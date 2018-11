V živo: Olimpija se je približala Mariboru, v Krškem še 0:0 #video

Pestro nedeljo 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta z remijem odprla Domžale in Celje (1:1), nato pa se je Olimpija z zmago nad Rudarjem v Velenju (2:1) vodilnemu Mariboru približala na štiri točke zaostanka. Vijolice so v soboto po preobratu nadigrale Triglav (4:1) , Marcos Tavares pa je popravil strelski rekord 1. SNL. Mura je premagala Gorico . Pravkar se v zadnji tekmi kroga merita Krško in Aluminij.

Krško : Aluminij 0:0

Začetek tekme. Krčani v svojih vrstah pogrešajo najboljšega strelca Marca da Silvo. Francoz portugalskih korenin počiva zaradi kazni. Ob 18. uri se bosta v zadnji tekmi 16. kroga pomerila Krško in Aluminij. Vas zanima, kakšni začetni postavi sta izbrala Alen Šćulac in Oliver Bogatinov? Dvoboj si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Zadnji krog pred reprezentančnim premorom bosta sklenila Krško in Aluminij. Posavci mrzlično iščejo pot do odrešilnih točk v boju za obstanek, Kidričanom pa gre v tej sezoni nekoliko bolje. V pokalu so se prav prek Krčanov uvrstili med štiri najboljše, v prvenstvu pa so padli v rezultatsko krizo in morali zapustiti zgornjo polovico razpredelnice. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le točko.

Prvoligaška karavana po slovenskih zelenicah gostuje še zadnjič pred reprezentančnim premorom, v katerem se bo Benedejčičeva četa pomerila z Norveško in Bolgarijo.

Kronaveter ujel Sirka, Olimpija znižala zaostanek za Mariborom

Branilci naslova iz Ljubljane, ki imajo prijetne spomine na štadion v Velenju, kjer so se spomladi 2016 veselili prvega naslova v obdobju sodelovanja z Milanom Mandarićem, so v nedeljo premagali knape z 2:1. Zmaji so povedli že v 5. minuti, ko je zadel v polno Andres Vombergar, vodstvo pa je že z desetim zadetkom v tej sezoni podvojil Rok Kronaveter.

Zadetek Roka Kronavetra:

Napadalec Rudarja Milan Tučić je zapravil kar nekaj zrelih priložnosti, nato pa je zaostanek po strelu z bele točke znižal Damjan Trifković. V zadnjih minutah je bilo napeto, četa Zorana Barišića pa je zadržala vodstvo in se veselila pomembne zmage v boju za naslov prvaka. Pod vodstvom Dunajčana sploh še ni izgubila.

Domžalčani so se rešili z igralcem manj

V uvodnem nedeljskem srečanju sta se Domžale in Celje razšla brez zmagovalcev. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, so pa gostitelji v 40. minuti ostali brez izključenega Tilna Klemenčiča, ki je moral predčasno pod prho zaradi drugega rumenega kartona. Gostje iz knežjega mesta so bili v drugem delu nevarnejši. Rudi Požeg Vancaš je stresel okvir vrat, nato pa je Dario Vizinger v 65. minuti popeljal Kosićevo četo v vodstvo.

Zadetek Mateja Podlogarja:

Celjanom se je nasmihala zmaga, a jim je načrte prekrižal Matej Podlogar, ki ga je po imenitnem prodoru in slalomu v kazenskem prostoru Celjanov zaposlil kapetan Senijad Ibričić.

Neustavljivi Tavares že pri številki 145

Članska reprezentanta Luka Zahović in Amir Dervišević sta v soboto pomagala Mariboru do prepričljive zmage nad Triglavom. Kranjčani so v Ljudskem vrtu presenetili favorita v 26. minuti, ko je Tilen Mlakar dosegel prekrasen zadetek. Veselje Gorenjcev ni trajalo dolgo, saj je kapetan Marcos Tavares z mojstrskim strelom z razdalje izenačil na 1:1. Prvi polčas ni podal zmagovalca, v nadaljevanju pa so vijolice premoč kronale kar s tremi goli.

Atraktiven zadetek Marcosa Tavaresa za 1:1

Najprej je vodilnega prvoligaša v vodstvo popeljal Zahović, nato je zadel v polno Felipe Santos, piko na i visoki zmagi Milaničeve čete, ki ji je sodil Mihael Antič, pa je postavil prvi junak srečanja Tavares. Z dvema goloma je strelski rekord 1. SNL dvignil na 145 golov, v 88. minuti, ko je zapustil igrišče, pa si prislužil ogromen aplavz. Namesto njega je v igro vstopil Dervišević, ki je tako odigral le nekaj minut.

Pred tekmo je Aleks Pihler z rok direktorja NK Maribor Bojana Bana prejel darilo za jubilejni, stoti nastop v dresu vijolic.

Sirk kot prvi prebil mejo desetih zadetkov

V uvodni tekmi 16. kroga je Mura izkoristila prednost domačega igrišča, premagala Gorico z 1:0 in se na lestvici povzpela na tretje mesto. Vrtnicam je zagrenila življenje že v četrtfinalu pokala, tokrat pa je zmagoviti zadetek prispeval Rok Sirk in se na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije povzpel na samostojno prvo mesto.

Zadetek Roka Sirka:

Postal je prvi nogometaš, ki je v tej sezoni prebil mejo desetih zadetkov. Vrtnice nadaljuje skromni niz. Na zadnjih šestih nastopih so v prvenstvu oziroma pokalu kar petkrat izgubili, točko pa osvojili le proti Rudarju.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura),

8 - Dino Hotić (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje),

7 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor),

5 - Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Marcos Tavares (Maribor), Milan Tučić (Rudar)

Maribor : Triglav 4:1

Mura : Gorica 1:0