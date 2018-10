V 14. krogu Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Olimpije po preobratu v Ljudskem vrtu z 2:1 premagali Maribor in se mu na lestvici približali le na dve točki. Na prvi sobotni tekmi so Celjani v Kranju (2:1) premagali Triglav in skočili na četrto mesto.

Olimpija si na stotem večnem derbiju ni smela privoščiti poraza, saj bi ji Maribor ušel že na +8. In si ga tudi niso. Čeprav so Mariborčani dobili prvi polčas, zadel je Dino Hotić in naredil salto, so v drugem polčasu prevladovali zeleni in prišli do popolnega preobrata.

Takoj na začetku drugega polčasa je za izenačenje poskrbel Andres Vombergar, za končnih 2:1 in še drugo zaporedno zmago Olimpije v Ljudskem vrtu pa je poskrbela raketa Tomislava Tomića, ki je razparala mrežo nemočnega Jasmina Handanovića.

Raketa Tomića, ki je odločila veliki derbi:

Odločitev, ki deli mnenja

Za veliko razburjenja je v 80. minuti poskrbela odločitev glavnega sodnika Mateja Juga, ki ni dosodil enajstmetrovke po domnevnem prekršku Asmirja Suljića nad Luko Zahovićem. Odločitev sodnika je tako razjezila edinega strelca za Maribor, da je kar odrinil sodnika, ta pa mu je brez pomisleka pomahal z rdečim kartonom.

Rumeno opozorilo je dobil tudi Zahović, ki naj bi po mnenju sodnika simuliral prekršek. Ostalo je pri vodstvu gostov, ki so se na lestvici vijoličnim približali ne le dve točki. Prvenstvo je zdaj spet povsem odprto.

Domnevni prekršek nad Luko Zahovićem:

V Kranju zmagalo Celje

Celjani so prišli do četrte zmage v sezoni, po kateri so se vsaj začasno prebili v zgornji del lestvice. Celjani, ki so proti Gorenjcem pred tem sicer izgubili zadnji medsebojni ligaški tekmi, so tako neporaženi že na osmih od zadnjih devetih tekem. Na drugi strani so Kranjčani izgubili četrtič zapovrstjo in so osmi.

Celjani so vse višje na lestvici. Foto: Vid Ponikvar

Mrežo Kranjčanov je v prvem polčasu zatresel tudi Rudi Požeg Vancaš, ki je zdaj z osmimi zadetki prvi strelec lige.

Ibričić se vrača, Domžalam zmanjšali kazen

Senijad Ibričić je kapetan Domžal. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedeljski prvoligaški spored se bo začel ob 14. uri v Krškem, kjer si bodo Posavci prizadevali, da bi s pomočjo domačega občinstva na stadionu Matije Gubca pokvarili načrte Muri in zapustili zadnje mesto. Črno-beli prihajajo v Krško samozavestni, nazadnje so v pokalnem spopadu nadigrali Gorico in si odprli vrata polfinala.

Ob 16. uri se bo začela tekma med Domžalami in Gorico. Gostitelji so dolžniki v prvenstvu, kjer gre odlično vrtnicam, ki pa so pred dnevi doživele visok domač poraz v pokalu proti Muri in si s tem močno zmanjšale možnosti za preboj v polfinale. Rumeni se bodo po kar petih gostovanjih na zadnjih šestih tekmah predstavili v Športnem parku v Domžalah.

''Morebitna zmaga šteje dvojno,'' sporoča Žan Žužek, ki se zaveda, da je Gorica resen tekmec Domžalam za tretje mesto, ki zagotavlja nastop v Evropi. Pri gostiteljih se vrača Senijad Ibričić, saj mu je bila kazen treh tekem prepovedi zaradi rdečega kartona na srečanju z Muro po pritožbi zmanjšana na dve.

Štirinajsti krog se bo sklenil v Velenju, kjer se bosta v nedeljo ob 18. uri pomerila Rudar in Aluminij. ''Dobro treniramo, vsako tekmo smo boljši, manjkajo nam samo zadetki,'' sporoča Milan Tučić, mladi slovenski reprezentant v vrstah knapov, ki bi se radi oddaljili od repa lestvice. Kidričanom gre neprimerno bolje, saj so eno izmed najbolj pozitivnih presenečenj sezone. Tako v prvenstvu kot tudi pokalu, kjer je na zadnji tekmi z izjemnim zadetkom zablestel poletni novinec Elvir Maloku.

Najboljši strelci: 8 - Dino Hotić (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

7 - Jan Mlakar (Maribor), Rok Sirk (Mura)

6 - Rok Kronaveter (Olimpija),

5 - Andrija Filipović (Gorica), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Jasmin Mešanović (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

4 - Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Bede Amarachi Osuji (Gorica)

Vrhunci tekem:

Triglav : Celje 1:2

Fotogalerija s tekem:

Triglav : Celje 1:2 (fotograf Vid Ponikvar):

Poročilo s tekme: