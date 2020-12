V živo: noro, kaj se dogaja v Mariboru! #video

Maribor : Aluminij 1:2 (-:-)

Goooooooooool! 1:2! 30. minuta. Neverjetno, kaj se dogaja v Ljudskem vrtu. Aluminij, ki je prišel v Ljudski vrt kot avtsajder, je še drugič povedel. S prostega strela je s pravcato mojstrovino premagal Ažbeta Juga hrvaški nogometaš Roko Prša. Obe ekipi sta v uvodni tretjini srečanja izenačeni v strelih na gol (6:6, od tega 3:4 v okvir vrat), Kidričani pa so v rezultatski prednosti. Gooooooool! 1:1! 24. minuta. Vodstvo Aluminija ni trajalo dolgo. Za hitro izenačenje je poskrbel z mojstrskim strelom z razdalje Jan Repas. Goooool! 0:1! 22. minuta. Aluminij je prešel v vodstvo po zadetku Davida Flakusa Bosilja. Pred tem je Ažbe Jug ubranil strel Alena Krajnca, mladi napadalec Kidričanov pa je odbito žogo brez težav preusmeril v mrežo in poskrbel za veliko veselje v vrstah gostov. To je tretji zadetek najstnika Aluminija v tej sezoni. 13. minuta: že v naslednjem napadu so zobe pokazali tudi gostje iz Kidričevega. Nemanja Jakšić je lepo zaposlil Roka Pršo, ki je z neposredne bližine meril mimo vrat. Aluminiju se je kmalu ponudila še ena priložnost, z roba kazenskega prostora se je za strel odločil David Flakus Bosilj, a ni meril natančno. Gostje so se prebudili, Mariboru povzročajo vedno več težav. 11. minuta: velika priložnost za vijolice, ki so veliko boljši tekmec v uvodnih minutah srečanja. Janu Mlakarju se je po tem, ko je vratarju Aluminija Luki Janžekoviću ušla žoga, ponudila izjemna priložnost, da z nekaj metrov zatrese mrežo Kidričanov. Ni imel sreče, zatresel je prečko, ostaja 0:0. 1. minuta: Maribor, ki danes nastopa z močno spremenjeno zasedbo glede na zadnjo tekmo z Muro, si je prvo priložnost priigral že po 50 sekundah. Rudi Požeg Vancaš je z roba kazenskega prostora streljal mimo vrat. Za razliko od četrtkove zmage nad Muro od 1. minute nastopajo Požeg Vancaš, Repas, Kotnik, Dervišević in Jasmin Mešanović, ki ob odsotnosti kaznovanega Aleksa Pihlerja nosi kapetanski trak. Začetek dvoboja v Ljudskem vrtu. Če bodo vijolice uresničile vlogo favorita, bodo prezimile na vrhu lestvice s prednostjo petih točk pred Olimpijo. Direktor Aluminija Borut Arlič je pred začetkom štajerskega spopada čestital NK Maribor, ki je prejšnji konec tedna praznoval 60. rojstni dan, in direktorju vijolic Bojanu Banu predal spominsko darilo. Ob 17.15 se bosta v zadnji tekmi jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije udarila jesenski prvak Maribor in predzadnjeuvrščeni Aluminij. Trener vijolic Mauro Camoranesi je v začetno enajsterico uvrstil tudi Amirja Derviševića, ki v zadnjem obdobju ni dobival veliko priložnosti, nazadnje pa se je v udarni postavi Maribora znašel 26. septembra na gostovanju v Sežani. Vijol’čnih 11:@nkmaribor – Aluminij. Ljudski vrt, 17.15.



Klop: Handanović, Uskoković, Vrhovec, Mihelič, Cretu, Kronaveter, Bajde, Matko, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBALU pic.twitter.com/yXZQOrIPSb — NK Maribor (@nkmaribor) December 20, 2020 S kakšno postavo bo gostovanje v Ljudskem vrtu začel novopečeni trener Aluminija Oskar Drobne?

Mura za slovo od leta pokvarila dan Celjanom

V ''superpokalnem'' spopadu v knežjem mestu so se po tekmi veselili gostje. Mura je še drugič v tej sezoni zmagala v Celju. Tokrat je zmagala s 3:1, čeprav bi bila lahko končna razlika glede na zapravljene priložnosti tudi višja. Amadej Maroša je dvakrat premagal Matjaža Rozmana. Enkrat iz igre, drugič pa z bele točke, na katero je pokazal Roberto Ponis po prekršku Amadeja Brecla nad Žigom Kousom.

