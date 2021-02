V živo: Mura nagaja Olimpiji, ki lahko prehiti Maribor

Nogometaši Olimpije pravkar v derbiju 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije gostijo Muro. Z uspešno predstavo v Stožicah bi se lahko zmaji povzpeli na vrh lestvice, saj je vodilni Maribor v soboto v Ljudskem vrtu remiziral z Bravom. Branilci naslova Celjani so z novim trenerjem Jirijem Jarošikom ostali praznih rok proti Domžalam (0:2), ki so se povzpele na peto mesto. Tabor in Aluminij sta remizirala (1:1), Gorica pa je v primorskem derbiju ugnala Koper (2:1).

Olimpija : Mura 0:0 (-:-)

14. minuta: Đorđe Ivanović je lepo zaposlil Andresa Vombergarja, ki je stekel v kazenski prostor gostov, nato pa skušal premagati Matka Obradovića. Strel je bil previsok, žoga je zletela nad prečko, tako da ostaja pri 0:0. Le nekaj minut pred tem je proti vratom črno-belih, ki v Stožicah nastopajo v zlatih dresih, ustrelil Ivanović, a bil prav tako nenatančen. 8. minuta: prvo priložnost na dvoboju so si ustvarili gostje. Luka Bobičanec se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, žoga pa je zgrešila cilj in švignila mimo leve vratnice. Vratar Olimpije Žiga Frelih je tako ostal brez dela. Začetek dvoboja v Ljubljani, sklepnega dejanja 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Ob 18.30 se bosta v derbiju 21. kroga udarili Olimpija in Mura. Prvič bo zmaje v Stožicah vodil Goran Stanković. Odločil se je za identično enajsterico, s katero je začel zadnje srečanje v Kopru, kjer je tudi zmagal z 2:1: Prva postava za tekmo proti Muri. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Andrejašič, Maksimenko, Kapun, Sešlar, Boakye, Valenčič, Kurež.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/uNNMjtZec5 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 14, 2021 Gostujoči strateg Ante Šimundža, ki je imel v zadnjih tednih kar nekaj težav z okužbami nogometašev s Covid-19, se je odločil za naslednjo začetno postavo: 🔥 11 ČARNO-BEJLIH ⚫️⚪️#čarnobejli #mismomura #PLTS pic.twitter.com/bszVbTZrbV — NŠ Mura (@nsmura_ms) February 14, 2021 Največja poslastica, derbi 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije, bo v Stožicah. Prenovljena Olimpija, ki je na krstni tekmi pod taktirko Gorana Stankovića navdušila in prišla do pomembne zmage v Kopru (2:1), bo na praznik zaljubljencev pričakala Muro. Zmaji so v spomladanski del vstopili v bistveno drugačni zasedbi kot jeseni. Prevladujejo slovenski igralci, kar nekaj je povratnikov, po novem pa zmagujejo tudi na srečanjih, na katerih najboljša strelca Đorđe Ivanović in Andres Vombergar ne dosegata zadetkov. Novi strateg zmajev je po zmagi na Obali pojasnil, da še ni bil zadovoljen s predstavo, ampak iz tekme v tekmo pričakuje napredek. Slačilnica je pripravljena za prihod igralcev. 🔝💚#verjamemvzmaje pic.twitter.com/iyZq879hxT — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 14, 2021 Ljubljančani bodo tokrat imeli opravka z Muro, ki je v četrtek pričakovala več od le ene domače točke proti Taboru, a nato v zahtevnih zimskih pogojih remizirala s Sežančani. Zaostanek za drugim mestom se je tako povečal na štiri točke, izbranci Anteja Šimundže, ki se lahko pohvali s široko in dolgo klopjo, pa imajo neposredno priložnost, da zapletejo položaj tik pod vrhom. Na zadnjih petih gostovanjih se niso veselili zmage v Stožicah. Jeseni se je dvoboj v Ljubljani končal brez zadetkov.

Domžale pokvarile debi Čeha

Branilci naslova Celjani so nastopili prvič v letu 2021. Na klopi je debitiral nekdanji zvezdnik češkega nogometa Jiri Jarošik, ki pa debija v Sloveniji ne bo pomnil po dobrem, saj so njegovi izbranci ostali praznih rok. Domžalčani so zmagali z 2:0. Da bo tekma minila po njihovih željah, je nakazal že začetek. Povratnik Tilen Klemenčič, ki je odpravil hudo poškodbo kolena in nastopil za Domžale prvič po dobrem letu, je zatresel mrežo Celja že v 2. minuti.

Zadetek Tilna Klemenčiča:

V nadaljevanju je gostitelje reševal Matjaž Rozman, ubranil nekaj nevarnih strelov, v 64. minuti pa je bil nemočen, ko ga je nehote ''ob asistenci'' Zenija Husmanija premagal soigralec Matic Vrbanec. Domžale tako nadaljujejo z dobrimi predstavami v tem letu. Četrtouvrščenemu Kopru so se približale na točko zaostanko, Celjani, pri katerih sta debitirala Stjepan Vego in Ester Sokler, pa ostajajo na osmem mestu. Pri Domžalah je moral že v 12. minuti zaradi poškodbe stegenske mišice z igrišča najboljši strelec tekmovanja Dario Kolobarić.

