V živo: rapsodija Domžal, razočaranemu Mariboru sreča obrnila hrbet #video

Zadnjeuvrščena Gorica je v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije ponagajala vodilnemu Mariboru. Dvoboj v Novi Gorici se je končal brez zmagovalca (1:1). Mura je ugnala Aluminij (2:0) in se vijolicam približala na -2, Koper pa skuša kot prvi v tem letu zadati poraz Domžalam. V nedeljo se bosta najprej udarila Tabor in Bravo, nato bo letos še neporažena Olimpija gostila ranjene državne prvake iz Celja.

Koper : Domžale 0:1 (-:-), Gorica : Maribor 1:1 (1:1)

24. minuta: Koper je bil zelo blizu izenačenju. Maks Barišič je imenitno zaposlil Nardina Mulahusejnovića, najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije pa je nevarno streljal proti domžalski vratom, a se je z izjemno obrambo izkazal Ajdin Mulalić. Ostaja pri vodstvu gostov. Gooool! 0:1! 16. minuta. Damjan Vuklišević je po strelu z glavo popeljal Domžale v vodstvo in dinamični začetek srečanja, na katerem je kar mrgolelo priložnosti, zaznamoval z zadetkom za vodstvo rumene družine, ki danes nastopa v beli igralni opremi. Podajo je prispeval Estonec Mattias Kait, 25-letni branilec pa je dosegel četrti zadetek v tej sezoni. V predhodni akciji Domžal je Arnel Jakupović udaril proti koprskim vratom, žoga pa je zadela v roko današnjega slavljenca Maksa Barišiča. Piščalka sodnika Nejca Kajtazovića je ostala nema, protesti Domžalčanov niso zalegli, le nekaj sekund pozneje pa jih je Vuklišević po zadetku vendarle spravil v dobro voljo. Ob 19.30 se je v Kopru začela še zadnja sobotna tekma 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V neposrednem obračunu za četrto mesto se merita Koper in Domžale. Koprčani bodo tretjo zaporedno zmago pod vodstvom Rodolfa Vanolija lovili s tole začetno enajsterico, v kateri ni poškodovanega Dareta Vršiča: Postava Kopra. #KOPDOM#plts pic.twitter.com/ZFAfLMpchO — Prva liga Telekom Slovenije (@PrvaLigaSi) March 6, 2021 Letos še neporažene Domžale bodo po odločitvi Dejana Djuranovića nastopile v naslednji zasedbi: Proti FC Koper z naslednjo zasedbo!



Bi moral biti zadetek Jana Mlakarja (Maribor) v Novi Gorici razveljavljen? Da. 146 +

Ne. 46 + Oddanih 192 glasov Gooool! 0:1! 11. minuta. Rok Kronaveter je lepo zaposlil Denisa Klinarja, ki je prodrl po desni strani, nato pa podal Blažu Vrhovcu. Vratar Gorice je ubranil njegov strel, a se je žoga odbila le do Jana Mlakarja, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko zatresti mreže Gorice. Ljubljančan je dosegel že sedmi zadetek v tej sezoni, počasni posnetek akcije pa je pokazal, da se je Klinar najverjetneje nahajal v nedovoljenem položaju, tako da bi moral biti zadetek Maribora razveljavljen. Zadetek Jana Mlakarja: 4. minuta: prva priložnost na tekmi. Po podaji Roka Kronavetra se je ponudila Blažu Vrhovcu, ki pa je poslal žogo visoko čez vrata. Začetek dvoboja v sončni Novi Gorici. S kakšno postavo bo v dvoboj v Novi Gorici vstopil Maribor? Začasni trener Saša Gajser je za razliko od večnega derbija z Olimpijo opravil le eno menjavo v enajsterici: Vijol’čnih 11:@NDGorica - @nkmaribor



Začetek ob 17.15.



Klop: Handanović, Uskoković, Koblar, Guerrico, Felipe Santos, Cretu, Kotnik, Tavares. #GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #GORMB pic.twitter.com/iKfXX6xinB — NK Maribor (@nkmaribor) March 6, 2021 Ob 17.15 (studijski del na Planet TV se bo začel že ob 17. uri) se bosta v Novi Gorici pomerila Gorica in Maribor. Vrtnice bodo začele dvoboj s postavo, v katerih ni najbolj izkušenih članov, nekdanjih reprezentantov Etiena Velikonje in Gorana Cvijanovića: Začetna enajsterica Gorice za obračun z Mariborom. 🔵⚪



V ekipo se vračata Grudina in Mavretič, v konici napada Colley namesto Vipotnika.#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi pic.twitter.com/o9hUmea4ug — ND Gorica (@NDGorica) March 6, 2021 Ob 17.15 se bosta v novogoriškem Športnem parku pomerili zadnjeuvrščena in vodilna ekipa Prve lige Telekom Slovenije. To bo jubilejni stoti prvoligaški spopad klubov, ki sta skupaj osvojila kar 19 naslovov državnega naslova, v tej sezoni pa ju loči ogromna razlika. Statistika sporoča, da se mora Gorica kljub prednosti domačega igrišča proti Mariboru spoprijazniti z vlogo hudega avtsajderja. Vijolic ni premagala že 13 tekem zapored! Spomin na zadnjo zmago seže v leto 2016. Če bo obveljala tradicija, se Gorici ne piše nič dobrega, saj je že dalj časa zasidrana na zadnjem mestu, zaostanek za devetouvrščenim Aluminijem pa ni majhen. Maribor je neporažen proti Gorici vse od leta 2016. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Do konca prvenstva naš čaka še dvanajst obračunov in vsakega se moramo lotiti na svoj način. Na treh srečanjih pred daljšim premorom si želimo dokazati, da trenutna lestvica ni realen pokazatelj naše kvalitete. V spomladanskem delu smo namreč dokazali, da se lahko kosamo tudi z ekipami v vrhnjem delu lestvice, a zdaj prihajamo v zadnjo tretjino prvenstva, ko lepa igra ne bo dovolj. Pomembne so le točke in teh si želimo pred premorom vknjižiti čim več," je Til Mavretič, ki je v mesto vrtnic v zimskem premoru prišel iz Domžal, optimističen pred dvobojem z vodilnim Mariborom. Pri gostiteljih sicer ne manjka nekdanjih nogometašev vijolic, zlasti tistih, najbolj izkušenih, kar bo dvoboju podalo še dodatno draž.

Kouter in Bobičanec zatresla mrežo Aluminija

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Murski Soboti, kjer se je Mura maščevala Aluminiju za jesenski poraz v Fazaneriji. Tokrat je bila boljša od tekmecev iz Kidričevega in zmagala z 2:0. V prvem polčasu je mrežo kapetana Aluminija Luke Janžekovića zatresel slovenski reprezentant Nino Kouter, dosegel šesti gol v tej sezoni, v drugem delu pa je v polno zadel še rezervist Luka Bobičanec. To je bil že njegov sedmi zadetek, tako da je Hrvat zadržal status najboljšega klubskega strelca.

Zadetek Luke Bobičanca:

Bobičanec je zatresel še okvir vrat, Aluminij pa je resda večkrat streljal proti golu (11:9), a ni uspel premagati razigranega Matka Obradovića, ki je za obrambo dvoboja poskrbel na začetku drugega dela, ko je preprečil izenačenje z izjemno obrambo strela Davida Flakusa Bosilja. Črno-beli so se z 12. zmago v tej sezoni vsaj začasno približali vodilnemu dvojcu na točko zaostanka.

Poročilo s tekme v Murski Soboti in priložnosti:

Najuspešnejša ekipa v letu 2021 pri prerojenem Kopru

Ko so Domžale leta 2017 proslavljale pokalni naslov na Bonifiki, je barve rumenih branil še Žan Žužek (desno). Zdaj je nezamenjivi člen prve enajsterice Kopra, kjer ga danes čaka obračun z nekdanjim klubom. Foto: Vid Ponikvar Sobotni prvoligaški spored bo sklenil večerni dvoboj na Bonifiki. Koper bo skušal postati prvi klub, ki bi letos vzel polno mero Domžalam. Rumena družina je še vedno neporažena, v petih spomladanskih krogih je osvojila kar 11 točk, se povzdignila na lestvici in napovedala odkrito kandidaturo za evropsko vozovnico.

V Kopru bomo tako spremljali derbi za četrto mesto, v katerem bodo gostitelji pogrešali kaznovanega Denisa Cerovca, trener Rodolfo Vanoli, ki od medijev pogreša več spoštovanja v smeri koprske ekipe, bo skušal zmagati še tretjič zapored. Najboljši strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović bo imel opravka z zelo disciplinirano obrambo Domžal, ki je pod vodstvom Dejana Djuranovića vedno bolj uigrana in jeklena. V njej znova ne bo Gabra Dobrovoljca, ki ima težave s stegensko mišico.

"Smo najuspešnejša prvoligaška ekipa v koledarskem letu 2021 in ob vstopu v nov tekmovalni mesec sem prepričan, da lahko nadaljujemo v takšnem ritmu. Nič nam ne bo podarjeno, a premoremo več kot dovolj kvalitete in karakterja za dosego želenega cilja," si želi branilec Damjan Vuklišević nadaljevati v slogu, kot so Domžalčani začeli leto 2021, hkrati pa opozarja na Koprčane: "Smo v zelo dobri rezultatski formi, toda pred dvobojem z neposrednim tekmecem na razpredelnici to nima nikakršnega pomena. V Kopru nas čaka 90 minut borbe, hkrati bomo morali biti bolj odločni kot na srečanju z Gorico."

