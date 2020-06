Domžale v hudi krizi, zvečer čudež v Velenju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski nogometni klubi bodo imeli med koncem tedna opravka z drugim "pokoronskim" krogom. Današnji dan pripada klubom, ki se borijo za obstanek. V Kranju se bodo mudile Domžale, Rudar pa bo sploh prvo zmago v tej sezoni lovil nad Bravom. Sobota bo v znamenju velikega derbija vodilnih med Olimpijo in Celjem, v Murski Soboti, kjer so prodali že deset tisoč vstopnic, pa bo gostoval Tabor. Branilec naslova Maribor bo v nedeljo zvečer gostil ranjeni Aluminij.

Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v Kranju. V derbiju začelja se bosta pomerila kluba, ki letos praznujeta 100-letnico, a se še ne moreta pohvaliti z zagotovljenim obstankom v druščini najboljših. Čeprav so gorenjski orli sprva nameravali gostiti tekmece na Brdu pri Kranju, nato pa se je omenjala tudi možnost selitve v Novo Gorico, le ostajajo doma. Kljub nadaljevanju gradbenih del na atletski stezi.

To bi jim bilo lahko na zelo pomembnem srečanju, neposrednem obračunu za osmo mesto, v veliko pomoč proti Domžalam, ki jim gre v tej sezoni marsikaj narobe. "Vemo, da Domžale niso slaba ekipa. Spoštujemo jih, a poznamo tudi svojo kakovost," pred dvobojem razmišlja Reno Wilmots, eden izmed dveh belgijskih legionarjev na Gorenjskem.

Domžalčani v letu 2020 sploh še niso zmagali na prvoligaških zelenicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rumeni družini ne bo mogel pomagati Nikola Vujadinović, osmoljenec zadnjega srečanja z Mariborom, na katerem je Domžalam kazalo imenitno vse do 78. minute, ko je moral Srb predčasno z igrišča. Domžalčani letos sploh še niso zmagali, na lestvici pa zasedajo zelo nevarno deveto mesto, ki ponuja nastop v dodatnih kvalifikacijah in dve zahtevni tekmi proti Gorici.

"Do krize prihaja vsepovsod. Pomembno je le, kako gremo skozi njo ter ali imamo potrebno energijo, upanje in motivacijo," sporoča kapetan Domžal Senijad Ibričić. Prepričan je, da imajo Domžalčani vsega naštetega več kot dovolj. Neposredni obračun za osmo mesto se bo začel ob 18. uri s prenosom na Planet 2.

Trener Brava kar ne more verjeti

Trener Dejan Grabić se dobro spominja, kako je Bravo jeseni izpadel iz pokala prav proti velenjskemu Rudarju. Foto: Grega Valančič/Sportida Zvečer bi se lahko v Velenju pisala zgodovina. Rudar še vedno pogreša prvo prvenstveno zmago v tej sezoni. Upanja v čudežni preobrat, s katerim bi poskočil z dna razpredelnice, je vedno manj. Do konca je še deset tekem, v igri je še 30 točk, tako da bi knapom matematično še lahko uspelo, a je ta sezona kot zakleta za zmage. Še vedno so brez nje, danes pa se jim ponuja še 27. priložnost, da neslavni statistiki naredijo konec. "Želimo si ponoviti igro iz Celja, kjer smo odigrali dobro tekmo," je izkušen branilec Elvedin Džinić prepričan, da bi lahko z igro, s katero so prejšnji petek namučili Celjane, premagali Bravo.

Mladi ljubljanski klub bo v Šaleško dolino pripotoval kot šestouvrščeni član prve lige. Nazadnje je odpravil Triglav (1:0). To je bila njegova tretja zaporedna zmaga. V koledarskem letu 2020 je še brez poraza, tako da je lahko trener Dejan Grabić zelo zadovoljen s trenutnim razpletom. Vseeno strateg opozarja varovance na zmožnosti Rudarja.

"Neverjetno je, da Velenjčani v tej sezoni še nimajo zmage. Če bi se jim stvari v nekem trenutku obrnile nekoliko drugače, bi lahko bili tudi na tretjem, četrtem ali petem mestu," je trener Brava pohvalil zasedbo Rudarja, novega trenerja Domna Beršnjaka in njihovo energijo. Dvoboj se bo začel ob 20. uri z neposrednim prenosom na Planet 2.

Prvi proti drugemu, Vukušić proti Vizingerju

Ante Vukušić se bo danes v neposrednem dvoboju za vodstvo na lestvici najboljših strelcev pomeril z mlajšim rojakom Dariom Vizingerjem. Foto: Ana Kovač Derbi vodilnih, prvi proti drugemu. Ljubljančani proti Štajercem, a na drugi strani ne bo stal Maribor, ampak Celje. Olimpija se bo na nespornem velikem derbiju 27. kroga udarila z rumeno-modrimi, ki v letu 2020 sploh ne vedo, kako se počutijo poraženci. Ne le v prvenstvu, ampak tudi na pripravah, prav nikoli niso izgubili, na lestvici pa zaostajajo le za zmaji (-5). Če bi jim v soboto prekrižali načrte, ne bi razveselili le svojih navijačev, ampak tudi Mariborčane, ki se zavedajo, da bi za morebiten naskok na prvo mesto potrebovali tudi nekaj spodrsljajev Olimpije.

