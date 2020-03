Celje se je približalo Olimpiji, Hadžić in Šimundža razkrila karte #video

V derbiju 25. kroga se pravkar merita vodilna Olimpija in Mura, ki je v Stožicah znova deležna velike podpore navijačev. Celje se je zneslo nad Triglavom (5:0), trikratni strelec Dario Vizinger pa je skočil na prvo mesto na lestvici strelcev. Tabor je podaljšal krizo Rudarja in v Velenju zmagal z 1:0. V soboto je Bravo presenetil Maribor (2:1). Darko Milanič je po bolečem porazu odstopil s položaja trenerja, Aluminij pa je z zmago v gosteh (3:1) pahnil Domžale na deveto mesto.

Olimpija : Mura 0:0 (-:-)

Ob 20.15 se bo začel zadnji dvoboj 25. kroga med Olimpijo in Muro. S katero postavo bo večerni derbi v Stožicah začel trener Mure Ante Šimundža? Strateg Ljubljančanov Safet Hadžić je izbral začetno enajsterico. Luka Menalo sedi na klopi. Začetna enajsterica proti Muri!#verjamemvzmaje pic.twitter.com/OrZGQ5pElI — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 8, 2020 Največji spektakel 25. kroga ponuja tekma v Stožicah, kjer se bosta v sklepnem dejanju udarili Olimpija in Mura. Ljubljančani so po zmagi v Kidričevem, sploh prvi v letu 2020, zadihali bolj sproščeno. Trener Safet Hadžić si je lahko vsaj za nekaj dni oddahnil, po zmagi Celja nad Mariborom pa je prednost zmajev nad največjim tekmecem zrasla na štiri točke. Zadovoljstvo je čutiti tudi pri predsedniku Milanu Mandariću, ki navijačem in podpornikom kluba sporoča, da je naslov prvaka velik cilj Olimpije, hkrati pa si bo prizadeval še za finančno stabilizacijo kluba. Ali je imel pri bolj medlih predstavah zeleno-belih v zadnjem obdobju prste vmes tudi denar oziroma zamuda pri izplačilu plač, bo pokazal čas. Če bodo zmaji ponovili predstavo iz Kidričevega, zlasti tisto iz prvega polčasa, ko so spominjali na hitro, dinamično in neustavljivo ekipo iz jesenskega dela, čaka Muro ogromno dela. "Imajo karakter, so čvrsti. Proti Olimpiji so motivirani," je o tekmecu spregovoril Hadžić. Albanec Endri Čekiči, strelec imenitnega zadetka proti Aluminiju, izpostavlja, da v taboru Olimpije prevladuje sproščenost, s pomočjo katere bodo zmaji naskakovali nov uspeh. Proti Muri težko nabirajo zmage. Na zadnjih petih srečanjih so vknjižili le eno. Črno-beli po drugi strani lovijo priložnost, da se ponovno vmešajo v boj za vrh. Z zmago bi se Olimpiji približali na šest točk, hkrati pa dali veter v hrbet še preostalim kandidatom za najvišja mesta. Akcija Idemo v Ljubljano je stekla že pred dnevi. Znova bo Muro v slovenski prestolnici na delu spremljalo ogromno navijačev. Obeta se največji spektakel kroga, ki bi lahko postregel tako z dobrim obiskom kot tudi kakovostnim nogometom. Muro je domači poraz proti Mariboru (1:2) tako prizadel, da je nato na dvobojih s Triglavom in Rudarjem ostala brez zmag. Ante Šimundža je v karieri že pogosto prekrižal načrte Olimpiji. Bo usoden za vodilnega prvoligaša tudi tokrat? Odgovor vam zvečer ponuja neposredni prenos tekme na Planet TV.

Tabor s Camoranesijem že šesti, Rudar v škripcih

Obračun med Rudarjem in Taborjem v Velenju ni postregel z velikim številom zadetkom. Čeprav so gostje v okvir vrat knapov sprožili kar 11 strelov, je pri gostiteljih blestel Matej Radan. Zbral je kar 10 obramb, v 75. minuti pa je bil nemočen po mojstrski izvedbi Marka Ristića, ki ga je premagal s prostega strela.

Atraktiven zadetek Marka Ristića s prostega strela:

Le dve minuti pred tem je moral zaradi rdečega kartona neposredno z igrišča Jovan Pavlović, kar je še zmanjšalo možnosti knapov v morebiten preobrat. Bili so blizu izenačenju, a je Mićo Kuzmanović zatresel okvir vrat. Rudar po novem porazu ostaja trdno na zadnjem mestu, možnosti za čudežen naskok devetega mesta pa je vedno manj. Sežanci so se na drugi strani po novem odličnem rezultatu, na zadnjih treh tekmah so osvojili kar sedem točk, povzpeli na šesto mesto!

Celjska rapsodija v Kranju, Vizinger kralj strelcev

Nogometaši Celja so izvrstno formo v letu 2020, kjer niso izgubili še niti enkrat tako v pripravljalnih kot tudi prvenstvenih tekmah, kronali z visoko zmago v Kranju. Jeseni so gorenjske orle v gosteh odpravili s 6:0, tokrat pa so njihovo mrežo zatresli petkrat in se na lestvici povzpeli na drugo mesto, tik za Olimpijo!

