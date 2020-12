Bravo ponagajal Olimpiji, Maribor v četrtek že jesenski prvak? #video

Prvoligaški nogometni ritem ne pojenja. Najboljši slovenski klubi med tednom igrajo dvoboje 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Bravo in Olimpija sta se na ljubljanskem derbiju razšla brez zadetkov. V sredo bo zanimivo v Sežani, Celju in Domžalah, v četrtek pa bo vodilni Maribor v derbiju kroga pričakal vedno neugodno Muro. Vijolice bi si z zmago že zagotovile jesenski naslov.

Torkov uvod v 18. krog Prve lige Telekom Slovenije je potekal v Ljubljani. Na zahtevnem igrišču stadiona ŽAK sta se Bravo in Olimpija razšla brez zadetkov (0:0). To je prva domača točka Brava proti mestnemu tekmecu v prvi ligi, odkar igra na najvišji klubski ravni. V prvem polčasu je evrogol Roka Maherja z izjemnim posredovanjem preprečil Žiga Frelih, v drugem delu je najprej "zablestel" sodnik Rade Obrenović, ki je pokazal fantomski rumeni karton Janu Andrejašiču, nato ni veliko manjkalo, pa bi branilec gostov Goran Milović nesrečno zatresel mrežo Olimpije, v 79. minuti pa se je lepa priložnost za gol ponudila nekdanjemu zmaju Roku Kidriču, a je zgrešil žogo.

Priložnost Roka Kidriča:

Zeleno-beli so končali dvoboj brez Ivana Močinića, ki je moral v 87. minuti po drugem rumenem kartonu zapustiti igrišče, zaradi protestov je bil izključen tudi pomočnik trenerja Dina Skenderja. Olimpija je z remijem pri Šiškarjih omogočila Mariboru, da si že v četrtek zagotovil jesenski naslov.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Ranjene vrtnice napadajo kraško trdnjavo

Nogometaši Gorice niso zmagali že devet tekem zapored. Foto: Urban Meglič/Sportida Nogometna sreda se bo začela na Krasu. Tabor v tej sezoni v Sežani pridno nabira domače točke. Stadion Rajko Štolfa se je prelevil v pravcato trdnjavo, ki je ni osvojil še nihče. Izbranci Gorana Stankovića, ki v sredo zaradi kazni (drugega rumenega kartona v tej sezoni) ne bo mogel voditi češnjic, so na osmih domačih tekmah osvojili kar 20 točk. Šestkrat so zmagali, dvakrat remizirali.

Tokrat se želijo maščevati sosedom iz Nove Gorice za poraz v 9. krogu, ko so v mestu vrtnic kljub dobri igri ostali praznih rok (1:2). Že na tisti tekmi so imeli Sežančani nekaj kritik na sojenje, glas o tem pa povzdignili po nesrečnem sobotnem porazu v Stožicah (1:2), ko je o tem javno spregovoril direktor Davor Škerjanc. "To bo za nas bistveno težja tekma kot tista z Olimpijo," je prepričan funkcionar Tabora. Ker zaradi kazni danes ne bo niti pomočnika trenerja Srđana Trailovića, bo gostitelje vodil drugi pomočnik Nace Kosmač. Ekipa bo pogrešala kaznovanega kapetana Klemna Nemaniča.

Brez prvega trenerja bodo tudi gostje, a ne zaradi kazni, ampak odhoda Gordana Petrića, ki se je po petih zaporednih porazih, s katerimi se je Gorica znašla v nezavidljivem položaju na lestvici, poslovil od vrtnic. Začasno, vsaj za še zadnji tekmi v tem koledarskem letu, bosta vodenje prevzela Florijan Debenjak in Aleksandar Jović. Bo trenerska menjava obrodila sadove? Gorica se po rezultatski krizi spopada tudi s pomanjkanjem samozavesti, ki je na zadnji tekmi proti Celju prišla do izraza ob številnih zapravljenih priložnostih v napadu, v katerih je prednjačil Lamin Colley. Zadetkov ni in ni. "Del odgovornosti moramo sprejeti tudi igralci, saj nismo pokazali niti približno vsega, česar smo sposobni," sporoča Matija Širok. Zaveda se, da je vrag vzel šalo in da Gorico čaka krčevit boj za obstanek. Vrtnice so na zadnjih osmih tekmah osvojile pičli dve točki. Nazadnje so zmagale 28. oktobra, prav nad sredinim tekmecem.

Celjani se želijo maščevati Koprčanom

Vrnitev Dušana Kosića je na rezultatski izkupiček NK Celje vplivala zelo pozitivno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Branilci državnega naslova so vrnitev Dušana Kosića, ki je prebolel C+covid-19, pozdravili z zmago v Novi Gorici. Celjanom je vrnila samozavest in jim dala misliti, da bi se lahko do konca jesenskega dela vendarle prebili v zgornjo polovico razpredelnice. "Če nam bo uspelo dobiti zadnji jesenski tekmi, bomo lahko zamaskirali našo podobo. Prvenstvo je še dolgo, položaj se lahko spreminja iz tedna v teden," ugotavlja strateg iz Ljubljane. V sredo bo v knežjem mestu gostoval Koper. Prvič po 30. aprilu 2017, ko se je dvoboj končal brez zmagovalca (2:2).

Celjani so moč kanarčkov dodobra spoznali v 9. krogu, ko so jo na Bonifiki dobili po prstih in izgubili kar z 0:3. To je bil dvoboj, ki ga je z dvema zadetkoma zaznamoval Dare Vršič, eden najboljših igralcev dozdajšnjega dela sezone in tudi nekdanji nogometaš rumeno-modrih iz Celja. "S Koprom imamo nekaj neporavnanih računov s prve tekme. Zelo bomo motivirani, da se jim oddolžimo za poraz v Kopru," se visokega poraza na Obali spominja Filip Dangubić, s petimi zadetki najboljši strelec Celja v tej sezoni.

