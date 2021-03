V živo: Nov šok za prvake, Maribor pod hudim pritiskom #video

Celjani so edine točke v drugem delu osvojili v Ljudskem vrtu, ko so šokirali Maribor.

Vodilna Olimpija je v predzadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije pred daljšim reprezentančnim premorom svojo odlično formo potrdila tudi v Sežani in slavila s 3:0. Zmaji imajo imajo zdaj pred Mariborom, ki ga čaka obračun s Koprom, že pet točk prednosti. Ranjeni Celjani pravkar gostijo zadnjeuvrščeno Gorico. Zmaga je nujna. Domžale in Mura sta se v sredo razšla brez zmagovalca (1:1), Aluminij pa je v gosteh presenetil Bravo (1:0).

Celje : Gorica 0:1* (0:1) Začetek drugega polčasa! Konec prvega polčasa v Celju! 35. minuta: Uffff, nova velika priložnost za goste. Colleyja je v ogenj poslal Brecl, a Anglež spet ni bil dovolj natančen. Vratar Celja Jurhar se je izkazal in Celjane zadržal nad vodo. Priložnost Colleyja: 26. minuta: Goričani ne popuščajo. Izjemno priložnost je po vrhunski podaji Matije Široka zapravil Lamin Colley, ki je povsem sam z glavo streljal mimo vrat. Gre za priložnost, ki se je ne sme zapraviti ... Da se ne bo na koncu to maščevalo Novogoričanom. Zapravljena priložnost Colleyja: 22. minuta: GOOOL 0:1! Kriza prvakov se nadaljuje. Goričani so zadeli v polno. Lepo podajo branilca Mevlje za hrbet domače obrambe je izkoristil Matija Kavčič in nato še lepo premagal vratarja Celja Metoda Jurharja. Prvi zadetek Gorice: 15. minuta: V Celju v prvih 15 minutah nismo videli veliko akcije. Domači so enkrat sprožili proti vratom Gorice, a tudi ta ni šel v okvir gola. Na prvi strel vrtnic bo treba še počakati. Smo pa v tem obdobju videli rumeni karton Advana Kadušića, ki je v boju za žogo grdo trčil v vratarja Gorice, Darko Marjanovića. Začetek tekme v Celju! Začetni postavi: 🟡🔵1️⃣1️⃣ Naša postava za jubilejni 100. medsebojni obračun z Gorico. ⚽️ #DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 Objavil/a NK Celje dne Četrtek, 11. marec 2021 Začetna enajsterica Gorice za obračun s Celjem. 🔵⚪ V primerjavi s tekmo proti Mariboru dve spremembi: Hodžić 🔄 Šehić Oyewusi 🔄 Begić #NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi Objavil/a ND Gorica dne Četrtek, 11. marec 2021 Pred tekmo: Ob 15. uri se bo v knežjem mestu začel obračun med ranjenimi Celjani, ki jim letos ne gre in ne gre, ter zaskrbljenimi Novogoričani, ki so od "rešilnega" devetega mesta oddaljeni pet točk in v boju za obstanek potrebujejo vsako točko. Najraje bi imeli zmago, a se bodo morali zanjo v Celju še kako potruditi, saj jo bodo naskakovali tudi gostitelji. "Potrebujemo morda samo eno zmago in potem bo steklo. Potem bomo igrali bolje, dobili samozavest," je po porazu v Ljubljani razmišljal trener Celja Jiri Jarošik, ki je na vročem stolčku nasledil šampiona Dušana Kosića, a na šestih tekmah osvojil le tri točke. Domači bodo na jubilejem 100. celjsko-novogoriškem spopadu v 1. SNL pogrešali kaznovanega Žana Benedičiča, njegov stanovski kolega Maj Rorič, ki je podobno kot Žan pred leti opozarjal nase kot najstnik pri enem izmed milanskih velikanov, pa opozarja na mentalno moč. "V Ljubljani nismo prikazali slabe igre, vendar smo v vrtiljaku, iz katerega ne moremo uiti. Če bomo kot ekipa dovolj močni, moramo s kakovostjo, ki jo premoremo, splavati iz težav. Mislim, da ni velikih razlik med vrhom in mestom, kjer smo mi," je prepričan, da bi si Celjani zaslužili bistveno višje mesto na lestvici. Tako pa so le osmi, pred zadnjimi vrtnicami imajo deset točk prednosti. V primeru še petega zaporednega domačega poraza bi se pri rumeno-modrih zagotovo prižgal alarm. "Ne glede na nasprotnika smo sposobni nekaj iztržiti iz tekme in verjamem, da se lahko kljub temu, da igramo proti aktualnim državnim prvakom, iz Celja vrnemo z vsemi tremi točkami," je odločen Afričan Lamin Colley, ki je v zadnjem krogu zatresel mrežo Maribora in dosegel prvenec v 1. SNL. Po odsluženi kazni se na trenerski stolček Gorice vrača Aleksandar Jović.

