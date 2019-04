V živo: Maribor vodi in ima igralca več

Prvoligaški klubi vstopajo v zadnjo četrtino sezone. Zaradi velikonočnih praznikov je spored razvejan. Uvodni tekmi sta bili na sporedu že v petek. Olimpija je v Stožicah nadigrala ranjeno Gorico (3:1), ki je vknjižila še četrti zaporedni poraz, Celjani pa so v spopadu za Evropo z 1:0 ugnali Aluminij in se točkovno poravnali z Domžalami (40). V prvi sobotni tekmi je Triglav v Kranju po preobratu premagal Muro z 2:1. Pravkar vodilni Maribor gosti Rudar. Zadnjeuvrščeno Krško bo zlata vredne točke proti Domžalam lovilo na praznični ponedeljek.

Maribor : Rudar 1:0* (1:0)

Polčas! Maribor je na dobri poti, da pride še do četrte prvenstvene zmage nad Rudarjem v tej sezoni. Ima vodstvo, ima igralca več in je veliko nevarnejši nasprotnik. Se lahko v drugem delu igre kaj spremeni?



43. minuta: Maribor še naprej pritiska. Zdaj je po podaji Martina Milca z desne strani do strela prišel Jan Mlakar, a meril čez gol.



VIDEO: vratnica Jana Mlakarja:

27. minuta: spet je okvir vrat preprečil veselje Maribora. Tokrat ga je po strelu iz obrata zatresel Jan Mlakar.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in vratnica Luke Zahovića:



25. minuta: enajstmetrovka za Maribor in rdeč karton za Rudar. Po prekršku nad Janom Mlakarjem ga je prejel Robert Pušaver. Z enajstih metrov je streljal Luka Zahović, a zadel okvir vrat.



18. minuta: z 18 metrov je poizkusil Aljaž Krefl in streljal precej močno, a je bil vratar Maribora Kenan Pirić na pravem mestu.



VIDEO: gol Luke Zahovića:





GOOOL! Maribor že vodi. V 3. minuti je domače v vodstvo popeljal Luka Zahović.



Začetek tekme! S sredine igrišča so krenili nogometaši Maribora.

Kapetan Luka Majcen je z dvema goloma Triglavu prinesel pomembne tri točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Kranju preobrat po dveh enajstmetrovkah v osmih minutah

V prvi sobotni tekmi je Triglav v Kranju prekinil niz treh prvenstvenih porazov v nizu, medtem ko je Mura prvič po petih tekmah izgubila, njen vratar Matko Obradović pa je prejel sploh prvi gol po 524 minutah igre. Sprva je kazalo na zmago gostov, saj jih je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Luka Šušnjara, potem pa je glavni sodnik Bojan Tkalčič v osmih minutah sredi drugega polčasa dvakrat pokazal na najstrožjo kazen. Tako v 60. kot 68. minuti je enajstmetrovko hladnokrvno v gol spremenil kapetan Luka Majcen, ki je zdaj že pri 13 prvenstvenih golih v tej sezoni.

Safet Hadžić je na drugi tekmi ob vnovičnem povratku na klop Olimpije drugič zmagal. Foto: Grega Valančič / Sportida

Olimpija s Hadžićem še drugič zmagala

Olimpija, ki je igrala kar brez nekaj prvokategornikov in kaznovanega Tomislava Tomića, je niz neporaženosti podaljšala na šest tekem. Tretjo zmago v tem obdobju je dosegla proti Gorici, ki je še četrtič zapovrstjo igrišče zapustila sklonjenih glav.

Novogoričani, ki so med drugim igrali brez Mattea Tomička in Uroša Celcerja, kaznovanega trenerja Sašo Kolmana pa je nadomeščal Florijan Debenjak, so spomladi doživeli že sedmi poraz na desetih tekmah in ponudili Krškemu, da se jim povsem približa.

Lep zadetek Lupete:

Primorci v Stožicah niso imel prav nobenih možnosti, saj je bila Olimpija veliko boljša in s 3:1 premagala Goričane. V 23 strelih proti gostujočim vratom je trikrat zadela tudi okvir vrat, kar 16 strelov pa je šlo v okvir vrat goriškega čuvaja mreže Grege Sorčana, ki je glavni razlog, da zmaga zmajev ni bila še višja.

Za slovenske prvake so zadeli Marko Putinčanin, Rok Kronaveter in Jucie Lupeta, častni zadetek pa je za Gorico prispeval Matija Kavčič.

Juhar poskrbel, da je zmaga ostala doma

Vratar Celja Metod Jurhar se je izkazal s petimi obrambami. Foto: Filip Jeram / Sportida Celjani, ki so igrali brez kaznovanega Tadeja Vidmajerja, so prišli do 10. zmage v sezoni, zanjo so trdo garali, a se na koncu po zadetku Mitje Lotriča veselili vzpona na četrto mesto lestvice. Svoje priložnosti je imel tudi Aluminij, a jim je vselej na poti stal pravilno postavljen vratar Metod Jurhar.

Izkazal se je s petimi obrambami, še posebej lepa pa je bila tista v 84. minuti, ko je ubranil poskus Tadeja Trdine in poskrbel, da so tri točke ostale doma.

Izjemna obramba Metoda Jurharja:

Krško si rešuje kožo proti Domžalam

Po delovnem petku in soboti si bo nogometna Slovenija v nedeljo privoščila velikonočni počitek, v ponedeljek pa se bo 28. krog sklenil z dvobojem v Krškem. Posavcem so po zmagi v Novi Gorici zrasla krila. Za vrtnicami zaostajajo le še šest točk, upanje v zagotovitev obstanka je zraslo. Na drugi strani pa želijo Domžale po nesrečnem porazu v Mariboru ujeti zmagovalni ritem, s katerim bi laže na lestvici zadržali tretje mesto. Strateg Krškega Andrej Panadić bo naskakoval prvo domačo zmago, odkar je na delu v Sloveniji.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav),

12 - Luka Zahović (Maribor)

11 - Rok Sirk (Mura),

10 - Jan Mlakar (Maribor), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Senijad Ibričić (Domžale), Shamar Nicholson (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Marcos Tavares (Maribor)

