Milanič tega ni vajen, Olimpija polna vprašajev

Nogometaši Rudarja so v tej sezoni proti Mariboru vknjižili dva poraza, skupaj pa prejeli kar osem zadetkov. Trener Marijan Pušnik želi pred zimskim premorom dokazati, da lahko knapi s pomočjo domačega občinstva in večje učinkovitosti v napadu vendarle prekrižajo načrte favoritu, pri katerem bodo manjkali štirje igralci. Maribor bo pogrešal Dina Hotića, Aleksa Pihlerja, Marka Šulerja in Blaža Vrhovca, kar bo otežilo delo trenerja Darka Milaniča, ki se je po dolgem času znašel pred petkovim izzivom.

"Tega res nismo vajeni, teden je bil malce drugačen. Navada tedenske rutine je prekinjena, načrt je bil spremenjen, a ni moteče," razmišlja strateg jesenskih prvakov, ki lahko z današnjim uspehom pobegne Olimpiji že na prednost, izraženo z dvomestno številko. "Jesenski del želimo končati na pravi način," poudarja Izolan, ki bo računal na vse moči v napadu. "Rudar bo najbrž obrambno usmerjen, treba bo imeti dovolj potrpežljivosti, potem pa izkoristiti priložnosti, ki si jih bomo zagotovo pripravili," pojasnjuje Jan Mlakar, z osmimi zadetki eden izmed treh najboljših strelcev Maribora v tej sezoni. Dvoboj na štadionu Ob Jezeru se bo začel ob 16.45, glavni sodnik bo Rade Obrenović iz Ljubljane.

Barišić še zadnjič na klopi Olimpije?

Miran Srebrnič pogreša zmago že sedem krogov. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška karavana bo tekme 19. kroga nadaljevala v soboto v Novi Gorici. Slovenski Las Vegas pričakuje dvoboj, ki vzbuja ogromno zanimanja. Pomerili se bosta ranjeni ekipi. Vrtnice, ki bodo pogrešale kaznovanega napadalca Bedeja Osujija, čakajo na zmago že od 12. kroga, na zadetek pa 282 sušnih minut. Na njihovo srečo v Športni park prihaja tekmec, s katerim v tej sezoni še niso izgubile.

Gostje so v zadnjih štirih dvobojih slast zmage okusili le enkrat, zaostanek za Mariborom pa se je povišal na devet točk, tako da se resno trese stolček trenerju Zoranu Barišiću. Nikogar ne bi presenetilo, če bi predsednik Milan Mandarić v zimskem premoru posegel po novi rešitvi in menjavi, obetajo se tudi spremembe v igralskem kadru.

V Novi Gorici, kjer se bo tekma začela ob 14. uri, ogledali pa si jo boste lahko v neposrednem prenosu na Planet TV, bosta zaradi kazni manjkala Macky Bagnack in Marko Putinčanin, Ivan Lendrić pa je med tednom že zapustil zmajevo gnezdo. Bodo kaotični dnevi zeleno-bele pripeljali do tako želene zmage, s katero bi ohranili vsaj minimalno upanje na boljši spomladanski del in nadaljevanje boja za državni naslov?

Dobrodelno obarvana tekma v Domžalah

Kapetan Domžal Senijad Ibričić želi leto 2018 končati z zmago. Foto: Žiga Zupan/Sportida Sobotni spored bo sklenil dvoboj med Domžalami in Krškim. Rumeni so veliki dolžniki jesenskega dela, saj jim je nogometna javnost glede na igralski kader pripisovala vsaj tretje mesto na lestvici. Tekma se bo začela ob 16.05, lahko pa si jo ogledate na Planet 2. Dvoboj bo dobrodelno obarvan, saj so se Domžalčani znova pridružili akciji Anina zvezdica, v okviru katere bodo zbirali prehrambne izdelke z daljšim rokom uporabe.

Domžale so v tej sezoni dvakrat ugnale Posavce, skupno s kar 6:0 v golih, v nasprotju s prejšnjim krogom pa bo lahko trener Simon Rožman računal na osrednji branilski par Tilen Klemenčič in Gaber Dobrovoljc, ki sta odslužila kazen. Žan Žužek je na seznamu poškodovanih. Krčani bodo po koncu jesenskega dela poiskali novega trenerja, do takrat pa bo naloge opravljal Radovan Karanović, ki je prejšnjo soboto popeljal zelene do dragocene zmage nad Gorico, s katero je Krško po dolgem času zapustilo zadnje mesto.

Derbi za tretje mesto v Kidričevem

Mura je na zadnji domači tekmi ostala praznih rok proti Celju. Foto: Mario Horvat/Sportida V nedeljo bo v Fazaneriji, kjer se bo montaža stebrov za nove reflektorje začela 10. decembra, bučno že v času kosila. Dvoboj med Muro in Triglavom se bo začel ob 13. uri, črno-beli pa bodo imeli pod taktirko Anteja Šimundže zahtevno nalogo, saj se bodo pomerili z neugodnim tekmecem, ki ga v tej sezoni še niso premagali.

Kranjčani se želijo odlepiti od dna razpredelnice. "Od svojih igralcev zahtevam, da se borijo do zadnjega atoma moči in napadejo zmago," sporoča trener gorenjskih orlov Dejan Dončić, ki zaradi kazni ne bo mogel računati na Momirja Bojića, na seznamu poškodovanih pa je Ermin Alić.

Zadnja tekma jesenskega kroga bo odigrana v Kidričevem, kjer je še vedno mogoče zaznati evforijo po zadnji veličastni zmagi nad Olimpijo (6:2) in skoku na tretje mesto na lestvici. Aluminij, ki je navijače poleg treh zaporednih zmag razveselil tudi s prebojem v polfinale pokala, želi dokazati, da se tako visoko ni zavihtel po naključju.

Oliver Bogatinov bi že z remijem Aluminiju zagotovil zgodovinski uspeh, tretje mesto po jesenskem delu v 1. SNL. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V nedeljo bo ob 16. uri pričakal Celjane, sosede s prvoligaške lestvice, ki so v zadnjih krogih ujeli zmagoviti niz. Nazadnje so v črno zavili Fazanerijo, zdaj želijo še Športni park NK Aluminij. Če jim bo to uspelo, bodo izbranci Dušana Kosića prezimili na tretjem mestu in koledarsko leto končali nad pričakovanji. Podobno velja tudi za varovance Oliverja Bogatinova, ki jih močno mika vonj po Evropi.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

8 - Dino Hotić (Maribor), Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

7 - Francesco Tahiraj (Aluminij)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