Tretji zadetek Daria Vizingerja v Kranju za končno zmago s 5:0:

Strelski festival pri nemočnih Kranjčanih sta si privoščila hrvaška legionarja Dario Vizinger in Ivan Božić. Prvi je zadel v polno kar trikrat in na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije (18 zadetkov) prehitel rojaka Anteja Vukušića (17), drugi je bil uspešen dvakrat. Znova je blestel tudi kapetan Mitja Lotrič, omenjena trojica je dosegla kar 38 od 53 zadetkov celjskega kluba. Triglav, za katerega sta prvič od prve minute zaigrala skupaj brata Wilmots, na lestvici ostaja na nevarnem osmem mestu.

Bravo šokiral Maribor, ki je ostal brez trenerja

Dvoboj v Ljudskem vrtu je postregel z zgodovinsko zmago Brava, ki je v tretji tekmi proti Mariboru v prvoligaški konkurenci le dočakal velik uspeh. Vijolice so po porazu v Celju tako ostale brez točk tudi proti mlademu ljubljanskemu moštvu. Razočaranje domačega občinstva je bilo ogromno. Nogometaše in strokovno vodstvo so gledalci v slačilnico pospremili z glasnimi žvižgi, po bolečem neuspehu, ki bi lahko Maribor pahnil po lestvici navzdol, pa je Darko Milanič ponudil odstop.

Darko Milanič je po novem porazu ponudil odstop, športni direktor Zlatko Zahović pa ga je sprejel. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dolgoletni trener Maribora je prevzel odgovornost za slabše rezultate. Tokrat je naletel na motivirani Bravo, ki je v prvem polčasu povedel z 2:0. Junak srečanja je bil mladi Hrvat Roko Baturina. Po prekršku nad njim je sodnik pokazal na belo točko, s katere je v polno zadel izkušeni Luka Žinko. Po drugem kartonu, oba je prejel po prekršku nad posojenim 19-letnim napadalcem zagrebškega Dinama, je moral že v 28. minuti predčasno z igrišča Luka Koblar, nato pa je mladi Dalmatinec pred koncem prvega dela povišal vodstvo na 2:0 in dosegel že četrti zadetek, odkar se je pozimi pridružil Bravu. Ljubljančani so hit spomladanskega dela, v petih tekmah so osvojili kar 11 točk in se povzpeli na šesto mesto.

Zadetek Roka Baturine za 2:0 v Mariboru:

Gostitelji so častni zadetek dosegli v izdihljajih srečanja prek kapetana Marcosa Tavaresa, ki se je tako v prvi ligi med strelce vpisal že 151., po koncu dvoboja pa je celotno dogajanje v Ljudskem vrtu, kjer je navijaška skupina Viole poslala posebno sporočilo nogometašem, zasenčil odhod Milaniča s položaja trenerja. Vroči stolček, če bo njegov odstop potrdilo vodstvo kluba, zapušča po dobrih štirih letih.

Navijaška skupina Viole je na južni tribuni izobesila številne transparente, pa tudi ponaredke bankovcev za 500 evrov, ki so simbolizirali premije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kidričani poglobili krizo Domžal

Uvodno dejanje 25. kroga je bilo v Domžalah, kjer so rumeni ostali brez točk in nadaljevali rezultatsko krizo. Aluminij je zmagal s 3:1, izkoristil večino priložnosti in trikrat matiral vratarja gostiteljev. V prvem polčasu je v polno zadel Tilen Pečnik. Nekdanji nogometaš Domžal je dosegel zadetek po akciji, v kateri je kapetan gostiteljev Senijad Ibričić, ta se je vrnil na igrišče prvič po odsluženi kazni, storil veliko napako pred svojimi vrati.

Zadetek Tilna Pečnika:

Vodstvo sta povišala Nemanja Jakšić in Mihael Klepač, gostiteljem pa je sreča obrnila hrbet, saj so kar trikrat zadeli okvir vrat. Prednost igralca več - strelec zadnjega zadetka za Aluminij Klepač je moral v 75. minuti po dveh rumenih kartonih predčasno z igrišča - so izkoristili v izdihljajih srečanja, ko je v Zeni Husmani v sodnikovem podaljšku atraktivno zabil za končnih 1:3. Domžale so letos v petih tekmah osvojile le točko in so najslabša ekipa spomladanskega dela, Kidričani pa so se povzpeli na drugo mesto.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 7. marec:

Domžale : Aluminij 1:3 (0:1)

Husmani 90.; T. Pečnik 33., Jakšić 52., Klepač 73.; R.K.: Klepač 75,/Aluminij



Maribor : Bravo 1:2 (0:2)

Tavares 90.; Žinko 14./11-m, Baturina 41.; R.K.: Koblar 28./Maribor Nedelja, 8. marec:

Triglav : Celje 0:5 (0:2)

Vizinger 11., 49., 81., Božić 27./11-m, 64.



Rudar : Tabor 0:1 (0:0)

Ristić 75.; R.K.: Pavlović 73./Rudar



20.15 Olimpija - Mura

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje),

17 − Ante Vukušić (Olimpija)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale).

...

