Bravo šokiral Maribor, Darko Milanič odstopil! #video

Nogometaši Brava so pripravili veliko presenečenje in v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu premagali Maribor z 2:0. Blestel je Roko Baturina, občinstvo je po koncu dvoboja namenilo trenerju Maribora glasne žvižge, Darko Milanič pa je po porazu podal odstop s položaja trenerja. Aluminij je v gosteh ugnal Domžale in zadal rumenim nov boleč udarec. V nedeljo bodo poskušali prednost domačega igrišča izkoristiti Triglav, Rudar in vodilna Olimpija, ki bo v Stožicah znova priča invaziji navijačev Mure.

Maribor : Bravo 1:2 (0:2)

Po koncu dvoboja je Darko Milanič v pogovoru za TV Slovenija potrdil, da odstopa s položaja mesta trenerja NK Maribor! Konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Bravo je v dramatičnem zaključku dvoboja ohranil prednost in se veselil zgodovinskega uspeha. To je prva zmaga mladega ljubljanskega kluba v 1. SNL nad Mariborom. V jesenskem delu je Bravo dvakrat ostal praznih rok (0:4 in 0:1), tokrat pa so prekrižali načrte favoriziranemu tekmecu in nadaljevali izjemen niz v spomladanskem delu, kjer so še neporaženi, na petih tekmah pa so osvojili kar 11 točk. Občinstvo je v Ljudskem vrtu po koncu dvoboja izžvižgalo domače strokovno vodstvo na čelu z Darkom Milaničem, ko je odšel proti slačilnici in zapuščal zelenico, navijači pa so skandirali nogometašem NK Maribor pridite po premije in s tem spomnili igralce na posebno akcijo v jesenskem delu, ko je športni direktor Zlatko Zahović predstavil igralcem mikavne premije v primeru uspešnega zmagovitega niza. Gooool! 90. minuta. 1:2! Zadetek upanja za Maribor je dosegel Marcos Tavares. Z imenitnim slalomom med igralci Brava si je pripravil prostor za strel, nato pa mojstrsko premagal Igorja Vekića. To je že 151. zadetek kapetana vijolic v zgodovini 1. SNL ter njegov drugi v tej sezoni. 85. minuta: Aljoša Matko, posojeni nogometaš Maribora na delu v Bravu, je le minuti po tem, ko je vstopil v igro namesto prvega junaka srečanja Roka Baturine, prodrl po desni strani, njegov diagonalni strel pa je za las zgrešil cilj. 84. minuta: Blaž Vrhovec je dvakrat meril proti vratom Brava. Prvič je obramba gostov blokirala njegov strel, drugič pa je žoga zletela mimo vratnice. 67. minuta: Maribor je bil zelo blizu prvemu zadetku. Rok Kronaveter je zaposlil Mitjo Vilerja, ta pa je že premagal Igorja Vekića, a se je žoga od prečke odbila nazaj v igralno polje. Ostaja 2:0 za Bravo. Prečka Vilerja: 64. minuta: nov strel Brava. Sandi Ogrinec je streljal v okvir mariborskih vrat, a je bil Kenan Pirić na mestu. Že v naslednjem napadu ogromna priložnost za Ljubljančane. Martin Kramarič je prodrl po levi strani, nato pa podal Mustafi Nukiću. Zanesljiv zadetek Brava je preprečil Alexandru Cretu, ki je v zadnjem možnem trenutku požrtvovalno izbil žogo v kot. Priložnost Nukića: 56. minuta: Rok Kronaveter ni bil natančen pri izvedbi prostega strela z okrog 25 metrov, nato pa se je Darko Milanič odločil za dvojno menjavo. Namesto Jasmina Mešanovića je vstopil kapetan Marcos Tavares, namesto Andreja Kotnika pa Rene Mihelič. 48. minuta: nezbranost mariborske obrambe bi skoraj kaznoval Roko Baturina. Ponudila se mu je priložnost za strel z neposredne bližine, a iz zahtevnega položaja, tako da je udaril prek vrat. 46. minuta: Maribor je takoj pritisnil na vrata Ljubljančanov. Rok Kronaveter je z atraktivnimi škarjicami namučil Igorja Vekića, v nadaljevanju napada je Alexandru Cretu streljal mimo vrat. Škarjice Kronavetra: Začetek drugega polčasa. Konec prvega polčasa. Občinstvo v Ljudskem vrtu je nogometašem in strokovnemu vodstvu, ko so odhajali v slačilnico, namenilo glasne žvižge. Ljubljanski klub je na poti izjemnega uspeha in nadaljevanja odličnega izkupička v spomladanskem delu, kjer so na štirih tekmah osvojili kar osem točk. Gooool! 0:2! 