Predsednik Kopra ne bo tega nikoli pozabil, Olimpija velik favorit

Prvoligaški klubi se bodo ta konec tedna znova potegovali za točke, nato pa se poslovili od stresnega leta 2020. Jesenski prvak Maribor bo na delu v nedeljo, ko bo pričakal Aluminij, istega dne bosta dvoboja tudi v Domžalah in Celju, danes bosta led 19. kroga že ob 13. uri prebila Tabor in Koper, nato pa bo Olimpija pričakala Gorico, ki se je znašla v hudih težavah.

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Sežani, kjer bo poskušal Tabor nadaljevati izjemen niz neporaženosti na domačem stadionu Rajko Štolfa, ki je v tej sezoni neosvojljiva trdnjava. Objekt ima nekoliko manjšo zelenico od večine tekmecev, nima pa tudi umetne razsvetljave, zato se bo sosedski obračun med primorskima predstavnikoma v prvi ligi začel že ob 13. uri.

Srebrnič bo vodil Koper tudi spomladi

Odkar je Goran Stanković trener Tabora, Sežančani še niso izgubili na domačih tleh. Foto: Grega Valančič/Sportida Boljše volje ga lahko pričakujejo gostitelji, ki so v zadnji tekmi stežka, a vendarle premagali zadnjeuvrščene vrtnice (1:0), s tem pa se (s tekmo manj) četrtouvrščenemu Kopru približali na vsega tri točke razlike. To so že mesta, ki ponavadi peljejo v Evropo, kar bo današnjemu spopadu na Krasu dalo še dodaten čar. Ekipo bo znova vodil Goran Stanković, ki se po odsluženi kazni vrača na stolček Tabora. Poskušal jo bo zagosti izkušenemu stanovskemu kolegu Miranu Srebrniču, ki ga vodstvo kluba po zadnjih porazih, kanarčki so ostali praznih rok proti Mariboru (1:2 na Bonifiki) in Celju (0:2 v gosteh), še vedno podpira.

''Miran je naredil ogromno za Koper, tega ne bom nikoli pozabil. Pripeljal nas je iz tretje v prvo ligo, trenutno smo na mestu, ki prinaša evropsko tekmovanje, in tudi v pokalu smo še v igri. Že v ponedeljek na sestanku sem mu povedal, da bo z ekipo začel priprave na drugi del prvenstva ne glede na razplet tekem s Celjem in Sežano. Izpolnjuje cilje, zato ni razloga, da bi Koper zamenjal trenerja,'' je za klubsko stran poudaril predsednik Kopra Ante Guberac in dodal, da je Srebrnič do zdaj izpolnil vsa njegova pričakovanja. Če bi postal prvi trener, ki je v tej sezoni kot gost osvojil sežansko trdnjavo, bi pri prvem možu Kopra dobil še večjo veljavo. Dvoboj si bo mogoče ogledati v neposrednem prenosu na Planet 2.

Olimpija ne bo podcenjevala Gorice

Mladi reprezentant Michael Pavlović se je ustalil v udarni enajsterici zmajev. Foto: Vid Ponikvar Sobotno dogajanje se bo po Sežani preselilo v Ljubljano, kjer bosta zadnjo tekmo v tem koledarskem letu odigrali Olimpija in Gorica. Zmaji si po tem, ko jim je Maribor ušel na pet točk prednosti, proti zadnjeuvrščeni ekipi prvenstva ne smejo privoščiti spodrsljaja. Zeleno-beli se bodo z Novogoričani spopadli brez kaznovanega Ivana Močinića.

''Nobene ekipe ne smemo podcenjevati. Gorica je pokazala, da zna biti nevarna in da je kakovostna. Moramo jih jemati zelo resno in dati vse od sebe, če želimo zmagati,'' sporoča mladi branilec zmajev Michael Pavlović, ki priznava, da je utrujenost v zadnjih krogih nekoliko ohromila igro in dinamiko Olimpije, kar se je najbolj poznalo v torek, ko so zmaji remizirali brez zadetkov pri Bravu.

Vratar Žiga Frelih bo imel priložnost, da še desetič v tej sezoni ohrani mrežo nedotaknjeno v prvi ligi. S takšno statistiko se ne more v tej sezoni pohvaliti nihče v 1. SNL. Obrambo Gorice čaka zahtevno delo, saj želita Đorđe Ivanović in Andres Vombergar končati koledarsko leto z zmago in zadetki, morda dobi znova priložnost tudi kralj strelcev 1. SNL v prejšnji sezoni Ante Vukušić.