Poročilo in priložnosti s tekme v Celju:

Božič in Drobne še naprej čakata na prvo zmago

V Sežani so bili v prvem polčasu podjetnejši gostje iz Kidričevega, si priigrali več priložnosti, po eni izmed njih pa je 18-letni branile Gašper Pečnik premagal Jana Koprivca in povedel Štajerce v vodstvo. Kraševci so v domači trdnjavi, kjer so v jesenskem delu izgubili le eno tekmo, vrnili udarec v nadaljevanju, ko je Aldair Djalo po izjemni akciji, ki jo je kronal z natančnim strelom po tleh, izenačil na 1:1. Portugalec je dosegel peti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Aldairja za 1:1:

Do konca srečanja je po zadetku zadišalo še nekajkrat na obeh straneh, a je ostalo pri neodločenem rezultatu, s katerim so Kidričani ušli zadnjeuvrščeni Gorici na dve točki prednosti. Oba stratega, tako Ivan Božič (Tabor) kot tudi Oskar Drobne (Aluminij), ki je zaradi težav z okužbami s Covid-19 pogrešal nekaj prvokategornikov, tako še vedno čakata na prvo zmago v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Poročilo in priložnosti s tekme v Sežani:

Ljubljančani prekrižali načrte Mariborčanom

Po remiju proti Aluminiju v zadnjem nastopu v lanskem letu in remiju proti Domžalam v prvem nastopu v letošnjem letu so nogometaši Maribora remizirali tudi proti Bravu.

Pred tekmo so Mariborčani razglasili naziv Vijolč'nega bojevnika, najboljšega in najbolj srčnega nogometaša v preteklem letu. Nagrada je šla v roke mladega napadalca Aljoša Matka, ki je bil potem v središču pozornosti tudi na igrišču, a na njegovo žalost številnih priložnosti, ki jih je imel, ni izkoristil.

Na drugi strani je Bravo izkoristil prvo priložnost in prek Davida Brekala v 21. minuti prišel do vodstva. To je zdržalo vse do 68. minute, ko je Maribor unovčil premoč in po kotu izenačil po strelu z glavo kapetana Aleksa Pihlerja. Potem je Maribor napadel za zmago, a mu do nje ni uspelo priti. Nasprotno.

Vratnica Milana Tučića v 89. minuti:



Ob koncu tekme bi bil Maribor skoraj še drugič kaznovan in bi ostal praznih rok. Najprej je z odlično obrambo evrogol po strelu od daleč Andražu Kirmu z odlično obrambo preprečil vratar Maribora Ažbe Jug, potem pa je po poskusu Milana Tučića, ki je prišel sam pred domačega vratarja, v zadnji minuti novo veselje Ljubljančanov preprečila vratnica.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

Poročilo in priložnosti s tekme v Mariboru:

Tjaš Begić, 17-letni dragulj Gorice, je prišel do prvega gola v prvi slovenski ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvenec dragulja, se je Gorica postavila na noge?

Gorica je po remiju proti Bravu pod vodstvom novega trenerja Aleksandra Jovića v drugi letošnji tekmi prišla tudi do prve zmage in v dveh tekmah v drugem delu sezone prišla do štirih točk, kar je dober znak pred zahtevnim nadaljevanjem sezone, v katerem jo čaka hud boj za obstanek.



Gol Tjaša Begića za Gorico:



Novogoričane je v vodstvo popeljal izkušeni Etien Velikonja z mojstrskim golom v 15. minuti, na začetku drugega polčasa pa je vodstvo domačih s prvencem v prvi ligi povišal 17-letni dragulj Gorice Tjaš Begić. Do konca tekme je zaostanek gostov znižal argentinski rezervist Claudio Spinelli, a se je izkazalo, da njegov gol v 72. minuti ni bil dovolj. Koper, ki je pred nadaljevanjem sezone napovedoval celo boj za sam vrh, je po porazu proti Olimpiji izgubil še drugo letošnjo tekmo.

Poročilo in priložnosti s tekme v Novi Gorici:

Prva liga Telekom Slovenije, 21. krog: Sobota, 13. februar:

Gorica : Koper 2:1 (1:0)

Velikonja 15., Begić 49.; Spinelli 72.



Maribor : Bravo 1:1 (0:1)

Pihler 68.; Brekalo 21. Nedelja, 14. februar:

Tabor : Aluminij 1:1 (0:1)

Aldair Djalo 62.; G. Pečnik 38.



Celje : Domžale 0:2 (0:1)

Klemenčič 2., Vrbanec 64./ag.



18.30 Olimpija – Mura