Sodniki po mnenju Hadžića prikrajšali Olimpijo za dve 11-metrovki

Zmaji so po večnem derbiju padli v igri. Tako rezultatsko kot tudi v krizo igre. Trener Safet Hadžić vneto ponavlja, da se zaveda, da bi lahko zaradi tega kmalu izgubil službo, ter da ima vse niti v svojih rokah predsednik Milan Mandarić. Pri navijačih zelo priljubljeni strateg vseeno verjame, da bi lahko njegovi izbranci po nerazumljivo skromnih igrah proti Triglavu in Rudarju pokazali boljši obraz in v derbiju kroga ob 16. uri prekrižali načrte Aluminiju.

Če bi bili dosojeni, se morda ne bi pogovarjali o krizi Olimpije

Luka Menalo zaradi kartonov ne bo kandidiral za tekmo v Kidričevem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Ne glede na vse moramo razmišljati pozitivno. Zmaga lahko prinese veliko in vsekakor bomo proti Aluminiju poskusili narediti vse, da se krivulja obrne navzgor," sporoča Hadžić in dodaja, da zmajem v zadnjih treh krogih nista bili dosojeni dve 11-metrovki. V mislih je imel skoraj zagotovo igranje Luke Koblarja z roko v Mariboru ob strelu Luke Menala in padec omenjenega igralca v kazenskem prostoru Rudarja, po njegovem mnenju sta bila oba kazenska strela upravičena.

"To so stvari, ki lahko spremenijo potek igre, in če bi bili dosojeni, se mogoče ne bi pogovarjali o 'krizi Olimpije'," je poskušal Hadžić pojasniti, da bi bilo lahko marsikaj drugače, če bi sodnik dvakrat pokazali na belo točko. V Kidričevem, kjer je Olimpija doživela enega najbolj bolečih porazov, odkar je predsednik Mandarić (1. decembra 2018 je izgubila 2:6, ta poraz je bil usoden za trenerja Zorana Barišića), se želijo zeleno-beli vrniti na tračnice, na katerih bi lažje prisopihali do konca prvoligaškega maratona kot prvi.

Aluminij se želi vrniti na pota stare forme

Kidričani so v zadnjem nastopu remizirali v Ljubljani proti Bravu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Zanimivo je, da je bil takrat pomočnik Barišića Slobodan Grubor, hrvaški strateg na klopi Aluminija, s katerim je jeseni postal podprvak, hkrati pa ostaja v boju za pokalno lovoriko.

"Dobro delo s treningov moramo prenesti na jutrišnjo tekmo, zmanjšati število izgubljenih žog in z borbeno predstavo narediti vse, da točke ostanejo v Kidričevem. Zagotovo nas čaka težka tekma, a naredili bomo vse za uspeh, da se čim prej vrnemo na pota stare forme," razmišlja zvezni igralec Nik Marinšek, ki v spomladanskem delu pogreša zadetke. Šumari so na treh tekmah dosegli zgolj enega, a vseeno osvojili štiri točke in zadržali visok položaj. Z zmago nad Olimpijo bi začasno prevzeli prvo mesto, zato v domačem taboru ne manjka motivacije, velja pričakovati tudi dobro popolnjene tribune.

Hadžić bo pogrešal kaznovanega Menala, zaradi poškodb bosta odsotna Mario Jurčević in Jucie Lupeta. Pri gostiteljih ni kaznovanih igralcev, trener Grubor pa vztraja pri svojem, da Ilija Martinović, ki mu po koncu sezone poteče pogodba z Aluminijem, ne pride v poštev za nastop.

Domžale v Ljubljani brez Ibričića

Ko je Senijad Ibričić nazadnje gostoval v Ljubljani, si je prislužil rdeči karton in hudo kazen. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Pester sredin spored se bo začel ob 15. uri v Spodnji Šiški, kjer bo poskušal Bravo na najmanjši prvoligaški zelenici nadaljevati niz neporaženosti. V goste prihaja tekmec, ki prav tako prisega na rumeno barvo. To so Domžale, ki so od spomladanskega dela pričakovale bistveno več, za zdaj pa osvojile le eno točko.

Dejan Grabić je bil zelo vesel točke proti Aluminiju (0:0), po dvoboju pa je dejal, da je bila to najboljša predstava mladega ljubljanskega kluba. Zdaj prihajajo Domžalčani, ponovno brez kaznovanega Senijada Ibričića, a z motiviranim Južnim Korejcem Dohyun Kimom, ki se je proti Celju izkazal, skoraj bi se vpisal tudi med strelce, a je zadel okvir vrat.