Veselje Gorana Cvijanovića po zadetku in zmagi Gorice v Stožicah pred petimi leti. Kakšne volje bo nekdanji reprezentant po današnji tekmi? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pri vrtnicah po odhodu Gordana Petrića vodita ekipo Florjan Debenjak in Aleksandar Jović. Med tednom sta ostala praznih rok v Sežani. Gorica je izgubila že šestič zapored. Zaostanek za tekmeci se veča, osmouvrščeni Bravo ima tako s tekmo manj že 11 točk prednosti. Gorica je v nezavidljivem položaju, a je v tej sezoni že namučila Olimpijo. Doma je ostala brez točk, a so imeli zmaji veliko sreče, saj sta Etien Velikonja in Goran Cvijanović trikrat zadela okvir vrat. Nigerijski zvezni igralec Chinwendu Johan Nkama upa, da se bodo stvari v spomladanskem delu spremenile. ''Nabralo se je veliko stvari, ki jih bomo morali v zimskem premoru in pozneje na pripravah izboljšati. Moramo si nastaviti ogledalo in si priznati, da nismo zadovoljili standardov, ki jih ima tak klub, kot je Gorica,'' sporoča 22-letni Afričan.

Bravo po tretjo zaporedno zmago nad Domžalami

Sven Karić Šoštarič v boju z Martinom Kramaričem pred poldrugim tednom v Spodnji Šiški. Oba sta nekdanja igralca Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi nedeljski spored se bo začel zelo zgodaj. V Domžalah bodo gostje iz Ljubljane že ob 13. uri. Rumena družina je vedno bližje mestom, ki jih je bila v bližnji preteklosti vajena osvajati in se prek njih uvrščati v Evropo. Če bi hotela prezimiti v zgornji polovici razpredelnice, bi morala premagati Bravo. To bo spopad, ki bo zelo zanimiv za selektorje mlajših reprezentanc, saj v obeh klubih veliko stavijo na dokazovanje obetavnih igralcev. Pri gostiteljih blesti 20-letni napadalec Dario Kolobarić, ki je pri vrhu najboljših strelcev tekmovanja. ''Dve zaporedni zmagi bi pomenili popolno popotnico pred vstopom v novo koledarsko leto, v katerem bomo lovili najvišja mesta v Prvi ligi Telekom Slovenije," mladi branilec Domžal Sven Šoštarič Karić razkriva, kako cilji Domžal po malce slabši prejšnji sezoni segajo zelo visoko.

Zanimivo je, da sta se Domžale in Bravo nazadnje pomerila pred poldrugim tednom. Takrat so vse točke v zaostali tekmi 10. kroga ostale v Spodnji Šiški, edini zadetek pa je dosegel Mustafa Nukić, ko je z ne preveč zahtevnim strelom z razdalje premagal Grego Sorčana. Vratar Domžal si je privoščil veliko napako, a je na naslednjih tekmah, zlasti na gostovanju v Murski Soboti, s številnimi vrhunskimi obrambami dokazal, da je vseeno v dobri formi.

Bravo je sicer v tej sezoni obakrat premagal Domžalčane, zato so izbranci Dejana Djuranovića odločeni, da temu naredijo konec. ''Bravo je v obrambi zelo discipliniran, zato bo tokrat ključnega pomena zbranost ob koncu akcij oziroma realizacija,'' napoveduje Šoštarič Karić. Pri gostih bo zaradi kazni manjkal najbolj izkušeni član Luka Žinko, tudi nekdanji igralec Domžal. Mladi ljubljanski klub je ostal nepremagan že pet krogov zapored, na lestvici pa so daleč od najslabšega dvojca, to sta Aluminij in Gorica, tako da bodo lahko prezimili brez večjih skrbi okrog krčevitega boja za obstanek.

"Superpokalni" spopad v knežjem mestu

Ko sta se Ante Šimundža in Dušan Kosić nazadnje pomerila v Fazaneriji, ni bilo zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ob 15. uri se bosta v Celju pomerila aktualni prvak in pokalni zmagovalec. Če so izbranci Dušana Kosića z zadnjo predstavo proti ambicioznemu Kopru (2:0) nakazali, kako so končno našli podobo, s katero bi se lahko počasi vzpenjali po lestvici navzgor in se vmešali v boj za Evropo, pa se je Mura v četrtek hrabro in več kot dostojno upirala vodilnemu Mariboru, a ji je vsaj za točko zmanjkalo kanček zbranosti. Tako v napadu kot tudi obrambi. Če bodo lahko branilci naslova računali na najmočnejšo postavo, med tednom se je v postavo vrnil tudi krilni napadalec Luka Kerin, pa bodo gostje zaradi kazni rumenih kartonov pogrešali njegovega soimenjaka Luko Bobičanca.

