Drama v Kopru z infarktno končnico, Mura osrečila Olimpijo #video

Konec dvoboja v Kopru. Drama na Bonifiki se je končala brez zmagovalca. Primorci so dolgo časa vodili, a nato v zadnjih minutah skoraj ostali še brez točke. Celjani so večkrat streljali na vrata (14:6, od tega 5:4 v strelih v okvir vrat), a so se morali na koncu zadovoljiti le s točko, s katero so se povzpeli na osmo mesto.

93. minuta: kakšen zaključek dvoboj! Celjani bi lahko v zadnjih sekundah triminutnega sodnikovega podaljška prišli do še kako dragocene zmage. Po strelu Jakoba Novaka je z roko v svojem kazenskem prostoru igral Matej Palčič. Filip Dangubić je imel v nogah zmago, a je vratar Kopra David Adam prebral njegovo namero in ubranil strel. Hrvat je tako zapravil priložnost za zmago, sodnik Aleksandar Matković pa je le nekaj trenutkov pozneje označil konec srečanja.

Zapravljena 11-metrovka Filipa Dangubića:

90. minuta: Srb Stefan Stevanović je v sodnikovem podaljšku ogrel dlani Metoda Jurharja, ki je brez težav ustavil strel. Ostaja 1:1.

Goooool! 84. minuta. 1:1! Boljša igra Celja v drugem polčasu je le postregla z izenačenjem. Sodnik je po nespametnem prekršku Stefana Stevanovića nad Amadejem Breclom pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Filip Dangubić in dosegel osmi zadetek v tej sezoni. Ob proslavljanju zadetka je skril žogo pod dres in stekel do novopečenega očeta Žana Benedičiča. Zadetek je tako namenil soigralcu.

Zadetek Filipa Dangubića:

77. minuta: Koper je bil blizu podvojitve vodstva. Mihail Caimacov je lepo našel Mateja Palčiča, a strelec prvega gola za kanarčke tokrat ni bil tako natančen. Žogo je poslal nad vrata, ostaja pri 1:0.

73. minuta: gostje se trudijo, da bi izenačili. Rezervist Filip Dangubić si je priigral dve priložnosti, a je ostal praznih rok. Prvi strel je David Adam, ki danes med vratnicama Kopra nadomešča Ivana Vargića, ubranil, v drugo pa je streljal mimo vrat.

Priložnost Filipa Dangubića:

60. minuta: Celjani so zapretili prek Žana Benedičiča, ki se je odločil za strel z roba kazenskega prostora v desni spodnji kot, a je David Adam ustavil njegov strel. Ostaja pri vodstvu Kopra z 1:0.

Začetek drugega dela. Strateg Celja Jiri Jarošik se je odločil za menjavo v zvezni vrsti. Namesto Jona Šporna je v igro vstopil Jakob Novak.

Konec prvega polčasa. Koprčani so odšli na premor s tesno prednostjo. Bili so nevarnejši, trikrat streljali v okvir vrat, gostje, ki se nahajajo v veliki rezultatski krizi, pa niti enkrat. Gostje so prejeli kar tri rumene kartone, v nadaljevanju pa bodo morali zaigrati bolje, če želijo prekiniti niz slabih rezultatov, zaradi katerih so na lestvici zdrsnili na predzadnje mesto.

Goooool! 43. minuta. 1:0! Koprčani so boljšo igro v prvem polčasu kronali z zadetkom. Najprej je Maks Barišić z nevarnim strelom z razdalje zatresel vratnico, a so nato kanarčki nadaljevali akcijo, še naprej pletli obroč okrog kazenskega prostora Celjanov, nato pa je po podaji Bojana Kneževića v polno zadel Matej Palčič in se razveselil drugega zadetka v tej sezoni.

