Zahoviću je žal, Olimpija pred štajerskim izzivom

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila na Štajerskem. Aluminij je v dobri formi, na zadnjih dveh tekmah je v Krškem in Novi Gorici osvojil maksimalnih šest točk, kar je na lestvici zadoščalo za skok na četrto mesto. Kidričani, ki bi se lahko z zmaji srečali tudi v polfinalu pokala Slovenije (letos so z Olimpijo izgubili finale v sezoni 2017/18), so v zadnjem obdobju bolj prepričljivi v gosteh.

Zanimivo je, da izbranci Oliverja Bogatinova na zadnjih treh domačih tekmah v Športnem parku, ki je v zadnjih letih doživel veliko infrastrukturno izboljšavo, sploh niso zadeli v polno. Neslaven niz bodo skušali danes ob 13.30 v malem derbiju dneva prekiniti proti Ljubljančanom, ki pod taktirko Zorana Barišića sploh še niso izgubili, a prihajajo v Kidričevo ranjeni, saj so na zadnji tekmi, ko je navijaška skupina Green Dragons proslavila 30. rojstni dan, v izdihljajih srečanja zapravili dva gola prednosti.

Olimpija se zaveda, da si v boju za naslov ne sme privoščiti veliko neuspehov. Na krilih najboljših strelcev Roka Kronavetra (10 golov) in Andresa Vombergarja (8) želi prepoloviti zaostanek za Mariborom, za katerem zaostaja šest točk, nato pa upati, da bi jo lahko vijolicam zagodli Domžalčani.

Lazarević spoštuje Maribor, a se ga ne boji

Amedej Vetrih bo lahko odigral prvi dvoboj z Mariborom v tej sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida Veliki derbi dneva se bo v Domžalah začel ob 17.15. V neposrednem prenosu si ga boste lahko ogledali na Planet TV, rumeni, ki so v zadnjih sezonah večkrat prekrižali načrte Mariborčanom, pa bodo skušali zadržati tretje mesto. V obrambni vrsti bodo pogrešali osrednji branilski par, saj bosta Gaber Dobrovoljc in Tilen Klemenčič manjkala zaradi kartonov, tako da je trener Simon Rožman, ki lahko od prejšnega tedna končno računa tudi na pomoč nesrečnega dopinškega prekrškarja Amedeja Vetriha, napovedal improviziranje.

''Spoštujemo vsakega, a se hkrati nikogar ne bojimo. Obeta se pravi evropski spektakel,'' napoveduje Dejan Lazarević, eden izmed številnih (nekdanjih) reprezentantov, ki v vrstah Domžal premorejo veliko izkušenj. Zadnji dvoboj med Domžalami in Mariborom se je v Športnem parku končal s pokalno dramo (2:2) in izpadom rumenih.

Lahko Domžalčani pokvarijo načrte jesenskemu prvaku? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pri gostih mora zaradi kazni še vedno počivati Dino Hotić, odsoten bo tudi Martin Milec, je pa trener Darko Milanič, ki želi prezimiti vsaj s prednostjo šestih točk pred največjim tekmecem Olimpijo, napovedal, da bi se lahko v konico napada vrnil nekdanji domžalski up Jan Mlakar.

''V moštvu imamo odlično ozračje in komaj čakamo zadnji tekmi,'' sporoča Luka Zahović, ki je z osmimi goli prvi strelec NK Maribor v tej sezoni, v vedno boljši strelski formi pa je kapetan Marcos Tavares, ki ima novo priložnost, da izboljša absolutni strelski rekord 1. SNL. Za zdaj je pri 146 zadetkih.

Zahoviću je žal Luka Zahović bo prihodnje leto postal mladi očka. Foto: Vid Ponikvar Slovenski reprezentančni napadalec Luka Zahović je ob zadnjem zadetku, ki ga je dosegel prejšnji konec tedna proti Krškemu, med proslavo razkril tudi novico iz zasebnega življenja in svojo novo vlogo. Postal bo očka, srečni dogodek bo konec januarja. ''Nerad se izpostavljam, zdaj mi je nekoliko žal zaradi tega, da je nastala medijska zgodba v takšni obliki. Toda punca se je slabo počutila in je tisti dan ostala doma, ni prišla na tekmo. Zato sem jo na ta način želel razveseliti in to je bil tudi edini namen proslave,'' je med tednom pojasnil mladi napadalec, ki komaj čaka na začetek dvoboja v Domžalah.

Zadnja sobotna tekma se bo začela ob 19.15, ko se bosta na štadionu Matije Gubca pomerila Krško in Gorica. Posavci, ki iščejo novega trenerja, do takrat pa vlogo začasnega prvega stratega opravlja Radovan Karanović, želijo zapustiti dno razpredelnice. Zaradi slabe učinkovitosti v napadu, saj so dosegli vsega 12 zadetkov, so zaostal za vsemi. Bi lahko bilo bolje proti vrtnicam, ki so padle v veliko krizo in v zadnjih petih dvobojih osvojile le točko? Zaradi tega so padle na sedmo mesto, a so zaradi izenačenosti ekip na sredini lestvice od tretjeuvrščenih Domžal oddaljene le dve točki, tako da bi jih že zmaga pri zadnjeuvrščenih Krčanih vrnila v zgornjo polovico lestvice.

Fazanerija bo polna, knapi proslavili 70 let

Ante Šimundža želi dragoceno točko iz Ljubljane oplemenititi z zmago nad Celjani. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo se bo začel spored z dvobojem sosedov z lestvice Muro in Celjem. Nogometna evforija v Murski Soboti je po zgodovinskem gostovanju v Stožicah, ko je veliki remi črno-belih pozdravilo več kot dva tisoč navijačev!, le še narasla.

V nedeljo bodo polne tudi tribune Fazanerije, izbranci Anteja Šimundže pa bodo skušali brez kaznovanega Nika Lorbka in poškodovanega Luke Bobičanca spraviti v slabo voljo še Celjane, pri katerih v tej sezoni izstopa reprezentant Rudi Požeg Vancaš. Zanimiva izkušnja čaka Mitjo Lotriča, nogometnega otroka Mure, ki se bo predstavil v Fazaneriji v celjskem dresu. ''Nekaj posebnega je, ko se vračaš domov,'' pred čustvenim gostovanjem pravi Lotrič.

Zadnjo tekmo predzadnjega letošnjega kroga bosta v Velenju v nedeljo ob 16. uri odigrala Rudar in Triglav. Poskrbela bosta za derbi začelja, saj bo dvoboj neposredno odločal o osmem mestu. Knapi, ki so pred dnevi proslavili 70-letnico delovanja, bodo pomembne točke v boju za obstanek iskali proti Kranjčanom. Tudi gorenjski orli so podobno kot Rudar v zadnjih dveh tekmah ostali brez točk.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

8 - Dino Hotić (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

7 - Jan Mlakar (Maribor)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

5 - Andrija Filipović (Gorica), Rok Kidrič (Aluminij), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Milan Tučić (Rudar)

