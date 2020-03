V živo: Rudar lovi čudež, v Kranju počila petarda, Vizinger prehitel Vukušića! #video

Nogometaši Celja so v uvodni nedeljski tekmi 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije ponižali Triglav, ga v Kranju ugnali s 5:0, trikratni strelec Dario Vizinger pa je postal najboljši strelec tekmovanja. V Velenju se pravkar merita Rudar in Tabor, zvečer pa se bosta pomerili vodilna Olimpija in Mura, ki bo v Stožicah znova deležne velike podpore navijačev. V soboto je Bravo presenetil Maribor (2:1), Darko Milanič pa je po bolečem porazu odstopil s položaja trenerja, Aluminij pa je poglobil krizo Domžal z zmago v gosteh (3:1).

Rudar : Tabor 0:0 (-:-), Triglav : Celje 0:5 (0:2)

9. minuta: prva priložnost na tekmi. Zapravil jo je napadalec Rudarja Dominik Radić, ki je po strelu z desne strani kazenskega prostora zatresel zunanji del mreže. Začetek dvoboja na stadionu Ob jezeru v Velenju. Koga je uvrstil v začetno enajsterico Andrej Panadić? Začetna enajsterica Rudarja proti Tabor Sežana! #PLTS pic.twitter.com/FrH3Jy77Dt — #PLTS (@PrvaLigaSi) March 8, 2020 Strateg Tabora Mauro Camoranesi se je odločil za naslednjo postavo: 11 | rdeče-črnih proti @NKRudarVelenje.



Klop: Rener, Salkić, Specogna, Pittinari, Mihaljević, Laukžemis, Stevanović.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫🍒 pic.twitter.com/3kCNHXa3A6 — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) March 8, 2020 Ob 17. uri se bo začela tekma v Velenju. Konec tekme v Kranju. Počila je petarda, vseh pet zadetkov pa sta dosegla Hrvata v napadu Celja. Celjani so se povzpeli na drugo mesto, Dario Vizinger pa je novi kralj strelcev. 90. minuta: Celjani še naprej napadajo in želijo povišati prednost. Priložnosti sta si priigrala Dario Vizinger in Mitja Lotrič, a sta njuna strela zgrešila okvir vrat. Goooool! 0:5! 81. minuta. Hrvaški napadalec Dario Vizinger je vroč kot še nikoli. Dosegel je še tretji zadetek na tekmi in prednost Celja povišal na 5:0! Celjani se bodo v velikem slogu na lestvici povzpeli na drugo mesto. To je že drugi hat-trick Vizingerja v karieri proti kranjskemu klubu. 78. minuta: Triglav je bil blizu častnemu zadetku, a se je po strelu Berata Becirija izkazal Matjaž Rozman. 76. minuta: Kapetan Mitja Lotrič je stekel proti vratom Triglava, nato pa je čuvaj mreže Jalen Arko dobil dvoboj ena na ena: ostaja 0:4. 70. minuta: Triglav se trudi, da bi dosegel vsaj častni zadetek. Rezervist Berat Beciri je ogrel dlani Matjaža Rozmana. Gooool! 0:4! 64. minuta. Festival hrvaških zadetkov na Gorenjskem je nadaljeval Ivan Božić. Celjani vodijo že s 4:0, na zadnjih dveh gostovanjih v Kranju so dali orlov, ki sem jim obeta katastrofa, kar deset zadetkov. Drugi zadetek Božića: Gooool! 0:3! 49. minuta. Dario Vizinger je še enkrat zadel v polno in se na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije s 17 zadetki izenačil z vodilnim Antejem Vukušićem (Olimpija). Drugi zadetek Vizingerja: Začetek drugega polčasa v Kranju. Konec prvega polčasa. Celjani so bili boljši tekmec in se spogledujejo z nadaljevanjem imenitnega niza v letu 2020, v katerem sploh še niso izgubili. Goooool! 0:2! 27. minuta. Z najstrožje kazni je prednost Celjanov povišal Ivan Božić. Hrvaški napadalec je zlahka premagal Jalna Arka, ki je pred tem storil prekršek nad Mitjo Lotričem. Celjani tako že po slabi tretjini srečanja vodijo z 2:0, člani navijaške skupine Celjski grofje, ki spremljajo dvoboj na Gorenjskem, pa ne skrivajo navdušenja. Celjani so na dobri poti, da se povzpnejo tik pod vrh! Božić, posojeni napadalec zagrebškega Dinama, je dosegel že osem zadetkov. Prvi zadetek Božića: 14. minuta: Celjani so znova ogrozili vrata gostiteljev, s strelom z razdalje je poskušal desni bočni branilec Advan Kadušić, a je žoga v loku preletela gol. Goooool! 0:1! 10. minuta. Hitro vodstvo Celjanov, za katerega sta najbolj zaslužna podajalec Mitja Lotrič in strelec Dario Vizinger, ki se je še utrdil na drugem mestu najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije. Gorenjski orli so doživeli hladen tuš. Prvi zadetek Vizingerja: Začetek dvoboja v sončnem Kranju. Ko je Celje nazadnje gostovalo v Kranju, je jeseni zmagalo kar s 6:0! Trener Celja Dušan Kosić ne menja zmagovitega konja. Izbral je enajsterico, s katero je začel tudi zadnji dvoboj proti Mariboru (2:0): 💛💙1️⃣1️⃣ brez sprememb v začetni enajsterici. V Kranju začenja zasedba, ki je spomladanski del PLTS začela z zmago proti Aluminiju in je v Štajerskem derbiju premagala Maribor. ⚽️#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/Swu2dx2leb — NK Celje (@NKCelje) March 8, 2020 Kakšno enajsterico je izbral domači trener Vlado Šmit? V njej sta prvič brata Wilmots, prvič pa bo v prvi ligi nastopil Žan Luka Kocjančič. 🦅NK Triglav XI 🆚 @NKCelje