Pri gostih, ki so po tesnem sobotnem porazu s slavljenci iz Maribora (1:2) za prvim mestom zaostali že za sedem točk, bo zaradi kazni manjkal levi bočni branilec Goran Jozinović, veliko željo po zadetku pa ima Nardin Mulahusejnović. Na zadnjih dveh tekmah je streljal s praznimi naboji, pred tem je na zadnjih štirih tekmah v polno zadel trikrat. Proti Celju se še ni vpisal med strelce.

Domžale dosegle dvakrat več zadetkov od Aluminija

Ob 17. uri se bosta v sredo pomerili nogometaši Domžal in Aluminija. Gostitelji so v zadnjem obdobju, če odštejemo manj posrečeno gostovanje pri Bravu (0:1) na zaostali tekmi, v dobri formi. Poraze doživljajo zelo redko, proti Kidričanom, ki jih po novem vodi nekdanji Kidričanom bi v boju za obstanek nove točke prišle še kako prav. Foto: Grega Valančič / Sportida "domžalski sosed" Oskar Drobne, donedavni trener vodilnega drugoligaša iz Radomelj, pa bi radi upravičili vlogo favorita. V nedeljo jih je poraza v Murski Soboti rešil najboljši strelec Dario Kolobarić. Mladi napadalec iz Idrije je v tej sezoni dosegel že sedem zadetkov, Domžale pa skupno 24, kar dvakrat več od Aluminija (12), ki ima poleg zadnjeuvrščene Gorice najslabši napad v prvenstvu.

"Proti Aluminiju in Bravu si želimo dveh zmag. Igramo namreč doma, tukaj pa vsi vemo, da je igrišče v zares dobrem stanju," je poudaril branilec Domžal Denis Adamov, ki bo v ekipi proti Kidričanom pogrešal kaznovanega soigralca Gregorja Sikoška. Bo dobil znova priložnost zelo mladi up domžalskega kluba Gašper Černe, ki je v Fazaneriji v prvi ligi debitiral pri 16 letih, devetih mesecih in 19 dneh?

Štajerci želijo pokvariti načrte rumeni družini. "V Domžalah pričakujemo izredno zahtevno tekmo. V tekmo bomo šli napadalno in agresivno, na koncu pa bomo videli, ali bo to dovolj za pozitiven rezultat," je napovedal srbski branilec Aluminija Nemanja Jakšić.

Derbi v Ljudskem vrtu, Maribor lahko postane jesenski prvak

Mariborčani bi se radi maščevali Muri za poraz v 9. krogu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Četrtek prinaša največjo poslastico 18. kroga, s katero bo sklenjena prva polovica prvenstva. No, skoraj, saj morata Bravo in Tabor odigrati še zaostalo tekmo, najverjetneje pa bo odigrana v začetku februarja, tik pred spomladanskim delom. V Ljudskem vrtu se obeta derbi, trener vijolic Mauro Camoranesi pa lahko na očitke kritikov, da vijolice premagujejo zgolj tekmece s spodnjega dela lestvice, odgovori z novo zmago. Na zadnjih osmih tekmah je vknjižil kar sedem zmag, praznih rok je ostal le na derbiju v Stožicah (0:2).

To bo prvi domači dvoboj NK Maribor, odkar je v soboto dopolnil 60 let. Na zadnji tekmi v Kopru je po več kot dveh letih za vijolice zaigral Luka Uskoković in okrepil konkurenco v obrambi, kar je dobrodošlo spoznanje za trenerja, ki bo še dolgo časa pogrešal obrambnega stebra Nemanjo Mitrovića. Vijolice želijo zadržati prednost pred zasledovalci, z zmago nad Muro pa bi se od črno-belih na lestvici oddaljili za sedem točk, kar bi bila lepa popotnica za nadaljevanje sezone. Lahko tudi uide Olimpiji na +5, s tem pa si tudi že zagotovi jesenski naslov.

Bo v četrtek priložnost dočakal tudi kapetan Maribora Marcos Tavares, strelski rekorder kluba in 1. SNL? Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Izbranci Anteja Šimundže so na zadnjih štirih gostovanjih v Ljudskem vrtu trikrat ostali neporaženi, v tej sezoni pa so v 9. krogu premagali Mariborčane na domačem stadionu (2:0) in dokazali, zakaj spadajo v ožji krog kandidatov za najvišja mesta. Takrat sta v polno zadela Nino Kouter in Luka Bobičanec, ki sta s petimi zadetki tudi prva strelca Mure v tej sezoni. Če bo hotela Mura v tej sezoni doseči kaj več, se jima bo mogel v napadu z zadetki pridružiti še kateri izmed soigralcev, ki so proti Domžalam zapravili veliko zrelih priložnosti. Med vratnicama bi lahko namesto znova poškodovanega Matka Obradovića stal Marko Zalokar.

Prva liga Telekom Slovenije, 18. krog:

Torek, 15. december:

Bravo : Olimpija 0:0

R.K.: Močinić 87./Olimpija Sreda, 16. december:

13.00 Tabor – Gorica

15.00 Celje – Koper

17.00 Domžale – Aluminij Četrtek, 17. november:

17.15 Maribor - Mura

Najboljši strelci: 8 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper),

7 - Dario Kolobarić (Domžale),

6 - Rok Kronaveter (Maribor), Aljoša Matko (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija),

5 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Christos Rovas (Tabor Sežana), Dare Vršič (Koper)

4 – Mićo Kuzmanović (Celje), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Žan Žužek (Koper).

...

Fotogalerija s tekme:

Bravo : Olimpija, fotograf Vid Ponikvar