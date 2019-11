Mura le do točke v Sežani, sledi sosedski spektakel v Kidričevem #video

Nedeljski program 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije se je začel v Sežani, kjer sta se Tabor in Mura razšla z delitvijo točk (1:1). Ob 17.00 bo sledil derbi med Aluminijem in Mariborom. Vodilni zmaji so v sobotnem derbiju gostovali v Celju in zmagali s 3:1, s tem pa prednost pred najbližjimi zasledovalci povišali na pet točk. Bravo je v derbiju začelja premagal zadnjeuvrščeni Rudar (2:1) in mu pobegnil na +9, Domžale pa so na krilih izjemnega Arnela Jakupovića, v polno je zadel kar trikrat, nadigrale Triglav.

V nedeljo se je prvoligaška karavana najprej ustavila na Krasu, kjer sta se v Sežani pomerila Tabor in Mura. Muro je v 54. minuti po samostojni akciji v vodstvo popeljal Luka Šušnjara, ki je z zvitim strelom premagal vratarja Tabora Renerja in se je tako še petič v tej sezoni vpisal med strelce. A veselje gostov ni trajalo dolgo, manj kot 15 minut kasneje je z bele pike izid na 1:1 poravnal Predrag Sikimić. Najboljši strelec Tabora je v tej sezoni dosegel že 12 zadetkov in je najboljši strelec v prvoligaških tekmovanjih v Evropi, kar zadeva napadalce, starejše od 34 let.

Izbranci Almirja Sulejmanovića, ki v tej sezoni veljajo za izrazito domačinsko ekipo, saj so na gostovanjih osvojili le eno točko, na domačem igrišču pa kar 17, so tako zdaj pri 18 točkah, Mura pa za vodilno Olimpijo zaostaja že sedem točk. Prekmurci se bodo do konca jesenskega dela poleg Sežancev pomerili še s Celjem in Bravom. S Celjani pa se bodo pomerili tudi Sežanci, ki jih pred tem čaka še obračun z Aluminijem.

Sosedski spektakel v Kidričevem

Aluminij želi v poslastici kroga prizadejati škodo branilcem naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnje dejanje 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Kidričevem, kjer se bosta v nedeljo ob 17. uri pomerila štajerska soseda Aluminij in Maribor. Na lestvici sta poravnava, v primeru slabšega nastopa Olimpije v Celju pa se jima ponuja priložnost, da bi zmagovalec nedeljskega derbija skočil na prvo mesto razpredelnice.

Vstopnice za dvoboj se prodajajo izjemno dobro, trener gostiteljev Slobodan Grubor pa želi s svojimi izbranci, ki disciplinirano upoštevajo njegova navodila, še enkrat več dokazati, kako si Aluminij zaradi stalne vrhunske forme v tej sezoni ne zasluži naziva muha enodnevnica, ampak kaj več. Kidričani so za razliko od Mariborčanov v igri za obe lovoriki. Imajo najboljšo obrambo v prvi ligi, v zadnjem obdobju pa po zaslugi razigranih hrvaških legionarjev dosegajo zelo veliko zadetkov. Bodo uspešni tudi proti vijolicam, ki želijo jesenski finiš oddelati brez spodrsljajev?

''Tekma bo drugačna kot zadnja proti Domžalam (4:1 v Ljudskem vrtu, op. p.), tega se dobro zavedamo in o tem smo se med premorom tudi pogovarjali. Tudi igrišče je v slabšem stanju in morali se bomo prilagoditi,'' pred sosedskim derbijem napoveduje Darko Milanič. Trener branilcev naslova je pojasnil, kako je izkušeni vratar Jasmin Handanović odpravil zdravstvene težave, tako da bi lahko spet stopil med vratnici. Ko brani Ljubljančan, Maribor v tej sezoni ne izgublja. Pridružil se je tudi Alexandru Cretu, medtem ko Denis Klinar v jesenskem delu ne bo več zaigral. ''Sem optimist,'' sporoča Milanič, največjo nevarnost pa bi lahko jekleni obrambi Aluminija povzročal vroči Rok Kronaveter.