Zmaji ne popuščajo

Olimpija je tudi sežansko preizkušnjo, ki velja za težjo v ligi, dobro prestala in ostaja neporažena v spomladanskem delu prvenstva. Ljubljančani so povedli že v tretji minuti, ko je po podaji s kota zadel Vujadin Savić, posel pa so dokončali na začetku drugega polčasa, ko s v razmaku dveh minut zadeli še dvakrat in si zagotovili nove tri točke, s katerimi so Mariborčanom pobegnili že na pet točk. Tabor je zabeležil še 12 poraz in s 30 točkami ostaja na sedmem mestu.

Kapetan Maribora opozarja: Remiji ne bodo prinesli lovorike

Nekdanji napadalec Maribora Nardin Mulahusejnović se vrača v Ljudski vrt kot najboljši strelec PLTS. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pester 26. krog, ki bo poskušal navduševati ljubitelje prvoligaškega nogometa med tednom, se bo končal v Ljudskem vrtu. Stadion, ki bo čez dva tedna prizorišče tekme ob odprtju Eura do 21 let med slovenskimi in španskimi upi, bo v četrtek ob 17.15 priča vedno zanimivemu spopadu med Mariborom in Koprom. V vrstah gostov ne manjka starih znancev vijolic. Prvič, odkar je zapustil Ljudski vrt, bo v mestu ob Dravi gostoval Mitja Viler, poleg njega so vijolični dres v karieri nosili tudi Aleksander Rajčević, Dare Vršič, Matej Palčič, Timotej Dodlek in Nardin Mulahusejnović, trenutno tudi prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije.

Mariborčani bodo pogrešali poškodovanega Špira Peričića, ki se bo tako vrnil na igrišče po reprezentančnem premoru, začasni trener Saša Gajser, ki se mu je pridružil tako nekdanji nogometaš Maribora kot tudi Kopra Aleš Mertelj, pa bo poskušal predramiti napad, ki je po začetni eksploziji na Krasu (4:0) proti Olimpiji in Gorici zbral "le" dva zadetka, kar je premalo za šampionske ambicije vijolic. "Potrebujemo poln izkupiček, remiji ne bodo prinesli lovorike. Namen je jasen: čim prej moramo začeti zmagovati," sporoča kapetan Maribora (če ne igra Marcos Tavares) Aleks Pihler.

Pri gostih bosta zaradi kazni manjkala Mihail Caimacov in Marko Pejić, trener Rodolfo Vanoli pa upa, da bo lahko Vršič odpravil zdravstvene težave do dvoboja na Štajerskem. "Zdi se mi, da na gostovanjih bolje igramo. Gremo naprej," je po porazu z Domžalami ponudil zanimivo iztočnico Rajčević, še eden izmed nogometašev Kopra, ki jih navijači Maribora nosijo globoko v srcu.

Mura zadržala +4 pred Domžalami

Vroč obračun v Domžalah, ki se je začel z minuto molka v spomin na nekdanjega domžalskega nogometaša Luko Baniča, se je končal brez zmagovalca. Muraši so po zadetku Žana Karničnika povedli v 10. minuti, rumene pa je v drugem polčasu priključil Matej Podlogar. Sodnik Mihael Antić je imel veliko dela, pokazal je kar osem rumenih kartonov in enega rdečega. Ob koncu prvega polčasa je drugi rumeni karton prejel Klemen Pucko.

S točko so lahko bolj zadovoljni tretjeuvrščeni Sobočani, ki so z izjemo izenačujočega zadetka zdržali številne nalete točkovno najboljše ekipe spomladanskega dela. Domžalčani s štirimi točkami zaostanka za Muro ostajajo na četrtem mestu.

Incident v 11. minuti: Sikošek je podrl Koutra. Muraši so zahtevali rdeči karton, a ga niso dobili:

Aluminij osvojil Šiško in končal sušo

Uvodno dejanje kroga je pripadlo predzadnjemu Aluminiju, ta je v Spodnji Šiški presenetil oslabljeni klub Bravo, ki ni mogel računati na Davida Brekala in Mustafo Nukića. Kidričani so po štirih tekmah brez zmage spet vknjižili tri točke in se s tem približali Celjanom zgolj na dve točki, Ljubljančani pa so padli v rahlo krizo. Na zadnjih treh tekmah so osvojili le točko. Edini zadetek na obračunu je dosegel Luka Petek.

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog: Sreda, 10. marec:

Bravo : Aluminij 0:1 (0:1)

Petek 35.



Domžale : Mura 1:1 (0:1)

Podlogar 70.; Karničnik 10.; R.K.: Pucko 44./Mura Četrtek, 11. marec:

Tabor : Olimpija 0:3 (0:1)

Savić 3., Ivanović 48., Vombergar 50.



15.00 Celje - Gorica

17.15 Maribor - Koper