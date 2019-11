V živo: hude težave za Triglav v Kranju, do polčasa je zdržal

Danes so na sporedu preostale tri tekme 17. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Najprej se je začelo v Kranju, kjer Triglav gosti Bravo. Ob 16.45 bo Olimpija v Stožicah skušala premagati Tabor in se vrniti na vrh lestvice. Za konec nas ob 19. uri čaka še obračun Mure in Aluminija, ki sta skupaj na tretjem mestu. V soboto je Maribor visoko s 4:0 premagal Domžale v Ljudskem vrtu in se, vsaj za en dan, zavihtel na vrh lestvice. V razburljivi uvodni tekmi kroga sta Rudar in Celje v Velenju remizirala s 3:3.

Triglav : Bravo 0:0* (0:0)

Polčas! Gola v prvih 45 minutah na štadionu Stanka Mlakarja v Kranju nismo videli, je bilo pa nekaj priložnosti. Prednjačili so gostje, ki si lahko v drugem delu igre obetajo še več, saj bodo domači v drugem polčasu zaradi rdečega kartona številčno oslabljeni.



42. minuta: zdaj pa velike težave za Kranjčane. Branilec Milan Milanović, ki je opozorilo prejel že v 26. minuti, je dobil še en rumen karton, kar pomeni, da je tekma zanj končana. Triglav bo v nadaljevanje tekme krenil številčno oslabljen.



38. minuta: Zdaj je bil nevaren tudi Triglav. ni manjkalo veliko in v 38. minuti bi David Tijanić zabil pravcati evrogol.



32. minuta: še ena priložnost Ljubljančanov. Po desni strani je prodiral najboljši strelec Brava Aljoša Matko in prišel do strela, a meril mimo vrat.



22. minuta: Bravo je še naprej tisti, ki ima več od igre. Zdaj je s strelom od daleč poizkusil Mustafa Nukić, a tudi on ni zadel.



11. minuta: lepa priložnost za Bravo. Lepo je z desne strani podal Mustafa Nukić, pred golom je do strela z glavo prišel Aljoša Matko, a ni bil dovolj natančen.



7. minuta: prvi strel na tekmi. Za goste je poizkusil Ibrahim Mensah, a ni zadel.



Tekma se je začela! To seveda ni prvi medsebojni obračun Triglava in Brava v tej sezoni. Na prvem, konec avgusta v Ljubljani, je z 1:0 zmagal Bravo.



Javljamo se iz Kranja, kjer se bosta v derbiju dna lestvice udarila Triglav in Bravo, ki sta na osmem oziroma devetem mestu na lestvici, loči pa ju zgolj točka. Eno več imajo Kranjčani. Ljubljančani, ki so novinci med prvoligaši, na novo prvenstveno zmago čakajo že sedem tekem.

Maribor je v Ljudskem vrtu s 4:1 premagal Domžale, ki nadaljujejo s slabimi igrami. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Maribor po dolgem času navdušil

Na drugi sobotni tekmi je Maribor povsem nadigral Domžale, ki so v Ljudskem vrtu klonile s kar 0:4. Še pred kratkim bi bil to spopad, označen za derbi kroga, po dogajanju v tej sezoni, kjer so Domžalčani po prevetritvi igralnega seznama neprepričljivi kot že dolgo ne, pa tovrsten naziv srečanja ni povsem primeren.

Mrežo gostov je že v sedmi minuti načel Luka Zahović, vodstvo je hitro podvojil Rok Kronaveter, ki je v drugem polčasu zadel še enkrat. Na 0:4 je v 68. minuti povišal Rudi Požeg Vancaš. Častni zadetek Domžal je v 88. minuti dosegel Slobodan Vuk.

Luka Zahović je načel mrežo Domžal. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Maribor se je z novo zmago vsaj do nedelje povzpel na vrh in bo čakal, ali ga bo kateri od bližnjih ekip uspelo prehiteti. Domžalčani so na drugi strani klonili že devetič v sezoni, v 17 krogih so varovanci Andreja Razdrha zbrali le 16 točk in so daleč od mest, ki vodijo v evropska tekmovanja.

Strelska loterija v Velenju brez zmagovalca

Uvodno dejanje 17. kroga se je odvilo v Velenju, kjer sta se na šaleško-savinjskem derbiju na izjemno zanimivem srečanju pomerila Rudar in Celje. V 27. minuti je za veselje domačih navijačev poskrbel Borna Petrović, vodstvo knapov pa je z bele točke povišal Dominik Radić. Sledil je hiter odgovor Celja. Najprej je izjemen evrogol v 39. minuti za znižanje zaostanka dosegel Žan Benedičič, le minuto in pol kasneje pa je zadel še Mitja Lotrič. Ob zaključku prvega polčasa je za novo vodstvo Rudarja poskrbel Mićo Kuzmanović.