Olimpija slavila v Celju

Sobotni derbi v knežjem mestu je osrečil privržence Olimpije. Zmaji so po silovitem začetku hitro prišli do občutnega vodstva (2:0). najprej je v 3. minuti zadel v polno Macky Bagnack, le tri minute pozneje pa je prednost podvojil Ante Vukušić. Najboljši strelec 1. SNL je dosegel že 15. zadetek v tej sezoni, v nadaljevanju pa bi lahko izkupiček še izboljšal, saj je podobno kot soigralci zapravil kar nekaj zelo obetavnih priložnosti.

Zadetek Anteja Vukušića:

Ranljivost Olimpije ob koncu prvega dela je z 12. golom v tej sezoni kronal Dario Vizinger, nato pa je kapetan ljubljanskega moštva Nejc Vidmar preprečil izenačenje. V drugem polčasu je zmagovalca odločil Luka Menalo, tik pred zadetkom pa je Vukušić z neposredne bližine zgrešil "nemogoče" in žogo poslal v prečko. Celjani so izgubili prvič v tej sezoni na domačem igrišču.

Sanjska predstava mladega Avstrijca

Domžalčani so nadigrali Kranjčane in jih odpravili s 3:0. Vse zadetke je za gostitelje dosegel mladi Avstrijec Arnel Jakupović in se razveselil prvega hat-tricka, odkar se dokazuje v Sloveniji. Na dvoboju proti Triglavu bi lahko še večkrat zatresel mrežo, če mu sreča ne bi obrnila hrbta, saj je dvakrat zatresel še prečko.

Prvi zadetek Arnela Jakupovića izmed treh:

Domžalčani so navdušili z dopadljivo igro in na lestvici prehiteli kranjski klub, ki je padel na osmo mesto, prednost pred predzadnjeuvrščenim Bravom pa znaša le še točko. Gorenjci so odigrali jubilejno 300. tekmo v 1. SNL, prvič po 25. avgustu pa je zaigral povratnik Aleš Mertelj. Zadnjih 18 minut so orli odigrali brez izključenega Žana Kumerja, pri gostiteljih pa je debitiral mladi Jamajčan Kaheem Parris.

Zlata vredna zmaga Brava

Uvodno dejanje 18. kroga je osrečilo navijače Brava. Mladi ljubljanski klub je v derbiju začelja premagal zadnjeuvrščene knape (2:1) in jim na lestvici pobegnil na +9. Gostitelje je po strelu z bele točke popeljal v vodstvo Mustafa Nukić, nato je Mićo Kuzmanović le tri minute pozneje izenačil rezultat na 1:1, zmagovalca pa je sredi drugega polčasa odločil Milan Đajić, ki je nekaj minut pred tem stresel še vratnico. okvir vrat so zatresli tudi gostje.

Zadetek Milana Đajića:

V prvem polčasu je bil osmoljenec Dominik Radić. Bravo je prekinil niz osmih tekem brez zmage, knapi pa v tej sezoni niso še nikoli premagali tekmeca. Rezultati so tako skromni, da za Bravom zaostajajo kar devet točk.

Lestvica:

Najboljši strelci: 15 - Ante Vukušić (Olimpija)

12 - Dario Vizinger (Celje), Predrag Sikimić (Tabor)

9 - Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura), Rok Kronaveter (Maribor)

8 - Luka Bobičanec (Mura)

7 - Endri Čekiči (Olimpija), Mitja Lotrič (Celje), Luka Menalo (Olimpija)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Slobodan Vuk (Domžale), Luka Zahović (Maribor)

...

Domžale : Triglav, fotograf Siniša Kanižaj/Sportida:

Bravo : Rudar, fotograf Saša Pahić Szabo/Sportida:

Celje : Olimpija 1:3

Domžale : Triglav 3:0

Bravo : Rudar 2:1