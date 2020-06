V živo: neverjetno, kakšne priložnosti zapravljata Olimpija in Celje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski nogometni klubi imajo ta konec tedna opravka z drugim "pokoronskim" krogom. Današnji dan je v znamenju velikega derbija vodilnih med Olimpijo in Celjem, ki pravkar poteka v Stožicah (prenos na Planetu), v Murski Soboti, kjer so prodali že deset tisoč vstopnic, pa bo gostoval Tabor. Tekma je zaradi zastojev na primorski avtocesti prestavljena za uro in pol, začela se bo šele ob 21.30. Petek je pripadel klubom, ki se borijo za obstanek. Triglav in Domžale sta se razšla z remijem (1:1), Bravo pa je s 3:1 ugnal Rudar, ki tako še naprej ostaja brez zmage v tej sezoni. Branilec naslova Maribor bo v nedeljo zvečer gostil ranjeni Aluminij.

Olimpija : Celje 0:1* (0:1)

Neverjetna podpora navijačev Mure

Mura je v torek na Brdu pri Kranju napolnila mrežo Aluminija (4:0). Foto: Grega Valančič / Sportida Sobotni večer bi lahko ponudil fantastične prizore nogometnega stadiona v Murski Soboti. Za dvoboj na "stadionu duhov" med Muro in Taborom je prodanih že deset tisoč vstopnic, a bo Fazanerija vseeno zaradi zahtevanih ukrepov samevala. Navijači Mure so še enkrat dokazali zvestobo in pokazali Sloveniji, kako se podpira klub tudi v težkih trenutkih.

Izbranci Anteja Šimundže, pri katerih je na zadnji tekmi z dvema zadetkoma in podajo izstopal Luka Bobičanec, želijo nadaljevati zmagoviti niz. Dvakrat so premagali Aluminij, se uvrstiti v finale pokala, zdaj prihaja Tabor iz Sežane, ki je prejšnji konec tedna klonil pred Olimpijo z 0:3, a bil večji del srečanje enakovreden tekmec vodilni zasedbi lige.

Kraševci bodo v Prekmurju močno oslabljeni. Manjkali bodo kar trije kaznovani igralci. Rodrigue Bongongui, Marko Ristić in Erik Salkić ne bodo kandidirali za tekmo, kar bo velik udarec za Maura Camoranesija, ki se zaveda, da čaka češnjice krčevit boj za obstanek.

Baturina znova junak Brava

V Velenju sta se v petkovi večerni tekmi pomerila Rudar in Bravo. Rudar, ki še vedno pogreša prvo prvenstveno zmago v tej sezoni, si je nov poraz praktično "prislužil" že po 33 minutah tekme, ko je Bravo vodil že s 3:0. V 17. minuti je za vodstvo gostov zadel Roko Baturina, ki je v 30. minuti zadel še enkrat. Zadnji žebelj v krsto domačih je le tri minute z lepim zadetkom s prostega strela zabil še Sandi Ogrinec. Edini zadetek za Rudar je v drugem polčasu z bele točke dosegel Damjan Trifković. Za Bravo je bila to že četrta zaporedna zmaga in tako ostaja na šestem mestu prvenstvene lestvice. V tem koledarskem letu so nogometaši mladega ljubljanskega kluba še brez poraza.

Video: gol Ogrinca:

Za Rudar pa je tako upanja v čudežni preobrat, s katerim bi poskočil z dna razpredelnice, vedno manj. Do konca je še devet tekem, v igri je še 27 točk, tako da bi knapom matematično še lahko uspelo, a je ta sezona kot zakleta za zmage.

Ibričić rešil Domžale

Prvoligaška karavana se je v 27. krogu najprej ustavila v Kranju, kjer so gostovale Domžale. V derbiju začelja sta se pomerila kluba, ki letos praznujeta 100-letnico, a se še ne moreta pohvaliti z zagotovljenim obstankom v druščini najboljših. Ekipi sta se v petek razšli z neodločenim izidom (1:1). Edini zadetek za Triglav je v 50. minuti po napaki obrambe Domžal dosegel Berat Bečiri, za izenačenje in rešitev Domžal pa je v 86. minuti neposredno s prostega strela zadel Senijad Ibričić. Zaradi ostrega prekrška nad Arminom Čerimagićem je pred tem rdeči karton prejel Sven Šoštarič Karić, Domžalčani pa so tako kot prejšnji krog proti Mariboru, ko je bil izključen Nikola Vujadinović, tudi tokrat tekmo končali z desetimi igralci.

Video: gol Ibričića za izenačenje:

Razlika med kluboma na osmem in devetem mestu tako ostaja le točko, Domžalčani pa ostajajo brez zmage v tem letu. Varovanci Andreja Razdrha na lestvici tako še naprej zasedajo zelo nevarno deveto mesto, ki ponuja nastop v dodatnih kvalifikacijah in dve zahtevni tekmi proti Gorici.

Jakirovićev krst za točke v Ljudskem vrtu

Mariborčani želijo nadaljevati zmagoviti niz in se vzpenjati na lestvici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katerim se bo sklenila tretja četrtina prvenstva, bo v Ljudskem vrtu. Sergej Jakirović se bo prvič za točke kot trener Maribora potegoval na domačem stadionu, v goste prihajajo ranjeni levi iz Kidričevega.

Vijolice si v boju za najvišja mesta ne smejo privoščiti domačih neuspehov. Proti Aluminiju bodo poskušale izkoristiti dolgo klop. Zaradi kazni tokrat v ekipi ne bo Rudija Požega Vancaša, ki je z atraktivnim zadetkom določil zmagovalca na zahtevnem gostovanju v Domžalah, a je strateg Maribora, ki želi v nadaljevanju sezone ponuditi priložnost prav vsem kandidatom, prepričan, da bo zanj našel primerno zamenjavo.

Kidričani so si z dvema porazoma proti Muri močno otežili evropske ambicije. V prvenstvu so zdrsnili na četrto mesto, v pokalu končali pot v polfinalu, trener Slobodan Grubor pa je bil po porazu s Prekmurci (0:4) na Gorenjskem zelo jezen na igro v obrambi. V prihodnje želijo prejemati manj zadetkov, a čaka branilce Aluminija eden najtežjih izzivov, saj Mariborčane kar razganja od motivacije in želje po uspehu. Štajerski spopad, morda še zadnji v prvi ligi, odigran pred praznim stadionom, se bo začel ob 20.30.

Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog: Petek:

Triglav : Domžale 1:1 (0:0)

Bečiri 50.; Ibričić 96.; R. K. Šoštarič Karić 77./Domžale Rudar : Bravo 1:3 (0:3)

Trifković 61./11-m; Baturina 17., 30., Ogrinec 33. Sobota:

Olimpija : Celje 0:1* (0:1)

Lotrič 9.



21.30 Mura - Tabor Nedelja:

20.30 Maribor - Aluminij 20.30 Maribor - Aluminij

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

14 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

11 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija)

8 − Luka Bobičanec (Mura), Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale).

...

Rudar : Bravo (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Triglav : Domžale (foto: Grega Valančič/Sportida):

Rudar : Bravo 1:3

Triglav : Domžale 1:1