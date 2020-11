Nore minute na Fazaneriji, Camoranesi se je odločil #video

Nogometaši Mure so v napetem derbiju 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije z 2:1 ugnali Koprčane, ki je tako doživel prvi poraz po devetih tekmah. V Ljudskem vrtu se bosta ob 17.15 udarila vodilni Maribor in Tabor. V času nedeljskega kosila bo zanimivo v Šiški, kjer se bo mudil branilec naslova Celje, sledil bo derbi začelja v Kidričevem, za konec pa še sosedski obračun med Domžalami in Olimpijo.

Maribor - Tabor /17.15/

Ob 17.15 se bosta v Ljudskem vrtu pomerila vodilni Maribor in Tabor iz Sežane. Trener Mauro Camoranesi je pred srečanjem z nekdanjim klubom napovedal nekaj sprememb. V začetno enajsterico je na desni bočni položaj v obrambi postavil Brazilca Santosa. Dvakratni strelec na zadnji tekmi v Celju Aljoša Matko čaka na priložnost na klopi za rezervne igralce.



Ljudski vrt, ob 17:15



Klop: Handanović, Obreht, Viler, Vrhovec, Dervišević, Mihelič, Matko, Mešanović, Tavares. S kakšno zasedbo bodo zaigrale češnjice na gostovanju v Mariboru? Trener Goran Stanković je določil enajsterico: 11 | rdeče-črnih proti NK Maribor. Klop: Rener, Mihaljević, Hlad, Specogna, Makoumbou, Babić, Stančič, Djalo, Agnoletti.



Klop: Rener, Mihaljević, Hlad, Specogna, Makoumbou, Babić, Stančič, Djalo, Agnoletti.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫🍒 pic.twitter.com/g7Ts25KFIG — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) November 28, 2020 Ob 17.15 se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Maribor. Vijolice imajo priložnost, da ubranijo vodilni položaj v prvi ligi. Z zmago bi si kupili dodaten mir pred zelo pomembnim izzivom, ki jih čaka v prihodnjem krogu. V četrtek bo namreč Maribor v praznih Stožicah gostoval pri Olimpiji, kar bo drugi večni derbi v tej sezoni. Če hočejo Štajerci zadržati prednost pred zmaji, si proti Taboru ne smejo privoščiti spodrsljaja. To bo čustvena tekma za Maura Camoranesija, ki ga je podobno kot vse Argentince in nogometne sladokusce na svetu zelo pretreslo prezgodnje slovo Diega Armanda Maradone, hkrati pa se bo trener Maribora spoprijel proti nekdanjim varovancem, od katerih se je poslovil pred nekaj meseci in nadaljeval trenersko pot v Ljudskem vrtu. Mauro Camoranesi je kot trener Maribora v tej sezoni že ostal praznih rok proti nekdanjemu klubu Taboru. Foto: Vid Ponikvar Z Mariborom mu gre vedno bolje. Po rezultatskih nihanjih na začetku je v zadnjih tednih ujel zmagoviti ritem. Proti češnjicam bo lovil peto zaporedno zmago, obenem pa se želi maščevati Kraševcem za nedavni poraz v Sežani, kjer se je Tabor že večkrat izkazal kot "strup" za mariborski klub. ''S štirimi zmagami smo dobili samozavest. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali,'' sporoča Rene Mihelič, ki bi lahko zaradi zgoščenega ritma in predvidenih rotacij pri Mariboru v bližnji prihodnosti dočakal več priložnosti. Nekdanji kapetan vijolic se zaveda moči neugodnega tekmeca. ''Dovolj je opozoril ob prejšnjih izkušnjah,'' meni svetlolasi Štajerec. Na zadnji tekmi je v napadu blestel Aljoša Matko. Kdo pa bi se lahko izkazal proti Taboru? Camoranesi napoveduje določene spremembe v postavi. Na desnem boku bo manjkal Denis Klinar, ki še ni povsem pripravljen, tako da bo moral Argentinec, ki bo štiri mesece pogrešal tudi kaznovanega Martina Milca, poseči po nekaterih novih rešitvah. "Opravili bomo določene spremembe predvsem z namenom, da ohranimo visok ritem igre. Veliko igralcev je v formi, kar prinaša sladke skrbi pri izbiri. Toda najpomembnejše je moštvo, zato je načrt, osredotočiti se na posamezno tekmo, kar je najboljše za klub," sporoča trener Maribora. Če so Mariborčani v zadnjih krogih navajeni zmagovati, pa Tabor niza remije. Zbral je že tri zapored, enega tudi v Kidričevem, kar je bila njegova prva točka, osvojena v gosteh v tej sezoni. Bi lahko ostal nepremagan še enkrat na Štajerskem in pokvaril načrte vijolicam? V sežanski trdnjavi, ki ima nekoliko manjše igrišče od drugih, je pred dvema mesecema nadigral favorita (3:1), trener Goran Stanković pa je po dvoboju prejemal čestitke od predhodnika Camoranesija. Na tisti tekmi se je med strelce vpisal tudi Grk Christos Rovas, ki je v tej sezoni dosegel že štiri zadetke. Bi jo lahko mariborski obrambi zagodel še enkrat?

