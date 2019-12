Olimpija napada +7, Mariboru spet spodrsnilo, nora tekma Aluminija #video

Slovenski prvoligaški klubi igrajo tekme zadnjega kroga jesenskega dela. Celjani so v Sežani nadigrali Tabor (4:0), Aluminij je ponižal Triglav kar z 8:1 in poskrbel za klubski rekord, Maribor pa je navijačem priredil še eno razočaranje, saj je remiziral pri zadnjeuvrščenem Rudarju (1:1). Jesenski prvak Olimpija ima priložnost, da z večerno zmago nad Domžalami uide vijolicam na +7!

Rudar : Maribor 1:1 (1:1)

Konec dvoboja v Velenju. Maribor je bil boljši v strelih proti vratom (23:2), v okvir vrat (5:1), na semaforju pa je ostalo 1:1. V zadnjih sekundah sodnikovega podaljška se je zaiskrilo, ko je Špiro Peričić padel v kazenskem prostoru Rudarja po stiku s Harisom Kadrićem in zahteval 11-metrovko. Sodnikova piščalka je ostala nema. 89. minuta: Kapetan Maribora Marcos Tavares, zaposlil ga je Dino Hotić - oba sta v igro vstopila v drugem polčasu, je poslal žogo po udarcu z glavo za malo nad prečko. 77. minuta: Andrej Kotnik je prisilil Mateja Radana k atraktivni obrambi. Ostaja 1:1. Ob 20.15 se bo začela zadnja današnja tekma, ko se bosta v Stožicah pomerila Olimpija in Domžale. Kakšna bo začetna enajsterica zeleno-belih? Začetna postava proti Domžalam.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/vDAx98Rmbo — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) December 4, 2019 S kakšno postavo pa se bodo v Ljubljani predstavili rumeni? Trener Andrej Razdrh se je odločil za naslednjo enajsterico: Začetnih 11 za derbi z @nkolimpija!



🏥 Janez Pišek

🏥 Mattias Käit

🏥 Gregor Sikošek

🏥 Branko Ilić

🏥 Damjan Vuklišević



Klop: Sorčan, Rom, Da Silva, Svetlin, Lazarević, Mušija, Sappinen (20.15 / Stožice) pic.twitter.com/vGE9V1JyDA — NK Domžale (@NKDomzale) December 4, 2019 70. minuta: nova priložnost za Maribor. Tokrat je Špiro Peričić z glavo meril čez vrata. Maribor je veliko nevarnejši, razmerje strelov na gol znaša kar 15:1 v prid vijolic. 63. minuta: Rudi Požeg Vancaš je s strelom z razdalje ogrel dlani Mateja Radana. Ostaja 1:1, Maribor je vedno bližje zadetku. 59. minuta: Napadalec Maribora Luka Zahović je nevarno streljal, a se je izkazal vratar Rudarja Matej Radan. 57. minuta: Maribor pritiska. Jasmin Mešanović se je odločil za strel, a je žoga švignila nad prečko. Ostaja 1:1. Začetek drugega polčasa. Trenerja nista menjala postav. Konec prvega polčasa v Velenju. Knapi so pokvarili načrte Mariboru in odšli na premor z aktivnim rezultatom 1:1. Gooooool! 1:1! 45. minuta. Velenjčani so pokvarili načrte favoriziranemu tekmecu. Dominik Radić je prodrl po desni strani in našel Borno Petrovića, ki je prisilil k predaji Kenana Pirića. Knapi so vrnili udarec Mariboru, rezultat je izenačen! Zadetek Borne Petrovića: 30. minuta: Maribor je podjetnejši, v pravih zimskih razmerah je proti vratom knapov usmeril že devet strelov, gostitelji pa so to zmogli le enkrat. Goooool! 0:1! 20. minuta! Tudi dvoboj v Velenju se ne bo končal brez zadetkov. Mariborčane je v vodstvo popeljal Rok Kronaveter. Izkušeni zvezni igralec se je po podaji Rudija Požega Vancaša odločil za strel z razdalje in mojstrsko premagal Mateja Radana. Dosegel je jubilejni deseti zadetek v tej sezoni. Zadetek Roka Kronavetra: 10. minuta: Na uvodnih današnjih dveh tekmah je padlo kar 13 zadetkov, v prestolnici Šaleške doline pa ljubitelji nogometa v prvih 10 minutah niso dočakali strelov na gol. Rudar in Maribor sta v dvoboj krenila previdno. Začetek tekme v Velenju, kjer se na stadionu Ob jezeru ni zbralo veliko gledalcev. Ob 17.55 se bosta v Velenju pomerila Rudar in Maribor. Kakšni bosta začetni postavi? Velenjčani bodo nastopili z enajsterico Radan, Pušaver, Filipović, Čosić, Ejup, Džinić, Anđelković, Črnčič, Kobiljar, Petrović in Radić, gostje pa bodo zaigrali v postavi Pirić, Klinar, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Mešanović in Zahović. Tako se v zasedbo Maribora vrača Rok Kronaveter, Rudi Požeg Vancaš pa je odpravil vse težave, zaradi katerih ga je v izdihljajih srečanja s Triglavom obšla slabost. Zadnje minute odštevanja...