42. minuta. Bravo se ne šali, ampak spravlja Maribor v hudo zadrego! Roko Baturina je po izjemni podaji Martina Kramariča ušel obrambi Maribora. Dišalo je po nedovoljenem položaju, a je počasni posnetek pokazal, kako je zamudil Nemanja Mitrović. Hrvaški najstnik je hladnokrvno, v slogu izkušenih golgeterjev premagal Kenana Pirića in dokazal, da je v izvrstni formi. To je bil že njegov četrti zadetek v tem spomladanskem delu! Zadetek Baturine: 38. minuta: zanimivo dogajanje na južni tribuni, kjer še vedno visi transparent ''Da boste lažje igrali", a še ni povsem razvit. Na tribuno je prišla večja skupina Viol, začela navijati za Maribor, nato pa razvila še drugi del transparenta, na katerem piše ''Da boste lažje igrali, smo za vas nekaj zbrali" in začela metati na igrišče papirje v obliki bankovcev. Po kratkem navijanju so zapustili tribuno, ki tako znova sameva, srečanje pa še naprej poteka v gledališkem vzdušju. Člani navijaške skupine Viole so med prvim polčasom za nekaj minut prišli na južno tribuno, nato odvrgli igralcem papirje v obliki bankovcev, in zapustili stadion. 34. minuta: Rudi Požeg Vancaš je streljal z razdalje, a se je vratar Brava Igor Vekić znova izkazal. Gostje še naprej vodijo z 1:0. Priložnost Požega Vancaša: 31. minuta: napadalec Brava Mustafa Nukić je streljal z razdalje po tleh, vratar Maribora Kenan Pirić ni imel težjega dela. 28. minuta: nov udarec za Maribor, ki bo dvoboj nadaljeval z igralcem manj. Mladi branilec Luka Koblar je za udarec s komolcem v obraz prejel rumeni karton. To je bil že njegov drugi na tej tekmi, tako da mu je sodnik Roman Glažar pokazal rdeči karton in predčasno pot v slačilnico. Izključitev Koblarja: 23. minuta: v Ljudskem vrtu je po vodstvu Ljubljančanov vedno več žvižgov, pripadniki navijaške skupine Viole pa so na južni tribuni izobesili transparent ''Da boste lažje igrali'' in zapustili stadion. Na južni tribuni je do sredine prvega polčasa spremljalo dvoboj le nekaj pripadnikov navijaške skupine Viole, nato pa so zapustili stadion. 22. minuta: znova je bilo vroče pred vrati Maribora. Najprej je Kenan Pirić s skrajnimi močmi ustavil strel donedavnega soigralca Martina Kramariča, ki ga je z imenitno podajo zaposlil Mustafa Nukić. Maribor je Kramariča posodil Bravu. Nato je proti vratom Maribora streljal še en nekdanji Pirićev soigralec Sandi Ogrinec, a je žoga švignila nad prečko. Priložnosti Kramariča in Ogrinca: Gooool! 0:1! 14. minuta. Bravo je povedel v Ljudskem vrtu. Luka Žinko je zadel v polno z bele točke, na katero je sodnik pokazal po prekršku Luke Koblarja nad Rokom Baturino. Mladi Hrvat je izkoristil napako Alexandra Cretuja in se zapodil proti vratom Maribora, nato ga pa je nepravilno oviral branilec Maribora in za prekršek prejel še rumeni karton. Odgovornost za izvedbo kazenskega strela je prevzel nekdanji slovenski reprezentant in suvereno premagal Kenana Pirića. Žinko je dosegel tretji zadetek v tej sezoni. Zadetek Žinka: 7. minuta: Mariborčani so pritisnili na vrata Brava. Tokrat je njihova vrata ogrozil Rok Kronaveter, žoga ni za veliko zgrešila cilj. 5. minuta: izjemen strel Mitje Vilerja ter še lepše posredovanje Igorja Vekića. Kapetan Maribora je z roba kazenskega prostora močno udaril v desni spodnji kot vrat Brava, a se je izkazal vratar mladega ljubljanskega kluba in odbil žogo v kot. Priložnost Vilerja: Začetek dvoboja v Ljudskem vrtu. Srečanje v Mariboru poteka pred maloštevilnim občinstvom, sameva tudi južna tribuna, na katerem je le nekaj deset navijačev, ni pa izobešen niti en transparent. Na ogrevanju pred tekmo je Martin Milec obnovil poškodbo, tako da ne bo mogel začeti dvoboja z Bravom. Na položaju desnega bočnega branilca bo tako podobno kot na zadnji tekmi v Celju zaigral hrvaški branilec Špiro Peričić, ki v karieri ni igral pogosto v tej vlogi. Poškodba na ogrevanju, sprememba v zapisniku...