🦅Na klopi: Čadež, Šalja, Janković, Beciri, Udovič, Milanović, Mertelj#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/7VwWgJMEK3 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) March 8, 2020 Današnji spored se bo začel ob 15. uri v Kranju, kjer se bosta spopadla Triglav in Celje. Pripadnice nežnejšega spola bodo imele na dan žena brezplačen vstop. Gostitelji jih bodo poskušali očarati z dobro predstavo. Varovanci Vlada Šmita so po odmevni zmagi nad Olimpijo na tekmi, ki je zaradi premočenega igrišča, polnega luž, spominjala na vaterpolo, remizirali proti Muri, nato pa doživeli prvi letošnji poraz. V Sežani so izgubili proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek, to je bila tudi prva tekma, na kateri je po daljši odsotnosti zaradi kazni nastopil kapetan Luka Majcen. Gorenjski orli bodo imeli danes opravka s Celjani, edinim slovenskim prvoligašem, ki v letu 2020, pa naj gre za pripravljalne ali prvenstvene tekme, sploh še ni izgubil. Izbranci Dušana Kosića, nekdanjega trenerja Triglava, prihajajo v Kranj po veliki zmagi v štajerskem derbiju z Mariborom (2:0). Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta v odlični formi. Ne manjka njunih (atraktivnih) zadetkov in asistenc, nov pozitiven rezultat pa bi rumeno-modre še bolj okrepil pod vrhom. Celje bi se z morebitno zmago (vsaj za nekaj časa) približalo vodilni Olimpiji na vsega dve točki razlike.

Nova priložnost za prvenec Rudarja

Mauro Camoranesi je na dobri poti, da češnjicam pribori obstanek. Foto: SPS/Sportida Pred Velenjčani je že 25. preizkušnja v tej sezoni, v kateri lovijo zmago. Za zdaj so bili še vedno neuspešni. Z zgolj desetimi točkami so prepričljivo na zadnjem mestu. V prestolnici lignita vedno bolj diši po drugi ligi, a se knapi ne predajajo. Z zadnjo točko, ko so jo zagodli Muri v Fazaneriji (1:1), so dokazali, da želijo vztrajati do konca. V vratih je blestel Matej Radan, ki ga v nedeljo čaka nov izziv, vroči Tabor, ki je pod vodstvom Maura Camoranesija na zadnjih treh tekmah osvojil kar sedem točk, med drugim pa ostal neporažen tudi v Ljudskem vrtu.

