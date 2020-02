Nič se ni spremenilo: Maribor ni izkoristil darila Olimpije #video

V soboto se je dogajalo mnogo, spremenilo pa nič. Vodilna trojka je remizirala, razmerje na vrhu pa je ostalo nespremenjeno. Olimpija je le remizirala pri zadnjeuvrščenem Rudarju (1:1). Darila zvečer ni izkoristil Maribor, ki v Ljudskem vrtu ni mogel prebiti obrambe Tabora Sežane, zmagovalca pa ni bilo niti na tretji sobotni tekmi med Bravom in Aluminijem. V nedeljo se bo igralo v Kranju in Domžalah.

Mariborčani, pri katerih sta bila prvič v sezoni v kadru tudi Rene Mihelič in mladinec Rok Maher, niso izkoristili novega spodrsljaja vodilne Olimpije. Domači navijači so pričakovali, da bodo Štajerci po tekmi s Taborom spet na vrhu prvenstvene lestvice, toda Sežančani, pri katerih je manjkal Rodrigue Bongongui, so zdržali vse nalete Maribora. Ta je tako drugi s točko zaostanka za Olimpijo in s točko več od tretjeuvrščenega Aluminija. Tabor pa je dobil novo točko v boju za obstanek, zdaj ima 14 točk več od zadnjeuvrščenega Rudarja.

Junak srečanja v Ljudskem vrtu je bil vratar David Šugić:

Olimpija zapravila prednost v Velenju

Tako zadnjeuvrščeni Velenjčani kot vodilni Ljubljančani pomladi niso začeli ravno po svojih željah. Knapi so si po slabem jesenskem delu zaželeli precej boljšo pomlad, a na prvih dveh tekmah doživeli dva poraza, Ljubljančani pa so po spodbudnem remiju v Mariboru izgubili doma proti Triglavu. Tako je bil za oboje v Velenju nekakšen popravni izpit.

Bolje so ga sicer začeli gostje iz Ljubljane, ki so v prvem delu zadeli prek Endrija Čekičija, a v drugem delu popustili in po napaki gostom dovolili, da izid izenačijo. Do konca se izid ni več spremenil. Rudar ostaja brez zmage, v veliki krizi pa ostajajo tudi zmaji, ki so na zadnjih štirih tekmah osvojili le dve točki.

Sporna situacija, ki jezi Ljubljančane. Luka Menalo je padel ...:

Se je Mihael Antić pravilno odločil in kaznoval nogometaša Olimpije? Da. 34,39% +

Ne. 65,61% +

V Spodnji Šiški brez zadetkov

Ljubljančani, ki so pogrešali Gala Primca in tudi poškodovanega Sandija Ogrinca, so na svojem terenu gostili ekipo, ki jih je v jesenskem delu obakrat premagala. Avgusta z 1:0, oktobra pa s 5:1. Tokrat pa je bila slika precej drugačna. Dobršen del tekme je bil namreč Bravo boljši tekmec in imel lepše priložnosti – dvakrat je zadel tudi okvir vrat, a ostal brez končne nagrade. Bravo je po sedmem remiju še vedno predzadnji, Aluminij pa je z novo točko ohranil stik z vrhom.

Čustvena tekma za Čerimagića

Armin Čerimagić se bo pomeril proti nekdanjim soigralcem, ki nosijo dres Mure. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo se bo prvoligaška karavana najprej ustavila v Kranju, kjer želijo nogometaši Triglava dokazati, da zmaga nad Olimpijo v Ljubljani ni bila le posledica slabe igre zmajev, ampak tudi odlične pripravljenosti gorenjskih orlov, ki jim poveljuje Vlado Šmit.

Srbski strateg bo še zadnjič pogrešal kaznovanega kapetana in prvega strelca Luko Majcna, s posebnimi čustvi pa bo v dvoboj vstopil Armin Čerimagić, strelec drugega zadetka proti zmajem. Na Gorenjsko se je namreč pozimi preselil iz Murske Sobote. Ocenil je, da bo pri Triglavu še bolj napredoval. Novo poglavje v karieri je začel odlično.

Črno-beli prihajajo v Kranj po bolečem porazu, ko so v zadnjih minutah derbija izgubili proti Mariboru, za dobro predstavo, zlasti v drugem polčasu, pa niso bili nagrajeni niti s točko. Zaradi kazni bosta v nedeljo odsotna Žiga Kous in Staniša Mandić.

Rumeni poleg Rudarja še edini brez spomladanskih točk

Celjani so med tednom na domačem igrišču stežka prišli do točke proti Bravu. Tokrat jih čaka gostovanje pri ranjenih Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnja tekma 23. kroga bo v Domžalah. Rumeni so v spomladanski del vstopili ambiciozno. Napovedali so poskus preboja na mesta, ki vodijo v Evropo, po dveh zaporednih porazih pa so padli na lestvici, tako da so od predzadnjega Tabora oddaljeni le še štiri točke. Trener Andrej Razdrh ne more biti zadovoljen z rezultati, za nameček pa ga v nedeljo čaka spopad z ekipo, ki v tem koledarskem letu, bodisi na prvenstvenih ali pripravljalnih tekmah, sploh še ni izgubila. Kot edina v Sloveniji.

''Celje je ekipa, ki je v pripravljalnem obdobju delovala najbolje, dobro pa stojijo tudi v prvenstvu. Brez poraza so že kar nekaj časa, veljajo za živahno moštvo, vendar mi imamo svoje načrte. Jasno je, da bomo poskušali biti boljši, kot smo bili do zdaj. Imamo določene težave, ampak to je nekaj povsem normalnega, saj smo se tudi mi vnovič malce spremenili,'' je dejal trener, ki bo znova najbolj pogrešal kaznovanega kapetana Domžal Senijada Ibričića. Celjani prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici z veliko željo. So zelo blizu vrha, z novim uspehom pa bi še zaostrili boj za Evropo in najvišja mesta.

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog: Sobota, 29. februar:

Rudar : Olimpija 1:1 (0:1)

Ćosić 65.; Čekiči 39.



Bravo : Aluminij 0:0



Maribor : Tabor 0:0 Nedelja, 1. marec:

14.00 Triglav – Mura

16.30 Domžale – Celje

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija),

14 − Dario Vizinger (Celje),

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 − Mitja Lotrič (Celje), Amadej Maroša (Mura),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Endri Čekiči (Olimpija)

...

Poročila s tekem:

Fotogalerija s tekme:

Bravo : Aluminij (foto: Saša Pahič Szabo / Sportida):

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Video vrhunci s tekem:

Bravo : Aluminij 0:0

Rudar : Olimpija 1:1