Martin Milec ne bo mogel nastopiti, v začetno enajsterico Špiro Peričić. Skupaj v kadru za tekmo tako 17 igralcev.#MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBBRA pic.twitter.com/GOTLWUJq4Y — NK Maribor (@nkmaribor) March 7, 2020 Ob 17.15 se bosta za prvoligaške točke v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Bravo. Kakšno enajsterico je izbral domači strateg Darko Milanič? Vijolčnih 11:



Ljudski vrt, 17:15. @nkmaribor - @NKBravo



Klop: Cotman, Peričić, Kolmanič, Maher, Bajde, Mihelič, Tavares.#MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBBRA pic.twitter.com/rKoDKhQtZy — NK Maribor (@nkmaribor) March 7, 2020 S kakšno postavo bo v Ljudskem vrtu zaigral Bravo? Darjan Šuštar, ki danes nadomešča kaznovanega Dejana Grabića, se je odločil za naslednje igralce: 17:15 - dajmo Bravo!#MiSmoBravo #EnKlubEnaDruzina #SkupajMocnejsi pic.twitter.com/smHR8080bI — NK Bravo (@NKBravo) March 7, 2020 Maribor ne skriva želje, da bi navijačem dokazal, kako zna še vedno igrati nogomet, s katerim lahko navdušuje javnost. Po bolečem porazu v Celju so vijolice povečale zaostanek za vodilno Olimpijo. Znaša štiri točke, vsak nov neuspeh pa bi misijo ubranitve državnega naslova, ki je v klubskih načrtih podčrtana z zlato barvo, ob njej pa je tudi klicaj, resno otežil. Izbranci Darka Milaniča imajo tako danes dve nalogi. Osvojiti tri točke proti Bravu, hkrati pa se opravičiti privržencem za manj prepričljive predstave v spomladanskem delu. "V tekmo gremo odločno. Želimo si povrniti zaupanje vseh. Zavedamo se, da moramo zaigrati boljše. Moramo biti pogumnejši, konkretnejši v zadnji tretjini," je strateg vijolic naznanil, da od varovancev pričakuje več poguma v igri. Zaradi kartonov bo pogrešal Aleksa Pihlerja in Nardina Mulahusejnovića, zaradi bolezni bo odsoten Amir Dervišević, bi se pa lahko na položaj desnega bočnega branilca, kjer je nazadnje po sili razmer igral Špiro Peričić, vrnil Martin Milec. To bo še ena izmed tekem, kjer v konici napada ne bo poškodovanega Luke Zahovića. Roko Baturina je letos v 1. SNL dosegel že tri zadetke. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Pred mladim ljubljanskim klubom je ena najlažjih in tudi najlepših tekem v sezoni. Gostujejo pri državnem prvaku, ki je absolutni favorit. Tako nimajo česa izgubiti. Vse kaj drugega kot zmaga Maribora bi bilo veliko presenečenje, že Tabor pa je prejšnji konec tedna pokazal, kako ranljive znajo biti vijolice na domačih tleh, kjer v tem letu sploh še niso zmagale. "Vemo, na kakšen način prihajamo do točk. Z ekipnim duhom, z bojem. Moramo ostati skromni, imamo še veliko rezerve. Obračun z Mariborom bo podoben preostalim," pred dvobojem poudarja Dejan Grabić, ki danes ne bo mogel sedeti na trenerskem stolčku Brava. Zaradi dveh rumenih kartonov namreč ne bo smel voditi ekipe, tako da ga bo nadomeščal pomočnik Darjan Šuštar. Bravo je ob koncu zimskega prestopnega roka iz Zagreba pripeljal mladega napadalca Roka Baturino, kar se je izkazalo za odlično potezo, saj je dosegel že tri zadetke in neposredno odločil o zmagovalcu tako proti Taboru kot tudi Domžalam. "V vsak obračun gremo stoodstotno in tako bo tudi v Mariboru. Vemo, da nismo favoriti, a bomo dali vse od sebe," sporoča 19-letni Dalmatinec, ki bo prvič v karieri gostoval v Ljudskem vrtu. Ko so njegovi soigralci v pripravljalnem obdobju izgubili v Mariboru z 0:1, a tudi trikrat zadeli okvir vrat, še ni bil član Brava.