Začetek ob 17:55.



Manjkata Handanović (poškodba) in Milec (4 rumeni kartoni).#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor #plts #RUDMB pic.twitter.com/1RxJYL6hRM — NK Maribor (@nkmaribor) December 4, 2019 Tretje dejanje pestre nogometne srede bo v Velenju. Zadnjeuvrščeni Rudar ima še zadnjo priložnost, da vsaj malce popravi izrazito bled vtis v tem jesenskem delu in v 20. poskusu ujame vsaj prvo zmago. Želja knapov je velika, a bodo z vratarjem Matejem Radanom na čelu naleteli na zelo motiviranega tekmeca, ki je absolutni favorit. A tako je veljalo tudi pred sobotno tekmo med Mariborom in Triglavom, ki je nato osrečila Gorenjce. ''Moramo stopiti skupaj, dvigniti glave. Treba se je popolnoma zbrati, odmisliti sobotno dogajanje,'' želi popraviti vtis Nemanja Mitrović in jesenski del končati z zmago. Branilci naslova prihajajo v Šaleško dolino brez kaznovanega reprezentanta Martina Milca, ki ga bo nadomestil Denis Klinar. Manjkal bo tudi izkušeni vratar Jasmin Handanović, tako da bo nekdanji reprezentant ogrožal starostni rekord 1. SNL Amela Mujčinovića šele prihodnje leto. Veseli podatek, da je Rudi Požeg Vancaš, kralj prvoligaških zelenic v prejšnji sezoni, po neprijetnih prizorih na zadnji tekmi nared in bo kandidiral za srečanje, v enajsterico se vrača tudi Rok Kronaveter. ''Tekma bo drugačna kot proti Triglavu in ne dvomim, da bo drugačen tudi naš odziv,'' trener Darko Milanič o čem drugem kot zmagi pri knapih niti ne razmišlja.

Aluminij ponižal Triglav kot še nikoli

Kidričani so izjemen jesenski del, v katerem so se uvrstili tudi v polfinale pokala Slovenije, sklenili z rekordno zmago. Doma so prizadejali kranjskemu Triglavu, ki je v soboto presenetil z zmago v Ljudskem vrtu, enega najbolj bolečih porazov v klubski zgodovini. Aluminij je bil za nekaj razredov boljši, hitrejši in učinkovitejši od gorenjskih orlov, ki so bili le bleda senca sobotne predstave proti Mariboru.

Strelski prvenec Davida Flakusa Bosilja v Prvi ligi Telekom Slovenije:

Šumari so že po prvem polčasu vodili s 4:0, na koncu pa proslavljali veličastno zmago s kar 8:1, na kateri so se dvakrat med strelce vpisali Mihael Klepač, Nikola Leko in komaj 17-letni up David Flakus Bosilj, v polno pa sta zadela tudi kapetan Matic Vrbanec in še eden izmed številnih Hrvatov med izbranci Slobodana Gruborja, Ante Živković. Flakus Bosilj se je veselil strelskega prvenca v 1. SNL.

Rapsodija Celjanov na hrvaški pogon

Celjani so v zadnjem letošnjem nastopu na stadionu Rajko Štolfa nadigrali Sežančane (4:0) in osvojili kraško trdnjavo. Dvakrat je v polno zadel Ivan Božić, med strelce pa sta se vpisala tudi Dario Vizinger, ki je po novem že pri 13 zadetkih v tej sezoni, in kapetan Mitja Lotrič.

Najlepša akcija na tekmi, ki jo je z drugim golom kronal Ivan Božić:

Češnjice bodo prezimile na osmem mestu, tako da jim v spomladanskem delu grozi še krčevit boj za obstanek, Celjani pa so se z visoko zmago na razpredelnici povzpeli na četrto mesto.