Velenjčani lovijo eno zadnjih priložnosti, da bi s tako želeno prvo zmago še ujeli malce upanja v čudežni preobrat, a imajo svoje načrte tudi Kraševci, ki se jim je na zadnji tekmi proti Triglavu odprlo v napadu (3:1). Obe medsebojni tekmi sta se v tej sezoni končali brez zmagovalca, je tokrat napočil trenutek za prvo zmago? Bila bi zgodovinska za oba tabora. Bila bi prva zmaga Velenjčanov v tej sezoni, pod njo bi se podpisal Andrej Panadić, a tudi prva gostujoča zmaga Tabora pod vodstvom nekdanjega zvezdnika italijanskega nogometa. Obračun spodnjega dela razpredelnice se bo na stadionu Ob jezeru začel ob 17. uri.

Prekmurska invazija na Ljubljano, Mandarić zadovoljen

Zmaga Olimpije, zlasti njena igra v prvem polčasu, je spravila Milana Mandarića v dobro voljo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Največji spektakel 25. kroga ponuja tekma v Stožicah, kjer se bosta v sklepnem dejanju udarili Olimpija in Mura. Ljubljančani so po zmagi v Kidričevem, sploh prvi v letu 2020, zadihali bolj sproščeno. Trener Safet Hadžić si je lahko vsaj za nekaj dni oddahnil, po zmagi Celja nad Mariborom pa je prednost zmajev nad največjim tekmecem zrasla na štiri točke. Zadovoljstvo je čutiti tudi pri predsedniku Milanu Mandariću, ki navijačem in podpornikom kluba sporoča, da je naslov prvaka velik cilj Olimpije, hkrati pa si bo prizadeval še za finančno stabilizacijo kluba. Ali je imel pri bolj medlih predstavah zeleno-belih v zadnjem obdobju prste vmes tudi denar oziroma zamuda pri izplačilu plač, bo pokazal čas.

Če bodo zmaji ponovili predstavo iz Kidričevega, zlasti tisto iz prvega polčasa, ko so spominjali na hitro, dinamično in neustavljivo ekipo iz jesenskega dela, čaka Muro ogromno dela. "Imajo karakter, so čvrsti. Proti Olimpiji so motivirani," je o tekmecu spregovoril Hadžić. Albanec Endri Čekiči, strelec imenitnega zadetka proti Aluminiju, izpostavlja, da v taboru Olimpije prevladuje sproščenost, s pomočjo katere bodo zmaji naskakovali nov uspeh. Proti Muri težko nabirajo zmage. Na zadnjih petih srečanjih so vknjižili le eno.

Mura bo znova računala na glasno podporo navijačev v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Črno-beli po drugi strani lovijo priložnost, da se ponovno vmešajo v boj za vrh. Z zmago bi se Olimpiji približali na šest točk, hkrati pa dali veter v hrbet še preostalim kandidatom za najvišja mesta. Akcija Idemo v Ljubljano je stekla že pred dnevi. Znova bo Muro v slovenski prestolnici na delu spremljalo ogromno navijačev. Obeta se največji spektakel kroga, ki bi lahko postregel tako z dobrim obiskom kot tudi kakovostnim nogometom.

Muro je domači poraz proti Mariboru (1:2) tako prizadel, da je nato na dvobojih s Triglavom in Rudarjem ostala brez zmag. Ante Šimundža je v karieri že pogosto prekrižal načrte Olimpiji. Bo usoden za vodilnega prvoligaša tudi tokrat? Odgovor vam zvečer ponuja neposredni prenos tekme na Planet TV.