Kidričani poglobili krizo Domžal

Uvodno dejanje 25. kroga je bilo v Domžalah, kjer so rumeni ostali brez točk in nadaljevali rezultatsko krizo. Aluminij je zmagal s 3:1, izkoristil večino priložnosti in trikrat matiral vratarja gostiteljev. V prvem polčasu je zadel v polno Tilen Pečnik. Nekdanji nogometaš Domžal je dosegel zadetek po akciji, v kateri je kapetan gostiteljev Senijad Ibričić, ta se je vrnil na igrišče prvič po odsluženi kazni, storil veliko napako pred svojimi vrati.

Zadetek Tilna Pečnika:

Vodstvo sta povišala Nemanja Jakšić in Mihael Klepač, gostiteljem pa je sreča obrnila hrbet, saj so kar trikrat zadeli okvir vrat. Prednost igralca več, strelec zadnjega zadetka za Aluminij Klepač je moral v 75. minuti po dveh rumenih kartonih predčasno z igrišča, je izkoristila v izdihljajih srečanja, ko je v Zeni Husmani v sodnikovem podaljšku atraktivno zabil za končnih 1:3. Domžale so letos v petih tekmah osvojile le točko in so najslabša ekipa spomladanskega dela.

Celjani še edini neporaženi v letu 2020

Ko so Celjani nazadnje gostovali v Kranju, so sredi poletja zmagali kar s 6:0. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri v Kranju, kjer se bosta spopadla Triglav in Celje. Pripadnice nežnejšega spola bodo imele na dan žena brezplačen vstop. Gostitelji jih bodo poskušali očarati z dobro predstavo. Varovanci Vlada Šmita so po odmevni zmagi nad Olimpijo na tekmi, ki je zaradi premočenega igrišča, polnega luž, spominjala na vaterpolo, remizirali proti Muri, nato pa doživeli prvi letošnji poraz. V Sežani so izgubili proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek, to je bila tudi prva tekma, na kateri je po daljši odsotnosti zaradi kazni nastopil kapetan Luka Majcen.

Gorenjski orli bodo imeli v nedeljo opravka s Celjani, edinim slovenskim prvoligašem, ki v letu 2020, pa naj gre za pripravljalne ali prvenstvene tekme, sploh še ni izgubil. Izbranci Dušana Kosića, nekdanjega trenerja Triglava, prihajajo v Kranj po veliki zmagi v štajerskem derbiju z Mariborom (2:0). Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta v odlični formi. Ne manjka njunih (atraktivnih) zadetkov in asistenc, nov pozitiven rezultat pa bi rumeno-modre še bolj okrepil pod vrhom. Celje bi se z morebitno zmago (vsaj za nekaj časa) približalo vodilni Olimpiji na vsega dve točki razlike.

Nova priložnost za prvenec Rudarja

Mauro Camoranesi je na dobri poti, da češnjicam pribori obstanek. Foto: SPS/Sportida Pred Velenjčani je že 25. preizkušnja v tej sezoni, v kateri lovijo zmago. Za zdaj so bili še vedno neuspešni. Z zgolj desetimi točkami so prepričljivo na zadnjem mestu. V prestolnici lignita vedno bolj diši po drugi ligi, a se knapi ne predajajo. Z zadnjo točko, ko so jo zagodli Muri v Fazaneriji (1:1), so dokazali, da želijo vztrajati do konca. V vratih je blestel Matej Radan, ki ga v nedeljo čaka nov izziv, vroči Tabor, ki je pod vodstvom Maura Camoranesija na zadnjih treh tekmah osvojil kar sedem točk, med drugim pa ostal neporažen tudi v Ljudskem vrtu.

