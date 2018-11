V živo: Olimpiji se smeji, Vombergar dokazuje, zakaj je igralec meseca #video

Pestro nedeljo 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta z remijem odprla Domžale in Celje (1:1). V Velenju se merita Rudar in Olimpija, ki se želi približati vodilnemu Mariboru. Vijolice so v soboto po preobratu nadigrale Triglav (4:1) , Marcos Tavares pa je popravil strelski rekord 1. SNL. Mura je premagala Gorico , Rok Sirk pa z desetim golom skočil na vrh najboljših strelcev. V zadnji tekmi kroga bo v Krškem gostoval Aluminij.

Rudar : Olimpija 0:1

29. minuta: mladi slovenski reprezentant Milan Tučić je bil znova v središču pozornosti. Zapravil je najlepšo priložnost na tekmi za knape. Čeprav so se mu po izvrstni podaji Damjan Trifkovića ponujale mnoge rešitve za zadetek, je poslal žogo visoko nad vrata. Ostaja 1:0 za Olimpijo. 27. minuta: Velenjčani želijo izenačiti. Po napaki Branka Ilića in kombinatorni akciji gostiteljev se je priložnost za izenačenje ponudila Milanu Tučiću, a se mu je strel z levo nogo povsem ponesrečil. 18. minuta: zdaj je bilo nevarno pred vrati Olimpije. Priložnost se je ponudila Hrvatu Dominiku Radiću, a se je nekoliko obotavljal pri zaključnem strelu, kar je izkoristil Latvijec Vitalijs Maksimenko in blokiral njegov poskus. Statistika tekme #RUDOLI do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #RUDOLI ⚽ pic.twitter.com/r0h2sIzS9l — #PLTS (@PrvaLigaSi) November 11, 2018 Goooool! 0:1! 5. minuta. Olimpija je hitro povedla. V polno je zadel Andrej Vombergar in dosegel že sedmi zadetek v tej sezoni! Zadetek Andresa Vombergarja: 4. minuta: Andrej Vombergar se je znašel sam pred vratarjem Rudarja, nato pa nastreljal vratnico. Ostaja 0:0. Začetek tekme v Velenju. Ob 16. uri bosta pestro prvoligaško nedeljo v Velenju nadaljevala Rudar in Olimpija. Kakšni začetni enajsterici sta izbrala Marijan Pušnik in Zoran Barišić? Znani sta postavi Rudar in Olimpija Ljubljana 👇#PLTS 🏆 | #RUDOLI ⚽ pic.twitter.com/TQbPqRENaA — #PLTS (@PrvaLigaSi) November 11, 2018 Štadion Ob jezeru je v moderno zgodovino NK Olimpija zapisan z zlatimi črkami, saj so si zmaji ob koncu sezone 2015/16 zagotovili naslov državnega prvaka prav v Velenju. Tokrat bodo v prestolnici lignita naskakovali zmago, saj se nočejo preveč oddaljiti od Maribora. Tekma se je začela ob 16. uri. Svoje načrte imajo tudi knapi, ki so pod vodstvom Marijana Pušnika, nekdanjega stratega Olimpije, ujeli ritem in v zadnjih krogih pospešeno osvajajo točke, s katerimi so pobegnili od dna. Še nekaj minut do začetka #RUDOLI. Preveri formo današnjih nasprotnikov 👇#PLTS 🏆 | Rudar : Olimpija Ljubljana začetek ob 16:00 pic.twitter.com/gAnUpDhIYr — #PLTS (@PrvaLigaSi) November 11, 2018 Ljubljančani pod vodstvom Zorana Barišića ne poznajo poraza, Rok Kronaveter si z devetimi goli deli vodilni položaj na lestvici najboljših strelcev, Andres Vombergar pa si je prislužil nagrado za najboljšega igralca meseca.

Prvoligaška karavana po slovenskih zelenicah gostuje še zadnjič pred reprezentančnim premorom, v katerem se bo Benedejčičeva četa pomerila z Norveško in Bolgarijo.

Domžalčani so se rešili z igralcem manj

V uvodnem nedeljskem srečanju sta se Domžale in Celje razšla brez zmagovalcev. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, so pa gostitelji v 40. minuti ostali brez izključenega Tilna Klemenčiča, ki je moral predčasno pod prho zaradi drugega rumenega kartona. Gostje iz knežjega mesta so bili v drugem delu nevarnejši. Rudi Požeg Vancaš je stresel okvir vrat, nato pa je Dario Vizinger v 65. minuti popeljal Kosićevo četo v vodstvo.

Zadetek Mateja Podlogarja:

Celjanom se je nasmihala zmaga, a jim je načrte prekrižal Matej Podlogar, ki ga je po imenitnem prodoru in slalomu v kazenskem prostoru Celjanov zaposlil kapetan Senijad Ibričić.

Neustavljivi Tavares že pri številki 145

Članska reprezentanta Luka Zahović in Amir Dervišević sta v soboto pomagala Mariboru do prepričljive zmage nad Triglavom. Kranjčani so v Ljudskem vrtu presenetili favorita v 26. minuti, ko je Tilen Mlakar dosegel prekrasen zadetek. Veselje Gorenjcev ni trajalo dolgo, saj je kapetan Marcos Tavares z mojstrskim strelom z razdalje izenačil na 1:1. Prvi polčas ni podal zmagovalca, v nadaljevanju pa so vijolice premoč kronale kar s tremi goli.

Atraktiven zadetek Marcosa Tavaresa za 1:1

Najprej je vodilnega prvoligaša v vodstvo popeljal Zahović, nato je zadel v polno Felipe Santos, piko na i visoki zmagi Milaničeve čete, ki ji je sodil Mihael Antič, pa je postavil prvi junak srečanja Tavares. Z dvema goloma je strelski rekord 1. SNL dvignil na 145 golov, v 88. minuti, ko je zapustil igrišče, pa si prislužil ogromen aplavz. Namesto njega je v igro vstopil Dervišević, ki je tako odigral le nekaj minut.

Pred tekmo je Aleks Pihler z rok direktorja NK Maribor Bojana Bana prejel darilo za jubilejni, stoti nastop v dresu vijolic.

Sirk kot prvi prebil mejo desetih zadetkov

V uvodni tekmi 16. kroga je Mura izkoristila prednost domačega igrišča, premagala Gorico z 1:0 in se na lestvici povzpela na tretje mesto. Vrtnicam je zagrenila življenje že v četrtfinalu pokala, tokrat pa je zmagoviti zadetek prispeval Rok Sirk in se na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije povzpel na samostojno prvo mesto.

Zadetek Roka Sirka:

Postal je prvi nogometaš, ki je v tej sezoni prebil mejo desetih zadetkov. Vrtnice nadaljuje skromni niz. Na zadnjih šestih nastopih so v prvenstvu oziroma pokalu kar petkrat izgubili, točko pa osvojili le proti Rudarju.

Zadnji krog pred reprezentančnim premorom bosta sklenila Krško in Aluminij. Posavci mrzlično iščejo pot do odrešilnih točk v boju za obstanek, Kidričanom pa gre v tej sezoni nekoliko bolje. V pokalu so se prav prek Krčanov uvrstili med štiri najboljše, v prvenstvu pa so padli v rezultatsko krizo in morali zapustiti zgornjo polovico razpredelnice. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le točko.

Najboljši strelci: 10 - Rok Sirk (Mura),

9 - Rok Kronaveter (Olimpija),

8 - Dino Hotić (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje),

7 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor),

5 - Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Marcos Tavares (Maribor), Milan Tučić (Rudar)

...