Bravo šokiral Maribor, ki je ostal brez trenerja

Dvoboj v Ljudskem vrtu je postregel z zgodovinsko zmago Brava, ki je v tretji tekmi proti Mariboru v prvoligaški konkurenci le dočakal velik uspeh. Vijolice so po porazu v Celju tako ostale brez točk tudi proti mlademu ljubljanskemu moštvu. Razočaranje domačega občinstva je bilo ogromno. Nogometaše in strokovno vodstvo so gledalci v slačilnico pospremili z glasnimi žvižgi, po bolečem neuspehu, ki bi lahko Maribor pahnil po lestvici navzdol, pa je Darko Milanič ponudil odstop.

Darko Milanič je po novem porazu ponudil odstop. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dolgoletni trener Maribora je prevzel odgovornost za slabše rezultate. Tokrat je naletel na motivirani Bravo, ki je v prvem polčasu povedel z 2:0. Junak srečanja je bil mladi Hrvat Roko Baturina. Po prekršku nad njim je sodnik pokazal na belo točko, s katere je v polno zadel izkušeni Luka Žinko. Po drugem kartonu, oba je prejel po prekršku nad posojenim 19-letnim napadalcem zagrebškega Dinama, je moral že v 28. minuti predčasno z igrišča Luka Koblar, nato pa je mladi Dalmatinec pred koncem prvega dela povišal vodstvo na 2:0 in dosegel že četrti zadetek, odkar se je pozimi pridružil Bravu. Ljubljančani so hit spomladanskega dela, v petih tekmah so osvojili kar 11 točk in se povzpeli na šesto mesto.

Zadetek Roka Baturine za 2:0 v Mariboru:

Gostitelji so častni zadetek dosegli v izdihljajih srečanja prek kapetana Marcosa Tavaresa, ki se je tako v prvi ligi med strelce vpisal že 151., po koncu dvoboja pa je celotno dogajanje v Ljudskem vrtu, kjer je navijaška skupina Viole poslala posebno sporočilo nogometašem, zasenčil odhod Milaniča s položaja trenerja. Vroči stolček, če bo njegov odstop potrdilo vodstvo kluba, zapušča po dobrih štirih letih.

Navijaška skupina Viole je na južni tribuni izobesila številne transparente, pa tudi ponaredke bankovcev za 500 evrov, ki so simbolizirali premije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kidričani poglobili krizo Domžal

Uvodno dejanje 25. kroga je bilo v Domžalah, kjer so rumeni ostali brez točk in nadaljevali rezultatsko krizo. Aluminij je zmagal s 3:1, izkoristil večino priložnosti in trikrat matiral vratarja gostiteljev. V prvem polčasu je v polno zadel Tilen Pečnik. Nekdanji nogometaš Domžal je dosegel zadetek po akciji, v kateri je kapetan gostiteljev Senijad Ibričić, ta se je vrnil na igrišče prvič po odsluženi kazni, storil veliko napako pred svojimi vrati.

Zadetek Tilna Pečnika:

Vodstvo sta povišala Nemanja Jakšić in Mihael Klepač, gostiteljem pa je sreča obrnila hrbet, saj so kar trikrat zadeli okvir vrat. Prednost igralca več - strelec zadnjega zadetka za Aluminij Klepač je moral v 75. minuti po dveh rumenih kartonih predčasno z igrišča - so izkoristili v izdihljajih srečanja, ko je v Zeni Husmani v sodnikovem podaljšku atraktivno zabil za končnih 1:3. Domžale so letos v petih tekmah osvojile le točko in so najslabša ekipa spomladanskega dela, Kidričani pa so se povzpeli na drugo mesto.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 7. marec:

Domžale : Aluminij 1:3 (0:1)

Husmani 90.; T. Pečnik 33., Jakšić 52., Klepač 73.; R.K.: Klepač 75,/Aluminij



Maribor : Bravo 1:2 (0:2)

Tavares 90.; Žinko 14./11-m, Baturina 41.; R.K.: Koblar 28./Maribor Nedelja, 8. marec:

Triglav : Celje 0:5 (0:2)

Vizinger 11., 49., 81., Božić 27./11-m, 64.



17.00 Rudar - Tabor

20.15 Olimpija - Mura

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje),

17 − Ante Vukušić (Olimpija)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale).

...

Maribor : Bravo 1:2

Domžale : Aluminij 1:3