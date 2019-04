Milanič prepričan, da se mu godi krivica, Olimpija še danes na -13?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjčani so v nedeljo presenetili Olimpijo. Danes bodo naskakovali zmago proti Celju.

Velenjčani so v nedeljo presenetili Olimpijo. Danes bodo naskakovali zmago proti Celju. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Prvoligaški klubi ne poznajo počitka, saj se bodo za točke v zgoščenem ritmu udarili že med tednom. Današnji spored prinaša tri tekme. Začelo se bo s šaleško-savinjskim derbijem, nadaljevalo z gostovanjem vodilnega Maribora pri vedno bolj odpisanem Krškem in končalo z domžalsko-kranjskim spopadom. V četrtek bo Aluminij gostil Gorico, Mura pa Olimpijo.

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Velenju, kjer bo Rudar lovil prvo zmago pod vodstvom novega trenerja Almirja Sulejmanovića. Knapi so v nedeljo šokirali Olimpijo v Stožicah (3:3), izjemno strelsko formo je predstavil trikratni strelec Milan Tučić, zdaj pa čaka Velenjčane vedno prestižen sosedski obračun s Celjani.

Za gostitelje ne bo mogel igrati kaznovani branilec Marko Ćosić, pri gostih, ki se poteguje za mesto v Evropi, pa zaradi kazni kartonov ne bo Tadeja Vidmajerja. Celjani so jeseni dvakrat ugnali sosede iz Šaleške doline, njihova mreža pa se še ni zatresla. ''Rudar je kakovostna ekipa, bolj izkušena od nas,'' opozarja trener rumeno-modrih Dušan Kosić.

Krčani lovijo enega zadnjih vlakov

Darko Milanič danes ne sme voditi NK Maribor na gostovanju v Posavju. Foto: Morgan Kristan / Sportida Ob 16.45, ravno takrat, ko se bo končeval prvi polčas na stadionu Ob jezeru, bo sodnik Nejc Kajtazović označil začetek obračuna med Krškim in Mariborom. Zadnjeuvrščeni klub, ki se spogleduje z izpadom v drugo ligo, bo gostil vodilne vijolice. Mariboru se ponuja priložnost, da prednost pred Olimpijo (s tekmo več) poveča na ogromnih 13 točk.

Pri gostiteljih bodo zaradi kazni manjkali prvi vratar Marko Zalokar, David Kovačič in Luka Volarič, ki je lani s pravcatim evrogolom popeljal Krčane do odmevne zmage v Ljudskem vrtu. Izbranci Andreja Panadića še niso vrgli puške v koruzo.

Še verjamejo v obstanek, a bo na drugi strani stala motivirana zasedba, ki ji zaradi nove kazni ne bo poveljeval Darko Milanič, ampak njegov pomočnik Saša Gajser. "Pričakujem, da ne bom kaznovan, saj nisem žalil ali rekel kaj neprimernega. Le dvakrat sem ponovil besede 'Nič ni rekel'. Če bom kaznovan, se mi bo zgodila krivica," je dan pred tekmo dejal Milanič, še vedno nezadovoljen zaradi izključitve na dvoboju v Kranju.

Na bočna položaja se vračata Martin Milec in Mitja Viler, Aleks Pihler in Marko Šuler pa zaradi poškodb ostajata doma.

Ob 18. uri se bosta v Športnem parku ob Kamniški Bistrici pomerila Domžale in Triglav. Rumeni bodo zmago, s katero bi se utrdili na tretjem mestu, lovili brez kaznovanega Amedeja Vetriha, težave pa povzroča tudi poškodba Dejana Lazarevića. Predstavilo se bo veliko mladih igralcev, tako v eni kot drugi ekipi, Gorenjci pa potrebujejo točke, saj se krčevito borijo za obstanek. Vodi jih Dejan Dončić, ki odlično pozna domžalski klub, saj je vrsto let skrbel za vodenje mladinske šole.

Celcer se opravičuje

Uroš Celcer je prevzel odgovornost za poraz vrtnic proti Muri (0:1). V četrtek se bosta najprej pomerila Aluminij in Gorica. Kidričani bi se lahko z zmago vrnili v boj za evropska mesta tik pod vrhom. V dvoboj z vrtnicami, ki bi se rade čim prej povzpele do bolj varnega sedmega mesta, se bodo podali brez kaznovanega Ivana Konteka.

''V Kidričevo se podajamo po pozitiven rezultat,'' sporoča branilec Uroš Celcer, ki je prevzel odgovornost za najstrožjo kazen, prek katere je Mura v nedeljo prišla do vseh treh točk v Novi Gorici: "To je bila nespretna reakcija z moje strani, ki si je ne bi smel privoščiti. Rad bi se opravičil soigralcem, trenerjem in navijačem kluba."

Olimpija s Pevnikom v Prekmurje

Ko je Olimpija gostovala v Murski Soboti jeseni, je pod vodstvom Zorana Barišića prišla do treh točk. Foto: Morgan Kristan / Sportida Pestro dogajanje med tednom bo sklenila poslastica v Fazaneriji. Mura bo pričakala Olimpijo, dvoboj pa si bo v Murski Soboti pod žarometi ogledalo več tisoč ljubiteljev nogometa. Črno-beli želijo pod vodstvom Anteja Šimundže ohraniti visoko četrto mesto, ki v primeru, če ne bo pokalnih senzacij, zagotavlja evropsko vozovnico.

V goste prihaja branilec naslova, pri katerem je po novem razočaranju, zgolj remiju proti Rudarju (3:3) in manj prepričljivi predstavi, zadišalo po spremembi na položaju trenerja. V Prekmurju bo manjkal kaznovani Macky Bagnack, v napadu pa bo zelo motiviran Rok Kidrič, ki je proti Rudarju dočakal prvenca v dresu Olimpije. Z obrambo Mure bo imel veliko opravka, saj so Prekmurci v spomladanskem delu na šestih tekmah prejeli zgolj dva zadetka.

Najboljši strelci: 12 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

11 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

