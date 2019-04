V živo: Domžalčani boljši, a ostaja pri 0:0 #video

Še tretja zaporedna ničla Triglava

V Kranju sta se srečali ekipi, ki sta v prejšnjem krogu doživeli visoka poraza. Velenjčani so proti Celjanom izgubili z 0:3, Kranjčani pa so se iz Domžal vrnili s pol ducata zadetkov v mreži. V pomembnem obračunu v boju za izognitev predzadnjemu (in zadnjemu) mestu so bili boljši knapi, ki so še tretjič v sezoni premagali Gorenjce, hkrati pa vpisali svojo prvo zmago po štirih tekmah (2 remija, 2 poraza).

Pri knapih je z dvema zadetkoma blestel Žiga Škoflek, s podajo in zadetkom pa se je izkazal tudi rabelj Olimpije, Milan Tučić. Četrti zadetek so si Kranjčani, ki so tekmo končali le z deseterico in imajo po novem tudi najslabšo obrambo lige, zabili sami.

Lep protinapad in zadetek Rudarja:

Najboljši strelec lige proti nepremaganemu Obradoviću

Vratar Mure Matko Obradović je nepremagan že 374 minut. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Nedeljski spored se bo začel ob 14.30 v knežjem mestu. Pomerila se bosta Celje in Mura, še kako pomemben dvoboj v boju za morebitno ''evropsko'' četrto mesto. Pri gostiteljih izstopa Rudi Požeg Vancaš. Občasni reprezentant je najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. Dosegel je že 14 zadetkov, z naskokom največ na tekmovanju.

Rumeno-modri so z zmago v Velenju prekinili krajšo rezultatsko krizo, saj so prej v dveh krogih osvojili le točko, a so imeli opravka z zelo močnimi tekmeci. Takšen bo tudi nedeljski, saj je Mura v izjemnem nizu. V zadnjih štirih krogih je osvojila deset točk z razliko v zadetkih 9:0, obenem pa se poteguje še za vstop v finale pokala Slovenije. Vratar Matko Obradović je nepremagan že 374 minut, tako da bo prvi strelec lige pred velikim izzivom.

Kidričani v Stožicah. Ne zadnjič v tem mesecu.

Povratnik na položaj prvega trenerja Olimpije Safet Hadžić je v tej sezoni že vodil zmaje. Foto: Vid Ponikvar V Stožicah bo prvič letos vodil Olimpijo Safet Hadžić. Povratnik na vroči stolček je bil jeseni za kratek čas že trener zeleno-belih. Takrat se je izkazal. Zdaj se mu ponuja priložnost, da uresniči cilj in popelje ljubljanski klub do treh točk proti Aluminiju, ki igra spomladi v spremenljivi formi.

Dvoboj se bo začel ob 17. uri, pri domačih pa bosta zaradi kartonov manjkala Goran Brkić in Jucie Lupeta, kar ob poškodbah Nika Kapuna in Matica Črnica pomeni dodatne težave Olimpije pri igri v napadu.

Zmaje čaka ta mesec še en zelo pomemben domači dvoboj s Kidričani. To bo povratna polfinalna pokalna tekma, na kateri bodo 23. aprila (v torek) branili prednost z 2:1. Izbranci Oliverja Bogatinova so se po zadnji tekmi v prvenstvu, ko so s 3:1 premagali Gorico, povzpeli na želeno četrto mesto, v napadu pa je vse nevarnejši Luka Štor.

Prvenec Kolmana na derbiju začelja

Nermin Bašić se je poslovil od Nove Gorice zaradi skromnih rezultatov. Foto: ND Gorica Sklepno dejanje 27. kroga bo v Novi Gorici, kjer se bodo vrtnice predstavile že s tretjim trenerjem v tej sezoni. Po Miranu Srebrniču in Nerminu Bašiću, ki se v spomladanskem delu ni proslavil, saj je na sedmih tekmah popeljal Gorico le do štirih točk, se bo predstavil njegov donedavni pomočnik Saša Kolman.

Gostitelji zaradi kazni ne bodo mogli računati na pomoč Hrvata Andrije Filipovića, gostje iz Krškega, ki bodo v zadnjih desetih krogih za zagotovitev obstanka potrebovali manjši čudež, saj za Gorico zaostajajo kar devet točk, pa bodo pogrešali prvega vratarja Marka Zalokarja. Posavci so se na derbi začelja v slovenski Las Vegas odpravili s ciljem, da pozdravijo prvo zmago pod vodstvom Andreja Panadića. Krško ni zmagal že devet krogov.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

11 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Milan Tučić (Rudar)

9 - Senijad Ibričić (Domžale), Shamar Nicholson (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Marcos Tavares (Maribor)

