Gorica utišala Koper, bo Maribor v drugem letošnjem poizkusu zmagal?

Drugi spomladanski krog Prve lige Telekom Slovenije se je začel s primorskim derbijem v Novi Gorici, kjer je Gorica z 2:1 premagala Koper. Vodilni Maribor, ki je v prvi letošnji tekmi remiziral, v Ljudskem vrtu ob 17.15. gostil Bravo in skušal povečati prednost pred zasledovalci. Tabor bo v nedeljo pričakal Aluminij, Celjani se bodo v krstnem nastopu novega trenerja Jirija Jarošika namerili na Domžale, dogajanje pa bo sklenil derbi kroga v Stožicah med Olimpijo in Muro.

Gorica je po remiju proti Bravu pod vodstvom novega trenerja Aleksandra Jovića v drugi letošnji tekmi prišla tudi do prve zmage in v dveh tekmah v drugem delu sezone prišla do štirih točk, kar je dober signal pred zahtevnim nadaljevanjem sezone, v katerem Gorico čaka hud boj za obstanek.

Novogoričane je v vodstvo popeljal izkušeni Etien Velikonja z mojstrskim golom v 14. minuti, na začetku drugega polčasa pa je vodstvo domačih s prvencem v prvi ligi povišal 17-letni dragulj Gorice Tjaš Begić. Do konca tekme je zaostanek gostov znižal argentinski rezervist Claudio Spinelli, a se je izkazalo, da njegov gol v 75. minuti ni bil dovolj. Koper, ki je pred nadaljevanjem sezone napovedoval celo boj za sam vrh, je po porazu proti Olimpiji izgubil še drugo letošnjo tekmo.



Gol Tjaša Begića:



Camoranesi spoštuje Šiškarje

Nogometno prvoligaško soboto bo sklenil mariborsko-ljubljanski spopad. Ob 17.15, tudi to tekmo si bo moč v neposrednem prenosu ogledati na Planet 2, bo v Ljudskem vrtu gostoval Bravo. Vodilni Maribor je po atraktivnem remiju v Domžalah, kjer je bil lahko še srečen, da je po zaostanku z 1:3 ostal neporažen, zapravil večji del prednosti pred Olimpijo. Če želi ostati na prvem mestu, si danes ne sme privoščiti domačega spodrsljaja proti mlademu ljubljanskemu klubu, ki je pred slabim letom z zmago v Ljudskem vrtu poskrbel za tektonske premike, saj sta drug za drugim vijolice zapustila Darko Milanič in Zlatko Zahović.

Maribor je v tej sezoni doma že visoko premagal Bravo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zdajšnji trener Mauro Camoranesi, ki je na vročem stolčku na Štajerskem debitiral prav proti Bravu in 12. septembra 2020 zmagal s 4:1, ni zadovoljen z zbranostjo branilcev, zlasti ob prekinitvah in protinapadih tekmecev. Proti Bravu zaradi kazni rumenih kartonov ne bo mogel nastopiti Rok Kronaveter, po drugi strani pa se v zadnjo vrsto, kjer se Luka Koblar v Domžalah ni najbolje izkazal, vrača Ilija Martinović. ''Spoštujem ekipo Brava, všeč mi je, kako uspešni so v fazi branjenja in kako izkoriščajo svoje prednosti pri protinapadih. Moramo jih onemogočiti in priti do uresničitve cilja na naš način,'' razmišlja nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa. Namesto Kronavetra bo v začetni postavi nastopil nekdo od trojice Mlakar, Tavares, Bajde.

Mladi ljubljanski klub bo v tednu dni odigral že tretjo prvenstveno tekmo, zato bi lahko trener Dejan Grabić znova poskrbel za nekaj rošad v ekipi. Bo v napadu tudi tokrat zaigral povratnik Milan Tučić, ki je zablestel proti Taboru (trije zadetki), nato pa proti Gorici streljal s praznimi naboji? Pri Šiškarjih je kar nekaj igralcev, ki so že igrali v mariborskem dresu ali pa v Ljubljani igrajo kot posojeni nogometaši vijolic, v prvi ligi pa se lahko pohvalijo z aktivnim nizom neporaženosti na osmih srečanjih.

