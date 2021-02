Vrnitev Italijana, ki obožuje Ljubljano. Maribor spet prvi?

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ob 14.30 ustavila v Spodnji Šiški. Mladi ljubljanski klub, ki ga že skoraj štiri leta vodi Dejan Grabić, je v odlični formi. Neporažen je že devet tekem zapored, tokrat pa prihaja v goste precejšnja neznanka. Koprčani so po koncu jesenskega dela spadali med favorite za preboj v Evropo, po dveh porazih pa je trenerski položaj zapustil Miran Srebrnič in odprl mesto povratniku Rodolfu Vanoliju. Italijanski strateg, ki je v preteklosti s kanarčki že osvajal lovorike, bo tako prvič vodil Primorce v Ljubljani. Glavno mesto Slovenije obožuje, saj je tu leta 2016 proslavljal enega največjih uspehov, ko je Olimpijo po stresnem zaključku sezone 2015/16 popeljal do državnega naslova. Zanimivo je, da je Bravo zadnji poraz v prvi ligi doživel prav proti Kopru.

"Nismo favoriti, saj je Koper zelo izkušena ekipa," opozarja strateg Grabić na novo energijo v vrstah tekmeca, svojevrstno šok terapijo, ki ponavadi sledi pri menjavah trenerja. Koper je po njegovih besedah zelo nevaren v prekinitvah, a bi mu bili lahko Ljubljančani, če bodo pokazali takšno raven taktične kulture, kot so jo na zadnji tekmi v Mariboru (1:1), kos. "Ekipa dobro trenira, zelo sem zadovoljen s tem, kako sprejemajo moj koncept igre," sporoča 58-letni Italijan, ki bo tako poskušal Kopru zagotoviti prve točke v tem letu in na lestvici zadržati četrto mesto. Sodil bo Matej Jug.

Vijolice so si pred derbijem nalile čistega vina

Rudi Požeg Vancaš se bo danes pomeril z nekdanjim klubom, ki je v prejšnji sezoni brez njega osvojil državni naslov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Ljudskem vrtu se bosta spopadla štajerska velikana, ki sta se letos že družila na letalu za Turčijo. Pomerila se bosta jesenski prvak in branilec državnega naslova. V obeh taborih je čutiti nezadovoljstvo z doseženimi rezultati v spomladanskem delu. Vijolice so v spomladanski del vstopile z dvema remijema in s tem dovolile Olimpiji, da jih prehiti na lestvici, aktualni slovenski prvaki pa so pod vodstvom novega trenerja Jirija Jarošika, ki je po jesenskem delu nasledil "šampiona" Dušana Kosića, nanizali dva boleča poraza, tako da imajo pred devetim mestom le še štiri točke prednosti.

Mariborčani so si po novem razočaranju, domačem remiju z Bravom, pri katerem se lahko zahvalijo le vratarju Ažbetu Jugu in sreči, da niso v zadnjih minutah ostali še brez te točke, nalili čistega vina. "V slačilnici smo se pogovorili med seboj že po tekmi proti Bravu, zavedamo se, da zmoremo igrati boljše. Smo enotnega mnenja, kaj je treba popraviti, in verjamem, da se bo to v prihodnje odrazilo tudi na igrišču," sporoča Rudi Požeg Vancaš, ki ga danes čaka obračun z nekdanjim klubom. "Celje je ekipa, ki si zasluži spoštovanje in je ne gre podcenjevati," je previden strateg Mauro Camoranesi, napadalec Aljoša Matko pa verjame, da se lahko Mariborčani kmalu vrnejo na vodilni položaj. "Smo na točki zaostanka. Verjamem, da se bomo kmalu spet vrnili na prvo mesto," napoveduje dobitnik priznanja vijol'čni bojevnik za leto 2020. Bo danes zatresel mrežo slovenskega reprezentanta Matjaža Rozmana?