Prvi zadetek Amadeja Maroše proti Celju:

Na seznam strelcev pri črno-belih se je s pomočjo branilca Celja Dušana Stojinovića vpisal tudi Kevin Žižek, častni zadetek za branilce naslova, ki bodo prezimili v spodnji polovici razpredelnice, pa je prispeval Žan Zaletel. Ante Šimundža je tako za slovo od leta 2020 premagal Dušana Kosića in se z Muro utrdil na tretjem mestu.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Domžale in Bravo za slovo od leta brez zadetkov

Uvodno nedeljsko srečanje se je razpletlo brez zmagovalca. Mreži, ki sta ju v Domžalah branila Grega Sorčan in Igor Vekić, sta ostali nedotaknjeni. V prvem polčasu so na igrišču zagospodarili gostitelji. Priigrali so si številne priložnosti, najlepši sta imela Tamar Svetlin in Arnel Jakupović, a se mreža razigranega vratarja Brava le ni zatresla.

Izjemna obramba Igorja Vekića po strelu Tamarja Svetlina:

V drugem delu se je nekajkrat izkazal njegov stanovski kolega pri Domžalah, pri Bravu pa je najlepšo priložnost na srečanju zapravil Rok Kidrič. Ostalo je pri remiju in prvi točki Domžal v tej sezoni na medsebojnih srečanjih proti mlademu ljubljanskemu klubu.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Poročilo in priložnosti s tekme:

Zmaji na krilih Vombergarja ugnali Gorico

Nogometaši Olimpije so v zadnji tekmi jesenskega dela upravičili vlogo favorita na domači tekmi proti zadnjeuvrščeni Gorici (2:0), a so do treh točk prišli težje, kot to izžareva končni rezultat. Vrtnice so večji del srečanja nudile več kot dostojen odpor, nekajkrat pa nevarno ogrozile vrata Žige Freliha, ki je ostal nepremagan in vknjižil jubilejno deseto tekmo v tej sezoni brez prejetega zadetka. Na drugi strani je dvakrat v polno zadel Andres Vombergar.

Prvi zadetek Andresa Vombergarja:

V zadnjih 20 minutah je dvakrat premagal Uroša Likarja in razveselil privržence zeleno-belih. Argentinski Slovenec, ki je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov, se je mojstrsko odrezal zlasti pri prvem golu, pri drugem pa je zadišalo po nedovoljenem položaju, nato pa je počasen posnetek razodel, kako so odločali centimetri. Vrtnice so pustile dober vtis, a so ponovno ostale brez točk. Nadaljevale so črni niz, tako da bodo prezimile povsem na dnu razpredelnice.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Dvoboj v Stožicah je sodil Andrej Žnidaršič, ki se poslavlja od prvoligaških zelenic.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Koper kot prvi osvojil kraško trdnjavo, evrogol Žužka

Uvodno dejanje 19. kroga je pripadlo Kopru, ki je v sosedskem obračunu po festivalu zadetkov (in tudi rumenih kartonov) premagal Tabor in prekinil niz nepremagljivosti češnjic na domačem stadionu Rajko Štolfa v tej sezoni. Kanarčki so na koncu zmagali s 4:3, spogledovali pa so se še z višjo razliko, saj so prvi polčas dobili s kar 4:1. V uvodnih sedmih minutah je domačega vratarja Jana Koprivca kar dvakrat matiral Maks Barišič, nato pa je nerazumljivo napako Aleksandra Rajčevića izkoristil Dino Stančić in znižal zaostanek na 1:2. V nadaljevanju so bili znova učinkovitejši Koprčani, najprej je prvi strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović povišal na 3:1, nato pa je branilec Žan Žužek z redko videnim evrogolom, kandidatom za najlepši zadetek jesenskega dela, poskrbel za končni rezultat prvega dela s 4:1.

Evrogol Žana Žužka:

Sežančani, ki niso bili preveč zadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami, so v drugem delu stavili vse v napad. Pritisnili so na vrata Ivana Vargića, ki je moral prvič po žogo v mrežo v 61. minuti, ko je zadel rezervist Aldair Djalo. V izdihljajih srečanja je zadel v polno še en rezervist, Jakoslav Stanković je dočakal strelski prvenec v 1. SNL, Koper pa se je razveselil pomembne zmage, s katero se je poslovil od leta 2020.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Prva liga Telekom Slovenije, 19. krog:

Sobota, 19. december:

Tabor : Koper 3:4 (1:4)

Stančić 8., Aldair 61., Stanković 90.+3; Barišič 4., 7., Mulahusejnović 21., Žužek 37.



Olimpija : Gorica 2:0 (0:0)

Vombergar 72., 80. Nedelja, 20. december:

Domžale : Bravo 0:0



Celje : Mura 1:3 (0:1)

Zaletel 74.; Maroša 34., 62./11-m, Žižek 54.



17.15 Maribor - Aluminij