Velenjčani lovijo eno zadnjih priložnosti, da bi s tako želeno prvo zmago še ujeli malce upanja v čudežni preobrat, a imajo svoje načrte tudi Kraševci, ki se jim je na zadnji tekmi proti Triglavu odprlo v napadu (3:1). Obe medsebojni tekmi sta se v tej sezoni končali brez zmagovalca, je tokrat napočil trenutek za prvo zmago? Bila bi zgodovinska za oba tabora. Bila bi prva zmaga Velenjčanov v tej sezoni, pod njo bi se podpisal Andrej Panadić, a tudi prva gostujoča zmaga Tabora pod vodstvom nekdanjega zvezdnika italijanskega nogometa. Obračun spodnjega dela razpredelnice se bo na stadionu Ob jezeru začel ob 17. uri.

Prekmurska invazija na Ljubljano, Mandarić zadovoljen

Zmaga Olimpije, zlasti njena igra v prvem polčasu, je spravila Milana Mandarića v dobro voljo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Največji spektakel 25. kroga ponuja tekma v Stožicah, kjer se bosta v sklepnem dejanju udarili Olimpija in Mura. Ljubljančani so po zmagi v Kidričevem, sploh prvi v letu 2020, zadihali bolj sproščeno. Trener Safet Hadžić si je lahko vsaj za nekaj dni oddahnil, po zmagi Celja nad Mariborom pa je prednost zmajev nad največjim tekmecem zrasla na štiri točke. Zadovoljstvo je čutiti tudi pri predsedniku Milanu Mandariću, ki navijačem in podpornikom kluba sporoča, da je naslov prvaka velik cilj Olimpije, hkrati pa si bo prizadeval še za finančno stabilizacijo kluba. Ali je imel pri bolj medlih predstavah zeleno-belih v zadnjem obdobju prste vmes tudi denar oziroma zamuda pri izplačilu plač, bo pokazal čas.

Če bodo zmaji ponovili predstavo iz Kidričevega, zlasti tisto iz prvega polčasa, ko so spominjali na hitro, dinamično in neustavljivo ekipo iz jesenskega dela, čaka Muro ogromno dela. "Imajo karakter, so čvrsti. Proti Olimpiji so motivirani," je o tekmecu spregovoril Hadžić. Albanec Endri Čekiči, strelec imenitnega zadetka proti Aluminiju, izpostavlja, da v taboru Olimpije prevladuje sproščenost, s pomočjo katere bodo zmaji naskakovali nov uspeh. Proti Muri težko nabirajo zmage. Na zadnjih petih srečanjih so vknjižili le eno.

Mura bo znova računala na glasno podporo navijačev v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Črno-beli po drugi strani lovijo priložnost, da se ponovno vmešajo v boj za vrh. Z zmago bi se Olimpiji približali na šest točk, hkrati pa dali veter v hrbet še preostalim kandidatom za najvišja mesta. Akcija Idemo v Ljubljano je stekla že pred dnevi. Znova bo Muro v slovenski prestolnici na delu spremljalo ogromno navijačev. Obeta se največji spektakel kroga, ki bi lahko postregel tako z dobrim obiskom kot tudi kakovostnim nogometom.

Muro je domači poraz proti Mariboru (1:2) tako prizadel, da je nato na dvobojih s Triglavom in Rudarjem ostala brez zmag. Ante Šimundža je v karieri že pogosto prekrižal načrte Olimpiji. Bo usoden za vodilnega prvoligaša tudi tokrat? Odgovor vam v nedeljo zvečer ponuja neposredni prenos tekme na Planet TV.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 7. marec:

Domžale : Aluminij 1:3 (0:1)

Husmani 90.; T. Pečnik 33., Jakšić 52., Klepač 73.; R.K.: Klepač 75,/Aluminij



Maribor : Bravo 1:2 (0:2)

Tavares 90.; Žinko 14./11-m, Baturina 41.; R.K.: Koblar 28./Maribor Nedelja, 8. marec:

15.00 Triglav - Celje

17.00 Rudar - Tabor

20.15 Olimpija - Mura

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija),

15 − Dario Vizinger (Celje),

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Endri Čekiči (Olimpija), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale).

