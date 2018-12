V Fazaneriji je bilo dolgčas, pred nami je zadnja tekma leta

Ob 16. uri bo s prenosom na Planet 2 zadnja tekma Prve lige Telekom Slovenije v letošnjem letu. Za tretje mesto bosta v Kidričevem obračunala Aluminij in Celje. Mura in Triglav sta se v Fazaneriji razšla brez zadetkov. Kranjčani so s to zmago skočili z zadnjega mesta. V soboto je Olimpija, pri kateri je kljub pretresom v zadnjih dneh sedel Zoran Barišić, z 2:1 zmagala v gosteh pri Gorici. Domžale so z 2:1 premagale Krško. Že v petek je Maribor, ki na zimski premor odhaja z devetimi točkami prednosti, s 3:1 zmagal v Velenju proti Rudarju.

V Fazaneriji je Mura skušala letošnje leto, ki je bilo za njo zelo uspešno, saj se je vrnila med prvoligaše, skušala premagati Triglav. Ni ji uspelo. Prav veliko zanimivega dogajanja v Murski Soboti nismo videli, Triglav pa je prišel do točke, s katero je skočil z zadnjega mesta, na katerem bo prezimilo Krško.

Muri tako še tretjič v nizu ni uspelo zmagati, prav tako pa je na tretji tekmi proti Triglavu v tej sezoni ostala brez zmage. Ob dveh remijih je s Kranjčani, ki so danes prekinili niz treh zaporednih porazov, enkrat izgubila.

Zoran Barišić je naposled sedel na klopi Olimpije, a naj bi bil še vedno na izhodnih vratih. Foto: Žiga Zupan/Sportida



Močno premešana Olimpija zmagala, kaj bo s trenerjem?

V Olimpiji je bilo prejšnji teden zelo pestro, a na koncu je bil Zoran Barišić, za katerega je bila to verjetno zadnja tekma v vlogi trenerja Ljubljančanov, le na klopi gostov, ki so po debaklu v Kidričevem pred tednom dni tokrat nujno potrebovali tri točke. Zanimivo pa je, da v ekipi Olimpije ni bilo najboljšega strelca Roka Kronavetra in kapetana Branka Ilića, ki naj bi prišla v navzkriž z vodstvom kluba in naj bi bila prva med tistimi, ki jih bo v času zimskega premora prečrtal predsednik Milan Mandarić.

Zanimivo, da se je prvič po več kot letu dni v prvenstvu med vratnicama Olimpije znašel tudi lastnik najdaljšega niza nepremaganosti v slovenski ligi Nejc Vidmar in se izkazal z nekaj obrambami, je pa tudi zakuhal enajstmetrovko za Gorico. Junaki zmage Olimpije so bili Andres Vombergar, ki je zabil dva gola in je zdaj z desetimi prvenstvenimi goli na vrhu lestvice strelcev, strelec Stefan Savić, ki je ob golu izsilil tudi enajstmetrovko, in Dino Štiglec, ki je prispeval dve podaji.

Drugi gol Andresa Vombergarja:



Kaj bo z Zoranom Barišićem in igralci?

Olimpija tako v novo leto vstopa kot polfinalistka pokala in drugouvrščena na lestvici, s devetimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom. Vprašanje pa je, v kakšni zasedbi jo bomo videli prihodnje leto. Barišić, s katerim so se nogometaši Olimpije močno razveselili vsakega zadetka in s tem verjetno jasno sporočili, kaj si mislijo, naj bi bil še vedno na izhodnih vratih Olimpije, prav tako pa se zdi, da je neizbežen scenarij ta, po katerem bo v času zimskega premora močno prevetren tudi igralski kader. Nekaj namigov, kakšne spremembe se bodo zgodile, pa smo verjetno dobili že ob pogledu postave Olimpije na tekmi v Novi Gorici.

Mariborčani so v jesenskem delu zabili kar 55 zadetkov. Foto: Sportida

Zvezdnik evropskega nogometa je videl zmago Domžal

Domžalčani, ki smo jih na začetku sezone po prepričljivih evropskih nastopih uvrščali celo med kandidate za naslov, so verjetno celo najbolj negativno presenečenje prvega dela sezone, a so vsaj na zadnji tekmi v letošnjem letu prišli do zmage.

Pred tem so imeli Krčani sicer nekaj priložnosti, Francoz Marco da Silva je s prostega strela zatresel tudi okvir vrat, a so nato v 72. minuti le prišli do gola, ki jim je prinesel tri točke. Mrežo zadnjeuvrščenega Krškega je zatresel Dario Meljnak, ki je zadel po podaji Senijada Ibričića. Tega je s tribun spremljal nekdanji soigralec iz reprezentance Bosne in Hercegovine, zvezdnik italijanskega prvoligaša Rome Edin Džeko, in tako poskrbel za visok obisk na zelo slabo obiskanem domžalskem štadionu.

Sedem minut pozneje je zadel še Amedej Vetrih in razblinil dvome o zmagovalcu. Pet minut pred koncem je Dalibor Volaš sicer poskrbel za nižanje zaostanka, a gostom več kot to ni uspelo.

Domžale je obiskal Edin Džeko:

Mariborčani brez težav v Velenju

Vodilni Mariborčani so bili na delu že v petek, ko so prišli do nove zmage. Do nje oslabljeni niso prišli z blestečo predstavo, a so še enkrat več dokazali, da znajo izkoristiti vsako minimalno napako. Prvo je že v prvem polčasu izkoristil Jan Mlakar, a so jim knapi že po nekaj minutah vrnili in izenačili prek Leona Črnčiča.

V drugem polčasu so prvi zapretili Velenjčani, ki po igranju z roko Aleksandra Rajčevića zahtevali igranje z roko, a se ljubljanski sodnik Rade Obrenović ni odločil za najstrožjo kazen. Ko se jeza domačih še dobro ni polegla, sta sledila napad Maribora in zadetek Luke Zahovića, ki je izkoristil prekrasno podajo Jasmina Mešanovića. Piko na i sta v 59. minuti postavila Amir Dervišević in Saša Ivković. Prvi je podal s kota, drugi pa tako kot že nekajkrat to sezono zadel z glavo.

Sporno dogajanje v kazenskem prostoru Maribora:

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje), Jan Mlakar (Maribor), Luka Zahović (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija)

8 - Dino Hotić (Maribor),

7 - Francesco Tahiraj (Aluminij)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Saša Ivković (Maribor), Marcos Tavares (Maribor)

