Celje in Olimpija danes brez trenerja, tekma v Ljubljani odpovedana 15 minut pred dvanajsto

Mura je v soboto v 16. krogu Prve lige Telekom Slovenije po preobratu v drugem polčasu prišla do zmage nad Aluminijem z 2:1 in se vsaj za en dan povzpela na vrh prvenstvene razpredelnice. Tekmo v Domžalah, kjer je Koper remiziral z 1:1, je zaznamoval spektakularen gol, ki smo ga videli v prvem polčasu. Današnji spored bi se moral začeti ob 12. uri s tekmo med Bravom in Taborom, ki pa je bila odpovedana. Utrujeno Olimpijo čaka zahteven dvoboj v Celju, kjer ne bo tako prvega trenerja gostiteljev kot gostov, vodilni Maribor pa bo sklenil krog proti zadnjeuvrščeni Gorici.

Bravo bi moral danes v Ljubljani gostiti Tabor, a je bila tekma zaradi poplavljenega igrišča stadiona ZŠD Ljubljana odpovedana in prestavljena na poznejši termin. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kakšno je igrišče danes v Spodnji Šiški?

"Zaradi poplavljenega igrišča je današnja tekma med Bravom in Taborom odpovedana. Nov termin bo znan naknadno," so organizatorji tekmovanja sporočili le 15 minut pred predvidenim začetkom med Bravo in Taborom, ki bi se morala v času nedeljskega kosila pomeriti na stadionu ZŠD Ljubljana v Spodnji Šiški, a so neugodne vremenske razmere poskrbele, da se to ne bo zgodilo. Oba kluba sta, zanimivo, že tako v zaostanku z odigranimi tekmami, saj sta do zdaj odigrala le 14 tekem.

Zaradi poplavljenega igrišča je današnja tekma 16. kroga #PLTS @NKBravo - @nktaborsezana odpovedana. Nov termin bo znan naknadno. — Prva liga Telekom Slovenije (@PrvaLigaSi) December 6, 2020

V Celju brez Kosića in Skenderja

Poslastica kroga bo v knežjem mestu. Vsaj morala bi biti, čeprav obstaja bojazen, da Olimpija ne bo pokazala vsega, kar zna. Iz ljubljanskega tabora so po napornem četrtku in dragoceni zmagi nad Mariborom priznali, da bi dvoboj v knežjem mestu veliko raje kot v nedeljo igrali dan ali dva pozneje. O tem so obvestili tudi krovno zvezo, a ni prišlo do spremembe. Ostaja pri začrtanem urniku.

Ljubljančani bodo v Celju gostovali ob 14. uri, to pa bo tudi ponovitev najpomembnejšega srečanja prejšnjega sezone, ko sta se omenjenega tekmeca pomerila v velikem finalu in do zadnjih sekund odločala o naslovu prvaka. Končalo se je z 2:2, kar je izbrancem Dušana Kosića omogočilo zgodovinski naslov. Zmaji so ostali prekratki za zadetek. V nedeljo se lahko maščujejo branilcem naslova. V tej sezoni so jih že premagali v Stožicah, ko je za 1:0 zadel Miral Samardžić. Donedavnega kapetana, ki ga je pred kratkim nasledil Timi Max Elšnik, ne bo v Celje, saj mora odslužiti še tri tekme prepovedi.

Ko je Olimpija nazadnje gostovala v Celju, so rumeno-modri postali prvaki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji nimajo na voljo veliko dni za regeneracijo, tako da bi lahko trener Dino Skender rotiral ekipo, ob tem pa mu bodo zadnji trije hrvaški novinci prišli še kako prav. Vprašanje je, ali bo nared prvi strelec tekmovanja Đorđe Ivanović, ki je pred derbijem z Mariborom stisnil zobe in si pomagal s pomočjo protibolečinskih tablet. Strelsko je vroč tudi Andres Vombergar, pri Celjanih pa je najboljši strelec hrvaški povratnik Filip Dangubić. V nedeljo ne bo mogel pomagati na pomoč Romana Bezjaka, ki je bil pozitiven na testiranju na Covid-19 in se že teden dni nahaja v samoizolaciji.

Obeta se srečanje, v katerem bosta manjkala oba trenerja. Dušan Kosić je tudi pozitiven na novi koronavirus, njegov stanovski kolega pri Olimpiji Dino Skender pa bo moral izpustiti dvoboj zaradi drugega rumenega kartona v tej sezoni. Prejel ga je na vročem četrtkovem večnem derbiju.

Ker je Celjanom zaradi zmrznjenega igrišča odpadla četrtkova tekma v Sežani, bodo nedeljski obračun z vedno boljšo Olimpijo pričakali bistveno bolj spočiti, gostitelji pa so pred tekmo, čeprav bo potekala pred praznimi tribunami, poskrbeli tudi za spletno prodajo v dobrodelne namene in priskočili na pomoč ljudem v težavah.

Maribor po že deseto zaporedno zmago nad Gorico

Mariborčani lahko zadržijo prvo mesto tudi po 16. krogu, a bodo morali upravičiti vlogo favorita na dvoboju z Gorico. V Ljubljani se Mauru Camoranesiju ni izšlo vse po željah. Strateg vijolic je po dvoboju pojasnil, da je zmagovalca odločila večja učinkovitost napadalcev Olimpije. Pri Mariboru sta najlepše priložnosti zapravila Jasmin Mešanović in Rok Kronaveter. Bosta bolj natančna proti Gorici, ki nujno potrebuje točke v boju za obstanek, saj skuša ujeti priključek s sosedi na lestvici?

