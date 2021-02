Konec počitka! Maribor pri vročih Domžalah, Olimpija na Bonifiki!

Uvodni spomladanski krog Prve lige Telekom Slovenije se bo začel v Ljubljani. Tam, kjer je Bravo v soboto na krilih trikratnega strelca Milana Tučića premagal Tabor. Ob 14. uri bodo Šiškarji pričakali zadnjeuvrščeno Gorico, nato bo jesenski prvak Maribor gostoval v Domžalah, v poslastici dneva pa se bosta udarila Koper in Olimpija. V četrtek se bodo prvoligaške točke delile v Kidričevem in Murski Soboti.

Mladi ljubljanski klub Bravo ima na deževno sredo lepo priložnost, da se zavihti v zgornjo polovico razpredelnice. Po Taboru želi na stadionu v Spodnji Šiški premagati še enega primorskega prvoligaša. Obramba zadnjeuvrščene Gorice, ki nujno potrebuje točke, če želi ujeti priključek s tekmeci, bo najbolj pozorna na Milana Tučića. Nogometni otrok Brava se je vrnil iz Belgije in v soboto zablestel s tremi zadetki v mreži Kraševcev. To je bil sploh prvi prvoligaški "hat-trick" v tej sezoni.

Trener Brava Dejan Grabić bo danes zaradi kazni pogrešal Mustafo Nukića, Martina Kramariča in Almina Kurtovića, pri gostih iz mesta vrtnic, ki so v zimskem prestopnem roku pripeljali kar nekaj novih obrazov, pa ne bo Mathiasa Oyewusija. Dvoboj se bo začel ob 14. uri, v živo ga lahko spremljate na Planet 2.

Vroče Domžale izzivajo jesenske prvake

Kdo bo uspešnejši? Blaž Vrhovec ali Senijad Ibričić? Foto: Grega Valančič/Sportida Jesenski prvak Maribor je kljub zapletom zaradi okužb z novim koronavirusom zadovoljen s pripravami. Samozavest mu je dvignila še visoka zmaga nad Nafto v generalki za gostovanje v Domžalah, kjer jih ob 16.45 čaka vse prej kot enostavno delo, saj so rumeni blesteli v pripravljalnem obdobju. Izbranci Dejana Djuranovića so na šestih prijateljskih tekmah dosegli kar 20 zadetkov. Najboljši strelec Dario Kolobarić je že vroč, podobno velja za Slobodana Vuka. Danes bosta zaradi kazni v napadu pogrešala Mateja Podlogarja.

Pri vijolicah bo manjkal kaznovani branilec Ilija Martinović, a bo vrzel v obrambni vrsti zapolnil Luka Koblar. Ob odsotnosti še vedno suspendiranega Martina Milca in poškodovanega Denisa Klinarja bo na desnem boku v zadnji vrsti verjetno dobil priložnost Felipe Santos. Za tekmo še nista nared Amir Dervišević in Gregor Bajde, Maribor pa računa na širino kadra, s katero želi čim večkrat ogroziti vrata Grege Sorčana.

Prenovljena Olimpija na zahtevni Bonifiki

Koprčani so v tej sezoni velik trn v peti Olimpije. Na dveh tekmah so osvojili štiri točke. Foto: Urban Meglič/Sportida Ob 18.30 se bosta za zaprtimi vrati Bonifike pomerila Koper in Olimpija. Zmaji prihajajo na Obalo s prevetreno in pomlajeno zasedbo, a so v domačem taboru prepričani, da so zeleno-beli zadržali kakovost iz jesenskega dela, kjer so zaostali le za Mariborom. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Nikole Krajinovića, bi pa lahko krstni nastop zbral Moldavijec Mihail Caimacov, donedavni član Olimpije. Zaradi težav s kolenom je vprašljiv nastop Maksa Barišića, ki je bil v pripravljalnem obdobju v dobri formi.

Ljubljančani se bodo spopadli z najboljšim strelcem (Nardin Mulahusejnović) in asistentom tekmovanja (Dare Vršič), pri Olimpiji pa bo krst kot trener članske ekipe zmajev v prvi ligi doživel Goran Stanković. Zmaji so občutno premešali igralski kader, kapetan Maxi Timi Elšnik pa ostaja optimist in odločno napoveduje, da pride v poštev le zmaga Olimpije. Če bi Mariborčanom spodletelo v Domžalah, bi lahko Ljubljančani danes točkovno tudi ujeli največjega rivala.

Trenerski krst Čeha v 1. SNL

Oskar Drobne čaka na prvo zmago na klopi Aluminija. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bo prvoligaški spored začel s štajerskim obračunom v Kidričevem, na katerem bo v 1. SNL debitiral Jiri Jarošik. Nekdanji češki reprezentant je na vročem stolčku nasledil Dušana Kosića, ki je tako po zgodovinskem naslovu prvaka vodil Celjane le še pol sezone.

Aluminij je imel v pripravljalnem obdobju kar nekaj težav z okužbami Covid-19, tako da bo spomladanski uvod pričakal z oslabljeno zasedbo. Vseeno bi želel proti branilcem naslova nadaljevati pozitiven trend predstav, odkar vodi ''šumare'' Oskar Drobne. V taboru prvakov napovedujejo odkrit boj za tri točke, saj načrtujejo hiter dvig na lestvici. O tem, ali so optimistične napovedi gradili na realnih temeljih, bo več pokazal še izpit pri Aluminiju.

Mura favorit proti najslabšemu gostu

Tabor je v soboto izgubil v Ljubljani z 1:3, edini zadetek za Kraševce je dosegel Grk Christos Rovas. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zadnje dejanje 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Fazaneriji, kjer bo Mura pričakala Tabor. Črno-beli so imeli nemalo težav z okužbami igralcev, sedem nogometašev, ki so ostali v hotelski karanteni v Turčiji vse do torka, se je pridružilo pozneje. Vseeno razpolaga Ante Šimundža s široko in dolgo klopjo, kar je dokazal že na generalki v Celju, kjer je premagal slovenske prvake s 3:1.

Sežančani se bodo v Prekmurje odpravili brez enega najbolj nevarnih igralcev, Portugalca Aldairja Djala. Novi trener Igor Božič skuša čimprej pozabiti na sobotni poraz proti Bravu, ko se je nad obrambo Tabora znesel Milan Tučić. Sežančani so v tej sezoni sila neuspešni na gostovanjih. V gosteh so osvojili le točko, zato bi uspeh nad favorizirano Muro v Sloveniji odjeknil kot prava senzacija.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog: Sreda, 10. februar:

14.00 Bravo – Gorica

16.45 Domžale – Maribor

18.30 Koper - Olimpija Četrtek, 11. februar:

15.00 Aluminij – Celje

17.00 Mura - Tabor

