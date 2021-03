V živo: Olimpija prvič s Savićem, Celje napada s Soklerjem #video

Pravkar se v zadnji tekmi 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije merita letos še neporažena Olimpija in Celje. Tabor in Bravo sta se razšla brez zadetkov. Zadnjeuvrščena Gorica je ponagajala vodilnemu Mariboru (1:1), Mura je ugnala Aluminij (2:0) in se vijolicam približala na -2, korak bližje vrhu pa so tudi Domžale, ki so na Bonifiki vzele mero Kopru (2:0) in potrdile status najuspešnejšega slovenskega kluba v letu 2021.

Olimpija : Celje 0:0 (-:-), Tabor : Bravo 0:0

Začetek dvoboja v Ljubljani. Glavni sodnik je Bojan Mertik, pomagata pa mu Eric Herženjak in Staša Špur. Ob 17. uri se bosta v sklepnem dvoboju 25. kroga pomerila Olimpija in Celje. Trener Goran Stanković je prvič med najboljših enajst uvrstil tudi zimskega novinca, srbskega branilca Vujadina Savića. Zmaji bodo zaigrali s tremi v obrambni vrsti, Ante Ćorić in Andres Vombergar bosta na klopi. Udarna enajsterica za obračun s Celjem. V začetni postavi je prvič tudi Vujadin Savić. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Sešlar, Ostrc, Baskera, Maksimenko, Čorić, Kurež, Vombergar.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/SkALkKHwh9 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 7, 2021 Češki strateg Jiri Jarošik, ki je v petih tekmah s Celjem osvojil le tri točke, je v napad postavil Ester Soklerja, za katerega so se v zimskem prestopnem roku zanimali tudi Ljubljančani: 🟡🔵1️⃣1️⃣ Naša zasedba za obračun z ljubljansko Olimpijo v Stožicah. ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/mmCi3sHQ41 — NK Celje (@NKCelje) March 7, 2021 Sklepno dejanje 25. kroga bo v Stožicah. Stadion, ki bi čez poltretji teden gostil atraktivni reprezentančni spopad med Slovenijo in aktualnim svetovnim podprvakom Hrvaško, bo priča dvoboju, v katerega vstopajo Ljubljančani kot veliki favoriti. Olimpija v tej sezoni še ni izgubila, a je po treh zaporednih remijih z zelo majhnih številom zadetkov ostala brez prvega mesta. Tokrat bo gostila ranjene Celjane. Zmaji so imeli po napornem večnem derbiju v Ljudskem vrtu (1:1) na voljo veliko časa za osvežitev, trener Goran Stanković verjame v zmago. "Po večnem derbiju v Mariboru smo bili malce razočarani, ker Olimpija ni osvojila vseh treh točk, a gre vse naprej tako, kot mora. Na vsaki tekmi gremo na zmago, tako bo tudi proti Celju, a je to tudi vprašanje tekmeca. Dobro smo delali ta teden, tako da verjamem v pozitiven izkupiček," napoveduje Ljubljančan, ki na klopi Olimpije še ni občutil grenkobe poraza. Pri Celjanih je po zadnjem neuspehu zadonel alarm. V sezono so vstopili kot branilci naslova, a v jesenskem delu niso navdušili, odkar je trenerski stolček zapustil Dušan Kosić, so rezultati še slabši. Čeh Jiri Jarošik je na petih tekmah osvojil le tri točke, kar je najslabši izkupiček med vsemi prvoligaši v letu 2021. Sodeč po videnem na zadnji tekmi, ko je v knežjem mestu paral živce navijačem s slabo igro proti Taboru (1:3), se mu v Stožicah ne piše nič dobrega. Zaradi kartonov bo pri gostih manjkal nekdanji zmaj Jakob Novak, njegovi soigralci pa so odločeni dokazati, da niso pozabili igrati vrhunskega nogometa. Letos so v gosteh presenetili že Maribor, lahko še drugega slovenskega "velikana"? Glede na nepredvidljivost in izenačenost Prve lige Telekom Slovenije zagotovo ni nemogoč tudi takšen scenarij.

Na Krasu streljali s slepimi naboji

Uvodno nedeljsko dejanje med Taborom in Bravom je minilo brez zadetkov. Dvoboj sosedov z razpredelnice se je končal brez zadetkov, junaka srečanja pa sta postala vratarja Jan Koprivec in Igor Vekić, ki sta zadržala mreži nedotaknjeni in ustavila vse strele. Več dela je imel čuvaj mreže ljubljanskega kluba, najbolj se je izkazal ob strelih Aldairja, Erika Salkića in Christosa Rovasa.

Priložnost Erika Salkića:

Bravo je obračun klubov, ki igrata domače tekme na najmanjših igriščih, v bližini katerih poteka aktivna železniška proga, končal s točko, kar je zadovoljilo tabor Dejana Grabića, večjih razlogov za nezadovoljstvo pa ni imel tudi domači strateg Igor Božič. Njegovi varovanci so se proti Bravu zoperstavili bistveno boljše kot pred dobrim mesecem, ko so Ljubljančani v zaostali tekmi v Spodnji Šiški na krilih trikratnega strelca Milana Tučića zmagali s 3:1.