Zadetek Mateja Palčiča, pred tem še vratnica Maksa Barišića:

26. minuta: zdaj je bilo vroče pred vrati Kopra. Po akciji novopečenega očka Žana Benedičiča in Luke Kerina se je v ugodnem položaju za zadetek znašel Maj Rorič, a je streljal mimo vrat. Ostaja pri začetnem položaju 0:0.

12. minuta: zatresla se je mreža Metoda Jurharja. Maks Barišić je že proslavljal zadetek, ko je po podaji Nikole Krajinovića premagal celjskega vratarja, a je bil zadetek kmalu zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Počasni posnetek je razkril, da so odločali centimetri.

Razveljavljen zadetek Maksa Barišića:

7. minuta: kot prvi so na dvoboju zapretili gostje. Jure Matjašič je streljal z razdalje, a je zgrešil cilj. V naslednjem napadu je proti vragom gostov prodiral Maks Barišić. Na robu kazenskega prostora ga je oviral Nizozemec Bradley Martis, nogometaš Kopra je padel, a je ostala piščalka sodnika Aleksandra Matkovića nema.

Začetek dvoboja v Kopru.

Trener Kopra Rodolfo Vanoli se je odločil za naslednjo postavo:

Enajsterica Kopra, ki bo napadala nove točke pred tritedenskim reprezentančnim premorom. #PLTS pic.twitter.com/WLAVPGSx0y — Prva liga Telekom Slovenije (@PrvaLigaSi) March 14, 2021

Trener Celja Jiri Jarošik je pošteno premešal enajsterico:

V nedeljo zvečer se bosta na Bonifiki pomerila Koper in Celje. Spadata v elitno skupino šestih klubov, ki se lahko pohvalijo z naslovom državnega prvaka. V njej so še Maribor, Olimpija, Gorica in Domžale. Kanarčki so bili najboljši v Sloveniji leta 2010, Celjani pa deset let pozneje. Po zgodovinskem uspehu rumeno-modrih pa je sledil strm padec. V jesenskem delu so pristali v spodnji polovici razpredelnice, po menjavi trenerja, knežje mesto je razočarano zapustil Dušan Kosić, pa gre branilcem naslova še slabše. Novi strateg Jiri Jarošik, nekdanji as češkega nogometa, razprodaja ugled.

Trener Celja Jiri Jarošik se zaradi skromnih rezultatov v letu 2021 zelo pogosto drži za glavo. Foto: Vid Ponikvar

Na sedmih tekmah je osvojil le tri točke, najmanj izmed vseh v letu 2021. Nanizal je štiri poraze, Celjani niso zatresli mreže že tri tekme zapored. Nezadovoljstvo je vse večje, zdaj pa jih do reprezentančnega premora čakata še dve tekmi. Najprej zelo zahtevno gostovanje na Primorskem pri Kopru, ki v boju za Evropo potrebuje točke, nato pa še pokalni spopad osmine finala, ko bodo v četrtek gostovali pri drugoligašu Triglavu. Prednost Celja pred Aluminijem in Gorico je vse manjša, navijače vse bolj skrbi, da bi se Celjani lahko vpisali v zgodovino kot prvi, ki so v prvi sezoni po državnem naslovu ostali brez prvoligaškega statusa.

Odkar je Koper prevzel Rodolfo Vanoli, zbirajo njegovi varovanci točke v ritmu toplo-hladno. Po dveh zmagah sta nastopila dva zaporedna poraza, zaostanek za četrtouvrščenimi Domžalami pa se je povzpel na -4. Če se bo nadaljevalo v podobnem ritmu, na Bonifiki, ki se pripravlja na dvoboje Eura do 21 let, poleti zagotovo ne bo evropskih tekem. Zato želijo gostitelji prekrižati načrte Celjanom in na krilih prvega strelca tekmovanja Nardina Mulahusejnovića, ki lahko zaradi preložene tekme Olimpije na lestvici najboljših strelcev še malce uide Đorđetu Ivanoviću, prizadejati prvaku novo bolečo zaušnico.