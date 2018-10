Maribor spet pet točk pred Olimpijo, drama v Domžalah, danes za točke še v Kranju #video

Prvoligaši bodo v nedeljo sklenili uvodno tretjino sezone. Vodilni Maribor je v Ljudskem vrtu premagal Aluminij (2:1) in ohranil prednost petih točk pred Olimpijo, ki je stežka osvojila celjsko trdnjavo (3:1). Domžale in Mura sta se v razburljivem dvoboju razšla brez zmagovalca (2:2). Danes se bo za točke igralo v Kranju.

Danes bosta 12. krog, s tem pa tudi uvodno tretjino sezone, sklenila Triglav in Gorica. Kranjčani so bližje dnu kot vrhu, obratno pa velja za Novogoričane, ki na lestvici zaostajajo zgolj za Mariborom in Olimpijo.

Trener gorenjskih orlov Dejan Dončić opozarja, da je Gorica specifična ekipa. ''Njena igra je kompaktna, vselej čvrsta. V vsakem trenutku vedo, kaj hočejo,'' meni strateg Triglava, ki želi v nedeljo osvojiti vse tri točke.

''Smo mlada in motivirana ekipa. Naredili bomo vse, da ohranimo stik z vrhom oziroma mesti, ki vodijo v Evropo,'' na drugi strani sporoča branilec Gorice Matija Kavčič.

Preobrat Olimpije v Celju

Sobotna tekma v večernem terminu je bila odločena v zadnjih minutah. Sprva se je v deževnem vremenu v Celju smejalo gostiteljem, ki so prek Mitje Lotriča povedli sredi prvega dela. Gostom je izenačenje po strelu z bele točke zagotovil Andres Vombergar, nato pa je sledilo obdobje, v katerem sta si obe ekipi priigrali kar nekaj zrelih priložnosti, a sta blestela vratarja Matjaž Rozman in Aljaž Ivačič, ali pa je strel zadel okvir vrat.

Zadetek Roka Kronavetra:

V 85. minuti so zmaji povedli. V polno je zadel branilec Macky Bagnack, za piko na i velikemu preobratu pa je poskrbel Rok Kronaveter z najlepšo potezo na tekmi, prekrasno izvedenim prostim strelom. Olimpija je tako osvojila knežje mesto s 3:1.

Maribor še drugič v tej sezoni usoden za Kidričane

Štajerski obračun v Ljudskem vrtu je pripadel gostiteljem. Mariborčani so premagali Aluminij z 2:1. V vodstvo jih je že v 3. minuti povedel Jan Mlakar. Podal mu je Dino Hotić, kateremu se je Mlakar na lestvici najboljših strelcev tekmovanja pridružil na vrhu. Oba sta dala sedem golov, tako kot napadalec Mure Rok Sirk. Kidričani so izenačili pred Roka Kidriča, a ji njihovo veselje trajalo je pet minut, saj je nato mrežo gostov po zvitem izvajanju prostega strela zatresel vroči reprezentant Amir Dervišević.

Zadetek Amirja Derviševića:

Štirje zadetki, dva rdeča kartona in preobrat Mure

Uvodna sobotna tekma med Domžalami in Muro je postregla z nenavadno dramo. Rumeni so sredi prvega polčasa boljšo igro prek Agima Ibraimija kronali z vodstvom za 1:0, a nato kmalu zaradi dveh rumenih kartonov izgubili Hrvata Daricka Morrisa. Ko je moral zaradi rdečega kartona predčasno pod prho še kapetan Senijad Ibričić, so gostje iz Murske Sobote stisnili gostitelje pred njihova vrata. Med velikim pritiskom pa so Domžalčani z bliskovitim protinapadom v režiji dveh branilcev podvojili prednost in se znašli pred velikim podvigom.

Zadetek Roka Sirka za 2:2:

Preprečil jim ga je Rok Sirk. Rezervist Mure je z dvema zadetkoma, drugega je dosegel v tretji minuti sodnikovega podaljška, poskrbel za končni rezultat 2:2.

Derbi začelja brez zadetkov

Petkov boj zadnje in predzadnje ekipe z lestvice se je končal brez zmagovalca, čeprav sta ekipi kar štirikrat zadeli okvir vrat. Oboji tako še vedno ostajajo pri dnu prvenstvene razpredelnice, Krško ni okusilo slasti zmage že na zadnjih sedmih tekmah (2 remija, 5 porazov).

Lestvica:

Klub T Z R P Točke 1. Maribor 12 8 3 1 34:11 +23 27 2. Olimpija 12 6 4 2 24:13 +11 22 3. Gorica 11 4 6 1 14:13 +1 17 4. Aluminij 12 5 2 5 19:19 0 17 5. Domžale 12 4 3 5 20:18 +2 15 6. Mura 12 3 4 5 19:19 0 13 7. Celje 12 2 7 3 13:16 -3 13 8. Triglav 11 3 3 5 14:21 -7 12 9. Rudar 12 3 2 7 9:27 -18 11 10. Krško 12 1 6 5 5:14 -9 9

Najboljši strelci: 7 - Dino Hotić (Maribor), Jan Mlakar (Maribor), Rok Sirk (Mura)

6 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

5 - Rok Kronaveter (Olimpija), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

4 - Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Majcen (Triglav)

Vrhunci s tekme:

Celje : Olimpija 1:3

Maribor : Aluminij 2:1

Domžale : Mura 2:2

Krško : Rudar 0:0

Fotogalerije s tekme:

Celje : Olimpija 1:3 /fotograf Grega Valančič/Sportida/

Maribor : Aluminij 2:1 /fotograf Grega Valančič/Sportida/

Domžale : Mura 2:2 /fotograf Urban Meglič/Sportida/

