zadetka niso dosegli že 305 minut, kar lahko pošteno skrbi trenerja Slobodana Gruborja, ki se že ozira proti prihodnji sezoni.

Debi novega trenerja Olimpije pri motiviranih Domžalah

Domžalčani želijo nadaljevati zmagoviti niz, ki ga je v Velenju načel Dejan Djuranović. Foto: Žiga Zupan/ Sportida V Domžalah se v nedeljo obeta spopad sosedov, ki za uresničitev svojih ciljev nujno potrebujeta nove točke. Gostitelji so pod vodstvom novega trenerja Dejana Djuranovića med tednom premagali velenjski Rudar (3:2), dočakali prvo zmago po 4. decembru 2019 in se povzpeli na ''varno'' osmo mesto, v goste pa prihaja Olimpija, ki želi prekiniti niz dveh zaporednih domačih porazov (0:1 proti Celju in bolečih 0:5 proti Bravu). Ljubljančane bo prvič vodil 36-letni hrvaški trener Dino Skender.

Čeprav je zanimanje za ogled dvoboja ogromno, prireditelji razumljivo ne bodo mogli zadostiti vsem željam. V skladu s sproščenimi ukrepi, da je lahko v času tekme v Športnem parku največ 500 oseb, bodo lahko na stadionu poleg nastopajočih le še akreditirani mediji, lastniki kupljenih letnih vstopnic klubsko osebje obeh moštev, bližnji sorodniki igralcev ter povabljeni gostje.

Domžalčani želijo zagreniti življenje Olimpiji. Ko so se nazadnje pomerili z zmaji, so jo premagali v Stožicah. Ponovno priložnost bi lahko pod vodstvom Djuranovića dobil najstnik Ivan Makovec, ki je debitiral v prvi ligi v Velenju, saj bo Sven Karić Šoštarič moral počivati zaradi kazni. Novi strateg Domžal je prepričan, da lahko rumeni premagajo Olimpijo. Nogometaši so polni motivacije, saj želijo dokazati, da spadajo mnogo višje od osmega mesta.

Olimpijo bo v nedeljo prvič vodil 36-letni Hrvat Dino Skender, ki je na vročem stolčku nasledil Safeta Hadžića in njegovega pomočnika Nikico Milenkovića. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Ljubljančani se nahajajo v rezultatski krizi, že dve tekmi zaman čakajo na zadetke. V postavo se resda vrača najboljši strelec Ante Vukušić, a je za nove težave, s katerimi se po novem ubada Hrvat Skender, poskrbela poškodba mladega ganskega branilca. Eric Boakye ne bo mogel pomagati soigralcem. Skender je napovedal, kako bo skušal dvigniti samozavest varovancem z ustreznim psihološkim pristopom in trdim delom. Do nedeljskega dvoboja bo z nogometaši Olimpije opravil le dva treninga.

Jakirović: Najtežja tekma za Maribor

Rok Kronaveter bo zaradi kartonov izpustil dvoboj z Rudarjem, bo pa nared za večni derbi 28. junija v Ljubljani. Na zadnjem gostovanju pri Olimpiji je bil junak zmage Maribora s 4:2. Foto: Grega Valančič/Sportida V Ljudskem vrtu nočejo niti pomisliti na večerni spodrsljaj z Rudarjem. Velenjčani so z naskokom najslabša ekipa prvenstva. Prav lahko se zgodi, da bodo sezono končali brez zmage in izpadli v drugo ligo s klavrnim izkupičkom. Knape čaka v nedeljo zvečer zahtevno gostovanje v Mariboru.

Resda gostitelji ne bodo mogli računati na kaznovanega Roka Kronavetra, a ima strateg Sergej Jakirović na razpolago ogromno število kakovostnih rezervistov, tako da izostanek izkušenega Mariborčana ne bi smel vplivati na izvedbo vijolic.

Na krilih novega pravila petih dovoljenih menjav si praviloma priigrajo prednost v drugem polčasu, hrvaški strateg, ki dobro pozna novega trenerja Olimpije, z njim se bo spoprijel prihodnjo nedeljo na večnem derbiju, pa želi v nadaljevanju sezone zadovoljiti navijače tudi z učinkovito predstavo v prvem polčasu.

Hrvaški strateg Sergej Jakirović se lahko po treh tekmah pohvali s 100-odstotnim izkupičkom NK Maribor. Foto: Grega Valančič / Sportida

''To bo zdaj najtežja tekma za nas, saj vsi menijo, da bodo točke vpisane vnaprej. Rudar je nasprotnik, ki lahko povzroči težave. erjamem, da bomo z našo energijo, s tem zagonom, ki je opazen na igrišču, prišli do nove zmage in na derbi morda celo s prednostjo,'' razmišlja Jakirović. Če bo Olimpija v Domžalah ostala brez zmage, se bo vijolicam ponudila priložnost, da šele drugič v tej sezoni poskočijo na prvo mesto. Nazadnje so ga zasedale jeseni, po veliki zmagi v Stožicah s 4:2.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog: Sobota:

Bravo : Mura 1:0 (0:0)

Matko 57.



20.00 Celje - Tabor



Nedelja:

16.00 Triglav - Aluminij

18.00 Domžale - Olimpija

20.30 Maribor - Rudar

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija)

14 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo)

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

8 − Roko Baturina (Bravo), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Šušnjara (Mura), Slobodan Vuk (Domžale),

...

Bravo : Mura 1:0