Drama v Fazaneriji, Koper izgubil po devetih tekmah

V uvodnem srečanju 14. kroga so o zmagovalcu odločale zadnje minute. Mura je z 2:1 premagala Koper in mu zadala prvi poraz po 4. krogu. Tako so bili črno-beli še drugič v tej sezoni usodni za kanarčke, ki so s tem prekinili niz nepremagljivosti na devetih zaporednih srečanjih. Dvoboj se ni začel najboljše za gostitelje.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Na ogrevanju se je poškodoval prvi vratar Matko Obradović, tako da je med vratnici vskočil Marko Zalokar. V prvem delu ni imel veliko dela, še najbolj ga je ogrozil lastni soigralec Luka Bobičanec, ki bi skoraj zabil avtogol. Mura je bila nevarnejša, podobno je bilo tudi v drugem polčasu, v zadnjih 20 minutah pa se je igra tako razživela, da je sledilo pestro obdobje, polno zadetkov in zapravljenih priložnosti.

Zadetek Jana Gorenca za zmago Mure:

Najprej je najstnik Mure Kai Cipot s prvencem v tej sezoni, podajo je prispeval Nino Kouter, mojstrsko premagal Ivana Vargića, le sedem minut pozneje pa je zadel še koprski rezervist Nardin Mulahusejnović in se s sedmimi goli na vrhu najboljših strelcev tekmovanja izenačil z Đorđejem Ivanovićem. Koprčanom se je ponudila priložnost do popolnega preobrata, a Nikola Krajinović, ki je na tekmi zapravil dve ogromni priložnosti, ni zadel v polno. Kazen je sledila v sodnikovem podaljšku, ko je Jan Gorenc z bližine potisnil žogo v mrežo, pred tem pa je Jure Travner z glavo zatresel vratnico.

Poročilo in priložnosti s tekme v Murski Soboti:

Sreča ni naklonjena Bravu

V času nedeljskega kosila se bosta spopadla Dušan Kosić in Dejan Grabić. Foto: Vid Ponikvar Nedelja se bo začela zelo zgodaj, še v času družinskih kosil, ko se bosta ob 13.15 v Spodnji Šiški udarila Bravo in Celje. Mladi ljubljanski klub je brez zmage že sedem tekem, a vodstvo ne dela drame. Trener Dejan Grabić verjame, da mlada zasedba ostaja na pravi poti in da bodo želeni rezultati, ki bi Bravo približali sredini lestvice, prišli kmalu na vrsto.

