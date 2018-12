V živo: Domžale se mučijo s Krškim. Številne spremembe pri Olimpiji, ki je zmagala. #video

Domžale : Krško 0:0* (0:0)

71. minuta: v priložnosti je bil zdaj Dalibor Volaš, a meril visoko čez gol.



VIDEO: vratnica Marca da Silve



62. minuta: končno priložnost v Domžalah. Krčani so imeli na voljo prosti strel z 20 metrov, to pa je pri njih vedno nevarno, saj imajo v svojih vrstah Marca da Silvo. To je Francoz, ki je v tej sezoni nekajkrat že navdušil, potrdil tudi tokrat. Ostal je brez zadetka, a je zadel okvir vrat.



Visok obisk v Domžalah. Na igrišču je vsaj za zdaj sicer nezanimivo, a pogled na tribune štadiona, ki sicer samevajo, je malce bolj zanimiv. Tekmo med Domžalami in Krškim namreč spremlja bosanski nogometni zvezdnik Edin Džeko. Napadalec italijanskega prvoligaša Rome je dober prijatelj nogometaša Domžal Senijada Ibričića, tako da njegov obisk ne preseneča.







Začetek drugega polčasa! Bomo v Domžalah v preostalih 45 in nekaj minutah videli več akcije, kot smo je v prvih?



Polčas! Precej nezanimiva tekma v Domžalah, kjer se domači nogometaši, ki so morda celo največje negativno presenečenje prvega dela sezone, precej mučijo z zadnjeuvrščenim Krškim. V prvem polčasu še zdaleč niso navdušili, kako bo v drugem?



VIDEO: priložnost Daliborja Volaša:



20. minuta: po napaki Domžalčanov so imeli gostje na voljo indirektni strel z nekaj metrov. Poskusil je Dalibor Volaš, a nastreljal obrambo domačih. Lepa priložnost Krškega je splavala po vodi.



10. minuta: prva priložnost. V akciji so bili Domžalčani. Do strela z leve strani je prišel Adam Gnezda Čerin, a ni bil dovolj natančen.



Začetek tekme! S sredine igrišča so krenili nogometaši Krškega.

V Olimpiji je bilo prejšnji teden zelo pestro, a na koncu je bil Zoran Barišić, za katerega je bila to verjetno zadnja tekma v vlogi trenerja Ljubljančanov, le na klopi gostov, ki so po debaklu v Kidričevem pred tednom dni tokrat nujno potrebovali tri točke. Zanimivo pa je, da v ekipi Olimpije ni bilo najboljšega strelca Roka Kronavetra in kapetana Branka Ilića, ki naj bi prišla v navzkriž z vodstvom kluba in naj bi bila prva med tistimi, ki jih bo v času zimskega premora prečrtal predsednik Milan Mandarić.

Zanimivo, da se je prvič po več kot letu dni v prvenstvu med vratnicama Olimpije znašel tudi lastnik najdaljšega niza nepremaganosti v slovenski ligi Nejc Vidmar in se izkazal z nekaj obrambami, je pa tudi zakuhal enajstmetrovko za Gorico. Junaki zmage Olimpije so bili Andres Vombergar, ki je zabil dva gola in je zdaj z desetimi prvenstvenimi goli na vrhu lestvice strelcev, strelec Stefan Savić, ki je ob golu izsilil tudi enajstmetrovko, in Dino Štiglec, ki je prispeval dve podaji.

Drugi gol Andresa Vombergarja:



Kaj bo z Zoranom Barišićem in igralci?

Olimpija tako v novo leto vstopa kot polfinalistka pokala in drugouvrščena na lestvici, s devetimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom. Vprašanje pa je, v kakšni zasedbi jo bomo videli prihodnje leto. Barišić, s katerim so se nogometaši Olimpije močno razveselili vsakega zadetka in s tem verjetno jasno sporočili, kaj si mislijo, naj bi bil še vedno na izhodnih vratih Olimpije, prav tako pa se zdi, da je neizbežen scenarij ta, po katerem bo v času zimskega premora močno prevetren tudi igralski kader. Nekaj namigov, kakšne spremembe se bodo zgodile, pa smo verjetno dobili že ob pogledu postave Olimpije na tekmi v Novi Gorici.