Oba kluba sta v zadnjem obdobju opozorila nase z dobrodelnimi akcijami, s katerimi sta osrečila ljudi v stiski. Koga bodo osrečile nove točke? Celjani v tem koledarskem letu še niso premagali črno-belih. V uvodnem krogu nove sezone so doživeli udarec (0:2), v polno sta zadela reprezentant Nino Kouter in pa Bobičanec, ta tokrat ne bo mogel pomagati soigralcem, devet krogov pozneje pa se je dvoboj v Fazaneriji, po katerem je bilo kar nekaj govora tudi o sojenju, saj so Celjani pričakovali 11-metrovko, končal brez zadetkov. Če bi varovanci Anteja Šimundže potegnili krajšo v knežjem mestu, bi jim grozilo, da bi se jim lahko vodilni Maribor oddaljil na kar deset točk razlike.

Jesenski prvak Maribor želi končati leto 2020 z zmago

Ljudski vrt bo le tri dni po zmagi Maribora nad Muro znova prizorišče prvoligaške tekme. Tokrat se bosta v štajerskem spopadu udarila Maribor in Aluminij. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnja prvoligaška nogometna tekma v Sloveniji v letu 2020 bo v Ljudskem vrtu. Tam, kjer so doma jesenski prvaki. Pod vodstvom Maura Camoranesija v zadnjih tednih dosegajo tako dobre rezultate, da so ušli najbližjim tekmecem. Proti Aluminiju, ki je padel v rezultatsko krizo in zamenjal trenerja, so absolutni favoriti. Pri vijolicah je kljub številnim odsotnostim zaradi poškodb še vedno v ospredju zelo široka klop, tako da bi lahko za zadnji dvoboj v tem letu ostalo dosti svežine in energije. ''Imamo energijo. Ker imamo igralce, ki imajo pravo željo. V tem ritmu zaporednih tekem je treba razporediti moči in odmeriti minutažo, poskušamo izbrati igralce, ki so v najboljšem stanju za posamezno tekmo. Tudi tokrat smo naredili nekaj sprememb v enajsterici, nekateri igralci so ostali na klopi ali igrali manj. Povedano po pravici, sem zelo vesel za fante, kajti njihov pristop je zelo dober,'' je po zmagi v četrtkovem derbiju kroga ugotavljal nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa. Meni, da je Maribor v zadnjem obdobju poskrbel za napredek kot moštvo.

Zadetke dosega veliko različnih igralcev, nevarnost preti z različnih položajev. Štajerska tekmeca bi se morala v tej sezoni že pomeriti v Ljudskem vrtu, a gostov iz Kidričevega zaradi težav s karantenami zaradi okužb igralcev s koronavirusom ni bilo na spregled. Mariborčani so dobili dvoboj za zeleno mizo s 3:0. Tokrat bodo "šumari" pripotovali v Ljudski vrt, a bodo obremenjeni s položajem na lestvici, kjer je slabša od njih zgolj Gorica.

Oskar Drobne je na klopi Aluminija pred dnevi nasledil Slobodana Gruborja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z novim trenerjem Oskarjem Drobnetom bodo poskušali presenetiti vijolice in dokazati, da še niso rekli zadnje. Pred dobrim letom so končali jesenski del takoj za največjima slovenskima kluboma, tokrat pa jim gre neprimerno slabše. Ker pa je žoga pregovorno okrogla, 1. SNL pa rada poudarja, kako izenačeno je stanje med tekmeci, bi se lahko v mestu ob Dravi zgodilo tudi presenečenje. Ne bi bilo prvič, ko bi Kidričani pokvarili večer favoritom iz štajerske prestolnice …

Prva liga Telekom Slovenije, 19. krog:

Sobota, 19. december:

13.00 Tabor - Koper

18.10 Olimpija - Gorica Nedelja, 20. december:

13.00 Domžale - Bravo

15.00 Celje - Mura

17.15 Maribor - Aluminij