''V teh trenutkih nam športna sreča res ni naklonjena, ker dobivamo poceni gole. V napadu nam manjka konkretnosti, več želje po strelu z razdalje,'' poudarja strateg Brava, ki je zadnje treninge opravil na Kodeljevem. Od najslabšega dvojca v ligi, Gorice in Aluminija, jih ločita le dve točki. Če bi Ljubljančani v nedeljo doživeli novo razočaranje, bi na lestvici najverjetneje zdrsnili še za mesto navzdol, saj se bodo v nedeljo v derbiju začelja drug proti drugemu pomerili prav šumari in vrtnice. ''Vsaka točka nam je zlata vredna, fantje so samozavestni in karakterni,'' dodaja Grabić.

Celjani so na zadnji tekmi izkusili nemoč. Maribor jih je povsem onemogočil, rumeno-modri so prekinili ugoden niz in povišali zaostanek za prvo polovico razpredelnice. Kosićeva četa je imela v prejšnji sezoni nemalo težav z Bravom. Sprva je obveljala zanimiva tradicija, saj so se tri tekme zapored razpletle z 2:2, nato pa so Celjani le pokazali več in dvakrat premagali Ljubljančane (2:1 in 2:0). V tej sezoni so jih v knežjem mestu odpravili z zadetkoma Mića Kuzmanovića, to je bil njegov prvenec za Celje, in Nina Pungarška. Matjaž Rozman je ohranil mrežo nedotaknjeno, prvič v petih medsebojnih srečanjih z Bravom. ''Verjamem, da se bomo na naslednjih tekmah vrnili v zmagovalne tirnice. Zdaj prihajajo tekme, na katerih moramo osvajati točke,'' izpostavlja eden najboljših čuvajev mreže v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Derbi v Kidričevem, na katerem štejejo točke "dvojno"

Šumari so ostali praznih rok na zadnjem gostovanju v Ljubljani. S tem so zapravili priložnost, da bi na lestvici prehiteli Gorico. Foto: Grega Valančič/Sportida Derbi začelja 14. kroga bo v Kidričevem. Aluminij, najslabši gostitelj v prvi ligi, saj je na šestih domačih tekmah osvojil le šest točk, bo pričakal Novogoričane, s katerimi se že dalj časa srečuje pri repu razpredelnice. ''Za nas bo zelo pomembno, da na tekmi zmagamo. Situacija ni lahka, že nekaj časa se nismo nahajali v tako zahtevni situaciji. Moramo se čim prej pobrati, osvojiti točke, zmagati, da dvignemo samozavest,'' razmišlja Lucas Mario Horvat, izkušeni slovenski Argentinec, ki s Kidričani že dalj časa ni premagal tekmeca. Štajerci so brez zmage že šest tekem zapored, z vrtnicami pa imajo še neporavnane račune, saj so v tej sezoni v Novi Gorici izgubili z 0:2. Izbranci Slobodana Gruborja so brez doseženega zadetka ostali tudi na zadnjem nastopu v Ljubljani, ko so si proti Olimpiji priigrali kar nekaj zrelih priložnosti, a na koncu zapuščali Stožice po prepričljivem porazu (0:3).

Gorica pod vodstvo Gordana Petrića težko osvaja točke. V prejšnjem krogu je resda namučila Muro (0:1), a je na vratih slednje blestel Matko Obradović. Vrtnice so pogrešale zadetke. Proti Aluminiju so enkrat že dokazale, da jim leži kot tekmec. V 4. krogu so dvakrat zatresle njegovo mrežo, takrat sta v polno zadela Luka Volarič in Semir Smajlagić. Navijači modro-belih si želijo, da bi čim prej ujel strelsko formo tudi povratnik Etien Velikonja. Obeta se mu jubilejni 200. nastop v 1. SNL, ki bi mu lahko predstavljal še dodatno motivacijo za več zadetkov. Za zdaj jih je v prvi ligi dosegel 65.