''Derbi je derbi in zahteva kakovost izvedbe v vseh pogledih. Ko analiziramo lastno predstavo, nismo odigrali najbolje. Ne pa tako 'slabo', kot se želi prikazati. Zdaj je pomembna le popolna usmerjenost k nedeljski tekmi. Ne gre potencirati celotnega dogajanja v negativno smer, saj je bilo opaznih dovolj pozitivnih zadev, kajti drugače si ne predstavljam, da bi lahko bili prvi na lestvici in kar je lahko kapital za jesenski finiš. Fantje so že tolikokrat dokazali, da se znajo pobrati iz različnih situacij. Ob pomoči vseh v klubu ter podpori navijačev, ki šteje tudi, ko jih ni na tribunah, gremo odločno v te zadnje štiri tekme leta 2020,'' sporoča športni direktor Oliver Bogatinov. Maribor želi čim prej pozabiti na poraz v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Maribor bo lovil jubilejno deseto zaporedno zmago nad Gorico. Niz je izjemen, Maribor je starega znanca v 1. SNL premagal že devetkrat zapored, razlika v zadetkih pa znaša 30:3. To bo njuna že 99. tekma v obdobju samostojne Slovenije. Srečevala se nista v le prejšnji sezoni, ko so vrtnice padle v drugo ligo. Tja se nočejo vrniti, zato so po slabšem vstopu v sezono okrepili moštvo s povratniki. Med njimi so tudi trije, ki so nekoč igrali v Mariboru. To so Goran Cvijanović, Etien Velikonja in Nejc Mevlja, ki jim ne bo manjkalo dodatne motivacije in izkušenj.

"Za Maribor je bil to brez dvoma boleč poraz, zato bo tekma proti Gorici za njih s točkovnega vidika zelo pomembna. Prav to je lahko naša priložnost, da iz te tekme nekaj odnesemo," pred enim najtežjih gostovanj napoveduje 17-letni krilni napadalec Tjaš Begić. Po njegovem mnenju imajo vrtnice največ težav v izgradnji napadov in zaključkih. Prepričan je, da bo kmalu boljše, ekipa mora pridobiti le na samozavesti. Uspeh v Ljudskem vrtu bi jo zagotovo povzdignil ...

Muri je zmago v Kidričevem, s katero je za vsaj en dan skočila na vrh, prinesel mladi Kai Cipot. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mura po preobratu skočila na vrh lestvice

Mura bo noč na nedeljo preživela na vrhu prvenstvene razpredelnice, potem ko je po zmagi v Kidričevem prehitela Olimpijo in Maribor.

Varovancem Anteja Šimundže po prvem polčasu pri Aluminiju, ta je predzadnji, ni kazalo dobro. Zaostajali so z 0:1, potem ko je v 20. minuti napako obrambe Mure kaznoval Alen Krajnc, tudi sicer pa so bili nogometaši Aluminija boljši nasprotnik.

Zmagoviti gol Kaija Cipota:



Ob polčasu so Prekmurci očitno strnili vrste in v drugih 45 in nekaj minutah pokazali povsem drugačen obraz. Mura je že po manj kot 15 minutah drugega polčasa prišla do vodstva in, kot se je izkazalo pozneje, tudi zmage, saj v Kidričevem sprememb rezultata po tem nismo videli več.

Najprej je s petim prvenstvenim golom sezone v 51. minuti na 1:1 izenačil Luka Bobičanec, že osem minut pozneje pa je zadel še mladi Kai Cipot in postavil končni izid.

Veselje nogometašev Domžal po mojstrskem golu Gregorja Sikoška v prvem polčasu Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Rajčević za remi v Domžalah, kjer smo videli sijajen gol

V prvi tekmi kroga so nogometaši Domžal po mojstrskem zadetku Gregorja Sikoška, ki mu je v 21. minuti uspel gol kariere, večji del tekme proti Kopru vodili, potem pa sta veterana v vrstah Kopra, podajalec Dare Vršič in strelec Aleksander Rajčević, po kotu ob koncu tekme poskrbela za remi. To je bil prvi gol izkušenega slovenskega branilca, ki se je poleti po desetletju v Mariboru vrnil na Bonifiko.



Mojstrski gol Gregorja Sikoška v Domžalah:

Povsem ob koncu tekme, v 93. minuti, so imeli Koprčani celo priložnost za zmago, pri strelu z glavo je bil pred golom Domžal Nardin Mulahusejnović, a se trenutno najboljši strelec slovenskega prvenstva ni izkazal in je žogo poslal mimo vrat.

Prva liga Telekom Slovenije, 16. krog:

Sobota, 5. december:

Domžale : Koper 1:1 (1:0)

Sikošek 21.; Rajčević 83.



Aluminij : Mura 1:2 (1:0)

Krajnc 20.; Bobičanec 51., Cipot 59. Nedelja, 6. december:

12.00 Bravo – Tabor*

14.00 Celje – Olimpija

17.15 Maribor – Gorica



*-tekma je bila zaradi poplavljenega igrišča odpovedana. Nov termin bo znan naknadno.

Najboljši strelci: 8 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper),

6 – Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor),

5 – Luka Bobičanec (Mura), Andres Vombergar (Olimpija)

4 – Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Aljoša Matko (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Domžale : Koper 1:1

Aluminij : Mura 1:2

