V živo: kapetan rešil Olimpijo v Murski Soboti #video

Aluminij je bil od prve do zadnje minute boljši nasprotnik od Gorice in zasluženo prišel do nove zmage. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V prvi četrtkovi tekmi 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Aluminij v Kidričevem s 3:1 premagal Gorico in še poglobil njeno krizo. Pravkar se v derbiju kroga v Fazaneriji merita Mura in Olimpija. Vodilni Maribor je v sredo tesno zmagal v Krškem, poglobil krizo Krčanov in se približal tako želenemu 15. naslovu, Domžale so ponižale Kranjčane kar s 6:1, polovico zadetkov je prispeval navdihnjeni Senijad Ibričić, Celjani pa so se na krilih kralja strelcev Rudija Požega Vancaša znesli nad Rudarjem.

Mura : Olimpija 0:0* (-:-)

VIDEO: obramba Nejca Vidmarja po strelu Amadeja Maroše:



13. minuta: prva priložnost na tekmi, imeli so jo domači nogometaši. Do strela je prišel Amadej Maroša, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Olimpije Nejc Vidmar. Po kotu je bilo pred vrati gostov spet vroče, a zadetka nismo dočakali.



Začetek tekme v Murski Soboti! Kaj nas čaka danes na nogometnem prazniku v Fazaneriji?



Kakšni sta postavi obeh ekip? Pri Olimpiji, pri kateri je trener Robert Pevnik pred tekmo govoril o tem, da na delu želi videti igralce s karakterjem, sta dve veliki presenečenji v začetni enajsterici. Od prve minute bo zaigral albanski krilni napadalec Endi Cekici, ki je do zdaj v zelenem dresu odigral pičli dve minuti. V začetni enajsterici se je znašel tudi bosanski branilec Mirza Mujčić, ki je do zdaj za Ljubljančane odigral le dve tekmi, na njih pa zbral vsega 22 minut igre. Tule sta postavi Mure in Olimpije: Znani sta postavi Mura in Olimpija Ljubljana 👇#PLTS 🏆 | #MUROLI ⚽ pic.twitter.com/EbK0XapNaL — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 11, 2019

Pozdravljeni tudi iz Murske Sobote, kjer se obeta derbi kroga. Pomerili se bosta Mura, ki je v izjemni formi, in Olimpija, ki je v prejšnjem krogu doma remizirala proti Rudarju s 3:3. V zadnjem tednu se je veliko govorilo o tem, da bo pri Olimpiji prišlo do nove trenerske menjave, a je Robert Pevnik zadržal službo. Za zdaj. Če bo v Fazaneriji doživel nov poraz, se bo njegov trenerski stolček verjetno spet pošteno zamajal. prva priložnost na tekmi, imeli so jo domači nogometaši. Do strela je prišel, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Olimpije. Po kotu je bilo pred vrati gostov spet vroče, a zadetka nismo dočakali.Kaj nas čaka danes na nogometnem prazniku v Fazaneriji?Pri Olimpiji, pri kateri je trenerpred tekmo govoril o tem, da na delu želi videti igralce s karakterjem, sta dve veliki presenečenji v začetni enajsterici. Od prve minute bo zaigral albanski krilni napadalec, ki je do zdaj v zelenem dresu odigral pičli dve minuti. V začetni enajsterici se je znašel tudi bosanski branilec, ki je do zdaj za Ljubljančane odigral le dve tekmi, na njih pa zbral vsega 22 minut igre. Tule sta postavi Mure in Olimpije:Pomerili se bosta Mura, ki je v izjemni formi, in Olimpija, ki je v prejšnjem krogu doma remizirala proti Rudarju s 3:3. V zadnjem tednu se je veliko govorilo o tem, da bo pri Olimpiji prišlo do nove trenerske menjave, a jezadržal službo. Za zdaj. Če bo v Fazaneriji doživel nov poraz, se bo njegov trenerski stolček verjetno spet pošteno zamajal.

Aluminij razbil Gorico in poglobil njeno krizo

V prvi četrtkovi tekmi v Kidričevem, ki je bila zaradi razmočenega igrišča nekaj časa celo pod vprašajem, je Aluminij z dvema goloma mladega napadalca Maribora Luke Štora, ki je ekipi Oliverja Bogatinova posojen do konca sezone, in zadetkom Sanina Muminovića ob koncu tekme, prišel do druge prvenstvene zmage v letošnjem letu. Ob tem je Aluminij še kar trikrat zatresel okvir vrat gostov.

Gorica ostaja le pri eni in trepeta za obstanek. Trenutno so Novogoričani osmi, a imajo isto število točk kot devetouvrščeni Rudar iz Velenja. Odkar je prišel na klop štirikratnih slovenskih prvakov, se njihov novi trener Nermin Bašić ne more pohvaliti z najboljšimi rezultati. Bosanec je v sedmih tekmah doživel pet porazov in osvojil vsega štiri točke.

Domžale so si privoščile Kranjčane

V sredo so bile na sporedu prve tri tekme 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Za najvišjo tokratnega sporeda so poskrbeli Domžalčani. Goste iz Kranja so premagali kar s 6:1. Pod tri zadetke se je podpisal kapetan Senijad Ibričić, ki je z devetimi goli, toliko jih je v tej sezoni dosegel tudi Shamar Nicholson, prvi klubski strelec.

Drugi zadetek Senijada Ibričića, ki je še posebej izstopal:

V polno je zadel tudi članski reprezentant Adam Gnezda Čerin, prvi gol pa so si Triglavani zabili sami. V izdihljajih srečanja je rezervist Muamer Svraka poskrbel za častni zadetek, Domžale pa so se s prepričljivo zmago utrdile na tretjem mestu, ki prinaša evropsko vozovnico.

Vrhovec za dragoceno zmago v Krškem

Mariborčani so se v dvoboju med najboljšo in najslabšo ekipo prvenstva na papirju namučili, da so osvojili vse tri točke v Krškem. Edini zadetek je v 15. minuti dosegel Blaž Vrhovec, nato pa se je večkrat izkazal vratar vijolic Kenan Pirić, najbolj ga je ogrožal Ante Vukušić.

Zadetek Blaža Vrhovca:

Maribor, ki ga je tokrat vodil Saša Gajser, saj je kaznovani prvi trener Darko Milanič spremljal dvoboj s tribun, je povišal prednost pred Olimpijo. S tekmo več ima že 13 točk prednosti pred branilci naslova iz Ljubljane, ki jih tekma 26. kroga čaka v četrtek.

Rapsodija kralja prvoligaških strelcev

Občasni reprezentant Rudi Požeg Vancaš je vedno sladko zmago Celja v šaleško-savinjskem derbiju zaznamoval z dvema zadetkoma in povišal prednost na lestvici najboljših golgeterjev tekmovanja. V tej sezoni je dosegel že 14 zadetkov. Z imenitnim zadetkom, ki je končal v velenjski mreži, se je izkazal tudi Amadej Brecl.

Drugi zadetek Požega Vancaša v Velenju:

Celjani so dosegli vse tri zadetke v zadnji tretjini srečanja, od 33. minute pa so imeli prednost, saj je moral izkušeni knap Damjan Trifković zaradi dveh rumenih kartonov predčasno pod prho.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

11 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar)

8 - Dino Hotić (Maribor), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

...