Zeleno-beli se bodo z najbližjim tekmecem na lestvici pomerili brez kaznovanega Mackyja Bagnacka. "Celje v spomladanskem delu igra dobro, ampak veste, kako je, vsi nizi se enkrat končajo, tako zmage kot porazi," trener Safet Hadžić omenja možnost, da bi se v soboto končal niz nepremagljivosti Celjanov.

"Do konca bo še pestro, igramo še deset krogov in kar nekaj težkih tekem je pred nami, vsaka zmaga je pomembna, ker želimo osvojiti prvenstvo," poudarja strateg, ki poskuša najti pravo razmerje med starejšimi in mlajšimi varovanci. V zadnjem nastopu je med mladimi upi z evrogolom na Krasu navdušil Enrik Ostrc.

Hadžićev stanovski kolega pri Celju Dušan Kosić bolj prisega na mlajše. Na tekmi, ki bo postregla s hrvaškim strelskim posladkom, udarila se bosta najboljša golgeterja tekmovanja Ante Vukušić in Dario Vizinger (oba sta dala 18 golov), vidi priložnost, da Celjani še bolj zaostrijo boj pri vrhu. O tem, kakšne so možnosti prvih zasledovalcev Olimpije, je spregovoril tudi njegov pomočnik in sodelavec Robert Koren.

Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 18. uri, studijski del ob neposrednem prenosu na Planet TV že 20 minut prej, strokovni gost v studiu pa bo nekdanji slovenski reprezentant (in športni direktor Olimpije) Sašo Udovič.

Neverjetna podpora navijačev Mure

Mura je v torek na Brdu pri Kranju napolnila mrežo Aluminija (4:0). Foto: Grega Valančič / Sportida Sobotni večer bi lahko ponudil fantastične prizore nogometnega stadiona v Murski Soboti. Za dvoboj na "stadionu duhov" med Muro in Taborom je prodanih že deset tisoč vstopnic, a bo Fazanerija vseeno zaradi zahtevanih ukrepov samevala. Navijači Mure so še enkrat dokazali zvestobo in pokazali Sloveniji, kako se podpira klub tudi v težkih trenutkih.

Izbranci Anteja Šimundže, pri katerih je na zadnji tekmi z dvema zadetkoma in podajo izstopal Luka Bobičanec, želijo nadaljevati zmagoviti niz. Dvakrat so premagali Aluminij, se uvrstiti v finale pokala, zdaj prihaja Tabor iz Sežane, ki je prejšnji konec tedna klonil pred Olimpijo z 0:3, a bil večji del srečanje enakovreden tekmec vodilni zasedbi lige.

Kraševci bodo v Prekmurju močno oslabljeni. Manjkali bodo kar trije kaznovani igralci. Rodrigue Bongongui, Marko Ristić in Erik Salkić ne bodo kandidirali za tekmo, kar bo velik udarec za Maura Camoranesija, ki se zaveda, da čaka češnjice krčevit boj za obstanek.

Jakirovićev krst za točke v Ljudskem vrtu

Mariborčani želijo nadaljevati zmagoviti niz in se vzpenjati na lestvici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katerim se bo sklenila tretja četrtina prvenstva, bo v Ljudskem vrtu. Sergej Jakirović se bo prvič za točke kot trener Maribora potegoval na domačem stadionu, v goste prihajajo ranjeni levi iz Kidričevega.

Vijolice si v boju za najvišja mesta ne smejo privoščiti domačih neuspehov. Proti Aluminiju bodo poskušale izkoristiti dolgo klop. Zaradi kazni tokrat v ekipi ne bo Rudija Požega Vancaša, ki je z atraktivnim zadetkom določil zmagovalca na zahtevnem gostovanju v Domžalah, a je strateg Maribora, ki želi v nadaljevanju sezone ponuditi priložnost prav vsem kandidatom, prepričan, da bo zanj našel primerno zamenjavo.

Kidričani so si z dvema porazoma proti Muri močno otežili evropske ambicije. V prvenstvu so zdrsnili na četrto mesto, v pokalu končali pot v polfinalu, trener Slobodan Grubor pa je bil po porazu s Prekmurci (0:4) na Gorenjskem zelo jezen na igro v obrambi. V prihodnje želijo prejemati manj zadetkov, a čaka branilce Aluminija eden najtežjih izzivov, saj Mariborčane kar razganja od motivacije in želje po uspehu. Štajerski spopad, morda še zadnji v prvi ligi, odigran pred praznim stadionom, se bo začel ob 20.30.

Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog: Petek:

18.00 Triglav – Domžale

20.00 Rudar – Bravo Sobota:

18.00 Olimpija – Celje

20.00 Mura - Tabor Nedelja:

20.30 Maribor - Aluminij

