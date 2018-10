Maribor ušel Olimpiji, Domžale brez gola, a spet z izključitvijo #video

Dvoboj v Novi Gorici se je začel s simpatičnim in ganljivim uvodom, v katerem so imeli osrednjo vlogo starostniki.

Derbi za četrto mesto brez zadetkov

V Kidričevem sta se Aluminij in Domžale razšla brez zadetkov. Več priložnosti so si priigrali gostje, najbližje zadetku pa je bil Agim Ibraimi, a je njegov strel zadel prečko. V 82. minuti je moral zaradi drugega prejetega rumenega kartona predčasno pod prho Žan Žužek (Domžale), ki je prvič v tej sezoni zaigral skupaj z dolgoletnim legionarjem in povratnikom v Slovenijo Dejanom Lazarevićem.

Navijači Gorice izžvižgali sodnike, nato se je razigral Mešanović

Derbi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije je pripadel vijolicam, ki so se s tem še utrdile na vodilnem položaju. Mariborčani so premagali Novogoričane s 3:0, junak dvoboja pa je postal dvakratni strelec Jasmin Mešanović.

Drugi zadetek Jasmina Mešanovića v Novi Gorici:

V prvem polčasu se je med strelce vpisal Aleks Pihler, gostitelji pa so bili najbližje izenačenju sredi drugega polčasa, ko je sodnik Rade Obrenović po bližnjem srečanju vratarja Maribora Jasmina Handanovića in napadalca Gorice Andrije Filipovića najprej pokazal na belo točko, nato pa si po posvetu s pomočniki, ki so stali izza gola, premislil.

Domače občinstvo se je stežka sprijaznilo s spremenjeno odločitvijo. V zaključku dvoboja je nase opozoril Mešanović in vsoto zadetkov v tej sezoni povišal na pet.

Mura razveselila številne navijače

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Fazaneriji, kjer je Mura pred prijetno polnimi tribunami premagala Rudar z 2:1. Mrežo gostov sta zatresla Žan Karničnik in novopečeni mladi reprezentant Luka Šušnjara, za knape pa je bil uspešen Milan Tučić, napadalec slovenske mlade izbrane vrste. Gostje so od 47. minute igrali brez izključenega dirigenta obrambe Davida Kašnika.

Zmagoviti zadetek Luke Šušnjare:

Krčani so jo že zagodli Celju, Triglav bi jo skoraj Olimpiji

Trener Krškega Alen Šćulac v tej sezoni pogreša zlasti zadetke. Foto: Žiga Zupan/Sportida V nedeljo se bosta najprej spopadla Celje in Krško. Dvoboj v knežjem mestu se bo začel ob 14.45, trener gostiteljev Dušan Kosić pa bo zaradi kazni pogrešal kapetana Jureta Travnerja in Žana Zaletela. Krčani so jo v tej sezoni že zagodli Celjanom, saj so jih izločili iz pokalnega tekmovanja, v prvenstvu pa pogrešajo več zadetkov. Dosegli so jih pet, osvojili devet točk, kar v tem trenutku zadošča le za zadnje mesto.

Trinajsti krog bosta sklenila Olimpija in Triglav. Zmaji, katerih predsednik Milan Mandarić verjame, da bi lahko v prihodnosti zadržali šampionski obraz tudi brez njega, so bili dejavni že med reprezentančnim premorom, kjer so v uvodni četrtfinalni pokalni tekmi na Bonifiki napolnili mrežo Koprčanom (5:0). Zmaji so proti Triglavu veliki favoriti, a so v pokalu proti gorenjskim orlom nevarno viseli. Dišalo je po podaljšku, nato pa je Matic Črnic z evrogolom poskrbel, da se je Olimpija uvrstila med najboljših osem. Pri gostih bo zaradi kazni manjkal mladi reprezentant Drilon Kryeziu.

Najboljši strelci: 7 - Dino Hotić (Maribor), Jan Mlakar (Maribor), Rok Sirk (Mura)

6 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

5 - Andrija Filipović (Gorica), Rok Kronaveter (Olimpija), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Jasmin Mešanović (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

4 - Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Bede Amarachi Osuji (Gorica)

Aluminij : Domžale 0:0

Mura : Rudar 2:1

