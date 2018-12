V živo: vrtnice zapravljajo priložnosti, Maribor po preobratu na derbiju na +9

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske nogometne prvoligaše čakata do konca jesenskega dela le še dva kroga. Za uvod v 18. krog Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija s kar 2:6 izgubila proti zelo neugodnem Aluminiju, ki se je tako dvignil na tretje mesto na prvenstveni lestvici. Jesenski prvak je že znan, naslov si je zagotovil Maribor, ki je gostoval v Domžalah in slavil z 2:1. Zadnji sobotni obračun se odvija v Krškem, kjer gostuje Gorica.

Krško : Gorica 0:0* (0:0)



*Tekma se je začela ob 19.15

24. minuta: Priložnost za vrtnice! Kot prvi je proti vratom Krškega sprožil Bede Amarachi Osuji. Po prostem strelu je žoga zletela čez vrata Marka Zalokarja.



15. minuta: zaenkrat še brez pravih priložnosti tako na eni kot na drugi strani. Goričani imajo rahlo prevlado v posesti žoge, obe ekipi sta še brez strela v okvir vrat. Statistika tekme #KRSGOR do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #KRSGOR ⚽ pic.twitter.com/SSzyHqvnAM — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018



Začetek tekme v Krškem. V kakšni postavi bodo srečanje začeli Goričani? Začetnih 11 za @nkkrsko!#plts pic.twitter.com/nWlG40S8fO — ND Gorica (@NDGorica) December 1, 2018

Mariboru derbi in +9

Jan Mlakar je izenačil izid v Domžalah. Foto: Vid Ponikvar Veliki derbi dneva se je odvil v Domžalah, kjer je gostoval Maribor. Obračun so odločneje začeli domači nogometaši, ki so v peti minuti povedli po zaslugi Adama Gnezde Čerina. Mariborčani so hitro odgovorili, saj je v 19. minuti izid na 1:1 z osmim prvenstvenim golom poravnal Jan Mlakar. Štajerci so končni rezultat postavili v 73. minuti, ko je po podaji Amirja Derviševića zadel Saša Ivković.

Maribor ima tako krog do konca jesenskega dela pred najbližjim zasledovalcem, Olimpijo, ki je danes pokleknila v Kidričevem, že velikih devet točk prednosti. Domžalčani so po porazu in uspehu Aluminija padli na četrto mesto.

Šov Aluminija, prvi poraz Barišića

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila na Štajerskem. Aluminij, ki je slavil na zadnjih dveh tekmah v Krškem in Novi Gorici, je niz neporaženosti podaljšal tudi po tekmi z Olimpijo. Kidričani so se veselili zmage s kar 6:2, strelski šov je že v drugi minuti začel Lucas Mario Horvat, v 15. minuti je za Olimpijo izenačil Marko Putinčanin. Že osem minut kasneje je domače v novo vodstvo popeljal Nikola Leko, ki je v 42. minuti zadel še drugič in s tem postavil izid prvega polčasa.



Sedmi zadetek Tahiraja v prvi ligi:



Ob koncu prvega polčasa je Olimpija doživela še en hud udarec, saj je bil izključen Macky Bagnack, ki je udaril Roka Kidriča. Tudi v drugem polčasu se je parada golov nadaljevala. V 52. minuti je za Olimpijo zaostanek na 2:3 znižal Stefan Savić, a je Aluminij ponovno odgovoril in le dve minuti kasneje spet zadel. Natančen je bil Francesco Tahiraj. Zmago domačih sta potrdila Alen Krajnc in Dejan Petrović.

Izbranci Oliverja Bogatinova na zadnjih treh domačih tekmah v Športnem parku Aluminij sploh niso zadeli v polno. Neslavni niz so končali s kar šestimi zadetki v mreži vratarja Olimpije Aljaža Ivačiča. Na drugi strani je Olimpija izgubila sploh prvič pod vodstvom trenerja Zorana Barišića.

Fazanerija bo polna, knapi proslavili 70 let

Ante Šimundža želi dragoceno točko iz Ljubljane oplemenititi z zmago nad Celjani. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo se bo začel spored z dvobojem sosedov z lestvice, Muro in Celjem. Nogometna evforija v Murski Soboti je po zgodovinskem gostovanju v Stožicah, ko je veliki remi črno-belih pozdravilo več kot dva tisoč navijačev, le še narasla.

V nedeljo bodo polne tudi tribune Fazanerije, izbranci Anteja Šimundže pa bodo skušali brez kaznovanega Nika Lorbka in poškodovanega Luke Bobičanca spraviti v slabo voljo še Celjane, pri katerih v tej sezoni izstopa reprezentant Rudi Požeg Vancaš. Zanimiva izkušnja čaka Mitjo Lotriča, nogometnega otroka Mure, ki se bo predstavil v Fazaneriji v celjskem dresu. ''Nekaj posebnega je, ko se vračaš domov,'' pred čustvenim gostovanjem pravi Lotrič.

Zadnjo tekmo predzadnjega letošnjega kroga bosta v Velenju v nedeljo ob 16. uri odigrala Rudar in Triglav. Poskrbela bosta za derbi začelja, saj bo dvoboj neposredno odločal o osmem mestu. Knapi, ki so pred dnevi proslavili 70-letnico delovanja, bodo pomembne točke v boju za obstanek iskali proti Kranjčanom. Tudi gorenjski orli so podobno kot Rudar v zadnjih dveh tekmah ostali brez točk.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

8 - Dino Hotić (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor), Jan Mlakar (Maribor)

7 - Francesco Tahiraj (Aluminij)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

5 - Andrija Filipović (Gorica), Rok Kidrič (Aluminij), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Milan Tučić (Rudar), Saša Ivković (Maribor)

...