Na začetku drugega polčasa so Celjani znova odgovorili, med strelce se je vpisal še Dario Vizinger, ki je dosegel svoj enajsti zadetek v tej sezoni prve lige in s tem postavil tudi končni izid tekme (3:3). Velenjčani so v zadnjih sekundah imeli priložnost s kota, a je Celjane pred porazom rešila prečka.

Rudar tako tudi po šaleško-savinjskem derbiju ostaja brez zmage, točk ni v izobilju, zaostanek za tekmeci pa se viša iz tedna v teden, tako da v prestolnici lignita že pošteno diši po drugi ligi.

Bo Hadžić dočakal želeno darilo?

Zmaji so favoriti proti češnjicam iz Sežane. Foto: Grega Valančič/Sportida V Stožicah se bosta prvič v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije udarila Olimpija in Tabor. V začetku stoletja so Sežančani gostovali na Plečnikovem Bežigradu, zdaj pa bodo na delu na največjem nogometnem objektu v Sloveniji, ki na zadnjih tekmah zmajev ni pretirano poln gledalcev.

Trener Safet Hadžić, ki je v petek praznoval 51. rojstni dan, si želi, da bi mu igralci čestitali z zmago. Zaradi zdravstvenih težav ne bo nastopil Bojan Knežević, nastop Luke Menala pa je pod vprašajem. Hadžić bo po daljšem času sedel na klopi, tako da bo lahko vodil moštvo z bližine. Vodilni zmaji nameravajo upravičiti vlogo favorita, prvi strelec prvenstva Ante Vukušić pa bo skušal še izboljšati izkupiček. To bo tudi zadnji nastop kapetana Nejca Vidmarja, preden se bo priključil izbrani vrsti.

Gostje nimajo ničesar izgubiti. Vse kaj drugega kot poraz aktualnih drugoligaških podprvakov bi bil velik uspeh. V tej sezoni so že namučili Olimpijo, v Sežani so po hudem boju izgubili z 1:2. Takrat je bil trener Tabora še Andrej Razdrh, zdaj pa je na čelu Almir Sulejmanović. To dobro vedo zlasti Mariborčani, ki so pred tedni v Sežani proti njemu izkusili boleč poraz z 1:4. Tekma se bo začela ob 16.45, sodnik bo Dragoslav Perić.

Mura v tej sezoni izgublja le z Aluminijem

Mura želi zmago nad Olimpijo nadgraditi še z uspehom proti Aluminiju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije pred reprezentančno akcijo se bo sklenil v Fazaneriji, kjer velja pričakovati novo pašo za oči, saj se vstopnice prodajajo kot vroče žemljice. Navijaška kulisa na zadnjem derbiju proti Olimpiji (3:1) je navdušila, Mura pa bi lahko v neposrednem dvoboju s tekmecem za Evropo, žreb ju lahko celo združi v polfinalu pokala Slovenije, na lestvici ušla Aluminiju.

Za zdaj imata enako število točk, Mura pa jih največ osvaja prav doma, kjer je v tej sezoni še nepremagljiva. Obramba Aluminija v zadnjem času prejema več zadetkov, kot jih je na začetku sezone, ko je veljala za pravcati fenomen. S 13 prejetimi goli še vedno velja za najbolj jekleno zadnjo vrsto, v nedeljo pa imajo nov izziv.

Proti Domžalam so v prejšnjem krogu dočakali zgodovinsko zmago nad rumenimi v 1. SNL, zdaj pa jih čaka Mura, ki je edini poraz v tej sezoni doživela prav v Kidričevem. Aluminij ni še nikdar zmagal v Fazaneriji. ''Imamo veliko odgovornost do navijačev, da jim vračamo na čim boljši način. Navijači so tisti, ki igralcem dajejo dodatno energijo, ko jim ne gre vse po načrtih ali ko so malo utrujeni,'' sporoča Ante Šimundža, priljubljeni Mariborčan na delu v Murski Soboti, ki se želi Kidričanom maščevati za poraz v tej sezoni.

Lestvica:

Najboljši strelci: 14 - Ante Vukušić (Olimpija)

11 - Predrag Sikimić (Tabor), Dario Vizinger (Celje)

9 - Luka Majcen (Triglav), Rok Kronaveter (Maribor)

8 - Amadej Maroša (Mura)

7 - Luka Bobičanec (Mura), Mitja Lotrič (Celje)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Slobodan Vuk (Domžale)