Mauro Camoranesi se spogleduje s prvo zmago v tem letu. Podoben izziv si zastavljajo tudi nogometaši in trener Celja. Foto: Vid Ponikvar

Celjska obramba bo imela veliko dela, podobno pa velja za mariborsko, ki na zadnjih tekmah prejema občutno preveliko število zadetkov. "Pričakujem trdo tekmo, ki bo tekma, polna borbe in dvobojev. Moramo pokazati pravi obraz in iz Maribora odnesti čim več točk," napadalec rumeno-modrih Luka Kerin pričakuje, da bodo Celjani po dveh letošnjih porazih končno spravili navijače v boljšo voljo. V ekipo se vrača najboljši strelec Filip Dangubić, ki je odslužil kazen.

Gorica v Prekmurje brez bele zastave

Mura je letos v Fazaneriji že gostila Primorce, a proti Taboru ostala brez zmage (0:0). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sobotni prvoligaški spored se bo končal v Prekmurju, kjer se bosta ob 20. uri spopadli Mura in Gorica. Pokalni zmagovalci so na papirju favoriti v srečanju z zadnjeuvrščenim klubom, glede na dogajanje v letu 2021 pa malce manj. Črno-beli namreč še čakajo na prvo zmago, čeprav trener Ante Šimundža ni nezadovoljen z igro, vrtnice pa so prebrodile hudo krizo in začele pospešeno osvajati točke. Načrte so prekrižale tudi Kopru, zdaj pa jo želijo zagosti še enemu slovenskemu klubu, ki kandidira za nastop v Evropi.

Pri gostiteljih, ki so v zaključnem delu priprav zaradi okužb z novim koronavirusom in karanten ostali brez številnih igralcev, bo zaradi kazni rumenih kartonov manjkal najboljši igralec Nino Kouter. "Gorica je z novim trenerjem in novimi dodatnimi močmi nekoliko drugačna. Na podlagi prejšnjih tekem lahko pričakujemo težko preizkušnjo in zahtevnega nasprotnika," pojasnjuje Šimundža in dodaja: "Podoba na igrišču na zadnjih dveh tekmah je bila takšna, da bi si zaslužili tudi kakšno zmago."

Gorica prihaja v Fazanerijo brez kaznovanega Matije Kavčiča, a z visoko stopnjo samozavesti. Zmaga na vedno prestižnem primorskem derbiju s Koprom jim je vlila dodatnih moči. "Na obeh tekmah smo pokazali, da se lahko kosamo z Muro, zato gremo v Mursko Soboto z enako miselnostjo, kot smo jo imeli pred obračunom s Koprom," sporoča mladi napadalec Tjaš Begić. Vrtnice, ki so v tej sezoni proti Muri dvakrat izgubile s tesnim rezultatom 0:1, je zadnji dan prestopnega roka okrepil tudi povratnik, čuvaj mreže Grega Sorčan.

Češnjice pri Domžalah, ki jim gre imenitno

Domžale proti Taboru ne bodo mogle računati na najboljšega strelca Daria Kolobarića. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored se bo začel v Domžalah, kjer bodo gostitelji poskušali nadaljevati izjemne nastope v letu 2021. Sprva so blesteli v pripravljalnem obdobju, nato pa nadaljevali uspehe še v prvi ligi. Najprej so spravili v zagato Maribor (3:3, vodili so že s 3:1), nato pa zavili v črno še prvaka sredi Celja (2:0). Na lestvici so se približali mestom, ki peljejo v Evropo, zdaj pa želijo pozitiven trend osvajanj točk še nadaljevati.

Za začetek proti Taboru iz Sežane, ki slovi po tem, da v gosteh zelo redko osvaja točke. Odkar Kraševce vodi Igor Božič, črno-rdeči, ki na lestvici za Domžalčani zaostajajo tri točke, še niso zmagali. "Na Tabor se bomo pripravili kot na Maribor in Celje. Ciljev ne skrivamo, napadamo tri točke in od tega ne odstopamo," je Dejan Djuranović odločen pred srečanjem 22. kroga, na katerem ne bo mogel računati na pomoč najboljšega strelca Daria Kolobarića, saj si je ta poškodoval stegensko mišico na zadnji tekmi v Celju.