Rapsodija Domžal se nadaljuje

Nogometaši Domžal so v letu 2021 nepremagljivi. V šestih tekmah so osvojili kar 14 točk in se vodilnemu Mariboru približali na šest točk. Izbranci Dejana Djuranovića so v derbiju za četrto mesto na Bonifiki nadigrali Koprčane (2:0), prednost pa si zagotovili že v prvem polčasu, ko so pritisnili na vrata Ivana Vargića z vseh strani.

Zadetek Senijada Ibričića:

V polno sta zadela Damjan Vuklišević in Senijad Ibričić, gostitelji pa so bili lahko še srečni, čeprav so tudi sami zapravili nekaj zrelih priložnosti, da po prvem delu zaostajajo le za dva zadetka. Italijanski strateg Rodolfo Vanoli je tako s kanarčki po dveh zaporednih zmagah vpisal poraz, Domžalčani pa so dokazali, da se nahajajo v odlični formi. V naslednjem krogu se lahko z zmago nad Muro približajo tretjemu mestu na vsega točko razlike.

Poročilo s tekme v Kopru in priložnosti:

Kaj sta po tekmi povedala Saša Gajser in Florijan Debenjak?

Konec črnega niza vrtnic na jubileju z Mariborom

Dvoboj v Novi Gorici je minil v znamenju jubileja, saj sta se Gorica in Maribor, skupaj premoreta kar 19 državnih naslovov, pomerila že 100. v prvi ligi. Čeprav sta se srečala zadnjeuvrščeni in vodilni klub na lestvici, na dvoboju ni bilo zmagovalca (1:1). Z rezultatom so bili lahko bolj zadovoljni gostitelji, saj so prekinili črni niz desetih zaporednih porazov proti vijolicam, Maribor pa je izpustil priložnost, da bi prednost pred Olimpijo do nedelje povišal na +3.

Sporen zadetek Jana Mlakarja:

Bi moral biti zadetek Jana Mlakarja (Maribor) v Novi Gorici razveljavljen? Da. 647 +

Ne. 136 + Oddanih 783 glasov

Jesenski prvaki po tekmi niso bili preveč zadovoljen z izkupičkom, kar je priznal tudi trener Saša Gajser in dodal, kako je več pričakoval od izbrancev. Goste je že v 11. minuti povedel v vodstvo Jan Mlakar, a je pri tem močno zadišalo po nedovoljenem položaju ''podajalca'' Denisa Klinarja, le 13 minut pozneje pa se je v gneči pred vrati Ažbeta Juga najbolje znašel Lamin Diallo in dosegel krstni zadetek v 1. SNL.

Rezultat se v nadaljevanju ni več spreminjal, čeprav je bilo na obeh straneh kar nekaj zrelih priložnosti. Mariborčane je od novega vodstva delilo le nekaj centimetrov, ko je Aljoša Matko po atraktivnem voleju stresel prečko, Diallo je dosegel še en gol, a ga je sodnik zaradi nedovoljenega položaja, bilo je zelo blizu, razveljavil, v zadnjih sekundah pa je priložnost za zmago vrtnic, ki bi še kako odmevala, zapravil izkušeni Etien Velikonja. Mura se je tako Mariboru približala na -2, Olimpija pa ima v nedeljo priložnost, da z zmago nad Celjem uide največjemu tekmecu za dve točki.

Prečka Aljoše Matka po atraktivnem voleju:

Poročilo s tekme v Novi Gorici in priložnosti:

Kouter in Bobičanec zatresla mrežo Aluminija

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Murski Soboti, kjer se je Mura maščevala Aluminiju za jesenski poraz v Fazaneriji. Tokrat je bila boljša od tekmecev iz Kidričevega in zmagala z 2:0. V prvem polčasu je mrežo kapetana Aluminija Luke Janžekovića zatresel slovenski reprezentant Nino Kouter, dosegel šesti gol v tej sezoni, v drugem delu pa je v polno zadel še rezervist Luka Bobičanec. To je bil že njegov sedmi zadetek, tako da je Hrvat zadržal status najboljšega klubskega strelca.

Zadetek Luke Bobičanca:

Bobičanec je zatresel še okvir vrat, Aluminij pa je resda večkrat streljal proti golu (11:9), a ni uspel premagati razigranega Matka Obradovića, ki je za obrambo dvoboja poskrbel na začetku drugega dela, ko je preprečil izenačenje z izjemno obrambo strela Davida Flakusa Bosilja.

Poročilo s tekme v Murski Soboti in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 6. marec:

Mura : Aluminij 2:0 (1:0)

Kouter 33., Bobičanec 77.



Gorica : Maribor 1:1 (1:1)

Diallo 24.; Mlakar 11.



Koper : Domžale 0:2 (0:2)

Vuklišević 17., Ibričić 33. Nedelja, 7. marec:

Tabor : Bravo 0:0



17.00 Olimpija – Celje