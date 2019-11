Ob 16.45 vroče na Fazaneriji, Rudar ostaja brez zmage #video

V vrhuncu 16. kroga Prve Lige Telekom Slovenije bo Mura ob 16.45 na Fazaneriji gostila vodilno Olimpijo. Na prvi nedeljski tekmi sta se Tabor Sežana in Rudar razšla brez zmagovalca (1:1). Za konec kroga bo vroče še v Kidričevem, kjer bo Aluminij gostil Domžale. V soboto sta se zmage razveselila Maribor in Celje. Prvaki so se namučili z Bravom (1:0), gorfje pa so napolnili mrežo Triglava (4:0).

Ob 16.45 se bo v nedeljo začel spektakel kroga v Fazaneriji. Črno-beli vstopajo v dvoboj pod vplivom naporne, a sladke sredine drame, v kateri so po izvajanju kazenskih udarcev v četrtfinalu pokala izločili Domžalčane. Mura je tako edini aktualni polfinalist, ki se v klubski zgodovini že lahko pohvali z osvojitvijo pokala. Aluminij, Radomlje in Nafta - prvič v zgodovini državne samostojnosti sta v polfinalu pokala kar dva drugoligaša - se v nasprotju z Muro ne morejo pohvaliti s pokalno lovoriko.

Tribune Fazanerije bodo na derbiju 16. kroga polne. Vodilna Olimpija je velik magnet za gledalce, Ante Šimundža pa bo poskušal izkoristiti pozitiven trenutek po pokalnem slavju in pridobiti dodatno energijo, s pomočjo katere bi lahko njegovi varovanci premagali Ljubljančane. Mura na domačem igrišču v tej sezoni še ni izgubila. Petkrat je zmagala, dvakrat pa remizirala.

Olimpijo bo še zadnjič s klopi vodil pomočnik trenerja Nikica Milenković, glavni trener Safet Hadžić pa bo zaradi kazni dvoboj spremljal s tribun. Glavni sodnik bo Damir Skomina.

Dobro je kazalo, a Sežančani se niso dali

Rudar, ki ga je vodil nov strateg Andrej Panadić, je bil na pragu prekinitve niza brez zmage, ki traja od začetka sezone. Po zaslugi Dominika Radića je vodil še v 90. minuti, a nato zakrivil najstrožjo kazen, kar so domači izkoristili za točko. Enajstmetrovko je izkoristil Predrag Sikimić, ki je zdaj že pri 11. zadetkih in je zdaj sam na drugem mestu lestvice najboljših strelcev.

Sikimić je preprečil prvo zmago Rudarja:

Rudar je zdaj že 16 tekem brez zmage. V tem pogledu so rekorderji v prvi ligi Jadran Dekani iz leta 1995 (30 tekem), Potrošnik Beltinci iz leta 2000 (20) ter Kalcer Radomlje iz leta 2017 (18).

Celjani brez kapetana napolnili mrežo Triglav

Celjski nogometaši so se po presenetljivem izpadu v pokalu vrnili na zmagovita pota. Brez kaznovanega kapetana Mitje Lotriča so visoko, s kar 4:0, premagali Triglavane. Junaka sta bila Tadej Vidmajer, ki se je kot bočni branilec precej vključeval v napad in dosegel dva gola, ter Ivan Božić z golom in dvema podajama. Celje po sedmi zmagi ostaja peto, a le za točko zaostaja za Muro in Aluminijem, Triglav pa po desetem porazu ostaja osmi.

Tadej Vidmajer je bil zelo razpoložen:

Niso navdušili, a šteje le zmaga

Izbranci Darka Milaniča so v Ljubljani dosegli svojo deveto zmago v sezoni in tako po zaslugi zadetka Roka Kronavetra ostali v stiku z vrhom lestvice. Štajerci so povedli že v prvem polčasu, ko so po izgubljeni žogi domačih gostje stekli v bliskovit protinapad in brez težav zadeli za 1:0.

Zadetek, ki je odločil srečanje na Žaku:

V drugem polčasu so bili nevarnejši nogometaši Brava in prek Mustafe Nukića kar trikrat nevarno zapretili. Enkrat mu je strel blokiral Martin Milec, drugič je že premagal Jasmina Handanovića, a za malo zgrešil cilj, tretji poskus pa mu je vratar Maribora ubranil in poskrbel, da je zmaga odšla v štajersko prestolnico. Bravo je še na sedmi zaporedni tekmi ostal brez zmage.

Aluminij tam, kjer so želele biti Domžale

Obramba Aluminija je na zadnjih dveh tekmah prejela kar šest zadetkov. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Zadnja tekma kroga bo v Kidričevem med Aluminijem in Domžalami. Štajerci so med tednom uresničili cilj in se po "sladkem" porazu v Kopru z 2:3 veselili preboja v polfinale pokala, Domžalčani pa so doživeli ogromno razočaranje. V pokalu so ostali praznih rok, čeprav jih je od napredovanja delilo le nekaj minut (za nameček so že na prvi tekmi v izdihljajih srečanja dopustili Muri, da zniža na 3:2), nato pa se je pri izvajanju kazenskih strelov noga zatresla kapetanu Senijadu Ibričiću, ki ni vajen zapravljati najstrožjih kazni.

Rumeni so ostali brez polfinala pokala, kjer so iskali bližnjico do Evrope. Zdaj jih čaka zahtevno gostovanje pri Aluminiju, katerega obramba je vedno manj jeklena. Proti Olimpiji in Kopru je bila premagana trikrat, a se je vseeno veselila napredovanja v polfinale pokala, pozitivna energija po preboju med štiri najboljše pa ji bo na nedeljskem srečanju s tekmecem, ki nujno potrebuje točke za naskakovanje višjih mest v prvenstvu, še kako pomagala. Dvoboj si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2.

Lestvica:

Najboljši strelci: 13 – Ante Vukušić (Olimpija),

11 – Predrag Sikimić (Tabor)

10 - Dario Vizinger (Celje),

9 – Luka Majcen (Triglav),

7 – Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura),

6 – Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija),

...

Celje : Triglav 4:0

Bravo : Maribor 0:1