Milanič upa, da se bolezen ne bo prenesla še na koga

Vijolice so pred slabim letom v Celju proslavljale naslov državnih prvakov, a tudi ostale brez pokalne lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.30 bo zanimivo na celjskem stadionu Z'dežele. Če bi gostitelji ugnali branilce naslova iz Maribora, bi se jim na lestvici približali na vsega točko razlike. Celjani ostajajo edini slovenski prvoligaški klub, ki ni doživel poraza ne na pripravljalnih ne na uradnih tekmovalnih tekmah. Če Advan Kadušić ne bi dosegel avtogola na zadnji tekmi v Domžalah, bi bili Celjani še bližje vrhu. To bo spopad edinih klubov, ki v prvi slovenski ligi vztrajata od začetka samostojnosti, in že 98. štajerski spopad, na katerem bodo Celjani nastopili v najmočnejši postavi, tudi z vročima strelcema Dariem Vizingerjem in kapetanom Mitjo Lotričem.

Pri gostih za tekmo ne bo smel kandidirati Alexandru Cretu. Trofejni strateg Darko Milanič ne bo pogrešal le Romuna, ampak tudi najboljšega strelca zadnjih sezon Luko Zahovića, ki pa v zadnjih mesecih ni preveč izstopal.

"Upam, da se bolezen, ki se je pojavila, ne bo prenesla še na koga. To je primarni cilj, z upanjem, da drugi ne bodo imeli težav. Cretu v Celju ne more igrati zaradi rumenih kartonov, vrača se Vrhovec. Verjamem, da bo Milec znova na razpolago, in upam, da ostanemo zdravi. Čaka nas tekma proti nasprotniku, za katerega vemo, kako igra. Treba jim je zapreti sredino igrišča, onemogočiti neposrednost in zmagati," napoveduje Milanič, ki zaradi bolezni proti Taboru ni mogel računati na Amirja Derviševića. V ekipo se po odsluženi kazni vrača Blaž Vrhovec.

Rudar po čudež v Fazanerijo

Mura je absolutna favoritinja proti Rudarju. Foto: Mario Horvat/Sportida V sredo zvečer se bodo prižgali reflektorji v Fazaneriji. Mura bo pričakala zadnjeuvrščeni Rudar, ki je z zadnjo tekmo, na kateri je prekrižal načrte vodilni Olimpiji, nakazal, kako še ni rekel zadnje in še upa v preobrat, s katerim bi si še lahko zagotovil obstanek v prvi ligi.

Prekmurci nameravajo premagati goste, nato pa se predati užitkom nedeljskega gostovanja v Stožicah, kamor se bo podobno kot v prejšnji sezoni odpravilo ogromno navijačev. Mura je jeseni dobila obe tekmi s knapi, ki krepko zaostajajo za tekmeci. Pri Velenjčanih bo zaradi kazni kartonov manjkal Robert Pušaver.

Camoranesi po novo zmago v Sežani

Edina četrtkova tekma bo v Sežani. Tabor se je iz Maribora vrnil z veliko točko. Čeprav je spočil nekaj prvokategornikov, je vseeno ostal neporažen v Ljudskem vrtu (0:0) in na lestvici zadržal osmo mesto. Češnjice bodo tokrat pod vodstvom Maura Camoranesija, ki vedno bolje pozna slovensko okolje, izzvale Triglav.

Nekdanji italijanski reprezentant Mauro Camoranesi je s Sežančani v treh tekmah osvojil štiri točke. Foto: SPS/Sportida

Gorenjskih orlom gre v spomladanskem delu odlično. Kranjčani so na treh tekmah osvojili sedem točk, v obrambi pa blesti srbski branilec Milan Milanović, ki je za nameček dosegel še dva zadetka. V polno je zadel proti Olimpiji, v zelo zahtevnih razmerah, ko je dvoboj zaradi poplavljene in namočene zelenice spominjal na vaterpolo, pa je zatresel še mrežo Mure.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog: Torek, 3. marec:

16.00 Aluminij - Olimpija Sreda, 4. marec:

15.00 Bravo - Domžale

17.30 Celje - Maribor

20.00 Mura - Rudar Četrtek, 5. marec:

15.00 Tabor - Triglav

Lestvica: