V živo: mojstrska zadetka Ibričića v Domžalah, Maribor ušel Olimpiji na +13 #video

Prvoligaški klubi ne poznajo počitka, saj se za točke merijo tudi med tednom. Celjani so se na krilih najboljšega strelca tekmovanja Rudija Požega Vancaša znesli nad Rudarjem, Maribor pa je zmagal v Krškem, še poglobil krizo Krčanov, hkrati pa se približal še korak tako želenemu 15. naslovu. Domžale gostijo kranjski Triglav. V četrtek bo Aluminij gostil Gorico, Mura pa Olimpijo.

Domžale : Triglav 3:0 (2:0)

Gooooool! 3:0! Kapetan Domžal je neumoren. Senijad Ibričić se je vpisal še enkrat med strelce. Tokrat je izvajal prosti strel z leve strani kazenskega prostora, žoga pa je na poti do mreže nekoliko spremenila smer in končala v mreži Triglava. Domžale imajo visoko prednost. Konec prvega polčasa v Domžalah. Gostitelji vodijo z 2:0 in so na poti k zmagi, s katero bi se utrdili na tretjem mestu. 📢 Konec prvega polčasa!

DOM 2:0 TRI #PLTS 🏆 | #DOMTRI ⚽ pic.twitter.com/24Vj2jxqoI — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 10, 2019 Gooooool! 2:0! 26. minuta v Domžalah. Kapetan Senijad Ibričić je zadel v polno po strelu z razdalje, ko je bil od vrat oddaljen okrog 30 metrov. Sprva se je zdelo, da bo to predložek, nato pa se je žoga odbila od vratnice in končala izza hrbta kranjskega vratarja. Zadetek Senijada Ibričića: Statistika tekme #DOMTRI do 30′ 👇#PLTS 🏆 | #DOMTRI ⚽ pic.twitter.com/LhUSi68NUY — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 10, 2019 Gooooool! 1:0! 12. minuta v Domžalah. Gostitelji so povedli. Po podaji Tonćija Mujana je nogometaš Triglava Drilon Kryeziu preusmeril žogo v lastno mrežo in poskrbel za veselje rumenih. 🔥Goool❗️ Po podaji Tonćija Mujana je nogometaš Triglava Drilon Kryeziu preusmeril žogo v lastno mrežo in poskrbel za veselje rumenih. @PrvaLigaSi #plts #PrvaLiga #football #soccer #footballseason #sportal #sportalgoool #goool #goal pic.twitter.com/lTROr1AKzC — Sportal Goool (@SportalGoool) April 10, 2019 7. minuta v Domžalah: Nogometaš Triglava Gašper Udovič je po podaji Luke Majcna ogrozil vrata Domžal, a je njegov strel švignil mimo vrat. Ostaja 0:0. Le dve minuti pozneje je Senijad Ibričić padel v kazenskem prostoru Kranjčanov, a je sodnik ocenil, da je simuliral padec, tako da mu je pokazal rumeni karton, kar je kapetana Domžal spravilo v slabo voljo. Začetek tekme v Domžalah. V Športnem parku ob Kamniški Bistrici se merita Domžale in Triglav. Rumeni zmago, s katero bi se utrdili na tretjem mestu, lovijo brez kaznovanega Amedeja Vetriha, težave pa povzroča tudi poškodba Dejana Lazarevića. Predstavlja se veliko mladih igralcev, tako v eni kot drugi ekipi, Gorenjci pa potrebujejo točke, saj se krčevito borijo za obstanek. Vodi jih Dejan Dončić, ki odlično pozna domžalski klub, saj je vrsto let skrbel za vodenje mladinske šole. Pestra prvoligaška sreda se bo nadaljevala ob 18. uri v Domžalah, kjer bo gostoval Triglav. Kateri enajsterici se bosta predstavili? Znani sta postavi Domžale in Triglav Kranj 👇#PLTS 🏆 | #DOMTRI ⚽ pic.twitter.com/7PINMMl5gg — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 10, 2019

Vrhovec za dragoceno zmago v Krškem

Mariborčani so se v dvoboju med najboljšo in najslabšo ekipo prvenstva na papirju namučili, da so osvojili vse tri točke v Krškem. Edini zadetek je v 15. minuti dosegel Blaž Vrhovec, nato pa se je večkrat izkazal vratar vijolic Kenan Pirić, katerega je najbolj ogrožal Ante Vukušić.

Zadetek Blaža Vrhovca:

Maribor, ki ga je tokrat vodil Saša Gajser, saj je kaznovani prvi trener Darko Milanič spremljal dvoboj s tribun, je povišal prednost pred Olimpijo. S tekmo več ima že 13 točk prednosti pred branilci naslova iz Ljubljane, ki jih čaka tekma 26. kroga v četrtek.

Rapsodija kralja prvoligaških strelcev

Občasni reprezentant Rudi Požeg Vancaš je vedno sladko zmago Celja v šaleško-savinjskem derbiju zaznamoval z dvema zadetkoma in povišal prednost na lestvici najboljših golgeterjev tekmovanja. V tej sezoni je dosegel že 14 zadetkov. Z imenitnim zadetkom, ki je končal v velenjski mreži, se je izkazal tudi Amadej Brecl.

Drugi zadetek Požega Vancaša v Velenju:

Celjani so dosegli vse tri zadetke v zadnji tretjini srečanja, od 33. minute pa so imeli prednost, saj je moral izkušeni knap Damjan Trifković zaradi dveh rumenih kartonov predčasno pod prho.

Celcer se opravičuje

Uroš Celcer je prevzel odgovornost za poraz vrtnic proti Muri (0:1). V četrtek se bosta najprej pomerila Aluminij in Gorica. Kidričani bi se lahko z zmago vrnili v boj za evropska mesta tik pod vrhom. V dvoboj z vrtnicami, ki bi se rade čim prej povzpele do bolj varnega sedmega mesta, se bodo podali brez kaznovanega Ivana Konteka.

''V Kidričevo se podajamo po pozitiven rezultat,'' sporoča branilec Uroš Celcer, ki je prevzel odgovornost za najstrožjo kazen, prek katere je Mura v nedeljo prišla do vseh treh točk v Novi Gorici: "To je bila nespretna reakcija z moje strani, ki si je ne bi smel privoščiti. Rad bi se opravičil soigralcem, trenerjem in navijačem kluba."

Olimpija s Pevnikom v Prekmurje

Ko je Olimpija gostovala v Murski Soboti jeseni, je pod vodstvom Zorana Barišića prišla do treh točk. Foto: Morgan Kristan / Sportida Pestro dogajanje med tednom bo sklenila poslastica v Fazaneriji. Mura bo pričakala Olimpijo, dvoboj pa si bo v Murski Soboti pod žarometi ogledalo več tisoč ljubiteljev nogometa. Črno-beli želijo pod vodstvom Anteja Šimundže ohraniti visoko četrto mesto, ki v primeru, če ne bo pokalnih senzacij, zagotavlja evropsko vozovnico.

V goste prihaja branilec naslova, pri katerem je po novem razočaranju, zgolj remiju proti Rudarju (3:3) in manj prepričljivi predstavi, zadišalo po spremembi na položaju trenerja. V Prekmurju bo manjkal kaznovani Macky Bagnack, v napadu pa bo zelo motiviran Rok Kidrič, ki je proti Rudarju dočakal prvenca v dresu Olimpije. Z obrambo Mure bo imel veliko opravka, saj so Prekmurci v spomladanskem delu na šestih tekmah prejeli zgolj dva zadetka.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

11 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar)

8 - Dino Hotić (Maribor), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

...

Rudar : Celje 0:3