Božič in Drobne lovita prvo

Tabor je prvo letošnjo točko osvojil v četrtek v Prekmurju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška nedelja se bo začela ob 14. uri na stadionu, ki je večji del jesenskega dela slovel kot kraška trdnjava. Stadion Rajko Štolfa je bil skoraj neosvojljiv. Novi trener Igor Božič še čaka na prvo zmago, odkar je prevzel vodenje črno-rdečih. Na prvi letošnji tekmi je izgubil (1:3 pri Bravu), nato osvojil točko (0:0 v Murski Soboti). Je zdaj napočil trenutek še za prvo zmago? Iskal jo bo proti Aluminiju, ki letos sploh še ni odigral dvoboja. V četrtek bi moral gostiti Celjane, a se je dvoboj zaradi zasneženega in poledenelega igrišča prestavil na 17. februar.

Tako Kidričani, ki so imeli v pripravljalnem obdobju nemalo težav z okužbami igralcev, proti češnjicam še ne bodo mogli nastopiti v najmočnejši postavi. Bo pa na voljo tudi Tonći Mujan, najnovejša okrepitev, od Domžal posojeni nogometaš. Podobno kot Božič pri Taboru bo svojo prvo zmago kot trener Aluminija lovil strateg Oskar Drobne.

Debi Čeha, Domžale optimistično v Celje

Domžalčani so se v sredo spogledovali z zmago nad Mariborom, na koncu se je dvoboj končal s 3:3. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška karavana se bo nato ustavila v mestu aktualnih prvakov, Celju. Češki strateg Jiri Jarošik bo po prestavljeni tekmi v Kidričevem tako vendarle dočakal krstno tekmo, v kateri bo prvič vodil rumeno-modre za točke na slovenskih tleh. V goste prihaja zelo razigran tekmec. Domžalčani so navduševali z velikim številom doseženih zadetkov že v pripravljalnem obdobju, nato pa vse skupaj nadaljevali še v prvi ligi, kjer so že v uvodnem polčasu kar trikrat zatresli mrežo vodilnega Maribora. V polno je zadel tudi Dario Kolobarić, po novem tudi prvi strelec tekmovanja. Bodo dvakratni slovenski prvaki podobno uspešni tudi proti celjski obrambi in reprezentančnemu vratarju Matjažu Rozmanu?

Branilci naslova si želijo domače zmage, s katero bi napovedali pohod na višja mesta v letu 2021, po drugi strani pa bi se rumena družina z novimi tremi točkami še bolj približala območju, kjer se delijo evropske vozovnice. ''V nedeljsko tekmo s Celjem moramo namreč stopiti optimistično razpoloženi. Od nasprotnika gre zaradi prihoda novega trenerja sicer pričakovati nekaj novosti, ampak na Celjane se bomo ustrezno pripravili in poskušali pravilno odgovoriti na vprašanja, ki se nam bodo pojavljala,'' sporoča trener Dejan Djuranović.

Za konec derbi, Stanković prvič v Stožicah

Največja poslastica, derbi 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije, bo v Stožicah. Prenovljena Olimpija, ki je na krstni tekmi pod taktirko Gorana Stankovića navdušila in prišla do pomembne zmage v Kopru (2:1), bo na praznik zaljubljencev pričakala Muro. Zmaji so v spomladanski del vstopili v bistveno drugačni zasedbi kot jeseni. Prevladujejo slovenski igralci, kar nekaj je povratnikov, po novem pa zmagujejo tudi na srečanjih, na katerih najboljša strelca Đorđe Ivanović in Andres Vombergar ne dosegata zadetkov. Novi strateg zmajev je po zmagi na Obali pojasnil, da še ni bil zadovoljen s predstavo, ampak iz tekme v tekmo pričakuje napredek.

Ko sta se Olimpija in Mura nazadnje pomerili v Stožicah, sta mreži ostali nedotaknjeni. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančani bodo tokrat imeli opravka z Muro, ki je v četrtek pričakovala več od le ene domače točke proti Taboru, a nato v zahtevnih zimskih pogojih remizirala s Sežančani. Zaostanek za drugim mestom se je tako povečal na štiri točke, izbranci Anteja Šimundže, ki se lahko pohvali s široko in dolgo klopjo, pa imajo neposredno priložnost, da zapletejo položaj tik pod vrhom. Na zadnjih petih gostovanjih se niso veselili zmage v Stožicah. Jeseni se je dvoboj v Ljubljani končal brez zadetkov.

Prva liga Telekom Slovenije, 21. krog: Sobota, 13. februar:

15.00 Gorica – Koper

17.15 Maribor – Bravo Nedelja, 14. februar:

14.00 Tabor – Aluminij

16.00 Celje – Domžale

18.30 Olimpija – Mura