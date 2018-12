V živo: Muro šokiral nekdanji otrok, lahko Triglav pokvari praznik Rudarja? #video

Nedeljski program se je začel na Fazaneriji. Mura si je nadejala dobrega rezultata proti Celjanom, a to je bil račun brez krčmarja. Štajerci so bili ves čas podjetnejši, svojo pobudo pa so kronali nekaj minut po izključitvi Žige Kousa, ki je v le petih minutah prejel dva rumena kartona.

V polno je 75. minuti z zares natančnim strelom zadel Mitja Lotrič, ki se zadetka ni veselil, saj je svojo športno kariero začel ravno pri črno-belih. Celjani so spet prehiteli Domžale in so zdaj na visokem četrtem mestu.

Zadnjo tekmo predzadnjega letošnjega kroga bosta v Velenju v nedeljo ob 16. uri odigrala Rudar in Triglav. Poskrbela bosta za derbi začelja, saj bo dvoboj neposredno odločal o osmem mestu. Knapi, ki so pred dnevi proslavili 70-letnico delovanja, bodo pomembne točke v boju za obstanek iskali proti Kranjčanom. Tudi gorenjski orli so podobno kot Rudar v zadnjih dveh tekmah ostali brez točk.

Volaš poglobil krizo vrtnic

Na zadnji sobotni tekmi sta se v Krškem srečali domača ekipa in moštvo Gorice. Gledalci na štadionu Matije Gubca so vse do 85. Krčani so se veselili tretje zmage v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida minute spremljali neatraktiven dvoboj, saj si ekipi nista priigrali večjih priložnosti. V prvem polčasu je za Gorico dvakrat zapretil Andrija Filipović, za Krčane je prvi nevaren strel v 68. minuti sprožil Ante Vukušić.

Ko je bilo že videti, da se bo tekma končala brez zadetkov, je na sceno stopil Dalibor Volaš, ki je znal izkoristiti podajo Marca da Silve in je svojo ekipo s tretjim zadetkom v tej sezoni popeljal do zmage z 1:0.

Posavci so tako še poglobili krizo vrtnic, ki so na zadnjih šestih dvobojih osvojile le točko in ostajajo v spodnji polovici lestvice. Krčani so se po tretji zmagi in odigrani tekmi več po številu točk izenačili z Rudarjem in Triglavom, ki si bosta nasproti stala v nedeljo.

Mariboru derbi in +9

Jan Mlakar je izenačil izid v Domžalah. Foto: Vid Ponikvar Veliki derbi dneva se je zgodil v Domžalah, kjer je gostoval Maribor. Obračun so odločneje začeli domači nogometaši, ki so v peti minuti povedli po zaslugi Adama Gnezde Čerina. Mariborčani so hitro odgovorili, saj je v 19. minuti izid na 1:1 z osmim prvenstvenim golom poravnal Jan Mlakar. Štajerci so končni rezultat postavili v 73. minuti, ko je po podaji Amirja Derviševića zadel Saša Ivković.

Maribor ima tako krog do konca jesenskega dela pred najbližjim zasledovalcem, Olimpijo, ki je danes pokleknila v Kidričevem, že velikih devet točk prednosti. Domžalčani so po porazu in uspehu Aluminija padli na četrto mesto.

Šov Aluminija, hud prvi poraz Barišića

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila na Štajerskem. Aluminij, ki je slavil na zadnjih dveh tekmah v Krškem in Novi Gorici, je niz neporaženosti podaljšal tudi po tekmi z Olimpijo. Kidričani so se veselili zmage s kar 6:2, strelski šov je že v drugi minuti začel Lucas Mario Horvat, v 15. minuti je za Olimpijo izenačil Marko Putinčanin.

Že osem minut pozneje je domače v novo vodstvo popeljal Nikola Leko, ki je v 42. minuti zadel še drugič in s tem postavil izid prvega polčasa.



Sedmi zadetek Tahiraja v prvi ligi:





Ob koncu prvega polčasa je Olimpija doživela še en hud udarec, saj je bil izključen Macky Bagnack, ki je udaril Roka Kidriča. Tudi v drugem polčasu se je parada golov nadaljevala. V 52. minuti je za Olimpijo zaostanek na 2:3 znižal Stefan Savić, a je Aluminij ponovno odgovoril in le dve minuti pozneje spet zadel. Natančen je bil Francesco Tahiraj. Zmago domačih sta potrdila Alen Krajnc in Dejan Petrović.

Izbranci Oliverja Bogatinova na zadnjih treh domačih tekmah v Športnem parku Aluminij sploh niso zadeli v polno. Neslavni niz so končali s kar šestimi zadetki v mreži vratarja Olimpije Aljaža Ivačiča. Na drugi strani je Olimpija izgubila sploh prvič pod vodstvom trenerja Zorana Barišića.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

8 - Dino Hotić (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor), Jan Mlakar (Maribor)

7 - Francesco Tahiraj (Aluminij)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

5 - Andrija Filipović (Gorica), Saša Ivković (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij), Mitja Lotrič (Celje), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Milan Tučić (Rudar)