Pri gostih zaradi kazni rumenih kartonov ne bo Antoina Makoumbouja, zaradi fizične nepripravljenosti naj tokrat za srečanje še ne bi kandidiral zadnji zimski novinec z zelo slavnim priimkom Mathias Pogba, bo pa napad češnjic po odsluženi kazni bogatejši za Portugalca Aldairja Djaloja, ki je v tej sezoni ena izmed gonilnih sil sežanskega kluba.

Olimpija v naletu, Kidričani brez nekdanjega zmaja

Haris Kadrić se je v preteklosti dokazoval tudi v dresu zmajev, v nedeljo pa se zaradi kazni ne bo mogel pomeriti z nekdanjim klubom. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zanimiv prvenstveni krog se bo končal na Štajerskem, v Kidričevem, kjer je Aluminij v sredo na vse prej kot idealno pripravljeni zelenici v zaostali tekmo 20. kroga vzel polno mero Celjanom. Po dvoboju je bilo največ govora o napaki sodnika Alena Borošaka, ki ne bi smel pokazati na belo točko v korist gostiteljev, pa tudi o nerazumljivem izlivu besa edinega strelca Harisa Kadrića, ki je ugriznil tekmeca Esterja Soklerja, prejel rdeči karton, nato pa je disciplinski sodnik NZS sporočil, da se bo mladi napadalec hladil kar na petih tekmah.

To je velik udarec za Kidričane. Nekdanji napadalec zmajev tako ne bo mogel nastopiti proti Olimpiji. Trener Oskar Drobne bo moral moči, s katerimi želi prirediti presenečenje in spraviti vodilne Ljubljančane v slabo voljo, iskati drugje. Aluminij je jeseni doma že ugnal Olimpijo. Takrat je zadel v polno Jure Matjašič (1:0), ki pa se je nato preselil v Celje. "Igramo proti ekipi, ki je trenutno zelo vroča, tehnično zelo močna in pa tudi direktna. Imajo vrhunske posameznike, a če bomo odigrali vsaj približno tako borbeno kot proti Celju, bomo imeli svoje priložnosti," razmišlja Drobne, ki v nedeljo pričakuje zelo lepo srečanje. Branilec Emir Azemović ne skriva cilja. Aluminij želi proti vroči Olimpiji zadržati mrežo nedotaknjeno.

Kidričani želijo v nedeljo prekrižati načrte klubu, ki se lahko kot edini v tem letu pohvali s stoodstotnim izkupičkom. Foto: Vid Ponikvar

Gostje prihajajo v Kidričevo brez kaznovanega Nina Pungarška, največje pozornosti bo deležen Đorđe Ivanović, ki je z mojstrskimi potezami odločil zadnje srečanje proti Muri v korist zmajev (2:0 – Srb je prispeval gol in podajo), za dvoboj pa bosta kandidirala tudi zveneča zimska novinca, Hrvat Ante Ćorić in Srb Vujadin Savić. "Pred nami je zahtevna tekma, a smo v naletu in gremo na zmago. Na igrišču pričakujem trd boj z malo priložnostmi. Upam, da bomo mi svoje izkoristili," pred zahtevnim gostovanjem sporoča izkušeni branilec zmajev Matic Fink. Ljubljančanom bi lahko šla na roko tudi večja svežina, saj je Olimpija med tednom počivala in se na treningih uigravala pod vodstvom Gorana Stankovića, Kidričani pa so imeli v sredo tekmo, ki jim je na zahtevnem igrišču vzela kar nekaj moči.

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog: Sobota, 20. februar:

14.30 Bravo - Koper

17.15 Maribor - Celje

20.00 Mura - Gorica Nedelja, 21. februar:

15.00 Domžale - Tabor

16.45 Aluminij - Olimpija