Tabor po prvi zmagi, Bravo po prvem porazu

Milan Tučić je letos na prestavljenem dvoboju s Taborom dosegel tri zadetke. To je bil prvi hat-trick v tej prvoligaški sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nedeljski spored bosta v Sežani odprla Tabor in Bravo. Kluba, ki sta se še nedavno potegovala za točke drug proti drugemu v drugi ligi, vstopata v obračun z različnima izhodiščema. Češnjice so v zadnjem krogu v Celju zadale prvakom boleč poraz in dočakale prvo letošnjo zmago. To je bila tudi prva zmaga rdeče-črnih v gosteh v tej sezoni, prvega kompleta treh točk pa se je razveselil tudi trener Igor Božič. Če so si Kraševci na zadnji tekmi dali duška ob proslavljanju zmage, je Bravo na drugi strani doživel prvi letošnji poraz. Po dolgem času, vmes je bil neporažen kar 11 tekem zapored in se vključil celo v boj za Evropo, je mladi ljubljanski klub naletel na boljšega tekmeca. Priznal je premoč Muri (0:1), zdaj pa se odpravlja še na gostovanje na Kras, kjer ga čaka obračun klubov, ki razpolagata z najmanjšima igriščema v prvi ligi, druži pa ju tudi neposredna bližina železniške proge in stadiona. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Hrvata Mihaela Briškega, medtem ko pri Bravu ni kaznovanih igralcev.

Trener Dejan Grabić se veseli dvoboja, zlasti zaradi tega, ker z Bravom v Sežani še ni zmagal. "Naredili bomo vse, da bo tokrat drugače. Ni evforije ob zmagah in tudi ob porazih energija ne zaniha," je mladi strateg, ki vodi Šiškarje že štiri leta, prepričan, da poraz proti Muri ne bo ohromel igre varovancev ob naslednjih izpitih. Ljubljančani so letos že premagali Tabor. Blestel je povratnik Milan Tučić, ki je dosegel kar tri zadetke!

Trener Olimpije: Nekaj se vpraša tudi tekmeca

Olimpija je v prejšnjem krogu v Ljudskem vrtu osvojila točko, po tekmi ni bila najbolj zadovoljna z rezultatom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 25. kroga bo v Stožicah. Stadion, ki bi čez poltretji teden gostil atraktivni reprezentančni spopad med Slovenijo in aktualnim svetovnim podprvakom Hrvaško, bo priča dvoboju, v katerega vstopajo Ljubljančani kot veliki favoriti. Olimpija v tej sezoni še ni izgubila, a je po treh zaporednih remijih z zelo majhnih številom zadetkov ostala brez prvega mesta. Tokrat bo gostila ranjene Celjane. Zmaji so imeli po napornem večnem derbiju v Ljudskem vrtu (1:1) na voljo veliko časa za osvežitev, trener Goran Stanković verjame v zmago. "Po večnem derbiju v Mariboru smo bili malce razočarani, ker Olimpija ni osvojila vseh treh točk, a gre vse naprej tako, kot mora. Na vsaki tekmi gremo na zmago, tako bo tudi proti Celju, a je to tudi vprašanje tekmeca. Dobro smo delali ta teden, tako da verjamem v pozitiven izkupiček," napoveduje Ljubljančan, ki na klopi Olimpije še ni občutil grenkobe poraza.

Pri Celjanih je po zadnjem neuspehu zadonel alarm. V sezono so vstopili kot branilci naslova, a v jesenskem delu niso navdušili, odkar je trenerski stolček zapustil Dušan Kosić, so rezultati še slabši. Čeh Jiri Jarošik je na petih tekmah osvojil le tri točke, kar je najslabši izkupiček med vsemi prvoligaši v letu 2021. Sodeč po videnem na zadnji tekmi, ko je v knežjem mestu paral živce navijačem s slabo igro proti Taboru (1:3), se mu v Stožicah ne piše nič dobrega. Zaradi kartonov bo pri gostih manjkal nekdanji zmaj Jakob Novak, njegovi soigralci pa so odločeni dokazati, da niso pozabili igrati vrhunskega nogometa. Letos so v gosteh presenetili že Maribor, lahko še drugega slovenskega "velikana"? Glede na nepredvidljivost in izenačenost Prve lige Telekom Slovenije zagotovo ni nemogoč tudi takšen scenarij.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 6. marec:

Mura : Aluminij 2:0 (1:0)

Kouter 33., Bobičanec 77.



Gorica : Maribor 1:1 (1:1)

Diallo 24.; Mlakar 11.



19.30 Koper – Domžale Nedelja, 7. marec:

15.00 Tabor – Bravo

17.00 Olimpija – Celje