Hadžić: Prisotne so velike emocije

Kapetan Olimpije Nejc Vidmar se bo zvečer pomeril proti nekdanjemu klubu. Foto: Vid Ponikvar Olimpija bo že pred začetkom sosedskega obračuna z Domžalami, ki dvigujejo formo in so na lestvici napredovale do šestega mesta, vedela, kakšna je prednost pred Mariborom. V Stožicah se obeta nogometni praznik. Zmaji bodo proslavili jesenski naslov, ki pa jim prinaša le delno zadovoljstvo, saj bo treba dobre predstave, če bodo hoteli ohraniti prvo mesto, ponoviti tudi spomladi.

Predsednik Milan Mandarić napoveduje, da bi lahko takrat že predal klub v roke naslednika. Trener Safet Hadžić ga želi razveseliti z zmago nad Domžalami. ''Tekme z Domžalami so vedno derbiji, prisotne so velike emocije. Absolutno bo težka tekma,'' se zaveda, kako bodo morali njegovi izbranci pokazati veliko kakovostnega nogometa, če bodo želeli končati jesen s ''piko na i''.

Najboljši strelec Ante Vukušić bo napadal jesenski strelski rekord Andraža Šporarja iz leta 2015. Takrat je zdajšnji prvi napadalec slovenske reprezentance in naj strelec slovaškega prvenstva dosegel 17 zadetkov, Dalmatinec pa je pri 16. Domžalska obramba mu bo skušala pokvariti načrt.

Rumeni so nanizali dve zmagi, končno je v dresu Domžal debitiral Francoz Marco da Silva, ki je z Vukušićem še v prejšnji sezoni sodeloval pri Krškem, trener Andrej Razdrh pa lahko v dvoboju z nekdanjim klubom dokaže, kako je zdajšnja zasedba Domžal vredna bistveno več od trenutnega šestega mesta in velikega zaostanka za Evropo.

''Olimpija je z razlogom na prvem mestu. Za slovenske razmere ima zelo kakovostno ekipo, ki premore tako raznovrstno igro, da se ji je težko zoperstaviti,'' zelo spoštuje zeleno-bele, pri katerih bosta zaradi zdravstvenih težav manjkala Endri Čekiči in Bojan Knežević, vprašljiv pa je tudi nastop Maria Jurčevića.

Šimundža zadovoljen: Naredili smo korak naprej

Se bo v četrtek smejalo Anteju Šimundži ali Dejanu Grabiću? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Jesenski del bo sklenila edina četrtkova tekma, ko se bosta v Fazaneriji ob 17. uri pomerila Mura in Bravo. Če bosta ponovila medsebojni spopad iz drugega kroga, se bodo gledalci nagledali zadetkov. Takrat so Prekmurci prvoligaške novince premagali s 4:3. ''Smo na poziciji, na kateri želimo biti. Točkovno smo precej višje kot leto prej. Naredili smo korak naprej,'' je zadovoljen Ante Šimundža s četrtim mestom. Proti Ljubljančanom ne bo mogel računati na Luko Bobičanca, že dalj časa je odsoten kapetan Alen Kozar.

Pri gostih, ki so v nedeljo v Spodnji Šiški namučili Olimpijo, bo zaradi kazni manjkal Alen Krcić. Veliko dela čaka vratarja Igorja Velića, ki je proti zmajem blestel. Trener Dejan Grabić je vesel spoznanja, da Bravo kaže proti kakovostnejšim tekmecem vedno boljši obraz.

Nogometaše po koncu jesenskega dela čaka daljši počitek. Številni ga bodo že tradicionalno izkoristili za skok v tople kraje na drugih celinah, kjer bodo nabirali svežino in se pripravljali na nove izzive, ki sledijo v letu 2020. Spomladanski del se bo začel atraktivno, 22. februarja se bosta v večnem derbiju v Ljudskem vrtu udarila aktualni in jesenski prvak, Maribor in Olimpija.

Lestvica:

Najboljši strelci: 16 − Ante Vukušić (Olimpija)

13 − Dario Vizinger (Celje),

12 − Predrag Sikimić (Tabor),

10 − Rok Kronaveter (Maribor),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Mitja Lotrič (Celje),

7 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Menalo (Olimpija), Slobodan Vuk (Domžale), Luka Zahović (Maribor)

6 − Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Ante Živković (Aluminij)

...