Mariborčani so v jesenskem delu zabili kar 55 zadetkov. Foto: Sportida

Mariborčani brez težav v Velenju

Vodilni Mariborčani so bili na delu že v petek, ko so prišli do nove zmage. Do nje oslabljeni niso prišli z blestečo predstavo, a so še enkrat več dokazali, da znajo izkoristiti vsako minimalno napako. Prvo je že v prvem polčasu izkoristil Jan Mlakar, a so jim knapi že po nekaj minutah vrnili in izenačili prek Leona Črnčiča.

V drugem polčasu so prvi zapretili Velenjčani, ki po igranju z roko Aleksandra Rajčevića zahtevali igranje z roko, a se ljubljanski sodnik Rade Obrenović ni odločil za najstrožjo kazen. Ko se jeza domačih še dobro ni polegla, sta sledila napad Maribora in zadetek Luke Zahovića, ki je izkoristil prekrasno podajo Jasmina Mešanovića. Piko na i sta v 59. minuti postavila Amir Dervišević in Saša Ivković. Prvi je podal s kota, drugi pa tako kot že nekajkrat to sezono zadel z glavo.

Sporno dogajanje v kazenskem prostoru Maribora:

Derbi za tretje mesto v Kidričevem

Mura je na zadnji domači tekmi ostala praznih rok proti Celju. Foto: Mario Horvat/Sportida V nedeljo bo v Fazaneriji, kjer se bo montaža stebrov za nove reflektorje začela 10. decembra, bučno že v času kosila. Dvoboj med Muro in Triglavom se bo začel ob 13. uri, črno-beli pa bodo imeli pod taktirko Anteja Šimundže zahtevno nalogo, saj se bodo pomerili z neugodnim tekmecem, ki ga v tej sezoni še niso premagali.

Kranjčani se želijo odlepiti od dna razpredelnice. "Od svojih igralcev zahtevam, da se borijo do zadnjega atoma moči in napadejo zmago," sporoča trener gorenjskih orlov Dejan Dončić, ki zaradi kazni ne bo mogel računati na Momirja Bojića, na seznamu poškodovanih pa je Ermin Alić.

Zadnja tekma jesenskega kroga bo odigrana v Kidričevem, kjer je še vedno mogoče zaznati evforijo po zadnji veličastni zmagi nad Olimpijo (6:2) in skoku na tretje mesto na lestvici. Aluminij, ki je navijače poleg treh zaporednih zmag razveselil tudi s prebojem v polfinale pokala, želi dokazati, da se tako visoko ni zavihtel po naključju.

Oliver Bogatinov bi že z remijem Aluminiju zagotovil zgodovinski uspeh, tretje mesto po jesenskem delu v 1. SNL. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V nedeljo bo ob 16. uri pričakal Celjane, sosede s prvoligaške lestvice, ki so v zadnjih krogih ujeli zmagoviti niz. Nazadnje so v črno zavili Fazanerijo, zdaj želijo še Športni park NK Aluminij.

Če jim bo to uspelo, bodo izbranci Dušana Kosića prezimili na tretjem mestu in koledarsko leto končali nad pričakovanji. Podobno velja tudi za varovance Oliverja Bogatinova, ki jih močno mika vonj po Evropi.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje), Jan Mlakar (Maribor), Luka Zahović (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija)

8 - Dino Hotić (Maribor),

7 - Francesco Tahiraj (Aluminij)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Saša Ivković (Maribor), Marcos Tavares (Maribor)

...

Poročila s tekem:

Fotogalerije s tekem:

Rudar : Maribor, foto: Jurij Vodušek / Sportida