Zmaji po peto zaporedno zmago v Domžale

Olimpija vstopa v nedeljsko tekmo z dobro popotnico, saj je dobila zadnji dve tekmi v prvi ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 14. kroga se bosta v nedeljo ob 17.15 pomerila Domžale in Olimpija. Statistika namiguje, da bodo zmaji nadaljevali pozitivni niz in znova premagali rumeno družino. V Športnem parku ob Kamniški Bistrici so dobili zadnje štiri sosedske obračune, mrežo gostiteljev pa zatresli kar desetkrat. Če bi nadaljevali niz, bi si še povzdignili samozavest pred prestižnim dejanjem, ki jih čaka v četrtek, ko bodo zmaji v večnem derbiju gostili Maribor.

Favoritom bo skušal načrte prekrižati Senijad Ibričić. Kapetan Domžal v zadnjem času ne more biti zadovoljen z rezultati. Rumeni so na zadnjih treh tekmah osvojili le točko, na zadnjem gostovanju v Sežani pa je ekipa za dalj časa izgubila še poškodovanega napadalca Slobodana Vuka. Največjo nevarnost bo tako zeleno-belim predstavljal 20-letni Dario Kolobarić. ''Proti zelo kakovostnemu tekmecu, ki se je pred dnevi dodatno okrepil s tremi izkušenimi igralci, si želimo pokazati pravi obraz in poskrbeti, da bodo po dolgem času tri točke ostale doma,'' sporoča nekdanji reprezentant BiH, ki pri Domžalah, za katere je vknjižil že 101 nastop, nosi kapetanski trak.

Pri Olimpiji je kapetan Miral Samardžić, ki je ob bolezni Uroša Koruna na zadnji tekmi prvič v obrambni vrsti sodeloval z visokim Dalmatincem Goranom Milovićem. Sodelovanje je obrodilo sadove, zmaji so končali dvoboj brez prejetega zadetka (3:0), na vratih pa je blestel Žiga Frelih. V zvezno vrsto se vrača Timi Max Elšnik, ki je prestal kazen rumenih kartonov, tako da bo imel trener Dino Skender sladke skrbi pri izboru. Nedavno sta namreč zmaje okrepila Ivan Močinić in Mario Kvesić, s tem pa tudi poskrbela, da nekateri mlajši domači igralci za zdaj ostajajo v čakalnici, kar se tiče rednejših uvrščanj v začetno enajsterico.

Andres Vombergar ima prijetne spomine na domžalski stadion. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skender za zdaj osvaja točke bolj na ''hrvaški'' pogon, v napadu pa sta zelo učinkovita Srb Đorđe Ivanović, s sedmimi zadetki tudi prvi strelec tekmovanja, ter argentinski Slovenec Andres Vombergar, ki ima na domžalski stadion prijetne spomine, saj je tam zadel v polno 26. avgusta 2018 in pomagal Olimpiji do zmage z 2:1, to pa je bila tudi njegova sanjska vrnitev v ekipo. Pred tem sta srbska stratega Ilija Stolica in Aleksandar Linta nanj pozabila, Safet Hadžić, ki je vskočil na vroči stolček, pa je Vombergarju izkazal veliko zaupanje.

''Želimo premagati Domžale. Gremo tekmo po tekmo. Najprej imamo pred seboj Domžale, potem pa bomo razmišljali o derbiju,'' želi kapetan Samardžić nadaljevati pozitiven niz. Olimpija je na zadnjih dveh tekmah ugnala Muro in Aluminij, njena mreža pa je ostala nedotaknjena. Se ji bo izšlo tudi v tretje?

Prva liga Telekom Slovenije, 14. krog:

Sobota, 28. november:

Mura : Koper 2:1 (0:0)

K. Cipot 79., Gorenc 90.; Mulahusejnović 86.



17.15 Maribor – Tabor Nedelja, 29. september:

13.15 Bravo – Celje

15.15 Aluminij – Gorica

17.15 Domžale – Olimpija

Lestvica:

Najboljši strelci:



7 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper)

5 – Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor)

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Aljoša Matko (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...